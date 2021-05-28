Главные новости 28 мая: экс-глава СВР Гвоздь погиб на дайвинге, Украина закрывает небо для белорусских самолетов

62-летний Виктор Гвоздь скончался в больнице в Египте, Украина не пустит в свое воздушное пространство зарегистрированные в Беларуси самолеты, киевлян, одесситов и львовян будут вакцинировать на стадионах - главные новости 28 мая.

Экс-глава СВР Гвоздь погиб во время дайвинга в Египте

Виктор Гвоздь много лет увлекался дайвингом, на этот раз они с женой отдыхал в Египте. Экс-глава СВР совершил погружение, но не смог подняться на поверхность - ему стало плохо. Спасатели вытащили Гвоздя из воды, провели ему сердечно-легочную реанимацию и доставили в больницу, но медики не смогли его спасти. Виктору Гвоздю было 62 года.

Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов

С 29 мая украинским воздушным пространством не могут пользоваться самолеты, зарегистрированные в Беларуси - такой запрет установил Кабмин. На этот шаг пошли, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и авиаторов. Таким образом воздушное пространство для Беларуси закрыли все ее соседи, кроме России.

Тем временем расследовать обстоятельства посадки самолета Ryanair с блогером Протасевичем в Минске взялось ФБР.

Мы можем остаться без белорусского бензина

СМИ пишут, что Беларусь с июня может остановить поставки бензина в Украину. Белорусская нефтяная компания пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских контрагентов.

Торговый представитель Украины Тарас Качка говорит, что поставки не прекратятся, а текущие проблемы связаны торговыми ограничениями которые накладывались раньше.

"Укртатнафта" заявила, что без бензина и дизтоплива не останемся, а остановки белорусских поставок, если она случится, даже не заметим.

К Протасевичу и Сапеге пустили адвокатов

Защитники впервые смогли встретиться с оппозиционным блогером Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой, которых задержали в Минске, посадив для этого самолет Ryanair. Адвокаты говорят и о Протасевиче, и о Сапеге, что их подзащитными все в порядке - они "бодрые, позитивные, веселые".

16-летняя горловчанка сбежала по минному полю на подконтрольную территорию

В родной Горловке девушка жила с бабушкой. В МВД рассказали, что "несовершеннолетняя после отдыха с друзьями, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины". Девушка говорит, что у нее есть родственники на западе Украины.

У депутата Волынца хотят забрать 7 млн

Прокуроры САП обратились в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, которая принадлежит депутату "Батькивщины" Волынцу. Квартиру он купил в 2020 году. По данным прокуратуры, ему не хватало на покупку 3 млн грн, и откуда эти деньги взялись - Волынец не пояснил.

Украинцев будут вакцинировать на стадионах

На стадионах Киева, Одессы и Львова в выходные начнут работать центры массовой вакцинации. Получить прививку смогут те, кто заранее записался через "Дію" или колл-центр Минздрава и получил приглашение по телефону. Выбрать вакцину нельзя - прививать будут китайским препаратом CoronaVac.