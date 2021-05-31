Украина потери белорусского топлива не заметит вообще, - председатель совета директоров "Укртатнафты" Овчаренко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сегодня появилась информация о том, что Беларусь ввела ограничения на поставки топлива в Украину. Многие пророссийские ресурсы в Украине начали распространять информацию о якобы грядущем дефиците дизеля и бензина и о повышении цен.
Цензор.НЕТ взял комментарий у руководителя единственного украинского нефтеперерабатывающего завода "Укртатнафта" Павла Овчаренко.
"Запрет поставок белорусского дизеля и бензина представляет проблему только для них самих, наш завод полностью обеспечит все потребности Украины, не будет ни дефицита, ни повышения цен, ни падения качества", - заявил Овчаренко.
По его словам, Беларусь обеспечивает около 50% рынка бензина в Украине. Доля кременчугского НПЗ - 43%. За это топливо Украина платит Беларуси около 4,5 млрд долларов в год, являясь одним из крупнейших источников доходов.
"Заявляю ответственно: Украина потери белорусского топлива не заметит вообще. Наш завод перерабатывает сейчас 7,5 тысяч тонн нефти, в течение 48 часов мы можем увеличить переработку до 12,5 тысяч тонн, это порядка 50 тысяч тонн бензина в месяц дополнительно. У нас прямо сейчас стоят под разгрузкой два танкера в порту на 160 тысяч тонн нефти, нам не надо предпринимать никаких чрезвычайных мер, Украина в полной безопасности", - заверил Овчаренко.
Согласно его подсчетам, если Беларусь откажется от поставок топлива, и эти объемы начнет производить "Укртатнафта", бюджеты различных уровней в нашей стране получат свыше 300 миллионов долларов поступлений.
"Хочу отметить, что белорусский Мозырский завод наполовину принадлежит россиянам, по сути поставки в Украину из Беларуси - это российский экспорт. Мы, таким образом, финансируем российский бюджет. И Россия фактически дотирует поставки топлива через Беларусь, поскольку россияне применяют обратный акциз. А "Укртатнафта" не пользуется российской нефтью, мы обеспечиваем независимость поставок от России", - добавил Овчаренко.
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Хенде вже припиняє випуск ДВЗ.
Ну а те,що стане монополістом на ринку нафтопродуктів,під приводом санкцій-такє.. побочка.
А у кацапоРейху змичка кгб+олігархи нерушима і вічна, а кацапораби скоро уже будуть пахати на олігархів ***** у Гулазі, а не на волі. За пайку баланди. Усі тенденції чітко на це вказують.
кремлядским друзьям , для начала московскую поповскую
сволочь надо нагнуть и по подсрачнику выписать, вы , рузгие,
совсем обнаглели, убиваете, насилуете, а потом трепитесь
"пабедили фашизъм, хотят ли рузгие войны", а на самом деле
лобызались с Гитлером и помогали ему уничтожат евреев и не токо
Здесь есть хоть один человек,который верит обещаниям министра?
нефтепродуктов у бандитов, будет эбатька кацапам бензель пулять
Топливо, действительно, можно закупить много где.
Но вопрос логистики? Где и как его переливать в цистерны широкой жд колеи?
И есть еще одно.
Отказ от импорта с РБ приведет к очень серьезному сокращению строительства и ремонта автодорог.
Кто ездил через границу в направлении Мозыря, посмотрите на десятки и сотни автоцистерн стояших на границе и едущих в обоих направлениях. Что на цистернах написано и как они выглядят (грязновато возле горловины). Да, это битумовозы. А ведь еще есть и эшелоны жд цистерн...
Особенности перевозки жидкого битума - он застывает при охлаждении. И потом, чтобы его выковырять, надо разогревать цистерну. А это просто таки огромно увеличивает стоимость продукта.
Поэтому применяются цистерны-термоса. Как жд так и авто.
Но в термосе больше 2-х суток также не сохранить текучесть. Особенно в холодные сезоны...
А теперь скажите, где взять битум так, чтобы логистика 2 дня было? Да, летом еще куда не шло. А осенью?
Конечно, сейчас скажут о замещении битумно-асфальтных покрытий на бетонно-полимерные. Но это надо было раньше делать. Процесс долгий и затратный. От изменений в проектах и до наличия спецтехники да и просто материалов.
Еще конечно накидают, что надо свою нефтепеработку поднимать. Но за 30 лет только порезали почти все НПЗ. Олигархи наши дорогие...
При чому тут білорусь?
Те кто делал туда какие-то вложения и теперь потерпят убытки, сами виноваты, обязаны были предвкушая прибыль, учитывать риски, с кем имеют дело. Ведь Лукашенко много раз занимался "кидаловом", причем не только в торговых отношениях с Украиной, но и с другими странами, которым, к их несчастью, пришлось иметь в партнерах совковые предприятия Б, единственным контрольным акционером которых является теперь этот любитель совка
Это прекрасная возможность для Украины прервать давно политизированные собакой Путлера торговые отношения с Б, до тех пор пока она может выживет как страна, а если официально станет частью Мордора. А до тех пор иметь дело с луканомикой, это обеспечить себе постоянный геморрой.
Хватит снисходительно реагировать на очередную, уже неизвестно какую по счету торговую войну, которую опять затеял усатый мудак.