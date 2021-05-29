РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13319 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
3 472 12
карантин (16730) COVID-19 (18600) коронавирус (17042)

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 096 новых случаев заражения, свыше 10 тыс. человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 156 человек, зафиксированы 3 096 новых случаев заражения, свыше 10 тыс. человек выздоровели

29 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3096 новых случаев заражения COVID-19. Среди них - 144 ребенка и 55 медработников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также, по данным министерства, за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1309 человек;

◾ летальных случаев - 156;

◾ выздоровели - 10199 человек;

За минувшие сутки протестированы:

✔️ методом ПЦР - 25 401 человек,

✔️ методом ИФА - 10 963 человека,

✔️ экспресс-тестами - 21 020 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выбрать вакцину в прививочных центрах в Киеве, Одессе и Львове будет нельзя, - Минздрав

Кроме этого, уточняется, что за все время пандемии в Украине:

🔸 заболели - 2 199 769 лица;

🔸 выздоровели - 2 030 415 человек;

🔸 летальных случаев - 50 388;

🔸 проведено ПЦР-тестов - 10156756.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
вин збыраеться 2 срока срать нам у голову
показать весь комментарий
29.05.2021 10:15
+2
Нам тут хотябы с глав. зебилом разобраться. Какое к чертям мировое правительство?
показать весь комментарий
29.05.2021 09:36
+2
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 8194
показать весь комментарий
29.05.2021 10:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украину покинули....
и не в ноябре 2020го, а в апреле 2019го.
показать весь комментарий
29.05.2021 08:20 Ответить
Це перемога Ляшка?
показать весь комментарий
29.05.2021 08:39 Ответить
Однозначно!!!
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 4407
показать весь комментарий
29.05.2021 09:37 Ответить
це народ посадив городи. наступна фаза паузи - сапання.
показать весь комментарий
30.05.2021 05:53 Ответить
Заканчивается 1-й этап атаки мирового правительства на мир.Цель -"уколы зонтиком" Насколько вышло-не очень.Теперь они предпримут еще что то.Например обязательное в. а так же пугание приготовленными в тех же лабораториях(Китай) запасными штамами.Или сделают передышку? МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАДО УНИЧТОЖАТЬ,ПОКА НЕ ПОЗДНО! Мы все должны.
показать весь комментарий
29.05.2021 09:02 Ответить
Нам тут хотябы с глав. зебилом разобраться. Какое к чертям мировое правительство?
показать весь комментарий
29.05.2021 09:36 Ответить
А сколько времени до след.выборов осталось?
показать весь комментарий
29.05.2021 09:39 Ответить
вообще 3 года, а там как ЦВК решит, ведь зелю могут сделать императором В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 3193
показать весь комментарий
29.05.2021 10:14 Ответить
вин збыраеться 2 срока срать нам у голову
показать весь комментарий
29.05.2021 10:15 Ответить
І що ж ми можемо зробити? Вони ж навіть імен своїх не називають... Думаю, як мінімум, треба чітко розуміти що відбувається, і не вестись на їхні провокації з ваkцинами, не піддаватися паніці, бо з екранів масс-меді навмисно видеться нагнітання щоб зробити люлей вразливими до їхньої прoпаганди.
показать весь комментарий
29.05.2021 15:52 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 156 осіб, зафіксовано 3 096 нових випадків зараження, понад 10 тис. осіб одужали - Цензор.НЕТ 8194
показать весь комментарий
29.05.2021 10:24 Ответить
Евгений Истребин Вчера в 10:15

Хреновые новости для Украины. Начну по порядку.

В Великобритании индийский вариант В.1.617 уже стал доминирующим. Его доля превысила 50% . Учитывая что индийский вариант вытесняет британский, это означает что он еще более заразный чем британец.

Из хороших новостей вакцины на него действуют. Так из 5600 исследованных случаев заражения индийским вариантом, оказалось что :

3% были вакцинированы дважды
38% были вакцинированы 1 дозой.
58% не были вакцинированы

Из 43 госпитализированных :

2% были вакцинированы дважды
31% были вакцинированы 1 дозой
67% не были вакцинированы.

Из 12 умерших - 75% не были вакцинированы.

Вакцины работают в общем, особенно после двух доз

А вот для Украины хреново все потому что на сегодняшний день было вакцинировано

- две дозы - 116934
- одна доза - 999072

Две дозы получили всего 116 тыс человек, это ничтожно мало.

Одну дозу получили 1 млн человек, что тоже очень мало. И какого просвета реально пока что не видно. В день у нас делают 15-20 тыс прививок. Что ничтожно мало. Короче через 1-2 месяца индийский вариант доползет до Украины. И в конце лето пойдет очередная волна. Я не думаю что она будет такой страшной как этой весной. Но тут есть один момент. Чем позже начнется волна, тем сильнее она может быть. Т.к. люди которые переболели например в октябре-ноябре 2020 к осени 2021 с высокой вероятностью спустя год уже утратят иммунитет к перенесенной болезни. Выход сейчас только один. Пинать ногами - руками МОЗ, Кабмин, Президента, что-бы они из кожи вон лезли и искали вакцины по всему миру. Других вариантов я не вижу. Берегите себя.

П.С.

После двух доз эффективность Пфайцер от индийского штамма 88%, у АстраЗенеки 60%, но после одной дозы у обеих вакцин эффективность защиты (т.е. предотвращение симптоматического заболевания) всего 33%
показать весь комментарий
29.05.2021 22:57 Ответить
 
 