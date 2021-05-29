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За минувшие сутки ранен воин, зафиксировано 12 обстрелов. Российские войска били из ПТРК по гражданской инфраструктуре вблизи Пивничного, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

За минувшие сутки ранен воин, зафиксировано 12 обстрелов. Российские войска били из ПТРК по гражданской инфраструктуре вблизи Пивничного, - ООС

За минувшие сутки, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - из гранатометов различных систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Подчеркивается, что в районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям из БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17. Вблизи Причепиловка российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - подчеркивают в штабе.

Читайте также: Украинский воин получил ранение в результате обстрела российскими войсками, с начала суток 7 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Сообщается также, что вблизи населенного пункта Пивничне враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра, 29 мая, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.

Автор: Ірина Дашківська
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пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення...
За минувшие сутки ранен воин, зафиксировано 12 обстрелов. Российские войска на Донбассе били из крупнокалиберных пулеметов в районе Гранитного, - ООС - Цензор.НЕТ 755

Все буде УКРАЇНА !!!!
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29.05.2021 08:18 Ответить
Вава, коли припинеш наживатись на війні.? Барига в кацаваротці.
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29.05.2021 08:20 Ответить
Депутат Госдумы Николай Валуев опубликовал на своей странице в Instagram поздравление российским пограничникам с фотографией украинского военного.

За минулу добу поранено воїна, зафіксовано 12 обстрілів. Російські війська на Донбасі били з великокаліберних кулеметів у районі Гранітного, - ООС - Цензор.НЕТ 9668
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29.05.2021 08:49 Ответить
Держдупа не легітимна. Вибори в дупу були не були визнані бо в них брав участь окупований Крим.
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29.05.2021 08:57 Ответить
Хлопці! Ви не забули що сьогодні фінал ЛЧ?
Забувайте, бо сьогодні в Данєцкє матч століття!
Гра грандів світового футбола "Гвардєєц" - "Моспіно".
Квітки розкуплені протягом 10 хвилин. З цієї причини ***** відмовилось від визиту у маріонеточну резервацію.
За минулу добу поранено воїна, зафіксовано 12 обстрілів. Російські війська на Донбасі били з великокаліберних кулеметів у районі Гранітного, - ООС - Цензор.НЕТ 2855
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29.05.2021 09:07 Ответить
А БЛАЗЕНЬ КАЖЕ : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский
ВІН БАЧИТЬ МИР В ОЧАХ ПУТЛЕРА .
БУВ БЛАЗНЕМ І ПОВІК НИМ ОСТАНЕТЬСЯ . Президент - не роль , його потрібно не грати , а БУТИ НИМ , як ПОРОХ.
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29.05.2021 10:43 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.За минулу добу поранено воїна, зафіксовано 12 обстрілів. Російські війська на Донбасі били з великокаліберних кулеметів у районі Гранітного, - ООС - Цензор.НЕТ 9159
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29.05.2021 13:03 Ответить
Вибачаюсь.

Як готувався воювати Ізраїль.
Вже з 1959 року, бідний , аграрний Ізраїль зміг дозволити собі закуповувати старі танки Центуріон з капремонту. І моодернізував їх, заміняючи гармату, мотор, трансмісію.
Всього було куплено 1100 одиниць.. Брали їх не через те, що це були дуже хороші або навіть просто чудові танки. Ні, це було відносно дешево, це те, що Ізраїль міг собі тоді дозволити. Витрати на оборону перевищили 20% від ВВП. Оборонні статті з'їдали майже третину держбюджету. Відмовляли собі у всьому, що тільки можна. Але знали, що ворог не відступить ніколи. І їх життя залежить від того, як вони підготуються до битви.
Танкісти вчилися буквально день і ніч. На навчальні стрільби снарядів не шкодували. Воєнспеци розробили цілий ряд тактичних прийомів і методик застосування танків в різних умовах. Все це надало можливість протистояти переважаючим силам противника у війні.
Ті ж методи підготовки до війни застосовувалися і до авіації, артилерії тощо.
А що з Україна, наша держава, як влада?
А ніщо. Десь щось потихеньку робиться. Народ живе своїм життям, влада своїм. Наче і немає агресії одвічного ворога, немає окупованих територій, не гинуть щодня наші воїни. Витрати ВВП на оборону ~ 2,5%, решта Авакову та інш.
Так війна, чи не війна? Так ворог, чи не ворог?
Але ж Кремль мріє знищити Україну, як країну, а українців, як націю.
Що ще потрібно, щоб зрозуміти, що ми зараз балансуємо на краєчку прірви в небуттяУкраїни.
«Запад нам не поможет».
Після протягнутого ганебного земельного законодавства, стало очевидно, що зелені не тільки проект Кремля, вони самі є ворогами українців, нашої культури, мови, наших героїв - борців за незалежність.
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29.05.2021 14:52 Ответить
все банки мира им принадлежат а так бедные и самые пострадавшие а как перевороты голодоморы и огпу чудить так это нормально..империю угрохаль на деньги врагов..да рос империя ещё та была но люди не мирали мильонами от голода и города были ухожены
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29.05.2021 15:33 Ответить
 
 