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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Протасевича
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Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила

Если не реагировать на ситуацию с принудительной посадкой в Беларуси самолета Ryanair, захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко может продолжать нарушать правила.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Министр подчеркнул, что Беларусь – это "не что-то чужое и отдаленное" и белорусский народ дружественный по отношению к народу Украины.

"То, что произошло в воздушном пространстве над Беларусью, касается всех. Потому что есть определенный набор священных правил в международном праве. Это, в частности, правило безопасности международной авиации. К сожалению, мы очень хорошо знаем, что любая мелочь может привести к трагедии и любое нарушение минимальных правил может привести к массовой трагедии", – сказал глава МИД.

Он отметил, что у Украины есть подобный опыт.

"Россия сбила MH17 над нашей территорией, Иран сбил украинский самолет. Мы все это знаем. Если сейчас Александру Лукашенко спустить это с рук, то что он сделает в следующий раз? Он пойдет дальше, он нарушит еще какие-то правила, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах", – подчеркнул Кулеба.

Читайте также: Компаниям, потерявшим рынок в Беларуси, МИД поможет найти альтернативные рынки, - Кулеба

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
на Беларусь санкции накладывать весело и несцыкотно: как бы не россия
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29.05.2021 11:25
+3
Это совсем другое ! Понимать надо
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29.05.2021 11:27
+3
Украина ничего не нарушала, потому что действовала по согласованию со страной-владелицей борта. Ферштейн, набутылочник украиномовный? Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 7571
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29.05.2021 11:38
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Это совсем другое ! Понимать надо
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29.05.2021 11:27 Ответить
Quod licet Iovi, non licet bovi.
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29.05.2021 11:29 Ответить
понимаю когда ЧЛЕН вінимаю....
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29.05.2021 11:31 Ответить
Украина ничего не нарушала, потому что действовала по согласованию со страной-владелицей борта. Ферштейн, набутылочник украиномовный? Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 7571
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29.05.2021 11:38 Ответить
Когда самолет белорусский вернули в Жуляны почти от самой границы, с кем согласовывали?)
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29.05.2021 12:01 Ответить
на Беларусь санкции накладывать весело и несцыкотно: как бы не россия
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29.05.2021 11:25 Ответить
а кто то боится накладывать санкции на рашку? Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 4602
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29.05.2021 11:37 Ответить
ясен-красен "экономика в клочьях"
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29.05.2021 17:27 Ответить
А разве нет ?
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29.05.2021 17:44 Ответить
увы
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29.05.2021 19:54 Ответить
что "увы"? ты читаешь отчеты крупнейших расейских нефте-газовых компаний? им мягко говоря киздец! Кулеба про примусову посадку літака Ryanair: Якщо зараз Лукашенку спустити це з рук, він піде далі, продовжуючи порушувати правила - Цензор.НЕТ 2016
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29.05.2021 22:56 Ответить
Особливо хаваючи білоруську бульбу і присмокуючи при цьому)
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29.05.2021 12:59 Ответить
цей срук спустить що завгодно, аби передати трон Колінькє
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29.05.2021 11:28 Ответить
ти почало уколи пропускати, убоге?
не будеш лікуватись - помреш!
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29.05.2021 11:33 Ответить
пеши есчо! нам очень важно мнение лишнехромосомного набутылочника Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 304
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29.05.2021 11:40 Ответить
Vsio verno skazal,nado vesti takyje sankciji sto terorist lukosenka pocustvoval.Neft,udobrenije,zakrit im tranzit gaza v Evropu takze
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29.05.2021 11:34 Ответить
Dopustim todze Kalingrad KIonesber mozno srubit trubu,poskolku tam mozno i cerez Latviju Litvu polucit obojdia Belorus.A dalse Ukraina mozet postavliat gaz.Jesli uze bylo dvoje doroze zyzeni gaz nasi takogo nezakupali tem boleje te sto udobrenije delajet im tam cena samoje glavnoje.Zdes zyzeni gaz sostavliajet bolsinstvo,a gazproma tolko 22%
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29.05.2021 11:54 Ответить
🙂 он давным давно нарушил все правила.....
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29.05.2021 11:39 Ответить
Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 6280Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 2184

Ось так "карають" ЛукаМОР'є наші офігєнні друзі німці. Літак із німеції в Гонконг спокійно летить через Луку в обхід України. Слава нашим друзям Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила - Цензор.НЕТ 1670
Кацапська авіакомпанія SBI спокійно літає собі як до Криму, так і в Європу. Питаннячко - а де ж санкції? От вам і друзі.
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29.05.2021 11:52 Ответить
Tak raske nikto i nezapretil poka letat.Tam bolse vsego kitajskije,tureckije,raski kompaniji letajet cerez Belorus
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29.05.2021 11:57 Ответить
Речь не о Беларуси. Речь о том, что компании, летающие в Крым, под запретом летать в другие страны.
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29.05.2021 12:00 Ответить
Nado togda podniat vopros ES stob takije kompaniji ne letali.i DHL vizu samoliot,tak oni posilki vezut mozet i Belorus kto znajet
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29.05.2021 12:11 Ответить
Кулеба про примусову посадку літака Ryanair: Якщо зараз Лукашенку спустити це з рук, він піде далі, продовжуючи порушувати правила - Цензор.НЕТ 988
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29.05.2021 15:02 Ответить
 
 