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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 815 человек, всего прививки получили свыше миллиона украинцев, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 16 815 человек, всего прививки получили свыше миллиона украинцев, - Минздрав

16 815 человек были привиты от COVID-19 за сутки 28 мая 2021 года в Украине. Одну дозу получили 9 785 человек, полностью иммунизированы - 7030 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Уточняется, что с начала прививочной кампании привиты 1 008 859 человек, из них получили 1 дозу - 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 123 964 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 132 821 прививку.

По состоянию на 29 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек, уточнили в Минздраве.

В течение суток работали:

🚑 273 мобильных бригады,

🏥 354 пункта прививки.

Читайте также: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 15 131 человека, всего - 992 191, - Минздрав

Автор: Ірина Дашківська
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Чота я вижу до дня Независимости нихрена они по срокам не успевают заявленым)
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29.05.2021 10:36 Ответить
Вавочка і Ляшка зніме за зрив його обіцянок і всіх собак повісить на нього.
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29.05.2021 10:39 Ответить
кстати, должен быть - день восст. гос-ности.
ибо зависимы были и от Польши и от Османов и т.д.

т.е. были(страна) давно, а не только от 91-го года
да и после того как Зеля клоунаду устроил, то день можно бы и перенести. например на дату когда погиб первый жрец от руки "святого Владимира-херстителя"
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29.05.2021 10:43 Ответить
и что из этого если Меркель введет паспорта уколов? надо Лещенку будет опять вакцинироваться? щас как отмечают что привили - закорлючкой в общем журнале? да и привитые вроде как переносят вирус тоже
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29.05.2021 10:39 Ответить
в приложении медкард24 есть статья по вакцЫнации. ХЗ как это проконает на границе с Пильшой, но факт того шо все прививки фиксируется это да
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29.05.2021 10:41 Ответить
так не в том даже вопрос - они тупо не признают индийскую ж*дкость, как и Свиновак - а Стебанов закупил именно их.
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29.05.2021 10:44 Ответить
это уже проблемы гастер байтеров. Нам как говорил великий ЗЕ. Спички есть, гречка есть, праживем!!!
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29.05.2021 10:50 Ответить
не признают русский спутник, а синовак еще даже не брали на признание. ЕМА брала спутник и послала, сейчас проходит испьітание китайская вакцина, но не та, что в Украине колется, там то ли селвак, что-то с сел.
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29.05.2021 12:04 Ответить
Для любознательных "Сбитый спутник V..." Mixnews
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29.05.2021 10:52 Ответить
https://tsn.ua/groshi/u-sviti-z-yavilosya-dev-yat-novih-milyarderiv-yaki-zarobili-na-covid-vakcinaciyi-1789378.html?fbclid=IwAR29be9zjRLUq4XVkJBP9p_DfVxiKKBo_2ndAcoj-NO__wDDoXdQvjt6ACM
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29.05.2021 11:03 Ответить
 
 