На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском

В Донецкой области полностью восстановят разрушенный российской агрессией путепровод через железнодорожные пути на трассе М-03 Киев - Харьков - Довжанский (км 730 + 554). Работы завершат уже в июне в рамках программы "Большая стройка".

Работы выполняет подрядная организация ООО "Харкивмистдорбуд", информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что путепровод, построенный в 1951 году между городами Бахмут и Светлодарск длиной 42,85 п. м., был разрушен во время проведения Антитеррористической операции в 2014 году.

В этом году в рамках программы "Большая стройка" в Донецкой области планируют также восстановить 156 км дорог государственного значения.

Также смотрите: Строительство транспортных развязок и моста через канал "Днепр-Донбасс" завершается на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Напомним, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.