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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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В Беларуси знали, что никакой бомбы на борту самолета Ryanair не было, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Беларуси знали, что никакой бомбы на борту самолета Ryanair не было, - Данилов

Белорусские власти и силовики с самого начала знали, что на самолете компании Ryanair, который принудительно посадили в Минске, не было взрывчатки.

 Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов  в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, "захват самолета" он считает "актом государственного терроризма".

"То, что произошло с самолетом... Было вполне понятно, даже с первых минут, когда мы с вами смотрели видео, что никакой бомбы там не было и они это знали с самого начала. Почему? Потому что если бы там была бомба, эвакуация людей с самолета происходила б срочно, никакое гражданское население возле самолета, которое там выставили, из сотрудников аэропорта, там бы не было. Это было бы отдельное спецподразделение, которое в соответствующей одежде должен был бы пройти исследовать все эти вещи. Никаких собачек, никаких людей, у которых даже не было никакой защиты, а они искали бомбу. Ну это такое, знаете... Я даже не представляю, зачем все это делается", – сказал он.

Также читайте: Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
и ето сейчас вещает "миротворец" лишне хромосомный, после захвата Крыма и 7 лет войны на востоке Украины?
и да - ето я тебя спамнул, скрепоносец...
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29.05.2021 03:03
+5
наши спят....
ну може пара-тройка забугорцев вроде меня....
3-я лишнехромосомная смена лютует
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29.05.2021 04:03
+5
***** под себя такого бугра как лука подмял - шо ему наше зеленое чмо?
секунда базара - и тобик в клетке на цепи...
одна надежда шо у Правого Сектора наконец то уже все начищено - и хлопцы в низкой стойке и готовы...
кацапня пониамает - легко с Украиной не будет, несмотря на зеленую сволочь при власти - такое...
мысли вслух....
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29.05.2021 06:00
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29.05.2021 01:32 Ответить
А ,что при»слуги» сомневались ? 😂🙈 Это же ясно, как то,что вы мечтаете править ,как ***** и лука
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29.05.2021 02:47 Ответить
офігеть... так, здається, ні в кого і не було сумніву, що ніякоï бомби не було...
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29.05.2021 01:55 Ответить
В Беларуси знали, что никакой бомбы на борту самолета Ryanair не было, - Данилов - Цензор.НЕТ 4075 Командир чеченских добровольцев: "Мы воевали за Украину, а нас хотят предать...!

https://twitter.com/newkc14/status/1398381662224977925
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29.05.2021 01:59 Ответить
смышленый...
об етом даже коты в базильскх подворотнях знают - доперло наконец и до Данилова...
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29.05.2021 02:28 Ответить
Трудно понять вот это назойливое желание плодить во круг себя врагов. По сути дела - в результате инцидента, пострадал ли хоть один украинец? И если нет, то какое дело до всего этого? Зачем бежать впереди паровоза и обкладывать санкциями, даже быстрее США и тем самым бросать Беларусь в лапы кремля? Батька был вполне лоялен к Украине и Крым не признавал, а что будет теперь? Беларусь от безисходности может влиться в РФ и это вполне реальный сценарий - именно этого хочет Украина? Прежде чего то предпринимать, нужно просчитывать все варианты развития событий и стоит ли оно того, чтобы ради судьбы одного блогера идти на полную конфронтацию со страной, с вполне дружественным народом.
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29.05.2021 02:57 Ответить
и ето сейчас вещает "миротворец" лишне хромосомный, после захвата Крыма и 7 лет войны на востоке Украины?
и да - ето я тебя спамнул, скрепоносец...
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29.05.2021 03:03 Ответить
наши спят....
ну може пара-тройка забугорцев вроде меня....
3-я лишнехромосомная смена лютует
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29.05.2021 04:03 Ответить
whatever happens no one can stop my love to Ukraine - even I myself can't.
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29.05.2021 04:29 Ответить
Nothing can*t stop my love to USA
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29.05.2021 08:34 Ответить
Неправда ваша, бо это - я.
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29.05.2021 04:02 Ответить
вам придется обясниться пан Саня- вы ето хто?
тока не говорите мне шо "Roman Stuart" ето вы...
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29.05.2021 04:16 Ответить
он имел в виду , что он заспамил, я тоже добавил "это спам"
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29.05.2021 05:17 Ответить
Тыць , та й розвиднiлось... Знамо перец, шо Украина этого не хочет , но слияние Беларуси с Кремлем состоялось давно, осталось эту "интеграцию" закрепить штемпелем на бумаге.. Военные базы лаптестана произросли в Беларуси разве после захвата самолета? Морковку - кушать, память восстанавливает.
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29.05.2021 03:59 Ответить
Беларусь загажена московскими подонками,
дружественный народ - это хорошо,
но шайка , которая есть госуддарство РБ
дружественна кремлядям, а не нам
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29.05.2021 05:21 Ответить
...как не могло быть никакой бомбы и на борту с вагнеровцами если бы у рукожопых предателей фокус удался. Абыдна...Бульбо-вождь оказался талантливее своих учителей и реализовал украинский сценарий на "отлично"
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29.05.2021 04:13 Ответить
бла бла бла
какая бимба, кацапчик ?
бимба это твоя больная фантазия
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29.05.2021 05:22 Ответить
Аркадий- еврейское имя. Бимба не бимба а соросенок-бульбашонок свою пятнашку схлопочет, а кровавые убийцы вагнеры запаслись попкорном и наблюдают над процессом Протасевича
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29.05.2021 06:19 Ответить
А ты знаешь, что средняя зарплата в Украине превышает среднюю зарплату в России? А средняя зарплата в Польше превышает российскую более чем в 2,5 раза. Причём - нефти, газа, алмазов и прочего урана не имеется.
Так что тявкни ещё что-нибудь о "соросятах", тут с удовольствием послушают.
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29.05.2021 08:01 Ответить
средняя зарплата в Украине превышает

=================
Будь ласка, будьте точнішим і акуратнішим, у Вас описка, Ви помилились, а ми ж не кацапи, ми не брешемо, навіть випадково. Бо це ж не наш метод.
МІНІМАЛЬНА зарплата уже перевищує. З цього року. Середня ще поки відстає. Але ми працюємо над цим .
Хоча, на мою думку головне мати вищу мінімальну і, головне, медіанну зарплату, а середня - це трішки від лукавого показник. Якщо у паРашці середня між Х-лом, вРоттенбергом і сотнею мільйонів кріпосних у Гулазі буде вища ніж в Україні то я якось це переживу.
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29.05.2021 10:19 Ответить
Иван - вот еврейское, 100%, а Аркадий єто просто Греция, не более,
пятнаху может схлопотать лукашенко или его сьінулька, диспетчера и
мусора, а Протасевич просто заложник бандитов, к слову, тут и судьям
рискнувшим его судить пятнаха ломится, что до наёмников , то их
при первой возможности сдадут и утилизируют, пусть даже они пока
в безопасности, но пройдёт год, два, пять и они вспомнят и пожалеют,
ну как вариант ими будут гордиться их дети, если стекломой память не
смоет
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29.05.2021 08:02 Ответить
во всей етой истории с трампом и байденом меня больше всего напрягает, шо республиканцы не видят "промаккейновских" республиканцев,
ту же Лиз Чейни - они ничего не видят - честь мундира!
кандидата не придурка республиканцы не нашли в 20м - придурок на 2 срок
Америке не нужен - именно за не придурка Америка и проголосовала....
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29.05.2021 05:48 Ответить
три - пятнадцать

во всей етой истории_________ да ты чо? в какой Етой?
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29.05.2021 16:55 Ответить
***** под себя такого бугра как лука подмял - шо ему наше зеленое чмо?
секунда базара - и тобик в клетке на цепи...
одна надежда шо у Правого Сектора наконец то уже все начищено - и хлопцы в низкой стойке и готовы...
кацапня пониамает - легко с Украиной не будет, несмотря на зеленую сволочь при власти - такое...
мысли вслух....
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29.05.2021 06:00 Ответить
Правый сектор когда придет в Москву, повешает тебя на берёзе за яйца.
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29.05.2021 06:23 Ответить
если на той с которой твой трупак оттуда снимет? - претензий нет..
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29.05.2021 06:26 Ответить
не тебе за Правый Сектор писать - пьянь хроническая....
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29.05.2021 06:32 Ответить
три - пятнадцать

не тебе за Правый Сектор писать - пьянь хроническая....__________ а, так вот Чо оно такое - пьянь хроническая, ну тогда все понятно...
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29.05.2021 16:57 Ответить
внятно по кацапиному так - впрочем как обычно...
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29.05.2021 16:59 Ответить
внятно по кацапиному так - впрочем как обычно..________ как приятно с умным человеком поговорить, правда? не каждому дано понять, это по научному...
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30.05.2021 21:49 Ответить
Дело Протасевича для Украины по важности ни в какое сравнение не входит с тем, что через месяц входит в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 07:41 Ответить
А хто голосував за цю аферу пам"ятаєш? Отож.
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29.05.2021 07:50 Ответить
Я то пам'ятаю, а хто не пам'ятає, то нагадаю. За цю аферу голосували фракції зрадників - Зеленського, Порошенко, Вакарчука.
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30.05.2021 00:31 Ответить
через лет 5 будет национализация земель, все земельные акты выданные властями Украины это филькина грамота, порядок будет наведён
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29.05.2021 08:05 Ответить
Мы это уже проходили при большевизме. Он, слава Богу, проклят (может, остались единичные выродки...)
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29.05.2021 08:43 Ответить
Не надо расчитівть на то что будет через 5 лет. Надо сейчас что-то делать. К сожалению все активисты, похоже, продались олигархам за 30 сребренников.
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30.05.2021 00:34 Ответить
капитан очевидность
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29.05.2021 07:42 Ответить
толстый картофель центр, ***** сиськами трясет слева - шлем задом поперек - не беда...
звучит звучит лихая музыка атаки!
***** - 327 - все - 0.
два старых, пришлепнуных наглухо идиота - лука и *****....
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29.05.2021 08:41 Ответить
сиськами трясет слева - шлем задом поперек - не беда...
звучит звучит лихая музыка атаки!__________ это же надо так обработали беднягу, ну прям "пролетая над гнездом кукушки!...
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29.05.2021 16:59 Ответить
иногда палец с клавы снимай - засыпаешь на ходу...)))
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29.05.2021 17:03 Ответить
три - пятнадцать
и ето сейчас вещает "миротворец" лишне хромосомный__________ да нет, как раз сейчас вещает с недостающей хромосомой...
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29.05.2021 16:53 Ответить
естественно, знали. если сам фабрикуешь сообщение о липовой бомбе, как можно не знать, что бомба липовая?
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29.05.2021 19:59 Ответить
иногда палец с клавы снимай - засыпаешь на ходу...)))___________ профессор Чезбек...
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30.05.2021 21:45 Ответить
 
 