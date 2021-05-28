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Новости Политика Украины
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мост (1004) Донецкая область (7155) Большая стройка (722)

На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Донецкой области полностью восстановят разрушенный российской агрессией путепровод через железнодорожные пути на трассе М-03 Киев - Харьков - Довжанский (км 730 + 554). Работы завершат уже в июне в рамках программы "Большая стройка".

Работы выполняет подрядная организация ООО "Харкивмистдорбуд", информирует Цензор.НЕТ.

На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском 01

Сообщается, что путепровод, построенный в 1951 году между городами Бахмут и Светлодарск длиной 42,85 п. м., был разрушен во время проведения Антитеррористической операции в 2014 году.

В этом году в рамках программы "Большая стройка" в Донецкой области планируют также восстановить 156 км дорог государственного значения.

Также смотрите: Строительство транспортных развязок и моста через канал "Днепр-Донбасс" завершается на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Напомним, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
Друзья, поздравляю Вас всех с большим праздником!!! Сеогдня очередная годовщина:
На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском - Цензор.НЕТ 7561
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28.05.2021 20:20
+1
На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском - Цензор.НЕТ 3719
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28.05.2021 21:02
+1
Как по мне, оставить эту зону для "неграждан". С режимом. И чтобы сами разминировали. Особенно с "пачпортами лугандона". Выкопал 2 мины - пайка. Взлетел на мине - амнистия.
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28.05.2021 21:32
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Друзья, поздравляю Вас всех с большим праздником!!! Сеогдня очередная годовщина:
На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском - Цензор.НЕТ 7561
показать весь комментарий
28.05.2021 20:20 Ответить
На Донетчине в июне завершится восстановление разрушенного в ходе АТО путепровода между Бахмутом и Светлодарском - Цензор.НЕТ 3719
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28.05.2021 21:02 Ответить
Нет ,чтобы с бандитской федерации отсудить компенсацию за миллиардные убытки ! А завтра они опять все разрушат
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28.05.2021 20:47 Ответить
Как вы себе это представляете?
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28.05.2021 21:39 Ответить
*******, а что. "Топаз" в Донецке, Стирол... Что еще восстановим? Широкино? Углегорск?
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28.05.2021 21:30 Ответить
Как по мне, оставить эту зону для "неграждан". С режимом. И чтобы сами разминировали. Особенно с "пачпортами лугандона". Выкопал 2 мины - пайка. Взлетел на мине - амнистия.
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28.05.2021 21:32 Ответить
Дания после WWII так и поступала. Немцы разминировали ее побережье. Даже фильм сняли.
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28.05.2021 21:34 Ответить
Что вы несете. Какие паспорта лугандона? Это наша земля.
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28.05.2021 21:39 Ответить
Да никакие. У меня собаки имеют международные паспорта, а в лугандоне корочки для посещения параши. И то, если пропустят.
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28.05.2021 21:45 Ответить
Я теряю мысль, если она была. У вас есть собака с паспортами, в Бахмутском районе построили путепровод. Связь где?
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28.05.2021 22:43 Ответить
 
 