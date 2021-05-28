Госдепартамент США просит утвердить в бюджете на 2022 год 250 млн долларов помощи для Украины
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Государственный департамент Соединенных Штатов запросил у Конгресса 255 млн долларов на 2022 финансовый год для помощи Украине. В частности, помощь могут оказать для противодействия российской агрессии.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в бюджетном запросе американского ведомства.
"Помощь со стороны США усилит возможности Украины в части противодействия агрессии со стороны России. Данное финансирование ускорит процесс реформ по борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также будет способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны", - говорится в сообщении.
При этом часть американской помощи должна способствовать "улучшению делового климата и торгового потенциала Украины, укреплению ее аграрного сектора, поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании" Нафтогаз "и повышению ее энергоэффективности".
Также часть средств должна способствовать улучшению системы здравоохранения Украины.
"Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе через водоснабжение и инфраструктуру, укрепление участия общин, управление и экономическую устойчивость", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что помощь США рассматривает поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности границы Украины с помощью международных наблюдателей и оборудования для наблюдения.
Пожалуйста, подождите...
250 миллионов какраз хватит на траурную одежду.
Покажи на Западе страну, в которой нет частной собственности на землю.
Или нам в КНДР дорога?
того и гляди- эпохабеднасти закончицца.
дайте хоть самим тута чёта гдета заработать...
а то патом инфляцыя и инфляцыя
цены и цены
выше и выше
Vyacheslav Shalashenko:
Хотите украинский ВМФ? - Да вот он. Яхта Асе ******* Косюка длиной 87 м , водоизмещением около 2000 тонн - это 40 артиллерийский катеров Гюрза водоизмещением 50 тонн или один новейший корвет, о лучших из них можно прочесть здесь https://topwar.ru/65551-korvety-vmesto-kreyserov.html
А есть еще почти такая же яхта у Медведчука, но больше всего яхт приписывают олигарху из Днепра - Игорю Коломойскому. Сейчас нардеп, а в прошлом журналист Сергей Лещенко сообщал, что плавучая империя бизнесмена насчитывает 4 лодки и стоит по приблизительным подсчетам $165 млн.
Самая пафосная из них, пожалуй, называется Trident, что в переводе означает «трезубец». Она 65 метров в длину, может перевозить 15 гостей и столько же членов экипажа, оснащена лифтом и вертолетной площадкой.
Сейчас эта яхта находится у берегов греческого острова Миконос, известного своими белоснежными деревушками. Кстати, рядышком плавает 40-метровая яхта по-скромнее под названием Apostrophe.
Джеймс Клефан, сотрудник одной из европейских фрахтовых компаний утверждает, что ее купил нардеп Виталий Хомутынник. Лодка была сделана по спецзаказу и обошлась молодому политику в $56 млн.
Но вернемся к Коломойскому. Другая лодка олигарха с начала июня стоит на Французской Ривьере в марине Канн. Еще две - в данный момент пришвартованы на итальянском острове Сардиния, правда в разных портах https://strana.ua/…/24437-yahty-kolomojskogo-nasardine-i-vo…
Представляете сколько можно купить корветов и подводных лодок, продав все эти наворованные яхты, да и на достройку своих фрегатов и крейсера Украна еще останется.
Но и это еще не все, сколько яхт поменьше у проворовавшихся прокуроров, судей и бизнесменов, не внесенных в декларации, вообще никто не считал, а ведь стоит поставить на них крупнокалиберный пулемет и противозенитный ракетный комплекс и штурмовой катер готов.
Так делали все страны во время Второй Мировой войны. Предвидя возмущенные возгласы, хочу спросить: Камазы, Богданы и трактора когда брали на нужды армии можно было, а яхты, купленные на украденное у украинцев, почему нет?
А пара сотен таких катеров, еще и оснащенных БПЛА, создаст для доходящего ВМФ высокодуховной такую массу целей, что ни один флот не справится.
Всвязи с вышеизложенным утверждаю - ФЛОТ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА МЕСЯЦЫ, а не за полвека!
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тут мне все делали нацгвардейцы - и парковку и очереди и уколы не выходя из машины
они умеют порядок наладить в отличие от зеленых придурков
А че ФСЕ наші прези та олігархи мають маєтки за бугром??
А че ?
Украина больше не получит летальное оружие.
Если в 2019г президент Трамп запросил и получил у конгресса 250 млн$ на прямые закупки оружия для Украины, то в этом году в оружии полностью отказано.
В декабре 2017 года администрация США одобрила первые коммерческие поставки украинской армии летального оборонительного оружия. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. В марте 2018 года Госдепартамент США дал добро на отправку Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 47 млн долларов.
В этом же году в конгресс поступил запрос на $255 млн. Под фразой :"США помогут укрепить способность Украины противостоять российской агрессии. Финансирование позволит ускорить реформы по борьбе с коррупцией, повысить прозрачность и подотчетность, в том числе путем расширения инициатив в области электронного правительства, продвигать институциональные реформы , поддержать энергетическую безопасность путем реформирования национальной нефтегазовой компании Украины и повысить энергоэффективность, внести свой вклад в усилия по восстановлению и оказать поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по сотрудничеству в области безопасности в Европе (ОБСЕ)", - говорится в предложениях.
Военная помощь
Кроме того, отмечается в документе, по линии военного обучения и подготовки, которая также представлена в проекте бюджета Госдепартамента, страны Европы и Евразии получат на круг! $26,9 млн на "укрепление региональной безопасности, оперативную совместимость с ВС США, НАТО и Европы, а также на помощь в деле противостояния российской агрессии". "В число приоритетных получателей входят Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве. ( т.е фактически такая же фикция и отписка как про Северный поток)
В рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам страны Европы и Евразии могут получить $299 млн на "противодействие российскому влиянию и агрессии путем укрепления способности союзников и партнеров осуществлять суверенитет и обеспечивать собственную оборону посредством улучшения оперативной совместимости с НАТО".
Правительственное Агентство по глобальным средствам массовой информации, которое контролирует такие вещательные организации, как "Голос Америки", "Радио Свобода / Свободная Европа", запросило $810 млн (по сравнению с нынешним годом финансирование не изменилось).
Всего же бюджет Госдепартамента должен составить $58,5 млрд, что на $5,5 млрд больше по сравнению с бюджетом текущего финансового года.
А какие были сообщения всего пару лет назад! Привожу ссылку. Теперь таких не будет!
https://hromadske.ua/ru/posts/administraciya-trampa-umenshit-finansirovanie-nato-i-napravit-dengi-ukraine-cnn
https://www.slovoidilo.ua/2021/04/23/infografika/svit/vijskova-dopomoha-********-yak-rokamy-zminyuvalasya-pidtrymka-ssha-ta-yes
Наводжу по роках:
Сполучені Штати Америки систематично від початку війни на Донбасі надавали Україні військову допомогу. Наприклад, у 2014 році загальна сума становила 86,9 млн дол. Через рік цей показник збільшився на 100,2% і дорівнював уже 174 млн дол.
У 2016 році Київ отримав значно більше військової допомоги від США. Загальна сума виплат за чотирма програмами становила 318,1 млн дол.
Через рік у межах іноземного військового фінансування Вашингтон виділив Україні 99 млн дол. Ще 2,1 млн дол. надали в рамках Міжнародної військової освіти та підготовки. 10,9 млн грн Україна отримала за програмою нерозповсюдження зброї, боротьби з тероризмом та розмінування території. Найбільше коштів у 2017 році виділили через Ініціативу сприяння безпеці в Україні ‒ 150 млн дол. Загалом тоді Київ отримав 262,1 млн дол. військової допомоги.
У 2018 році ця сума збільшилася на 2,6% і становила 268,9 млн дол. Через рік Україні виділили рекордну фінансову підтримку у розмірі 397,9 млн дол. Тоді армія, зокрема, отримала обладнання зв'язку, засоби кібербезпеки, прилади нічного бачення, медичне обладнання, різноманітні запасні частини для техніки.
2020-й був складним для світової економіки, тож військова допомога також була дещо меншою. Тоді Україна отримала 282,9 млн дол.
Нещодавно комітет у закордонних справах Сенату США схвалив законопроєкт про безпекове партнерство з Україною. Він передбачає збільшення щорічної військової допомоги Києву до 300 млн дол. При цьому 150 млн дол. виділять за умови проведення ключових оборонних реформ. «Слово і діло» проаналізувало, як з роками змінювалася військова допомога Україні і в які роки ми отримали найбільше коштів.