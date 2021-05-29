Данилов о крушении самолета МАУ в Иране: "Мы склоняемся к мнению, что это был террористический акт"

Совет нацбезопасности и обороны Украины склоняется к мнению, что катастрофа самолета МАУ в Иране в январе 2020 года была терактом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 28 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Могу сегодня сказать, что мы склоняемся к мнению, к решению, которое принял канадский суд, что это был террористический акт по отношению к украинскому самолету. Мы сегодня все больше склоняемся к такому мнению и сразу это мнение подтверждали", – сказал Данилов.

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Он связывает это с убийством Касема Сулеймани



"Смотрите: там перед этим были события, там был убит генерал Сулеймани. И по тем законам, канонам, которые сущесствуют в этой стране, они должны были объявить джихад, должны были объявить войну американцам. Чтобы это передернуть, нужно было событие, которое выйдет под другой угол обозрения. Это наше мнение. Конечно, наши аналитики могут ошибаться, но мы это рассматриваем как основное, главное на сегодня и эта идея у нас была с самого начала", – заявил секретарь СНБО.





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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

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В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".