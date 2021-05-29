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Новости Политика Украины
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Зеленский (16568) миротворцы (944) ООН (3935)

"Мир без преувеличения является самым ценным словом в современном обществе", - Зеленский поздравил украинских миротворцев ООН с праздником

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил участников и ветеранов миротворческих операций ООН с профессиональным праздником - Международным днем ​​участников операций ООН по поддержанию мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента. 

"Мир без преувеличения является самым ценным словом в современном обществе. Мы гордимся всеми, кто в составе воинских контингентов, полицейских сил и гражданского персонала миссий ООН защищает мир в разных регионах планеты. Ряд операций с участием украинцев стали настоящими историями успеха. Особенно приятно, что ООН и народы тех стран, где развернуты миссии с украинскими "голубыми касками", уважают их вклад в обеспечение международного мира и безопасности, их высокие профессиональные качества и готовность прийти на помощь и защитить население в зоне ответственности, даже ценой собственной жизни или здоровья", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины в составе международных операций гарантируют надежную защиту населения в "горячих точках" мира, - Хомчак поздравил миротворцев с праздником

Президент подчеркнул, что Украина с благодарностью и невыразимой печалью вспоминает и чтит своих героев, погибших под голубым флагом Организации Объединенных Наций.

"Украинцы хорошо знают, насколько важной является задача по обеспечению устойчивого мира там, где продолжаются кровавые вооруженные конфликты и захват чужих территорий. Несмотря на агрессию России против Украины и временную оккупацию Автономной Республики Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, мы остаемся преданными деятельности по поддержанию мира под эгидой ООН. Наш вклад в дело утверждения международной безопасности будет усиливаться и дальше", - отметил Зеленский.

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Он пожелал украинским миротворцам крепкого здоровья, благополучия и успехов в выполнении важных задач по обеспечению мирного существования и защиты жизни людей.
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Топ комментарии
+11
Чому ж ти не зупиниш війну? Значить вона тобі вигідна.
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29.05.2021 11:26
+10
четырежды уклонист врать не будет
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29.05.2021 11:26
+8
Главное - всем резко перестать стрелять
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29.05.2021 11:24
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Главное - всем резко перестать стрелять
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29.05.2021 11:24 Ответить
четырежды уклонист врать не будет
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29.05.2021 11:26 Ответить
Чому ж ти не зупиниш війну? Значить вона тобі вигідна.
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29.05.2021 11:26 Ответить
ему за дело Шеремета, к слову, неплохо заплатили, как говорят ...
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29.05.2021 11:28 Ответить
мы верим комику, который никому ничего не обещал
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29.05.2021 11:27 Ответить
Самым ценным словом для главнокомандующего должна быть - ПОБЕДА!
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29.05.2021 11:30 Ответить
МИРОТВОРЕЦ - ЭТО ТОТ,
КТО КОРМИТ КРОКОДИЛА В НАДЕЖДЕ,
ЧТО ТОТ СЪЕСТ ЕГО ПОСЛЕДНИМ


УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
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29.05.2021 11:38 Ответить
слов "зе" о мире много,а делов мира нет
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29.05.2021 11:47 Ответить
Найцінніше слово - це СВОБОДА.
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29.05.2021 19:45 Ответить
коли Ви виторговуєте СВОБОДУ для держави ,ціною залежності від агресора і окупанта ,тоді Ви купуєте їй і народу - рабство .
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30.05.2021 17:22 Ответить
Главные слова ЗЄ о мире - "надо только перестать стрелять"
Но сколько бы мы не переставали стрелять, хищная империя рядом с нами никогда не перестанет стрелять!
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29.05.2021 11:53 Ответить
Как бы ни было велико желание мира, никогда не следует жертвовать безопасностью и честью.
Фридрих Великий
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29.05.2021 11:53 Ответить
МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОБЫТ ПОБЕДОЙ, А НЕ СОГЛАШЕНИЕМ
Цицерон
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29.05.2021 11:56 Ответить
какой мир.? зелено-глазо -лобзательный? мир зепорноактрисы мне не нужен. мы 300 лет ждали настоящей войны с болотным миром. на нашей стороне цивилизация и мы переможемо
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29.05.2021 12:04 Ответить
"Мир без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі", - Зеленський привітав українських миротворців ООН зі святом - Цензор.НЕТ 7268 "Мир без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі", - Зеленський привітав українських миротворців ООН зі святом - Цензор.НЕТ 5866
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29.05.2021 12:23 Ответить
Он будет до конца своей жизни предательство называть миром ?
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29.05.2021 12:27 Ответить
К сожалнюению, на беду Украине, можно без преувеличения саазать, шо Зе дремучим совком родился, совком и остался, самое ценное слово мир для совка, а для граждан государства, самое ценное слова свобода, сейчас мир мы видим и в беларуси, и в паРаше, мне такой мир не нужен, и вообще, шлема не лезь в философию, это не твое, лучше очисть свое логово ОП от фээсбэшников и убирайся с дороги, пока добровольно.
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29.05.2021 12:31 Ответить
Дурень, найціннішою в світі завжди була свобода.
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29.05.2021 12:33 Ответить
в совке мир, правильно написано
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29.05.2021 12:48 Ответить
Почему это квартальное ничтожество не поздравило морских пехотинцев неделю назад? Или ему взападло поздравлять ВСУшников? Для квартала95, украинская армия как кость в горле, которая мешает клоунам торговать сериалами в парашию?
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29.05.2021 12:47 Ответить
вы наделяете разумом кретина, когда о нём пишете
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29.05.2021 12:49 Ответить
Була колись така,наймиролюбніша країна в світі.За мір во всьом мірє горлянки перегризала...
"Мир без перебільшення є найціннішим словом у сучасному світі", - Зеленський привітав українських миротворців ООН зі святом - Цензор.НЕТ 6689
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29.05.2021 12:49 Ответить
Та і тепер її так звана правонаступниця "миролюбство" не тільки декларує а і показує у всій "красі".
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29.05.2021 17:17 Ответить
Всё правильно заявил.
Ой, в смысле, зрада-зрада.
Только пирожник умеет говорить переможно.
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30.05.2021 05:26 Ответить
 
 