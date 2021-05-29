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Новости Политика Украины
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агрессия (1698) бюджет (4808) Госдепартамент США (1627) Россия (91317) США (23212) угрозы (832)

Госдеп просит выделить $6,1 млрд на помощь другим странам в военной сфере для противодействия российским угрозам. Украина среди приоритетных получателей, - проект бюджета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Госдеп просит выделить $6,1 млрд на помощь другим странам в военной сфере для противодействия российским угрозам. Украина среди приоритетных получателей, - проект бюджета

Госдепартамент США запрашивает $6,1 млрд на финансовую помощь иностранным государствам в военных целях, в частности, почти $300 млн странам Европы и Евразии в целях противодействия угрозам из России.

Об этом говорится в плане бюджета, опубликованном в пятницу ведомством, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его одобрения будет способствовать обеспечению безопасности граждан США за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров, чтобы они могли способствовать региональной и глобальной стабильности и противодействовать транснациональным угрозам, включая терроризм и торговлю наркотиками, оружием и людьми.

В частности, в нем отмечается, что "стратегические приоритеты в области безопасности в Европе и Евразии заключаются в противодействии российскому влиянию и агрессии посредством укрепления возможностей союзников и партнеров (...) обеспечивать собственную защиту за счет улучшения взаимодействия с НАТО и другими Западными силами". В число приоритетных получателей средств, согласно подготовленном администрацией США проекту бюджета, входят Украина, Грузия, Эстония, Латвия и Литва.

Кроме того, $112 млн Госдеп просит выделить на обучение иностранных военных. Так, порядка $27 млн предлагается направить в Европу и в Евразию, чтобы "усилить региональную безопасность и взаимодействие среди американских, европейских вооруженных сил и сил НАТО, и помочь противодействию российской агрессии". Приоритетными получателями средств названы Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина.

Подготовленный администрацией США проект бюджета на 2022 финансовый год будет направлен на рассмотрение в конгресс.

Автор: Ірина Дашківська
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Сидят в здании ГАНгресса с 36 колонами(4 х 9) в ОмурАге=Америке(Жизни господин), а ИндоПэриджану запрещают входить в ГАНкенди(Ганория имп.) в Карабахе.Их поддерживает Россия((1 настенная памятная доска в стране на башне ПэриУлу(Фрола) Кремля-"строили мидиоланцы")) и Франгизстан(историческая Франция на Кавказе).МИР ПЕРЕВЕРНУЛСЯ ???
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29.05.2021 09:14 Ответить
Это где еще так борются с рашкой, что Украине с этого пирога достаются крохи?
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29.05.2021 09:35 Ответить
чужими руками добре жар загрібати ....- перекладаю: валити кацапію.....((((
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29.05.2021 09:59 Ответить
250 миллионов из 6 миллиардов - и это считается приоритетным получателем ?
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29.05.2021 10:15 Ответить
250 на на всю європу і євразію.. Україні якщо 25 дадуть буде за щастя.. Це за Трампа україні виділяли 270..
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29.05.2021 12:28 Ответить
Малувато. На "велике крадівництво" не вистачить.
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29.05.2021 10:20 Ответить
И об этом...Дончане покидают свой город Донецк и уходят через минные поля в свободную от оккупантов Украину, на своей шкуре они испытали что такое "русский мир", наверное этим гражданам нужно выдавать вид на жительство, потому что за семь лет войны у них было помешательство советского с русским.( многие понимают что у советских и у русских нет своего государства
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29.05.2021 10:24 Ответить
Держдеп просить виділити $6,1 млрд на допомогу іншим країнам у військовій сфері для протидії російським загрозам. Україна серед пріоритетних одержувачів, - проєкт бюджету - Цензор.НЕТ 978928.05.
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29.05.2021 10:28 Ответить
только кэшем не давайте !
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29.05.2021 11:40 Ответить
 
 