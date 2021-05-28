РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12403 посетителя онлайн
Новости Общество
1 155 17
журналистика (3168) стипендии (198) Веремий (39) Лабуткин (3)

Зеленский назначил стипендии детям журналистов Веремия и Лабуткина, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский назначил стипендии детям журналистов Веремия и Лабуткина, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 216/2021 "О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, стипендия главы государства назначена Максиму Веремию (2009 года рождения) - сыну журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, который погиб во время Революции Достоинства в феврале 2014-го.

Также стипендию получила Кира Лабуткина (2010 года рождения) - дочь корреспондента, замредактора телерадиокомпании Минобороны Украины "Бриз" Дмитрия Лабуткина, погибшего во время проведения антитеррористической операции в феврале 2015 года в результате вражеского обстрела Дебальцево Донецкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткина, - Указ

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Во время Евромайдана Вячеслав Веремий с первого дня освещал события в Киеве для своего издания[8]. Ряд его материалов отражали редакционную политику газеты «Вести», выступавшей против Евромайдана
показать весь комментарий
28.05.2021 20:20
+7
Так, налажали вони тоді.
показать весь комментарий
28.05.2021 20:27
+7
антимайданщик вевремий, который через кацапскую говногазету "вести", обсерал Украину и все украинское получает премию. *****, ненавижу этот епаный квартала95 и его клоунов!
показать весь комментарий
28.05.2021 20:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абсолютно безкоштовно прийду на похорон зєлєнскава.
показать весь комментарий
28.05.2021 20:18 Ответить
Во время Евромайдана Вячеслав Веремий с первого дня освещал события в Киеве для своего издания[8]. Ряд его материалов отражали редакционную политику газеты «Вести», выступавшей против Евромайдана
показать весь комментарий
28.05.2021 20:20 Ответить
и титушки его забили до смерти. что-то пошло не так
показать весь комментарий
28.05.2021 20:22 Ответить
Так, налажали вони тоді.
показать весь комментарий
28.05.2021 20:27 Ответить
рыговская титушня думала, что все журналисты в Киеве за Майдан, но оказалось, что замочили своего
показать весь комментарий
28.05.2021 20:48 Ответить
завдяки ресурсу "Відеопробки" тоді вдалося упередити кривавий погром, у результаті - о, іронія долі - постраждав лише той, хто провокував і нацьковував
показать весь комментарий
28.05.2021 21:52 Ответить
3.14ДАР
показать весь комментарий
28.05.2021 20:31 Ответить
я ще й досі не можу повірити очам, що це недолуге чмо в кріслі Президента дякую всім зебілам за цього зезедента. надіюсь це чмо для вас зробить життя максимально поганим
показать весь комментарий
28.05.2021 20:35 Ответить
Потужне гундосіння... Ну хоч малороси на кшталт Віктор Безнос палають... Можна сальця смажити...
показать весь комментарий
28.05.2021 20:43 Ответить
Я вчора бачив як Порох купці зедібілів та особисто малоросу під ніком Віктор Безнос в штанці лайна підсипав. Особисто!
показать весь комментарий
28.05.2021 20:52 Ответить
А може Віктор Безнос привезе полуницю дітям-сиротам, що живуть на державній дачі зеЛенського.
показать весь комментарий
28.05.2021 20:47 Ответить
Зелойоби, з шлунками замість мізків, це пірдящі все життя у диван істоти. Все що вони можуть, це пирдіти в діван, як той персонаж з "нашой рашкі".
показать весь комментарий
28.05.2021 20:53 Ответить
антимайданщик вевремий, который через кацапскую говногазету "вести", обсерал Украину и все украинское получает премию. *****, ненавижу этот епаный квартала95 и его клоунов!
показать весь комментарий
28.05.2021 20:46 Ответить
И не удивлён совсем.
показать весь комментарий
28.05.2021 21:46 Ответить
 
 