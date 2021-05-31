РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12403 посетителя онлайн
Новости Общество
33 470 174
Беларусь (7528) бензин (289) Укртатнафта (75) экспорт (842) дизтопливо (64)

Украина потери белорусского топлива не заметит вообще, - председатель совета директоров "Укртатнафты" Овчаренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина потери белорусского топлива не заметит вообще, - председатель совета директоров

Сегодня появилась информация о том, что Беларусь ввела ограничения на поставки топлива в Украину. Многие пророссийские ресурсы в Украине начали распространять информацию о якобы грядущем дефиците дизеля и бензина и о повышении цен.

Цензор.НЕТ взял комментарий у руководителя единственного украинского нефтеперерабатывающего завода "Укртатнафта" Павла Овчаренко.

"Запрет поставок белорусского дизеля и бензина представляет проблему только для них самих, наш завод полностью обеспечит все потребности Украины, не будет ни дефицита, ни повышения цен, ни падения качества", - заявил Овчаренко.

По его словам, Беларусь обеспечивает около 50% рынка бензина в Украине. Доля кременчугского НПЗ - 43%. За это топливо Украина платит Беларуси около 4,5 млрд долларов в год, являясь одним из крупнейших источников доходов.

Читайте: Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину, - СМИ

"Заявляю ответственно: Украина потери белорусского топлива не заметит вообще. Наш завод перерабатывает сейчас 7,5 тысяч тонн нефти, в течение 48 часов мы можем увеличить переработку до 12,5 тысяч тонн, это порядка 50 тысяч тонн бензина в месяц дополнительно. У нас прямо сейчас стоят под разгрузкой два танкера в порту на 160 тысяч тонн нефти, нам не надо предпринимать никаких чрезвычайных мер, Украина в полной безопасности", - заверил Овчаренко.

Согласно его подсчетам, если Беларусь откажется от поставок топлива, и эти объемы начнет производить "Укртатнафта", бюджеты различных уровней в нашей стране получат свыше 300 миллионов долларов поступлений.

Также читайте: Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка

"Хочу отметить, что белорусский Мозырский завод наполовину принадлежит россиянам, по сути поставки в Украину из Беларуси - это российский экспорт. Мы, таким образом, финансируем российский бюджет. И Россия фактически дотирует поставки топлива через Беларусь, поскольку россияне применяют обратный акциз. А "Укртатнафта" не пользуется российской нефтью, мы обеспечиваем независимость поставок от России", - добавил Овчаренко.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+35
Давно надо было свой производить , а не импортировать . Тем более у усатой кровавой скотины лукашенко . .
показать весь комментарий
28.05.2021 20:46
+27
Тут явно кто то брешет.
Если хватает, то на хера покупали?
А если не хватало, то почему раньше не производили топливо?
Опять лапша на уши людям.
Говнюки!
показать весь комментарий
28.05.2021 20:54
+21
давно пора....
показать весь комментарий
28.05.2021 20:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Родовища нафти і газу в Україні були виснажені ще у 50х-70х роках. Тепер ми тут докачуємо залишки, відповідно і не вистачає. Правда як, запаси ще є, їх вистачить Україні для повного самозабезпечення років на 50 при активній розробці, треба виходити на розробку шельфа, надглибоке буріння і видобуток сланцевих покладів, але це трішки інша історія. Старі, традиційні родовища, вичерпані вже давно.
показать весь комментарий
29.05.2021 10:04 Ответить
А все тому що нам говорили, що головне щоб ідприємства стали приватними, то тоді вже заживемо як на Заході. А зараз і землю хочуть розпродавати ворогам і іноземцям. Кажуть, що коли буде розпродана, то повалять нам гроші.
показать весь комментарий
28.05.2021 23:36 Ответить
вам всегда говорили что вы дебилы Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 9973 что ты и демонстрируешь Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 1738
показать весь комментарий
28.05.2021 23:58 Ответить
Бенин бензин дерьмового качества. Не дай бог он станет монополистом на рынке.
показать весь комментарий
28.05.2021 21:15 Ответить
Так покупайте в Литве! Качество гораздо лучше.
показать весь комментарий
28.05.2021 21:22 Ответить
Отличного качества бензин с Укртатнафты (Кременчуг), не кизди! Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 2621
показать весь комментарий
28.05.2021 23:59 Ответить
Хороший повод перейти на электромобили и водородную энергетику.
показать весь комментарий
28.05.2021 21:17 Ответить
Или лисапед... Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 4402
показать весь комментарий
28.05.2021 21:21 Ответить
Ги ги ... А Норвегія вже переходить на електромобілі. Ги ги ...
Хенде вже припиняє випуск ДВЗ.
показать весь комментарий
29.05.2021 00:40 Ответить
Налякали дівку великим членом...)))
показать весь комментарий
28.05.2021 21:21 Ответить
ну хз брсм мотто пи....что у них топливо из бл но х....редкая на их заправках
показать весь комментарий
28.05.2021 21:27 Ответить
Ну и славненько. Заметьте, не мы это начали. (почти, С)
показать весь комментарий
28.05.2021 21:36 Ответить
Так чего мы его тогда вообще покупали,если и у самих хватало?
показать весь комментарий
28.05.2021 21:54 Ответить
Бо це ринок.Покупець старається купити якісніше й дешевше.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:04 Ответить
бо рашка через беларашку демпинговала Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 9740 а тебе ж лишь бы колбаса по 2,20 и пох на последствия Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 7601
показать весь комментарий
29.05.2021 00:00 Ответить
Знову Бєня-спасітєль України Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 6108
Ну а те,що стане монополістом на ринку нафтопродуктів,під приводом санкцій-такє.. побочка.
показать весь комментарий
28.05.2021 21:58 Ответить
В ответ Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Украина назвала это неоправданными и дискриминационными действиями. Ссылка далее.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:03 Ответить
Ха-ха, бацька по ходу бульбы пережрал. У Беларуси позитивный торговый баланс с Украиной, если Украина закроет весь свой рынок, то только интеграция со старшими братьями спасет беларусскую экономику.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:05 Ответить
Если Беларусь перекроет товары из Украины, то наших конкретных поставщиков это не обрадует. Кроме того уменьшится наш экспорт, так как наши поставщики в Беларусь вряд ли найдут других покупателей взамен. А импорт из Беларуси - это почти только энергоносители, которые нам все равно где-то придется покупать. Наш внешний торговый баланс станет еще более отрицательный.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:24 Ответить
Когда закрыли рынок рашастана - как-то выжили, хотя этот рынок был в разы больше беларусского. Учитывая, что есть ЕС, Молдова, Турция - и сейчас выживут. Если мерить все лишь сиюминутной тактической выгодой, то нужно возвращаться в империю. А если хочется прогресса и развития, то стратегически отрыв от недоразвитой беларусской экономики, паразитирующей на нефтегазовых рублях рашастана - благо для Украины.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:43 Ответить
В московии тоже говорят, что Беларусь паразитирует на их энергоносителях. И лет 20 назад (когда Украина покупала в московии энергоносители дешевле чем Запад), то же говорили об Украине. Так зачем же уподобляться московитам.
показать весь комментарий
28.05.2021 23:17 Ответить
Кроме того, действительно есть где еще покупать энергоносители, но все равно придется покупать. Но я говорю, что внешний торговый баланс (который и так плохой) еще больше ухудшится, так как экспорт в Беларусь никуда не перенаправим. Я не говорю, что наша власть действует неправильно. Но надо понимать что убытки будут.
показать весь комментарий
28.05.2021 23:22 Ответить
за счет сэкономленных 600 млн долл пропорционально вырастит внуренний спрос! и украинский экспорт в беларашку на 300 млн проглотится внутренним рынком на раз-два! еще и останется столько же! Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 6843
показать весь комментарий
29.05.2021 00:02 Ответить
Экономию вы придумали ниоткуда.
показать весь комментарий
29.05.2021 06:35 Ответить
Вольный Александр, що вас так пов'язує з бульбашами? В ваших коментарях проглядається особиста зацікавленість в торгівельних зв'язках з тоталітарними режимами обох людожерів, як лукашенка, так і путіна.
показать весь комментарий
29.05.2021 10:37 Ответить
одне лише підвищення виробітки бензину і дизпалива на українських потужностях перекриють на податках усі можливі збитки. З лихвою. У чистий профіт підемо, і не у малий. Бо весь інший крім нафтопродуктів імпорт-експорт у нас приблизно однаковий і взаємозамінний: вони нам пруть кондитерку, морозиво - і ми їм те саме, вони нам сірники - і ми їм сірники і т.д. На приблизно однакові суми. Просто на нашому ринку зчезне білоруське морозиво, а на їх ринку наше. І кожен сам навзаєм з'їсть своє. От і все. А по нафтопродуктах Україна піде у чистий + для себе. Давно вже пора було перестати завозити сюди нафтопродукти, ми їх і самі виробляти можемо.
показать весь комментарий
29.05.2021 09:12 Ответить
Когда при Яныке кацапы закрыли рынок молочки,истерика была еще больше."Смерть молокопрому Украины!","Срочно вести переговоры!".И что в итоге?Улучшили качество,понизили себестоимость и,соответственно,нашли новые рынки сбыта.Даже такие экзотические,как Марокко,Иордания и т.д.Стабильный рост производства,расширение ассортимента и высокие котировки в мире.Вот и тут:если норм товары,то рынок найдется,а если не норм,то пусть улучшают качество.А не желают подрывать дупы-так пусть и подохнут с таким бизнесом.А перекрыть энергопоставки-так то вообще нулевая проблема,которую раздувают любители сенсаций,любители поумничать в любой ситуации,даже не зная вопроса или провокаторы,проталкивающие тезис,что без гребаных братьев кацапо-бульбанов нам капец
показать весь комментарий
29.05.2021 08:04 Ответить
Терпеть не могу клоунскую власть, но если они хоть как-то себе карму улучшат путем запрета импорта энергоресурсов из мордора и его саттелитов - уже хорошо. И визовый режим с кацапстаном туда же.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:03 Ответить
Прямо праздник какой-то для Коломойского.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:11 Ответить
Так и есть,этот кровосос потирает влажные ручонки.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:19 Ответить
а тебе чучело лишнехромосомное ближе международный террорист ***** и международный террорист лукашенка? Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 437
показать весь комментарий
29.05.2021 00:03 Ответить
Тот редкий случай, когда симбиоз. Потому что да, любой товар, если выбор будет между коломойским и ахметовым (тоесть украинским производителем, несмотря на гешефт вышеназванных) и ****** и кацапией (или сателитов в виде белоруси) - лучше покупать у украинского производителя. Даже у коломойского с ахметовым, если альтернатива у *****.
показать весь комментарий
29.05.2021 01:20 Ответить
Даже у коломойского с ахметовым. Бугага. У вас просто нет выбора. Страна принадлежит олигархам.
показать весь комментарий
29.05.2021 06:25 Ответить
Лучше просто олигархам чем кгб + олигархам.
показать весь комментарий
29.05.2021 07:31 Ответить
Слабое утешение.
показать весь комментарий
29.05.2021 07:38 Ответить
Ні, це приємна і стратегічна різниця. Бо олігархам скоро настане у нас триндець, бо їх не підтримує суспільство і воно, суспільство, через свою демократичну державу відправить їх погулять. За допомогою своїх силових органів, того самого "кгб" - СБУ у нас, фіскалів, РНБО і т.д і т.п. Проти них буде уся міць держави, бо цього хоче народ, а з народом в Україні хочеш не хочеш, а мусиш рахуватись. У чому нам допоможе і бізнес цивілізованих країн, бо і йому ці уроди кісткою в горлі, бо монополізували увесь ринок України.
А у кацапоРейху змичка кгб+олігархи нерушима і вічна, а кацапораби скоро уже будуть пахати на олігархів ***** у Гулазі, а не на волі. За пайку баланди. Усі тенденції чітко на це вказують.
показать весь комментарий
29.05.2021 09:24 Ответить
В рашке идет очевидная консервация тоталитарного режима и Беларусь входит в орбиту ее интересов. Эпизод с оппозицинером - это зачистка информационного пространства. То как наша страна поведет себя в этой ситуации и определит наше возможное будущее.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:18 Ответить
Да какая зачистка. Как будто без него некому писать листовки, тем более он давно ушел из известного канала. Протасевич все время как ребенок троллил белорусские спецслужбы. Это для них стало личным.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:24 Ответить
ну вот теперь эти спецслужбы обвалили у ипеням экономику Беларуси из за своего "личного" Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 7878
показать весь комментарий
29.05.2021 00:04 Ответить
Если украинский бензин не хуже и не дороже, то как получилось, что Беларусь отхватила половину украинского рынка? Или этот человек лукавит.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:29 Ответить
Тут все не так просто, у Белоруссии просто нет топлива, Мозырский НПЗ закрывают на ремонт а Новополоцкий НПЗ под санкциями и Россия не хочет рисковать поставлять на него нефть.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:31 Ответить
Коначно же Украина заметит,насколько сильно она это заметит,будет зависеть от жадности определённых олигархов,про клоуна даже и вспоминать не стоит,снова поносик запишет.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:42 Ответить
Цен-ор, ти з якої мови заголовки перекладаєш? Це ж розрив мозку!!!!!!!
показать весь комментарий
28.05.2021 22:43 Ответить
С кацапского на древнерусский.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:45 Ответить
Убеждён что Украина поступила неразумно,начав бодалово с Лукашенко,можно было включить Швейцарию или по примеру США сыпать озабоченности,вот совсем не к стати это обострение.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:48 Ответить
нормик, надо жучить москалей, надоели
показать весь комментарий
28.05.2021 22:56 Ответить
Я никому не навязываю своё мнение,как говорится поживём увидим.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:57 Ответить
в твоем случае правильно писать: " посидим на бутылке, увидим" Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 3310
показать весь комментарий
29.05.2021 00:05 Ответить
я тоже, просто необходимо начистить рыло лукашенку и его
кремлядским друзьям , для начала московскую поповскую
сволочь надо нагнуть и по подсрачнику выписать, вы , рузгие,
совсем обнаглели, убиваете, насилуете, а потом трепитесь
"пабедили фашизъм, хотят ли рузгие войны", а на самом деле
лобызались с Гитлером и помогали ему уничтожат евреев и не токо
показать весь комментарий
29.05.2021 08:13 Ответить
Просто отправь в спам
показать весь комментарий
28.05.2021 23:09 Ответить
Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 1553
показать весь комментарий
28.05.2021 23:37 Ответить
и колюнька накопіт, он тоже сцарь
показать весь комментарий
29.05.2021 08:14 Ответить
То что кушает горох не говорит о том что накопит энергию!!!
показать весь комментарий
29.05.2021 12:33 Ответить
Кулеба пообещал найти рынки сбыта пострадавшим от санкций Минска украинским компаниям. (с)

Здесь есть хоть один человек,который верит обещаниям министра?
показать весь комментарий
28.05.2021 23:44 Ответить
набутылочник, иди спать! здесь водки нет! Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 188
показать весь комментарий
29.05.2021 00:06 Ответить
Вас кто-то обидел?
показать весь комментарий
29.05.2021 00:14 Ответить
хорошо, с понедельника поднимаем вопрос о прекращении покупки
нефтепродуктов у бандитов, будет эбатька кацапам бензель пулять
показать весь комментарий
29.05.2021 08:16 Ответить
надіюсь лукавий все-таки заборонить продаж бензину в Україну!
показать весь комментарий
28.05.2021 23:47 Ответить
Бензин то ладно. А как на счет авиационного керасина? Его даже при Порохе покупать в Беларуси приходилось. А при ЗЕленой зраде так тем более. НПЗ как простаивали наши так и простаивают, в руках пророссийских олигархов саботажников типа Жеваго, Новинского и прочих
показать весь комментарий
29.05.2021 00:54 Ответить
Зеленский глуп,с этим не поспоришь
показать весь комментарий
29.05.2021 01:12 Ответить
Олигархи должны быть проукраинские,тогда и прок от них будет,а избавиться окончательно от них не получится,это возможно только в Северной Корее.
показать весь комментарий
29.05.2021 01:19 Ответить
Уровень специалистов и обсуждения зашкаливает.
Топливо, действительно, можно закупить много где.
Но вопрос логистики? Где и как его переливать в цистерны широкой жд колеи?

И есть еще одно.
Отказ от импорта с РБ приведет к очень серьезному сокращению строительства и ремонта автодорог.

Кто ездил через границу в направлении Мозыря, посмотрите на десятки и сотни автоцистерн стояших на границе и едущих в обоих направлениях. Что на цистернах написано и как они выглядят (грязновато возле горловины). Да, это битумовозы. А ведь еще есть и эшелоны жд цистерн...
Особенности перевозки жидкого битума - он застывает при охлаждении. И потом, чтобы его выковырять, надо разогревать цистерну. А это просто таки огромно увеличивает стоимость продукта.
Поэтому применяются цистерны-термоса. Как жд так и авто.
Но в термосе больше 2-х суток также не сохранить текучесть. Особенно в холодные сезоны...
А теперь скажите, где взять битум так, чтобы логистика 2 дня было? Да, летом еще куда не шло. А осенью?
Конечно, сейчас скажут о замещении битумно-асфальтных покрытий на бетонно-полимерные. Но это надо было раньше делать. Процесс долгий и затратный. От изменений в проектах и до наличия спецтехники да и просто материалов.
Еще конечно накидают, что надо свою нефтепеработку поднимать. Но за 30 лет только порезали почти все НПЗ. Олигархи наши дорогие...
показать весь комментарий
29.05.2021 05:05 Ответить
Отряд не заметил потери бойца.
показать весь комментарий
29.05.2021 07:04 Ответить
Дело Протасевича и все то что сейчас происходит в Беларуси для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц вступает в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
показать весь комментарий
29.05.2021 08:07 Ответить
Похоже на "Васюки", -- в скором будущем должны стать межпланетным шахматным центром, который им(жителям Васюков) обещал обаятельный жулик...так и здесь в Украине обещают,только -- далеко не обаятельные жулики--бензиновый рай,с претензией на межгалактический..))) ..посмотрим..где же вы раньше были со своим--нет проблем???!! или "не заметит вообще.."--по количеству???..по качеству??? .. по цене???
показать весь комментарий
29.05.2021 09:09 Ответить
Кременчугським заправляться - машину гробити....
показать весь комментарий
29.05.2021 09:32 Ответить
То якби Білорусь не ввела обмеження на постачання палива в Україну, Україна й надалі тихенько торгувала б з агресором
показать весь комментарий
29.05.2021 10:50 Ответить
А как на счет авиационного керасина? Его даже при Порохе покупать в Беларуси приходилось. А при ЗЕленой зраде так тем более. НПЗ как простаивали наши так и простаивают, в руках пророссийских олигархов саботажников типа Жеваго, Новинского и прочих
показать весь комментарий
29.05.2021 12:34 Ответить
Украинские НПЗ не выдерживают конкуренции с белорусскими и польскими, которые находятся прямо на пути кацапской нефтяной трубы. Они банально выбивают хорошие цены на нефть.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:28 Ответить
Украинской нефти должно хватить для запуска наших НПЗ
показать весь комментарий
29.05.2021 12:36 Ответить
Любий дурак знає, що бензин береться з заправки.
При чому тут білорусь?
показать весь комментарий
29.05.2021 13:40 Ответить
Украине давно нужно было сворачивать торговые отношения с Б.
Те кто делал туда какие-то вложения и теперь потерпят убытки, сами виноваты, обязаны были предвкушая прибыль, учитывать риски, с кем имеют дело. Ведь Лукашенко много раз занимался "кидаловом", причем не только в торговых отношениях с Украиной, но и с другими странами, которым, к их несчастью, пришлось иметь в партнерах совковые предприятия Б, единственным контрольным акционером которых является теперь этот любитель совка
Это прекрасная возможность для Украины прервать давно политизированные собакой Путлера торговые отношения с Б, до тех пор пока она может выживет как страна, а если официально станет частью Мордора. А до тех пор иметь дело с луканомикой, это обеспечить себе постоянный геморрой.
Хватит снисходительно реагировать на очередную, уже неизвестно какую по счету торговую войну, которую опять затеял усатый мудак. Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 3068Україна втрати білоруського палива не помітить взагалі, - голова ради директорів "Укртатнафти" Овчаренко - Цензор.НЕТ 3068
показать весь комментарий
29.05.2021 15:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 