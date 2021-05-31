Белорусский диспетчер не имел права советовать пилоту Ryanair садиться в Минске, - летчик-испытатель Лиходид

В случае поступления информации о бомбе на борту командир экипажа должен принимать решение о дальнейших действиях самостоятельно. Диспетчер не имеет права давать ему советы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил летчик-испытатель Александр Лиходид, информирует Цензор.НЕТ.

"Диспетчер не имел права даже озвучивать слова: "Мы вам рекомендуем". Это запрещено, даже советы. В случае бомбы на борту диспетчер не имеет права давать рекомендации, указания и советы. Он должен только слушать информацию от командира [экипажа], который принимает там решение в зависимости от обстановки, и помогать выполнять это дело", - пояснил Лиходид.

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Напомним, согласно расшифровке, во время переговоров с командиром лайнера Ryanair представитель Беларуси настаивал на том, чтобы борт посадили в Минске. Пилот несколько раз спрашивал, кто именно рекомендует приземлиться в аэропорту Минска, и представитель Беларуси отвечал "Это наша рекомендация".

Присутствовавший в студии экс-глава СБУ Валентин Наливайченко предположил, что переговоры с пилотом вел "не диспетчер, а представитель КГБ, который читал предоставленный ему текст".

"Я не знаю, кто там сидел, но эта рекомендация абсолютно незаконна", - прокомментировал Лиходид.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.