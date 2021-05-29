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США и Британия призывают ВОЗ снова отправить экспертов в Китай на поиски источника COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

США и Британия призывают ВОЗ снова отправить экспертов в Китай на поиски источника COVID-19

США и Великобритания призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести более глубокое исследование происхождения коронавируса COVID-19, включая новую миссию в Китай.

"Первой фазы исследования ВОЗ происхождения COVID-19 было недостаточно, и она была не закончена. Мы призываем провести своевременную, прозрачную, научно обоснованную вторую фазу исследования под руководством экспертов, в том числе и в Китае", - говорится в заявлении миссии США в Женеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Постпред Британии в ООН в Женеве Саймон Мэнли присоединился к призыву США.

"Первая фаза исследования ВОЗ происхождения COVID-19 всегда считалась началом процесса, а не концом. Мы призываем провести своевременную, прозрачную, научно обоснованную вторую фазу исследования под руководством экспертов, в том числе и в Китае, как это рекомендует доклад экспертов", - говорится в заявлении Мэнли, опубликованном на сайте британского правительства.

В ВОЗ в пятницу заявили, что дата возможного нового этапа расследования, направленного на установление источника происхождения коронавируса COVID-19, пока не определена.

Президент США Джо Байден на этой неделе велел американским разведслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19 и отчитаться ему о результатах в течение 90 дней. Байден потребовал уделить внимание в докладе отдельным деталям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, включая "вопросы по Китаю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден пообещал, что США обнародуют результаты расследования о происхождении COVID-19

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
искать надо в новосибирске
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29.05.2021 12:10
+2
понятно что за этими призывами стоит определенная 100%ая проверенная инфа от спецслужб о происхождении и назначении вируса
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29.05.2021 11:57
+2
В лаптєстан потрібно посилати.
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29.05.2021 12:13
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понятно что за этими призывами стоит определенная 100%ая проверенная инфа от спецслужб о происхождении и назначении вируса
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29.05.2021 11:57 Ответить
так нету этого вируса .два года все болеют . вакцину придумали а сам вирус до сих пор не найден даже в лёгких у умерших от короны и да тем кто сейчас пеной будет исходить- 1 мая этого года про то . что вирус до сих пор не выделен написано в " ланцете " кстати в этой же статье написано . что он передаётся не воздушно -капельным а воздушным путём \ хоть и до сих пор не обнаружен \ таки и маски эти можете до другого места прикладывать эффект будет одинаковым .
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29.05.2021 12:12 Ответить
Точно нєту. Люди самі мруть і мруть по добрій волі.
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29.05.2021 12:15 Ответить
главврач коммунарки сказал - 80% умерших у них это умершие от внутрибольничной пневмонии . и кроме того как по мне то что имеет симптомы гриппа . сезонно как грипп . распространяется как грипп да и ещё имеет определение гриппоподобное заболевание то гриппом и является . кстати я ещё помню те времена когда грипп считался очень опасным заболеванием и с ним боролись тем . что диагноз грипп не ставили и через 7 дней больничного выгоняли на работу а потом ещё через дней 10 люди попадали в интенсивную терапию с отказом почек или под искусственную вентиляцию .
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29.05.2021 12:34 Ответить
США і Британія закликають ВООЗ знову відправити експертів до Китаю на пошуки джерела COVID-19 - Цензор.НЕТ 1470

І особливо твоєму другану головлікарю.
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29.05.2021 12:42 Ответить
США і Британія закликають ВООЗ знову відправити експертів до Китаю на пошуки джерела COVID-19 - Цензор.НЕТ 791вот чудак
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29.05.2021 13:31 Ответить
зачистили 15 раз уже там все - иссле.дуйте, шо позволят.
а если что-то накопаете = вывсеврети, тов. Си - Вялик, муд.р и очень бобр, кто не поверил - просим в лагерь к уйгурам.
взрастили красножопую чуму? - огребай.те
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29.05.2021 11:58 Ответить
шо на поіскі снєжного чілавєка...а він десь рядом в лаптях і з балалайкой
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29.05.2021 11:59 Ответить
Не в Китай!!!....Еще раз, не в Китай!....а в ЛЮБУЮ! страну, которая имела коллекцию вирусов, и которую ВООЗ считает необходимым проверить.
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29.05.2021 12:09 Ответить
искать надо в новосибирске
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29.05.2021 12:10 Ответить
В лаптєстан потрібно посилати.
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29.05.2021 12:13 Ответить
Коли Трамп ініціював розслідування деми підняли всесвітній ґвалт звинувачуючи його в расизмі! Губернатор Куомо називав вірус «європейським», а не «китайським». В ФБ банили всіх, хто тільки згадував про китайське походження віруса...! А тепер, виявляється треба не почати, а відновити закриті демами розслідування в Китаї! Зараз вже почали говорити, що і вакцина це не панацея а «вакцина смерті»! Недавно в Бронксі, на бейсбольному матчі фани Ню-Йоркського Янкіс розгорнули величезний банер «Трамп переміг!».
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29.05.2021 12:22 Ответить
Зажмите пальцы в двери Эгэгэйцу и сразу всё узнаете...
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29.05.2021 12:23 Ответить
"удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19..Я так понял не только скупить всех жареных летучих мышей на всех рынках Китая, но и переловить живых?
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29.05.2021 13:07 Ответить
Потрібно об'эднуватися в цьому питанні, китай повинен відщкодувати всьому світу збитки від того що накоїв.
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29.05.2021 14:15 Ответить
За год там все концы подчистили и врача в тюрьме убили который вирус засек.
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29.05.2021 15:01 Ответить
представляю как фуйло тасчицца читая этот загаловок....
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29.05.2021 15:29 Ответить
 
 