В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов
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В ближайшее время на заседаниях СНБО будет предоставлен отчет по аудиту государственных дач на территории Конча-Заспы и Пущи-Водицы. Кроме того, готовят данные о лицах, имеющих право на льготное проживание там.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отчет готовится по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
"Там есть определенное движение, некоторые люди начинают двигать процесс, паковать чемоданы. Я могу сказать, что президент настаивает, чтобы на ближайших заседаниях СНБО был отчет по этому вопросу. У нас есть четкое понимание, что за любое решение, которое принимается на СНБО, обязательно через определенный промежуток времени должны отчитаться", - заявил он.
Также Данилов обещает, что вскоре в СНБО отчитаются по вопросам, касающихся "воров в законе" и контрабандистов.
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Функції[ред. | ред. код]Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» функціями цього органу є:Внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час.Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного абонадзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
Після аудита я вже не хвилююсь за безпеку і оборону України.
Инцидент произошел 7 мая, но о нем ранее не было известно. По известной информации, начальник следствия Мартыныч Юрий и следователь Демьян издевались над нетрезвой девушкой и тянули её по полу. Изначально она была в их компании, но позже произошел конфликт. Девушка захотела вырваться, но один из полицейских её не пускал.
Далее события продолжились в коридоре внутри АЗС. Один из мужчин стал грубо тянуть её по
В селе Солотвино в Закарпатской области двое полицейских домогались девушку на АЗС. В сети появилась видеозапись с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел 7 мая, но о нем ранее не было известно. По известной информации, начальник следствия Мартыныч Юрий и следователь Демьян издевались над нетрезвой девушкой и тянули её по полу. Изначально она была в их компании, но позже произошел конфликт. Девушка захотела вырваться, но один из полицейских её не пускал.
Далее события продолжились в коридоре внутри АЗС. Один из мужчин стал грубо тянуть её по полу и толкать. полу и толкать. https://meta.ua/news/incidents/12812-tyanuli-po-polu-i-izdevalis-na-zakarpate-politseiskie-domogalis-devushku-na-azs-video/
а отака публічна самокритика, то взагалі сміливий поступок
не подобається президент - матимеш змогу замінити його через три роки
ходять чутки, що Сергій Квіт може балотуватися, наприклад
школу хоч закінчило, чи як буба - туалет, косяк, знущання?
Куда смотрит снбо?
Надо срочно санкции и выселить всех торговцев зубочистками с их яхт!
Должна быть аренда по коммерческим ценам.
Желательно сдавать через открытый аукцион!
От що буде далі?
Сиротами з 95 Кварталу заселять за держ. кошти. Юзіка там побачите, обов"язково, ну, можливо, Сівоху з Вірастюком та інших. Тільки зелені сироти платити не будуть. То їм будуить платити і за них ...
В Украине в беднейшей стране мира презики уходят и...... живут на Госдачах.
За чей счёт! За наш.
Та, і з президентів, напевно, там живе тільки Кравчук
Не повинно бути ніяких "госдач", це все спадок від совка.