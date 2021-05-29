За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 815 человек, всего прививки получили свыше миллиона украинцев, - Минздрав

16 815 человек были привиты от COVID-19 за сутки 28 мая 2021 года в Украине. Одну дозу получили 9 785 человек, полностью иммунизированы - 7030 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что с начала прививочной кампании привиты 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу - 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 123 964 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 132 821 прививку.

По состоянию на 29 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек, уточнили в Минздраве.

В течение суток работали:

🚑 273 мобильных бригады,

🏥 354 пункта прививки.

Читайте также: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 131 человека, всего - 992 191, - Минздрав