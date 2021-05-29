Житель Харьковщины самовольно захватил участок с памятником археологии и засеял его пшеницей, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Житель с.Сподобовка Харьковской области подозревается в самовольном захвате земельного участка, на котором расположен объект историко-культурного наследия (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"В период времени с 2020 года по май 2021 года злоумышленник захватил земельный участок, который относится к землям историко-культурного наследия. На нем он осуществлял посев озимой пшеницы", - говорится в информации.
По данным досудебного следствия, 43-летний мужчина знал, что между его участком и участком, которым владеет его жена, есть участок историко-культурного наследия площадью 0,9 га. Там находится поселение Сподобовское Дуванка-1, которое признано памятником археологии местного значения в соответствии с приказом Министерства культуры Украины от 27.03.2013 №228, и относится к бронзовому веку II тыс. до н.э. и салтово-маяцкой культуре VIII - IX вв. н.э. Там имелся культурный слой бронзового века и раннего средневековья, содержащий обломки лепных глиняных сосудов.
Санкция статьи, инкриминируемой подозреваемому, предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.
Пожалуйста, подождите...
и многим нравится кусок чужого распахать.....
у тебя есть своя своя межа, под нее и паши и сей - и только под нее...
так недолго договорится и до - у меня гаманець и я использую,
а он у того тоже, но он не мычит и не телиться, а не взять ли мне его гаманець и попользовать трохи?...
утрирурую конечно, но ряд один.
Потім перечитав і звернув увагу на факт самозахоплення (а це вже точно no good).
карпиков туда запустил, подкармливал, плодил - семья всегда была с рыбой.
и никогда соседей той рыбой не обижал.
ты бы слышал как заорали все - ето фсе колхозное, а значит наше!!!!
результат: нема прудика - нема рыбы....
Орест Субтельний про це писав, колгосп як мутант артільного господарства історично властивий тим кацапам, які жили на хрінових землях, тож доводилося якось виживати колективом - але українські селяни на суперфертільних чорноземах завжди були автономними фермерами і в домовині бачили ті колгоспи.
Яка трагедія сталася потім, знаємо усі. І таки втелющили цю кацапщину тим, хто вижив...
не находите?
пропускаете? - не гуд!
требующем капремонта и пока не рухнет вообще всем до лампы а тут не пойми что за ценно
сть но низззя.... этого посадили а беня который не менее чем на 5.5лярдов вечнойзелени нэньку опустил нормально себя чувствует...........
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Із вікіпедії дізнаємося, що салтово-маяцька культура характеризується хліборобським типом поселень з напівземлянковими житлами, замками з білокам'яними стінами і катакомбним обрядом поховання.
Запитання до прокуратури: заборона сіяти хліб на землі хліборобської цивілізації... присмаку маразму не відчуваєте?
тем больше далеки мы от цели....
А що ще - отдать мужику . ? Може твій огород , чи дачну ділянку ? Йому ж потрібніше ,, і пох на те що воно не його .
скотское государство, чего тоьько стоит мусор-нацгвардеец,
который "НА УКРАИНЕ"