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Украинские воины в составе международных операций гарантируют надежную защиту населения в "горячих точках" мира, - Хомчак поздравил миротворцев с праздником

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинские воины в составе международных операций гарантируют надежную защиту населения в

Сегодня, 29 мая, весь мир отмечает Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. В декабре 2002 года на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно одобрена внесенная делегацией Украины резолюция, которой 29 мая было провозглашено Международным днем ​​миротворцев ООН.

Об этом говорится в поздравлении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина как одна из стран-основательниц ООН продолжает активно участвовать в деятельности организации. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины в составе международных операций по поддержке мира и безопасности гарантируют надежную защиту гражданского населения в "горячих точках" мира и укрепляют международный авторитет нашего государства. Под руководством ООН сверхсложные задачи выполняет 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, а это 246 наших военнослужащих. Национальный персонал (всего 36 человек) в составе миссий ООН поддерживает мир и безопасность в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Кипр, Косово, Молдова (Приднестровье), Мали, Республика Южный Судан и провинция Абьей", - отмечает Хомчак.

По его словам, со времен независимости свыше 42 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН. Уникальный боевой опыт наших воинов делает их незаменимыми специалистами миротворческих миссий ООН.

"Жители разных континентов знают и помнят доблесть украинских миротворцев. Спасибо за службу всем, кто под флагом ООН добросовестно выполнял и продолжает выполнять благородную миссию по защите мирной жизни. Вместе с вами склоняю голову перед подвигом людей в голубых касках, мужественных сыновей Украины, которые погибли, выполняя задание", - подытожил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Едут защищают какихто бибизян, которым, если скажиш - иди работай, оно тебе скажет, что ты рассист. Украинские воины в составе международных операций гарантируют надежную защиту населения в "горячих точках" мира, - Хомчак поздравил миротворцев с праздником - Цензор.НЕТ 2261
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29.05.2021 10:31
+1
Дома юлять защиту гарантируйте, миротворцы, хреновы!!!
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29.05.2021 10:28
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Дома юлять защиту гарантируйте, миротворцы, хреновы!!!
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29.05.2021 10:28 Ответить
Едут защищают какихто бибизян, которым, если скажиш - иди работай, оно тебе скажет, что ты рассист. Украинские воины в составе международных операций гарантируют надежную защиту населения в "горячих точках" мира, - Хомчак поздравил миротворцев с праздником - Цензор.НЕТ 2261
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29.05.2021 10:31 Ответить
По большому счету туда едут "бабло рубить".А так да, у нас своя горячая точка, но там могут и убить деньжат таких не заработаешь.
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29.05.2021 10:34 Ответить
в родине бы еще гарантировали...
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29.05.2021 10:39 Ответить
вроде и ты не первый день на Цензоре...
и если ты не понимаешь, шо обращаться к к людям со слова "сыш" - ето не камильфо,
то кто то же должен обратить на ето внимание, - ты там вообще сыш?
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29.05.2021 11:15 Ответить
вилы у меня в сарае кое шо гарантируют - больше никто...
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29.05.2021 10:41 Ответить
 
 