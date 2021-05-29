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Новости Происшествия Крушение самолета МАУ в Иране
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Данилов (1057) Иран (1558) катастрофа (424) самолет (3353) СНБО (4377) крушение (506)

Данилов о крушении самолета МАУ в Иране: "Мы склоняемся к мнению, что это был террористический акт"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Данилов о крушении самолета МАУ в Иране:

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране в январе 2020 года была терактом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 28 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Могу сегодня сказать, что мы склоняемся к мнению, к решению, которое принял канадский суд, что это был террористический акт по отношению к украинскому самолету. Мы сегодня все больше склоняемся к такому мнению и сразу это мнение подтверждали", – сказал Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ, - Human Rights Watch


Он связывает это с убийством Касема Сулеймани

"Смотрите: там перед этим были события, там был убит генерал Сулеймани. И по тем законам, канонам, которые сущесствуют в этой стране, они должны были объявить джихад, должны были объявить войну американцам. Чтобы это передернуть, нужно было событие, которое выйдет под другой угол обозрения. Это наше мнение. Конечно, наши аналитики могут ошибаться, но мы это рассматриваем как основное, главное на сегодня и эта идея у нас была с самого начала", – заявил секретарь СНБО.

Также читайте: Украина рассчитывает на эффективное сотрудничество с Канадой по расследованию крушения самолета МАУ в Иране, - Мамедов

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

Также читайте: Главу МИД Ирана Зарифа вызвали для дачи объяснений из-за утечки секретной аудиозаписи о причинах катастрофы самолета МАУ

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".
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Топ комментарии
+6
Беларусь с применением боевой авиации насильственно садит пассажирский самолет, Иран на взлете со своего аэродрома сбивает пассажирский самолет, рашен отпускники с оружия направленного РФ сбивает пассажирский самолет. К этой " святой троице" можно еще добавить КНДР, но видимо самолеты там вообще стараются не летать. Страны террористы.
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29.05.2021 11:44
+5
два в одном...или ты дусаешь в самолете летели иранцы-друзья режима?
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29.05.2021 11:46
+5
Время идет, а вы все склоняетесь и склоняетесь. Скоро засунете голову в песок.
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29.05.2021 11:57
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Лапті постарались.
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29.05.2021 11:40 Ответить
Иранцы умышленно сбили самолёт с иранцами?
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29.05.2021 11:42 Ответить
два в одном...или ты дусаешь в самолете летели иранцы-друзья режима?
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29.05.2021 11:46 Ответить
Думаю да. Враги режима в Иране сидят или лежат в могилах. Там с этим жёстко.
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29.05.2021 11:48 Ответить
вот их и отправили.заодно прихватив и случайных людей.я же говорю-2 в 1
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29.05.2021 11:54 Ответить
23 февраля 2010 года истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана перехватили над Персидским заливом и принудили к посадке в аэропорту города Бендер-Аббаса на юге Ирана пассажирский самолет Boeing 737 киргизской авиакомпании Kyrgyz Airways, следовавший рейсом 454 из Дубая (ОАЭ) в Бишкек. С самолета был снят следовавший по фальшивому афганскому паспорту Абдулмалек Риги - лидер суннитской террористической организации "Джундалла" ("Солдаты Аллаха" или "Воины Аллаха") ... Он был приговорен к смертной казни и 20 июня 2010 года повешен в тегеранской тюрьме.
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29.05.2021 11:58 Ответить
это как то отменяет сбитие украинского самолета? Данилов о крушении самолета МАУ в Иране: "Мы склоняемся к мнению, что это был террористический акт" - Цензор.НЕТ 3353
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29.05.2021 12:03 Ответить
Ставит под сомнение умышленность.
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29.05.2021 12:04 Ответить
только у ватников...нормальные люди знают,шо у людоедских режимов много способов сьесть людей.
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29.05.2021 12:08 Ответить
Бритва Оккама - методологический принцип, в кратком виде гласящий: «Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости».
Есть вполне обоснованная версия, что иранцы реально думали, что сбивают американскую крылатую ракету. Зачем придумывать каких-то врагов режима? Ведь Вы даже фамилий их не назовёте. Просто берёте версию на ходу и с потолка.
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29.05.2021 12:13 Ответить
Может обоснуете почему пуйло, по ночам ,многоэтажки со спящими кацапами взрывал?
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29.05.2021 12:16 Ответить
Вам статья тут нужна?)))а как кацапы могут спокойно спать,когда если пуйло захочет начать полномасштабное вторжение куда либо,подорвут ваш дом ночью...
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29.05.2021 12:23 Ответить
бритвой ***** кацапам мозги поотсекал Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Ми схиляємося до думки, що це був терористичний акт" - Цензор.НЕТ 7640
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29.05.2021 12:19 Ответить
Самолёт сбивали российские "ихтамнету".
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29.05.2021 12:14 Ответить
Какие же они иранцы ...то были уже граждане Канады -враги
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29.05.2021 12:14 Ответить
Как это понять? Что самолёт не сбивали и он до сих пор летает? Или иранцы никогда не убивают иранцев?
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29.05.2021 13:26 Ответить
Международные санкции когда?
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29.05.2021 11:44 Ответить
Беларусь с применением боевой авиации насильственно садит пассажирский самолет, Иран на взлете со своего аэродрома сбивает пассажирский самолет, рашен отпускники с оружия направленного РФ сбивает пассажирский самолет. К этой " святой троице" можно еще добавить КНДР, но видимо самолеты там вообще стараются не летать. Страны террористы.
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29.05.2021 11:44 Ответить
кривизна земли мешает сбивать нетанияховские самолеты, а полотенце на голове - не мешает сбить гражданский борт тем же оружием, все просто ведь. чего наши не разорвали отношения с этими мракобесами сразу то?
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29.05.2021 11:51 Ответить
предлагаю Иран - Баду объявить войну!
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29.05.2021 11:50 Ответить
Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Ми схиляємося до думки, що це був терористичний акт" - Цензор.НЕТ 7696 Открой свой частный военкомат и набирай добровольцев для объявления войны Ирану, командир в твоём лице уже есть Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Ми схиляємося до думки, що це був терористичний акт" - Цензор.НЕТ 4924
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29.05.2021 12:37 Ответить
Время идет, а вы все склоняетесь и склоняетесь. Скоро засунете голову в песок.
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29.05.2021 11:57 Ответить
Ну это прогресс все таки...поначалу зекретин заявил ,что это наши пилоты сами об землю и@нулись-поэтому его Канада теперь органически не переваривает
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29.05.2021 12:19 Ответить
Падлышев с Абортниковым в это время в Омане *ломали* Зеро и сбитие самолета МАУ было одним из элементов давления и устрашения, к бабке Ванге не ходи ...
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29.05.2021 12:03 Ответить
После сбития поляков это и неудивительно... Страна- террорист...
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29.05.2021 15:46 Ответить
Всем было ясно всегда, что это был террористический акт. Бубочка наывал катастрофой и намекал на неполадки с двигателем. А Данилов сейчас "склоняется"
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29.05.2021 12:10 Ответить
Та Данілов всегда будет склоняться параллельно с линией партии
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29.05.2021 14:02 Ответить
Свинособачье забордюрье участвовало точно. На то они и андрофаги!
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29.05.2021 13:18 Ответить
 
 