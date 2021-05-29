В Беларуси знали, что никакой бомбы на борту самолета Ryanair не было, - Данилов

Белорусские власти и силовики с самого начала знали, что на самолете компании Ryanair, который принудительно посадили в Минске, не было взрывчатки.

Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Данилова, "захват самолета" он считает "актом государственного терроризма".



"То, что произошло с самолетом... Было вполне понятно, даже с первых минут, когда мы с вами смотрели видео, что никакой бомбы там не было и они это знали с самого начала. Почему? Потому что если бы там была бомба, эвакуация людей с самолета происходила б срочно, никакое гражданское население возле самолета, которое там выставили, из сотрудников аэропорта, там бы не было. Это было бы отдельное спецподразделение, которое в соответствующей одежде должен был бы пройти исследовать все эти вещи. Никаких собачек, никаких людей, у которых даже не было никакой защиты, а они искали бомбу. Ну это такое, знаете... Я даже не представляю, зачем все это делается", – сказал он.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.