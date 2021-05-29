За минувшие сутки ранен воин, зафиксировано 12 обстрелов. Российские войска били из ПТРК по гражданской инфраструктуре вблизи Пивничного, - ООС

За минувшие сутки, 28 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - из гранатометов различных систем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Подчеркивается, что в районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям из БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17. Вблизи Причепиловка российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы. В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - подчеркивают в штабе.

Читайте также: Украинский воин получил ранение в результате обстрела российскими войсками, с начала суток 7 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Сообщается также, что вблизи населенного пункта Пивничне враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ. По состоянию на 7:00 утра, 29 мая, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.