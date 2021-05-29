Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила

Если не реагировать на ситуацию с принудительной посадкой в Беларуси самолета Ryanair, захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко может продолжать нарушать правила.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Министр подчеркнул, что Беларусь – это "не что-то чужое и отдаленное" и белорусский народ дружественный по отношению к народу Украины.

"То, что произошло в воздушном пространстве над Беларусью, касается всех. Потому что есть определенный набор священных правил в международном праве. Это, в частности, правило безопасности международной авиации. К сожалению, мы очень хорошо знаем, что любая мелочь может привести к трагедии и любое нарушение минимальных правил может привести к массовой трагедии", – сказал глава МИД.



Он отметил, что у Украины есть подобный опыт.

"Россия сбила MH17 над нашей территорией, Иран сбил украинский самолет. Мы все это знаем. Если сейчас Александру Лукашенко спустить это с рук, то что он сделает в следующий раз? Он пойдет дальше, он нарушит еще какие-то правила, которые нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах", – подчеркнул Кулеба.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.