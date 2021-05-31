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Белорусский диспетчер не имел права советовать пилоту Ryanair садиться в Минске, - летчик-испытатель Лиходид

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусский диспетчер не имел права советовать пилоту Ryanair садиться в Минске, - летчик-испытатель Лиходид

В случае поступления информации о бомбе на борту командир экипажа должен принимать решение о дальнейших действиях самостоятельно. Диспетчер не имеет права давать ему советы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил летчик-испытатель Александр Лиходид, информирует Цензор.НЕТ.

"Диспетчер не имел права даже озвучивать слова: "Мы вам рекомендуем". Это запрещено, даже советы. В случае бомбы на борту диспетчер не имеет права давать рекомендации, указания и советы. Он должен только слушать информацию от командира [экипажа], который принимает там решение в зависимости от обстановки, и помогать выполнять это дело", - пояснил Лиходид.

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Напомним, согласно расшифровке, во время переговоров с командиром лайнера Ryanair представитель Беларуси настаивал на том, чтобы борт посадили в Минске. Пилот несколько раз спрашивал, кто именно рекомендует приземлиться в аэропорту Минска, и представитель Беларуси отвечал "Это наша рекомендация".

Присутствовавший в студии экс-глава СБУ Валентин Наливайченко предположил, что переговоры с пилотом вел "не диспетчер, а представитель КГБ, который читал предоставленный ему текст".

"Я не знаю, кто там сидел, но эта рекомендация абсолютно незаконна", - прокомментировал Лиходид.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Поиграл усатый в фюрера - убытки теперь несколько миллионов в день.
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29.05.2021 00:29
+12
Короче , белорусы заврались 😀😀😀
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29.05.2021 00:26
+5
кацапня возместит - в одну дудку с ****** дуют, на одном льду два Грецки-инвалида.
де еще такой цирк увидишь?
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29.05.2021 00:45
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Правила форума Совет форумчан
Короче , белорусы заврались 😀😀😀
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29.05.2021 00:26 Ответить
Поиграл усатый в фюрера - убытки теперь несколько миллионов в день.
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29.05.2021 00:29 Ответить
кацапня возместит - в одну дудку с ****** дуют, на одном льду два Грецки-инвалида.
де еще такой цирк увидишь?
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29.05.2021 00:45 Ответить
терпилы платят - не он ...
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29.05.2021 08:21 Ответить
Воронеж заплатит, - им не привыкать=)
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29.05.2021 08:44 Ответить
Испанский диспедчер:
Белорусский диспетчер не имел права советовать пилоту Ryanair садиться в Минске, - летчик-испытатель Лиходид - Цензор.НЕТ 5175
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29.05.2021 00:30 Ответить
Помнится когда разбился/былвзорван польский лайнер, поляки смоленским диспетчерам выдвигали прямо противоположное обвинение - почему прямо не запретили посадку, что такое "условий для посадки нет" - это ж не запрет.
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29.05.2021 00:32 Ответить
и там тоже бимба появилась?))....
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29.05.2021 00:39 Ответить
ну не могли же польские пилоты ошибиться, все знают, что поляки умнее немцев и японцев
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29.05.2021 01:08 Ответить
умнее кацапни-точно
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29.05.2021 08:28 Ответить
Так то были диспетчеры посадки, это в их компетенции - разрешать или запрещать посадку.
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29.05.2021 01:07 Ответить
Это ты в Мордоре расскажешь про "разбился". Взорвали самолет Качинского суки ФСБшные
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29.05.2021 06:54 Ответить
не порівнюй політ з посадкою, ПроФФеССор Белорусский диспетчер не имел права советовать пилоту Ryanair садиться в Минске, - летчик-испытатель Лиходид - Цензор.НЕТ 2286
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29.05.2021 09:37 Ответить
диспетчер брехал как сивый мерин - от шо главное...
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29.05.2021 00:37 Ответить
Подивився трішки вже в кінці програми. Склалось враження, що це Порошенко закрив небо для білорусів, бо тільки його згадували всі. Навіть люська арестович, яка приперлась на програму, щоб у зв'язку з цим захищати криворізького косоворотника, тільки й те робила, що згадувала, як у 2017 році Порошенко назвав Білорусь дружнім народом і надійним партнером. Про рашистського пропагандона, падлюку мураєва і згадувати не хочу. Ну а у підлоти Шустера - це вже стало традицією у кожній програмі влаштовувати п'ятихвилинку ненависті до Порошенка. .
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29.05.2021 00:48 Ответить
дякую за "криворізького косоворотника" - дуже влучно
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29.05.2021 00:58 Ответить
пилоты обосрались, сели бы в Вильнюсе, никто бы их не сбил.
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29.05.2021 02:35 Ответить
Лукашенко достиг главного политического результата: надел кайданы на своего врага, заведомо зная о серьезных последствиях для Беларуси. Остальное сопли и неуместные эпитеты
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29.05.2021 04:21 Ответить
поцелуй таракана в задницу
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29.05.2021 06:52 Ответить
если в рахе-то собьют...шоб не взорвался
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29.05.2021 08:30 Ответить
...а еще его трупами набили чтобы скомпрометировать лучшую бляха страну в мире! Белорусский диспетчер не имел права советовать пилоту Ryanair садиться в Минске, - летчик-испытатель Лиходид - Цензор.НЕТ 2612
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29.05.2021 17:27 Ответить
во всей етой истории с трампом и байденом меня больше всего напрягает, шо республиканцы не видят "промаккейновских" республиканцев....
ту же Лиз Чейни - они ничего не видят...
кандидата не придурка республиканцы не нашли в 20м.
придурок на 2 срок Америке не нужен..
именно за не придурка Америка и проголосовала....
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29.05.2021 05:43 Ответить
Только командир экипажа и только он принимает решения. а что это за "совет" с истребителем на "хвосте" Белорусский диспетчер не имел права советовать пилоту Ryanair садиться в Минске, - летчик-испытатель Лиходид - Цензор.НЕТ 7875? Командир пассажирского лайнера поступил правильно. Тем более зная невменяемость лишнехромосомных Сбить пассажирский самолет для них не проблема
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29.05.2021 06:49 Ответить
Какой ты на хрен буряк. Твоя фамилия Газаев. У тебя скрепа на весь лоб. Хочешь дураком прикинутся. На здоровье. Кацапам мозги вправлять, проще МГ перезарядить
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30.05.2021 15:45 Ответить
Более чем уверен, что "совет" садится в Минске командиру воздушного судна давали те четверо, которые и остались в Минске.
Думаю, что расследование Беллингкет все поставит на свои места и снова всплывут "петров и баширов" минского разлива.
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29.05.2021 07:27 Ответить
Дело Протасевича для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц входит в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 07:49 Ответить
юлька в прольоті тому і виє, завиває Белорусский диспетчер не имел права советовать пилоту Ryanair садиться в Минске, - летчик-испытатель Лиходид - Цензор.НЕТ 975
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29.05.2021 09:38 Ответить
При чому тут юлька. Дерибан української землі. Невже не зрозуміло?
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30.05.2021 00:44 Ответить
де дерибан, убогий? Белорусский диспетчер не имел права советовать пилоту Ryanair садиться в Минске, - летчик-испытатель Лиходид - Цензор.НЕТ 8615
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01.06.2021 09:12 Ответить
Как раз советовать диспетчер может, он не может приказывать.
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29.05.2021 08:16 Ответить
что то много ошибок пилота.....- помним и понимаем, что "купить" можно многое чего...
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29.05.2021 08:19 Ответить
смотрю на флайтрадар допрыгались минск-стамбул летит через мордор 8.20старт прибытие в 12.20 4 часа вместо двух часов через Украину да и туристы белоруские не видать Европы Белорусские туроператоры приостанавливают продажу туров в Черногорию, Болгарию и Албанию
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29.05.2021 09:30 Ответить
Белорусский диспетчер не имел права советовать пилоту Ryanair садиться в Минске_______ ну да... а за плечами КГБист с наручниками и дубинкой...
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29.05.2021 17:04 Ответить
Решение принимает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОМАНДИР экипажа, НИКТО не мог его ЗАСТАВИТЬ, даже ИСТРЕБИТЕЛЬ, все остальное СПЕКТАКЛЬ для обывателей, командир ОДНОЗНАЧНО был сговоре с агентами КГБ /и заранее было с ним все обговорено/ не знаю на какой счет или нал и какаю сумму, но взятка была не малой!
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29.05.2021 18:51 Ответить
себе хоть грамм купи...
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30.05.2021 21:44 Ответить
 
 