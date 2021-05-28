Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В ближайшие выходные в центрах вакцинации, которые начнут работу на стадионах в Киеве, Одессе и Львове, прививки будут делать препаратом CoronaVac от китайской Sinovac Biotech.
Об этом сказано в сообщении на странице Министерства здравоохранения в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech", - сказано в сообщении.
В Минздраве отметили, что прийти и вакцинироваться "с улицы" тоже нельзя: прививки на стадионах в ближайшие выходные получат только те, кого предварительно пригласят по телефону. Обзванивать с таким приглашением будут записавшихся на вакцинацию через "Дію" или контакт-центр Минздрава. Приоритет при вакцинации будут предоставлять пожилым людям.
"Пилотные центры вакцинации открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах", - добавили в Минздраве.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в ближайшие выходные массовые центры вакцинации начнут работать на стадионах в Киеве, Одессе и Львове.
Пожалуйста, подождите...
Очікувалося , що на початку квітня ВООЗ оголосить своє рішення - схвалити її до використання чи ні. Однак рішення поки що немає.
Вакцину CoronaVac закупили для щеплень у Туреччині, Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Бразилії.
Також нею вакцинували вже кілька мільйонів людей у Китаї.
За попередніми даними досліджень, ефективність вакцини CoronaVac становить 78%. Проте результати випробування препарату у Бразилії показали, що ефективність вакцини - 50,3%.
CoronaVac не належить до вакцин, зареєстрованих у ЄС !!
а то шо подкаблучник - факт. так подосрала ему диджейка шо Сереге весь чат засрали на стримах, а он побанил срущихся. жалкое зрелище - типо отвечает на вопрочы из чата и игнорирует десятки гневных реплик про жену.
жар озноб я понимал что это нормально и просто держался пару дней на ацетаминофене сбивал симптомы
вывод - вирус есть, антитела есть и вакцина работает
в остальных местах каждый сможет выбрать вакцину по себе
Саме головне - тепер мобільний інтернет просто літає, зв'язок відмінний, не знаю як, але навіть домашній інтернет став кращим, на вай-фаї швидкість зросла до 300 мб/с, хоча до цього було тільки 100.
Прошивка від Ковішилд рулить, всім рекомендую)))
P.S. Думаю, що після Пфайзера на телефоні по любому буде 5G)))
но если есть возможность уколоться нормальной вакциной то надо сделать
это чисто risk management
именно ето должно подтолкнуть украинцев к вакцинации по мнению Министерства здравоохранения?
свежее такое мнение, даже где то небычно-странноватое и уж точно не системное
https://www.theguardian.com/media/2021/may/27/bbc-presenter-lisa-shaw-died-of-blood-clot-after-astrazeneca-jab-family-says
BBC
Lisa Shaw death: BBC presenter had blood clots after AstraZeneca jab, family says
Radio Newcastle broadcaster had severe headaches a week after vaccine and fell seriously ill days later, relatives say
The award-winning BBC radio presenter Lisa Shaw died in hospital after suffering blood clots following her AstraZeneca vaccination, her family has said.