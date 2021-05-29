РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13319 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
10 136 52
США (23212) авиасообщение (786) Псаки (168) Протасевич Роман (309)

США приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции в сотрудничестве с ЕС, - Псаки

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции в сотрудничестве с ЕС, - Псаки

Соединенные Штаты приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей. Кроме того, будут возвращены ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Введение новых санкций и возвращение санкций против белорусских предприятий намечено на 3 июня.

"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - заявила Псаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси знали, что никакой бомбы на борту самолета Ryanair не было, - Данилов

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 9806
показать весь комментарий
29.05.2021 09:15
+9
Блестящая спец операция , - Поставила на Уши Самих Белорусов и это только Цветочки , скоро это каснется непосредственно каждого. Украина готовила спец операцию , - Для задержания террористов убивавших Украинцев, - А не против блогеров говорящих о Белоруссии и при том не Пропагандисты.И открытое Вранье , даже непросвещенным понятно что лапша до пьят.
показать весь комментарий
29.05.2021 10:21
+6
Якщо більшість за Луку, нащо тоді було бити дітей на вулицях, достатньо було більшості вийти в підтримку. А так вже Білорусь майже Освенцим.
показать весь комментарий
29.05.2021 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции в сотрудничестве с ЕС, - Псаки - Цензор.НЕТ 5210
показать весь комментарий
29.05.2021 08:40 Ответить
Лука піде до *****.
показать весь комментарий
29.05.2021 08:41 Ответить
уже давно, но ***** нужен нищий анклав
показать весь комментарий
29.05.2021 10:58 Ответить
а зараз він типу де? США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 5197
показать весь комментарий
29.05.2021 11:23 Ответить
США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 9806
показать весь комментарий
29.05.2021 09:15 Ответить
Опять персональные санкции? Идиоты.
показать весь комментарий
29.05.2021 09:37 Ответить
нормально, диспетчера лишить лицензии, судей в пособничестве терроризму, и сыну
лукашенки тоже подарок пусть сделают
показать весь комментарий
29.05.2021 10:57 Ответить
Чему завидовать? Беларусские силовики меньше пить не будут, рядовые беларусы будут меньше есть.
показать весь комментарий
29.05.2021 10:13 Ответить
Блестящая спец операция , - Поставила на Уши Самих Белорусов и это только Цветочки , скоро это каснется непосредственно каждого. Украина готовила спец операцию , - Для задержания террористов убивавших Украинцев, - А не против блогеров говорящих о Белоруссии и при том не Пропагандисты.И открытое Вранье , даже непросвещенным понятно что лапша до пьят.
показать весь комментарий
29.05.2021 10:21 Ответить
Осторожно Отношусь к терминологии % отношение или подавляющее большинство.Уважаю каждое мнение , - Оно должно Быть. В Украине монархия как то не прижилась . И за много лет сменилась не одна власть вместе с президентами и правительством , а они чаще всего .У нас ФСБ при Януковиче больше управляло , чем СБУ. А Армянский блогер не был задержан , и сразу же удрал в россию где его в расцвете сил отравили , потому , что много Знал .Просто констатирую , ведь Вы забыли упомянуть.У некоторых странах есть инструкция , - Что пленный должен говорить все что Знает и то что ему говорят , все что Угодно и ему это не ставят в Вину.Зависть Белой не бывает , могу Вас огорчить. В нас своих проблем Хватает никому не завидуя.Кашу заварил Лукашенко , а разгребать придется всем Белорусам.
показать весь комментарий
29.05.2021 10:50 Ответить
Ну-ну. Давай ишо. Мужик.
показать весь комментарий
29.05.2021 12:54 Ответить
Просто ми віремо в те , що нам кажуть і обіцяють при кожних виборах.Україна не росія а тем паче не Білорусія.При революції Гідності президент і в кого в Пушку , - Просто утікли оставивши Державу. А в Білорусі державника остались а Утікла вся опозиція.Констатую а судити не мені , хоча і маю власну думку.У Білорусі не має Опозиції , так і не має Влади . Їм варитися та нехай собі Мають. З повагою.
показать весь комментарий
29.05.2021 13:18 Ответить
в переважній більшості європейських країн монархія також не прижилась, але порядок і добробут ТАМ Є! Для чого тоді рівнятись на тюрму з порядком і "добробутом", якщо можна рівнятись на нормальні країни з порядком і добробутом???
показать весь комментарий
29.05.2021 14:50 Ответить
Якщо більшість за Луку, нащо тоді було бити дітей на вулицях, достатньо було більшості вийти в підтримку. А так вже Білорусь майже Освенцим.
показать весь комментарий
29.05.2021 13:56 Ответить
Ви можете писати білоруською. Ми зрозуміємо.
То хто такі виборці Лукашенки ?
Чому не виходили на мітинг ?
показать весь комментарий
29.05.2021 13:59 Ответить
Никогда не спорю , - Это такое неблагодарное Занятие. Время только имеет свойство рассудить и по падежам все расставить. Но на счет Украины , - Позвольте не согласится Сами Избрали , сами можем и Снять и никому нет до Этого Дела . А рабы есть рабы и не додать не Отнять и гробовая тишина устраивающая их.
показать весь комментарий
29.05.2021 14:00 Ответить
за иудину денюжку ?
ваша пропаганда не подойдёт для местной аудитории,
западный вой ?
чего вы без запада стоите ?
что, кроме концлагерей создал ваш ссср ?
боюсь ваше большинство это дополнение к концлагерям ...
показать весь комментарий
29.05.2021 11:08 Ответить
пс то вы быстро про зайчиков забыли ...
показать весь комментарий
29.05.2021 11:10 Ответить
Наприклад , що створив совок ? Найбільший гулаг? Чи орду вічноголодних беззубих людей, які підтираючи дупу "правдою" ненавиділи вільних людей заходу ?
показать весь комментарий
29.05.2021 13:58 Ответить
Например, Союз создал космонавтику и дал возможность проявить свои таланты украинцу Королёву, дал ему возможность войти в Историю. Союз построил ЮжМаш и КБ Южное. Милая Ксения.
показать весь комментарий
29.05.2021 14:12 Ответить
А давайте вас в тюрму посадимо, проявляти талант будемо.
показать весь комментарий
29.05.2021 15:08 Ответить
мы бы его и без совка построили
показать весь комментарий
29.05.2021 15:14 Ответить
Космонавтику створили всупереч совку.
Та і толку було літати в космос, не маючи туалетного паперу на Землі.
Чогось американці встигли скрізь.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:28 Ответить
Ты не права, моя возлюбленная девочка. Весь Союз работал на Королёва, вся страна отдавала ему последние ресурсы. Часто кушать было нечего, но Королёв должен был сделать, то что он сделал. Так же и ЯО разрабатывалось - из последних сил.

А что по поводу нужно было это или не нужно? Может и не нужно. Уж точно не нужно было надрываться в этом направлении. А нужно было больше о людях заботится.

Ну а американцы... Да они умнее нас. И вас тоже... Увы.
показать весь комментарий
29.05.2021 19:56 Ответить
Такое обращение называется сексизмом. В странах Запада за такое жестко наказывают.
показать весь комментарий
30.05.2021 23:23 Ответить
"Союз создал космонавтику" ?!!! Антоша, ти в сосну вї...ся? Це з якого переляку?
показать весь комментарий
29.05.2021 20:25 Ответить
дурачёк!!летал бы ты на метле вместе с ,.союзом"тем же королёвым и нынешним рогозиным!!если бы кацапы не вывезли с востока дойчланда заводы с инженерами а американцы не вывезли учёных с запада (которые создали фау-2)с этого и началась космическая гонка ,,сверхдержав" США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 2142 США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 9195
показать весь комментарий
29.05.2021 20:33 Ответить
Що СРСР створив для людей, не для вбивства людей, а для них? Туалетний папір в 70-х, чи пенсію в 10 карбованців..
показать весь комментарий
29.05.2021 13:58 Ответить
Багато колгоспників мали пенсію в 20карбованців .
показать весь комментарий
29.05.2021 16:23 Ответить
Да! Оно того стоило. Но в чем-то я с тобой согласен.
ЕС/Великобритания/Канада/США - должны ввести эмбарго на торговлю с Беларусью и РФ, аннулировать шенгенские визы, запретить выдавать новые, и отключить 2 страны от международной платежной системы SWIFT. Что вы будете делать с вашими странами - это ваше личное дело, но цивилизованный мир не имеет права, в первую очередь конечно, морального, права - финансировать диктатуру, которые пытаются нарушить мировой порядок. Живите как хотите. Это ваш ментальный и цивилизованный выбор, но в изоляции от цивилизованного мира.
показать весь комментарий
29.05.2021 15:19 Ответить
так блогеру грозила опасность, его хотели спасти ...
показать весь комментарий
29.05.2021 11:31 Ответить
Якщо теж саме, то Протасевича відпустили? Через кілька годин після затримання Мартиросяна відпустили... і то був літак, який виконував рейс з Києва, а не транзит.
показать весь комментарий
29.05.2021 14:01 Ответить
Різницю зовсім не бачиш? Чи в тебе тільки ЗЕ в очах? Схоже вас нічого вже не вилікує…… той рейс вилітав з Київа І повернули його в Київ, а не перехопили літак як Картошенко….чому вас там гебнявих тролів тільки вчать???
показать весь комментарий
29.05.2021 15:06 Ответить
Завидуем как глубоко ты сидишь на расейской бутылке США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 3240 прям обзавидовались США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 1549
улетишь ты скоро "куда надо" не дальше маасквы - и сразу обратно США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 3366и все это не вставая с бутылки США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 5353
показать весь комментарий
29.05.2021 11:29 Ответить
Подякуй, що тебе Лариса не бачить...
Вилізло ватяне чудовисько...
показать весь комментарий
29.05.2021 12:27 Ответить
а экономику белорашки как эта операция обвалила! США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 5626на миллиарды долларов - единомоментно! США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 9712
показать весь комментарий
29.05.2021 11:30 Ответить
и это ещё только начало ...
показать весь комментарий
29.05.2021 11:32 Ответить
ты рад?
показать весь комментарий
29.05.2021 20:01 Ответить
В бан пропагандонов
показать весь комментарий
29.05.2021 11:32 Ответить
По ходу через месяц у сябров останется один вид транспорта - ешаки
показать весь комментарий
29.05.2021 16:58 Ответить
США призупинять дію угоди про авіасполучення із Білоруссю і розробляють адресні санкції у співпраці з ЄС, - Псакі - Цензор.НЕТ 33
показать весь комментарий
29.05.2021 18:45 Ответить
То вже напевно пора білоруській фашистській владі відпускати заложніків , бо їхнє захоплення вже і так ввійде в історію , як найдорожче захопллення в історії людства . Подальше утримання просто зруйнує економіку вщент .
показать весь комментарий
29.05.2021 20:50 Ответить
Россия намного хуже Беларуси, но им ничего не перекрывают, нефть, газ покупают. Озабоченность проявляют.
показать весь комментарий
29.05.2021 21:00 Ответить
Как всегда- двойные стандарты- раша сбила Боинг( все доказательства у США имелись на тот момент) и что? И НИЧЕГО( семь лет суд "доказывает" явное событие) И в рашу можно летать. Уродство лицемерное. Да,в Беларуси( если победит прозападная линия) есть два пути( третий самостоятельный,уйдет с диктатурой Лукашенко)- союз с Украиной ,Польшей и Литвой( интересный блок для противовеса Германии в ЕС) или сохранения тесных"потных" обьятий с рашей. Сейчас диктатора Лукашенко уничтожают. Нужно ли это для Украины? Да,если Беларусь пойдет с нами. Но у нас то беда. Такой амбицией НИКТО из тварей,нами"управляющих" не обладает. И эта амбиция не звучит. Так называемые" аналитики " почему то НЕ анализируют историю где с 13 по 17 век Московии эффективно( вплоть до завоевания власти в" Мааскве") противостояла Литва( Украина,Беларусь,Литва,по руководством ЛИТВЫ) и присоединившаяся в 16 в. Польша. Для мировых игроков(США,прежде всего) и Великобритании( как вечного противника Германии) такой блок написан большими буквами в ЕВРОПЕ.Такой центр силы надо создать. Жаль в Украине просто урки тупые у власти,которые доросли только до договорняков как с плебса подушное забрать.
показать весь комментарий
30.05.2021 09:12 Ответить
Как известно, что при ссср не было ни одного беларуса-дисидента. И сейчас явное большинство беларусов считают РФ дружественной страной. Этими санкциями запад может привести к понижению жизненных стандартов простых беларусов и как бы они обозлясь ни захотели стать областью РФ.
показать весь комментарий
30.05.2021 23:10 Ответить
 
 