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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Лукашенко (3502) переговоры (4650) Песков (1739) Путин (29871) Протасевич Роман (309)

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков

Переговоры президента РФ Владимира Путина с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко длились более пяти часов.

Об этом агентству РИА-Новости заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

Путин и Лукашенко, по словам Пескова, обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который был принудительно посажен в Минске после якобы сообщения о минировании. Также они говорили об экономическом сотрудничестве и "развитии двусторонних связей". Других подробностей встречи он не привел.

Встреча состоялась 28 мая в Сочи. Лукашенко утверждал, что привез Путину документы по ситуации с самолетом компании Ryanair, после ознакомления с которыми "станет понятно, что там происходит и происходило".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Ну када там уже объявят вхождение росии в состав беларуси? Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 1694
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29.05.2021 10:56
+11
пауки в банке просуществовали более менее мирно 5 часов, если бы побольше, згрызли бы друг друга и это было бы хорошо
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29.05.2021 10:58
+10
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 1030
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29.05.2021 11:07
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Ну када там уже объявят вхождение росии в состав беларуси? Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 1694
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29.05.2021 10:56 Ответить
Постараются до 16 июня, когда баден с ****** должны встретиться. Чтобы перед фактом поставить,так сказать. Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7349
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29.05.2021 13:40 Ответить
как это они без Байдена и Меркель что-то решают?
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29.05.2021 14:25 Ответить
Ситуація в Білорусі цугцванг для *****. Доки підтримує таракана втрачає в очах білорусів і світу, але якщо зрадить то покаже, що диктатори не вічні і їх можна змінювати.
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29.05.2021 10:57 Ответить
пауки в банке просуществовали более менее мирно 5 часов, если бы побольше, згрызли бы друг друга и это было бы хорошо
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29.05.2021 10:58 Ответить
Ви перебільшуєте. Тарган отримав від ***** ЦУ і ****, а для спільноти то назвали зустріччю прєзів.
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29.05.2021 12:46 Ответить
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 3930
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29.05.2021 11:00 Ответить
Висеть на одной березе будут
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29.05.2021 11:01 Ответить
Конкурс шкільного туалетах на росії
https://echo.msk.ru/blog/day_photo/2845228-echo/
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29.05.2021 11:02 Ответить
долго "дрались" аны на крутом берегу а затем бульбанес засадило *****...но ***** нэ дурак тощий срака убрал а дурной бульбанес мордой в зэмлю залез
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29.05.2021 11:02 Ответить
Один диктатор шукає виправдання своїх дій в іншого. Який сенс? Це так не працює.
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29.05.2021 11:03 Ответить
Путін п'ять годин примушував Лукашенка влити нарешті Білорусь в склад РФ, бо іншого виходу в нього вже немає - тріпайся не тріпайся....
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29.05.2021 11:05 Ответить
Поглощение неизбежно. Остается наблюдать как это будет оформлено. Скорее всего при очередной акции протеста прольется кровь как при расстреле на Институтской. Тупин шаблонно мыслит, считая это своей фишкой. Только бульбанфюрер никуда убегать не будет, а сразу запросит ввод войск срасии.
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29.05.2021 11:39 Ответить
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 1030
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29.05.2021 11:07 Ответить
склонил к сожительству или нет? не томите
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29.05.2021 11:08 Ответить
Привез путину то , что он и разрабатывал , а название данной операции , - Принуждение лукашенка к губернии россии и дружба навеки в засос.
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29.05.2021 11:11 Ответить
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 750

...
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29.05.2021 11:11 Ответить
)) захомутал таки ***** себе буйного дурачка-громоотвод. теперь ему одному не так много бутылок вставлять будут.
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29.05.2021 12:17 Ответить
Весь світ обговорює цигана, а про ху#ла майже забули.
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29.05.2021 11:17 Ответить
какие там документы, обделались и отмывались
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29.05.2021 11:20 Ответить
терли друг другу спинки Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 817
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29.05.2021 11:43 Ответить
Песков супербрехло
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29.05.2021 11:31 Ответить
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков - Цензор.НЕТ 1151
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29.05.2021 11:33 Ответить
Лукашенко идиот, вот зачем было трогать бывшего редактора Некста, да о нем уже и не помнит никто.
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29.05.2021 11:38 Ответить
это фобии ...- не дают спокойно спать... Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2871, это цугцванг...
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29.05.2021 11:48 Ответить
распад и неуважение

После недели пребывания на Мальдивах, вернулись в Москву. В Домодедово бледный пограничник с выпученными от бдительности глазами внимательно осмотрел мой свежий лик, покрытый красивым загаром, сравнил его с фотографией в паспорте и задумчиво спросил: "Цель вашего возвращения?"
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29.05.2021 11:42 Ответить
сейчас бацька от санкций окончательно обнищает, а ху@ло подкинет деньжат и нет Беларуси
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29.05.2021 11:50 Ответить
Минский диспетчер поспешил с докладом к начальнику аэропорта.
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29.05.2021 11:51 Ответить
Таракан стращал хана улуса сдачей на милость Западу и требовал денег.
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29.05.2021 12:15 Ответить
У Путина теперь появился вариант брать Луку мертвой хваткой и как прокомментировал Пионтковский ситуация похожа на ту, которая помните была в фильме "Кавказская пленница", когда Фрунзик Мкртчан зевая сказал: "Если Вы откажетесь, то они Вас зарежут...." А в черном кейс он видно привез Путину объяснение - почему пилот получил предупреждение о бомбе на самолете на полчаса раньше, чем оно пришло дипетчеру Минского аэропорта и это вызвало в мире "шквал эмоций", а Путин при этом почему-то предложил ему искупаться, как бы причастится.
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29.05.2021 13:17 Ответить
А лукабздя не дурак у море купацца не захател как гвоздик. Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1601 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1601 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1601
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29.05.2021 16:01 Ответить
Путин делился опытом, как засрать мозги миру, доказывая по принципу "ссы всем в глаза, говори, Божья роса"!
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29.05.2021 13:39 Ответить
Пять часов без перерыва и вазелина.... Достойно занесения в "Книгу голубых рекордов". А если без шуток, то подельники усердно придумывали отмазки для "озабоченной" Европы и злого Байдена.
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29.05.2021 13:42 Ответить
Лука как-то развязно нахально сидел в кресле, не так как после выборов в Беларуси. А у путина - как шило в жопе.
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29.05.2021 13:43 Ответить
То у него урыльник с памперсами у штанах. Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8594 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8594 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8594
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29.05.2021 16:03 Ответить
А, я понял, путька показывает подошвы. То-ли на хер посылает всех, то-ли показывает неуважение к собеседнику!
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29.05.2021 13:49 Ответить
Если обсуждали 5 часов, значит знают все подробности.
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29.05.2021 13:52 Ответить
100% правда від .ру💩🚽
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29.05.2021 14:45 Ответить
Встретилась мозаичная психапатия с шизофренией, лепилы разрешили. Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6477 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6477 Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6477
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29.05.2021 16:04 Ответить
за время встречи израсходована упаковка "виагры". без "виагры" хватило бы 10 минут. максимум.
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29.05.2021 19:56 Ответить
Цікаво, хоч хтось у світі вірить, що операцію з посадкою літака у Мінську заподіяв персонально лУка, і що пИня про це не знав ще раніш?
От Вам і дідусь Байден з припиненням санкцій проти Північного потоку-2! Припинення подачі газу через газогін Ямал - Європа, що пролягає територією Білорусі, наносить відчутний (3.000.000.000 метрів кубічних газу на рік) удар по гАзпрому. Прийдеться поставляти газ через український газогін.
А економіка диктатора-терориста опиниться у глибокій сраці!
Не впевнений, що пИня приєднає таку халепу до тої, що вже існує у касапстані...
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29.05.2021 20:14 Ответить
Встреча в Сочах
Переговори Путіна і Лукашенка тривали понад 5 годин. Обговорювалася ситуація із літаком Ryanair та економічне співробітництво, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4011
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29.05.2021 23:03 Ответить
 
 