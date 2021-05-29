В Беларуси знали, что никакой бомбы на борту самолета Ryanair не было, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Белорусские власти и силовики с самого начала знали, что на самолете компании Ryanair, который принудительно посадили в Минске, не было взрывчатки.
Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Данилова, "захват самолета" он считает "актом государственного терроризма".
"То, что произошло с самолетом... Было вполне понятно, даже с первых минут, когда мы с вами смотрели видео, что никакой бомбы там не было и они это знали с самого начала. Почему? Потому что если бы там была бомба, эвакуация людей с самолета происходила б срочно, никакое гражданское население возле самолета, которое там выставили, из сотрудников аэропорта, там бы не было. Это было бы отдельное спецподразделение, которое в соответствующей одежде должен был бы пройти исследовать все эти вещи. Никаких собачек, никаких людей, у которых даже не было никакой защиты, а они искали бомбу. Ну это такое, знаете... Я даже не представляю, зачем все это делается", – сказал он.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.
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https://twitter.com/newkc14/status/1398381662224977925
об етом даже коты в базильскх подворотнях знают - доперло наконец и до Данилова...
и да - ето я тебя спамнул, скрепоносец...
ну може пара-тройка забугорцев вроде меня....
3-я лишнехромосомная смена лютует
тока не говорите мне шо "Roman Stuart" ето вы...
дружественный народ - это хорошо,
но шайка , которая есть госуддарство РБ
дружественна кремлядям, а не нам
какая бимба, кацапчик ?
бимба это твоя больная фантазия
Так что тявкни ещё что-нибудь о "соросятах", тут с удовольствием послушают.
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Будь ласка, будьте точнішим і акуратнішим, у Вас описка, Ви помилились, а ми ж не кацапи, ми не брешемо, навіть випадково. Бо це ж не наш метод.
МІНІМАЛЬНА зарплата уже перевищує. З цього року. Середня ще поки відстає. Але ми працюємо над цим .
Хоча, на мою думку головне мати вищу мінімальну і, головне, медіанну зарплату, а середня - це трішки від лукавого показник. Якщо у паРашці середня між Х-лом, вРоттенбергом і сотнею мільйонів кріпосних у Гулазі буде вища ніж в Україні то я якось це переживу.
пятнаху может схлопотать лукашенко или его сьінулька, диспетчера и
мусора, а Протасевич просто заложник бандитов, к слову, тут и судьям
рискнувшим его судить пятнаха ломится, что до наёмников , то их
при первой возможности сдадут и утилизируют, пусть даже они пока
в безопасности, но пройдёт год, два, пять и они вспомнят и пожалеют,
ну как вариант ими будут гордиться их дети, если стекломой память не
смоет
ту же Лиз Чейни - они ничего не видят - честь мундира!
кандидата не придурка республиканцы не нашли в 20м - придурок на 2 срок
Америке не нужен - именно за не придурка Америка и проголосовала....
во всей етой истории_________ да ты чо? в какой Етой?
секунда базара - и тобик в клетке на цепи...
одна надежда шо у Правого Сектора наконец то уже все начищено - и хлопцы в низкой стойке и готовы...
кацапня пониамает - легко с Украиной не будет, несмотря на зеленую сволочь при власти - такое...
мысли вслух....
не тебе за Правый Сектор писать - пьянь хроническая....__________ а, так вот Чо оно такое - пьянь хроническая, ну тогда все понятно...
звучит звучит лихая музыка атаки!
***** - 327 - все - 0.
два старых, пришлепнуных наглухо идиота - лука и *****....
звучит звучит лихая музыка атаки!__________ это же надо так обработали беднягу, ну прям "пролетая над гнездом кукушки!...
и ето сейчас вещает "миротворец" лишне хромосомный__________ да нет, как раз сейчас вещает с недостающей хромосомой...