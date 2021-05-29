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Новости Общество
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Данилов (1057) дача (95) СНБО (4377) Конча-Заспа (86)

В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов

В ближайшее время на заседаниях СНБО будет предоставлен отчет по аудиту государственных дач на территории Конча-Заспы и Пущи-Водицы. Кроме того, готовят данные о лицах, имеющих право на льготное проживание там.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отчет готовится по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

"Там есть определенное движение, некоторые люди начинают двигать процесс, паковать чемоданы. Я могу сказать, что президент настаивает, чтобы на ближайших заседаниях СНБО был отчет по этому вопросу. У нас есть четкое понимание, что за любое решение, которое принимается на СНБО, обязательно через определенный промежуток времени должны отчитаться", - заявил он.

Также Данилов обещает, что вскоре в СНБО отчитаются по вопросам, касающихся "воров в законе" и контрабандистов.

Читайте также: Аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице: кого может коснуться выселение. СПИСОК

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
Ні Порошенко,ні Яценюк, ні Гройсман, ні дня мне жили на госдачах А Голова ВР взагалі жив в готелі . Це КОМАНДА ПОРОШЕНКО. То чому шут обіцяючи що не буде жити на госдачі швиденько туди переїхав,да іще і ремонт зробили. Одних випруть,а зелена чума заселиться--оце в есь фокус. Брехуни і піарщикі.
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29.05.2021 09:18
+26
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 7765

...
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29.05.2021 09:12
+23
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 7006
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29.05.2021 09:38
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Вава теж пакує чумадани?
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29.05.2021 09:10 Ответить
Вава выселяет соседей, а то ходют и ходют рядом. Есть подозрение, что и сами дачи будут переименованы в "95 квартал".
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29.05.2021 09:17 Ответить
Посбивали золото, поснимали люстрі на госдаче. У нее нету собственного дома и она о нем мечтает. Вот, курва, как умеет ссать в глаза зебилов. У коксоворотьки научилась:
Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пуща-Водиці. Деякі люди починають пакувати валізи, - Данілов - Цензор.НЕТ 2848
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29.05.2021 10:25 Ответить
Ніт! Він вирішив улаштувати чергове шоу саме для того, щоб не виїжджати самому. Бо щебвльня починає підозрювати, що обіцянка про резиденції для дітей - то ще одна брехня.
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29.05.2021 10:05 Ответить
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 9527
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29.05.2021 10:06 Ответить
Він звільняється від небажаних сусідів. Бо----------'' готують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.''
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29.05.2021 11:25 Ответить
Вєнєдіктова куди звалює? В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 8564
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29.05.2021 09:11 Ответить
привет воскревшему из бана )))))
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29.05.2021 09:12 Ответить
І вас вітаю!
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29.05.2021 09:18 Ответить
На Лису Гору. Там вже два роки шабаш. Зелений.
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29.05.2021 10:07 Ответить
гринпоц срочно освобождает гос дачки и другую собственность для свои хламидий, стефенчуков, дерьмаков-подоляков и т.д. Вот эти то точно справедливо получат дачки за пол копейки!!! Не фиг тут всяким другим политикам и прочим занимать то,что по праву (зеленогнойные так думают) принадлежит им!!! Представляете, как клован завидует пуйлу- что тот творит в стране, что хочет- кого захотел- быстро в тюрьму, а то и на тот свет отправил, что захотел - украл, бюджет раздерибаненый им полностью, его дружбаны по беспределу творят, что хотят, воюют со всем миром, быдло дохнет, кооператив озеро считает очередные сверхбарыши и все в стране молчат втянув язык в опу. зеле аж скулы сводит от зависти, он бы если смог- всю страну згноил бы вщент для своих нужд
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29.05.2021 12:59 Ответить
То сироти. 😁 Як з "12 стільців". 😊
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29.05.2021 14:16 Ответить
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 7765

...
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29.05.2021 09:12 Ответить
А он у них просто в гостях Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пуща-Водиці. Деякі люди починають пакувати валізи, - Данілов - Цензор.НЕТ 4161
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29.05.2021 10:38 Ответить
Вован вже зібрався назад на родіну?
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29.05.2021 09:12 Ответить
цирк для бедных
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29.05.2021 09:17 Ответить
Ні Порошенко,ні Яценюк, ні Гройсман, ні дня мне жили на госдачах А Голова ВР взагалі жив в готелі . Це КОМАНДА ПОРОШЕНКО. То чому шут обіцяючи що не буде жити на госдачі швиденько туди переїхав,да іще і ремонт зробили. Одних випруть,а зелена чума заселиться--оце в есь фокус. Брехуни і піарщикі.
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29.05.2021 09:18 Ответить
З якого дива РНБО займається дачами? Вони загрожують національній безпеці?
Функції[ред. | ред. код]Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» функціями цього органу є:Внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час.Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного абонадзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
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29.05.2021 09:19 Ответить
Отселяют соседей от тушки зеледента. Он ведь один на всю страну смело смотрит в глазик тупина. И вообще наш зеледент мировое достояние - ни в одной стране мира нет такого.
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29.05.2021 09:53 Ответить
СНБО
Після аудита я вже не хвилююсь за безпеку і оборону України.
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29.05.2021 09:20 Ответить
Еще надо парочку "для детей"?
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29.05.2021 09:20 Ответить
Це кінець епохи злиднів-2 для тупеньких зебільних ідіотів.
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29.05.2021 09:31 Ответить
У него на клаве есть отдельная кнопка-Порошенко😂
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29.05.2021 09:34 Ответить
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 7006
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29.05.2021 09:38 Ответить
лол))))))
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29.05.2021 09:42 Ответить
розсоси одну тємку, або обсоси її. В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 3051

В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 3646
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29.05.2021 09:38 Ответить
В селе Солотвино в Закарпатской области двое полицейских домогались девушку на АЗС. В сети появилась видеозапись с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел 7 мая, но о нем ранее не было известно. По известной информации, начальник следствия Мартыныч Юрий и следователь Демьян издевались над нетрезвой девушкой и тянули её по полу. Изначально она была в их компании, но позже произошел конфликт. Девушка захотела вырваться, но один из полицейских её не пускал.
Далее события продолжились в коридоре внутри АЗС. Один из мужчин стал грубо тянуть её по
В селе Солотвино в Закарпатской области двое полицейских домогались девушку на АЗС. В сети появилась видеозапись с камер видеонаблюдения.
Инцидент произошел 7 мая, но о нем ранее не было известно. По известной информации, начальник следствия Мартыныч Юрий и следователь Демьян издевались над нетрезвой девушкой и тянули её по полу. Изначально она была в их компании, но позже произошел конфликт. Девушка захотела вырваться, но один из полицейских её не пускал.
Далее события продолжились в коридоре внутри АЗС. Один из мужчин стал грубо тянуть её по полу и толкать. полу и толкать. https://meta.ua/news/incidents/12812-tyanuli-po-polu-i-izdevalis-na-zakarpate-politseiskie-domogalis-devushku-na-azs-video/

В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 6674
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29.05.2021 09:21 Ответить
по видео видно, что тем мусорам, что кобылам. место на одном пастбище...
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29.05.2021 09:28 Ответить
но мусарам этим место вне полиции -это точно
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29.05.2021 09:38 Ответить
навіть намагання навести порядок з державними дачами, визиває несприйняття у покидьків
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29.05.2021 09:26 Ответить
Ти ж бачиш, що брехуну у косоворотці вже ніхто не вірить, як і його каМанді.
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29.05.2021 09:32 Ответить
через те він і набрав лише 25% у 2019
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29.05.2021 09:49 Ответить
Українців виявилось тільки 25%, решта насєлєнци малороси. що тут ще сказати.....
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29.05.2021 09:51 Ответить
Не всі, тільки 73 % В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 170
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29.05.2021 09:54 Ответить
Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пуща-Водиці. Деякі люди починають пакувати валізи, - Данілов - Цензор.НЕТ 3705
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29.05.2021 10:11 Ответить
самокритично, вітаю
а отака публічна самокритика, то взагалі сміливий поступок
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29.05.2021 10:15 Ответить
привіт подоляку, дешеве
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29.05.2021 10:24 Ответить
Ти випадково не Ківу- Могилянку закінчував?
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29.05.2021 11:10 Ответить
Ха-ха-ха-ха))))) клоун это твой пост от Люцифера сейчас в топе?)))) Ну ты и гыдота бл))) Приходи лучше ко мне , за меня голосовать не нужно - я просто так буду ссать тебе на лицо каждый день вместо ослов оманских.
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29.05.2021 10:28 Ответить
Лапоть, а вопрос с дачами - это вопрос нацбезопасности? Без снбо никак? И, да шо там ваш Ишак Кособородько про дачи детям гундосил?
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29.05.2021 09:32 Ответить
саме так, визиває несприйняття у покидьків і вони вигадують найбезглуздіші причини для критики
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29.05.2021 09:48 Ответить
А як ти вважаєш, доцільна критика зеленського коли він на День Вишиванки одів косоворотку? А на День Незалежності топтався по Державному Прапору?
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29.05.2021 10:00 Ответить
недоцільна і безглузда, на твої старечі маразми ніхто не зверне увагу
не подобається президент - матимеш змогу замінити його через три роки
ходять чутки, що Сергій Квіт може балотуватися, наприклад
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29.05.2021 10:05 Ответить
Я теж так вважаю, що критика недоцільна, сцикуну пора в тюрьму.
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29.05.2021 10:07 Ответить
Ходят чуткы, шо ты Бубочке анус зализал намертво, сынок мамы римы покакать какой день не может
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29.05.2021 10:07 Ответить
якщо в тексті про анус чи про геніталіїї, чи про статеве збочення, сумнівів нема - пише або кацап або 25% з українським паспортом
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29.05.2021 10:13 Ответить
опа-па. зєлесос спочтку лається, ображає всіх... і тут виявляється "інтелігєнтам")))))
школу хоч закінчило, чи як буба - туалет, косяк, знущання?
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29.05.2021 10:21 Ответить
Лапоть, то шо там Кособоротько уже дачи деткам отдал? Шо ты ерзаешь как лядь на сковородке?
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29.05.2021 10:03 Ответить
А с кортежами по 20 машин Кособоротько тоже покинчыв? Или то было тебе на твою тупую мармызу?
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29.05.2021 10:06 Ответить
ти ж хвалиш клоуна. яке ж тут несприйняття. нанюхалось, як буба?
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29.05.2021 09:37 Ответить
Предлагаю снести все дачи и засеять пшеницей В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 1929
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29.05.2021 09:32 Ответить
Ну все теперь мы намертво защищены от Рашки ! Дороги есть,Аудит есть ,теперь нам не страшна никакая агрессия! Браво Данилов!
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29.05.2021 09:33 Ответить
Ты мне все больше напоминаешь Лаврова,тот все понимает но ради наживы готов на все!
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29.05.2021 09:36 Ответить
Лучше б данилов рассказал про свою дачу, которая проход к земучасткам атовцев перекрывает. Не нажрется гнида, никак
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29.05.2021 09:36 Ответить
Не бреши , там нет людей.
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29.05.2021 09:47 Ответить
правильно, пинка дармоедам под зад.
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29.05.2021 09:49 Ответить
а ще РНБО варто звернути увагу на охфіс голобородька, кажуть, там якийсь дерьмак не докуповує туалетного паперу та пакетиків чаю, щось мутить, вражина! це точно загроза нацбезпеці і дупі найвеличнішого!
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29.05.2021 09:56 Ответить
Вже спакувався
В ближайшее время на СНБО представят аудит госдач в Конча-Заспе и Пуща-Водице. Некоторые люди начинают паковать чемоданы, - Данилов - Цензор.НЕТ 9518
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29.05.2021 10:02 Ответить
Лісапет би не забув.
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29.05.2021 10:09 Ответить
А ситуация с зубочистками?
Куда смотрит снбо?
Надо срочно санкции и выселить всех торговцев зубочистками с их яхт!
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29.05.2021 10:04 Ответить
Шушваль с дач выселять надо, но возводить этот рутинный процес в ранг заседания СНБО, да еще целый президент Украины занимается вопросом проверок дач? Ребята, вы с катушек полностью послетали? СНБО должен рассматривать вопросы, почему второй год провален гособоронзаказ? Почему в гособоронзаказе нет патронного завода, почему нет производства крупнокалиберных снарядов, почему прекратили финансировать Вильху, Вильху М и Нептуны? Что с разработкой ракеты средней дальности? Как начать реально реформировать ВСУ? Там вопросов для Данилова и президента-целый ворох, реальных вопросов. Но реальными проблемами они заниматься не хотят, они же понимают, что в реальной жизни они все нули без палочки. Поэтому Вова по привычке и продолжает шоу довгоносыкив для быдла.
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29.05.2021 10:06 Ответить
100500
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29.05.2021 10:09 Ответить
Поручили бы журналистам и блогерам.
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29.05.2021 10:12 Ответить
Нацбезпека - ніщо, піар - усьо.
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29.05.2021 10:13 Ответить
Льготы - пережиток совка!
Должна быть аренда по коммерческим ценам.
Желательно сдавать через открытый аукцион!
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29.05.2021 10:11 Ответить
Так вона уже по комерційним цінам 100-200 тис. грн.в місяць за аренду.
От що буде далі?
Сиротами з 95 Кварталу заселять за держ. кошти. Юзіка там побачите, обов"язково, ну, можливо, Сівоху з Вірастюком та інших. Тільки зелені сироти платити не будуть. То їм будуить платити і за них ...
Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пуща-Водиці. Деякі люди починають пакувати валізи, - Данілов - Цензор.НЕТ 1022
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29.05.2021 11:34 Ответить
Бідні сиротинки - спадок совка.
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29.05.2021 11:42 Ответить
Як казав іще один із спадків совка "там були плюси і ..." Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пуща-Водиці. Деякі люди починають пакувати валізи, - Данілов - Цензор.НЕТ 3872
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29.05.2021 11:56 Ответить
Так як це зробила Венедиктова?
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29.05.2021 12:27 Ответить
В США В БОГАТЕЙШЕЙ СТРАНЕ МИРА президент уходит и едет на своё ранчо.
В Украине в беднейшей стране мира презики уходят и...... живут на Госдачах.
За чей счёт! За наш.
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29.05.2021 10:15 Ответить
ужос...
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29.05.2021 10:20 Ответить
Тут вотки не наливают, ватник. Проходи, не стой на проходе
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29.05.2021 10:33 Ответить
Президент США на свою каденцію проживає з сім'єю в Білому домі, після закінчення каденції він звільняє іншому Білий дім.
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29.05.2021 11:40 Ответить
Ви неправду говорите. З 2014 платять арендну плату порядку 3,5-7,5 тис. дол. в місяць.
Та, і з президентів, напевно, там живе тільки Кравчук
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29.05.2021 12:08 Ответить
Госдачи раздать громадам и пусть бурут аренду компьютерами для школ по очереди или жребию.
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29.05.2021 10:42 Ответить
Пока это только сотрясание воздуха словами.
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29.05.2021 11:22 Ответить
...пішла брехня по селу гуляти
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29.05.2021 11:33 Ответить
Взагалі, термін "госдачі" потрібно викинути з обороту.
Не повинно бути ніяких "госдач", це все спадок від совка.
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29.05.2021 11:35 Ответить
А больше национальной безопасности ничего не угрожает? Главное, показать своим избирателям-дебилам, что оно борется с богатеями. Начал бы с себя и своей недвижимости по всему миру.
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29.05.2021 11:53 Ответить
Так платили арендну плату (мінімум $3500 в місяць), а тепер ні. От це "досягнення" Найближчим часом на РНБО представлять аудит держдач у Конча-Заспі й Пуща-Водиці. Деякі люди починають пакувати валізи, - Данілов - Цензор.НЕТ 1145
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29.05.2021 11:59 Ответить
 
 