За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 815 человек, всего прививки получили свыше миллиона украинцев, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
16 815 человек были привиты от COVID-19 за сутки 28 мая 2021 года в Украине. Одну дозу получили 9 785 человек, полностью иммунизированы - 7030 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Уточняется, что с начала прививочной кампании привиты 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу - 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 123 964 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 132 821 прививку.
По состоянию на 29 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек, уточнили в Минздраве.
В течение суток работали:
🚑 273 мобильных бригады,
🏥 354 пункта прививки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ибо зависимы были и от Польши и от Османов и т.д.
т.е. были(страна) давно, а не только от 91-го года
да и после того как Зеля клоунаду устроил, то день можно бы и перенести. например на дату когда погиб первый жрец от руки "святого Владимира-херстителя"