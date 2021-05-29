США приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции в сотрудничестве с ЕС, - Псаки
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Соединенные Штаты приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей. Кроме того, будут возвращены ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Введение новых санкций и возвращение санкций против белорусских предприятий намечено на 3 июня.
"Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - заявила Псаки.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
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лукашенки тоже подарок пусть сделают
То хто такі виборці Лукашенки ?
Чому не виходили на мітинг ?
ваша пропаганда не подойдёт для местной аудитории,
западный вой ?
чего вы без запада стоите ?
что, кроме концлагерей создал ваш ссср ?
боюсь ваше большинство это дополнение к концлагерям ...
Та і толку було літати в космос, не маючи туалетного паперу на Землі.
Чогось американці встигли скрізь.
А что по поводу нужно было это или не нужно? Может и не нужно. Уж точно не нужно было надрываться в этом направлении. А нужно было больше о людях заботится.
Ну а американцы... Да они умнее нас. И вас тоже... Увы.
ЕС/Великобритания/Канада/США - должны ввести эмбарго на торговлю с Беларусью и РФ, аннулировать шенгенские визы, запретить выдавать новые, и отключить 2 страны от международной платежной системы SWIFT. Что вы будете делать с вашими странами - это ваше личное дело, но цивилизованный мир не имеет права, в первую очередь конечно, морального, права - финансировать диктатуру, которые пытаются нарушить мировой порядок. Живите как хотите. Это ваш ментальный и цивилизованный выбор, но в изоляции от цивилизованного мира.
улетишь ты скоро "куда надо" не дальше маасквы - и сразу обратно и все это не вставая с бутылки
Вилізло ватяне чудовисько...