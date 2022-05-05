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Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании

Субботний пассажирский рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines получил разрешение России на выполнение полета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Беларуси.

В компании уверены, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщила представитель данного авиаперевозчика.

Ранее был разрешен только пятничный рейс по этому направлению.

"Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полета по альтернативному маршруту. Таким образом мы можем совершить запланированный полет из Вены в Москву и обратно. Все в порядке", - сказала представитель Austrian Airlines.

По ее словам, разрешение на дальнейшие полеты по этому маршруту еще отсутствует, но компания уверена, что получит его. Такое разрешение выдается на ежедневной основе, пояснила она. "После того, как сейчас это удалось, мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты", - отметила собеседница агентства.

Кроме того, авиаперевозчик получил разрешение на выполнение полета в китайский Нанкин, который проходит в обход Беларуси.

"Этот рейс уже в пути", - отметила представительница авиаперевозчика.

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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе пока не понимают, являются ли отмены европейских рейсов в Москву отдельными случаями, или это новое общее правило для всех. В связи с этим будут наблюдать за ситуацией с целью принятия дальнейших мер.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 95
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29.05.2021 12:27
+8
новости соседнего дурдома) Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 2821
Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 9150
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29.05.2021 12:43
+7
Петрови-боширови летять додому.
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29.05.2021 12:23
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нікуди не дінуться )
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29.05.2021 12:23 Ответить
Будут тасовать колоду кого принимать кого нет. В итоге самим европейцам надоест каждый раз парится и лететь в обход.
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29.05.2021 13:20 Ответить
Петрови-боширови летять додому.
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29.05.2021 12:23 Ответить
Глянь униз. Я там цікаву штуку "Васі Шевченку" скинув...
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29.05.2021 12:45 Ответить
Нафига они нужны, чтобы к ним туда летать?
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29.05.2021 12:24 Ответить
Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 95
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29.05.2021 12:27 Ответить
Тепер через лаптєстан літають. Усруться, а будуть літати. А лука 100% рейс на Сімферополь замутить.
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29.05.2021 12:32 Ответить
Опять бацька разочаровал фуйла.
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29.05.2021 12:39 Ответить
т.е. из Вены в мацкву... мацква раздумывала принимать ли нет?
так не принимали б...))))
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29.05.2021 12:40 Ответить
Вася, то все "херня"... Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 8544 ... Читай "Русский еврей", СПБ:
" Россия подключилась к воздушной блокаде Беларуси, которую объявили в ЕС после пиратского захвата международного самолета силами, подконтрольными Лукашенко.

Самолеты российских авиакомпаний начали совершать полеты в Европу, прокладывая курс в обход воздушного пространства Белоруссии. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник в профильном ведомстве.
По его словам, только в четверг, 27 мая, такой маневр совершили около десяти лайнеров. Названия компаний и направления рейсов собеседник издания раскрыть отказался, однако заверил, что перевозчики заранее запросили разрешение властей на облет территории республики. «Но сказать причины изменений маршрутов, связано ли это с политическими мотивами, невозможно. Это могут быть и технические причины», - сказал источник.
Ранее власти сразу нескольких европейских стран запретили своим авиаперевозчикам совершать полеты через воздушное пространство Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair. Ограничения коснулись и белорусской авиакомпании «Белавиа» - ей запретили совершать рейсы на Запад и пользоваться воздушным пространством Евросоюза.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу.
Власти Белоруссии официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. В свою очередь группировка опровергла эти сведения и публично осудила Белоруссию за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания оппозиционера.
29 мая, 2021 | Category: Новости, Россия ".
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29.05.2021 12:42 Ответить
Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 2359
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29.05.2021 12:54 Ответить
так Вена лояльна кацапам, чешут друг жругу спинку.
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29.05.2021 13:13 Ответить
причём тут вена? авиакомпания чисто немецкая дочка люфтганзы. с франкфуртом идёт игра на ништяки.
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29.05.2021 14:18 Ответить
а при тому, що вона проросійська. і не насолила ще кацапам як франція.
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29.05.2021 16:26 Ответить
новости соседнего дурдома) Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 2821
Россия согласилась принять рейс Austrian Airlines из Вены в Москву в обход Беларуси. Уверены в получении разрешения на дальнейшие полеты, - представитель компании - Цензор.НЕТ 9150
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29.05.2021 12:43 Ответить
Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії - Цензор.НЕТ 2745
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29.05.2021 15:10 Ответить
Х#йло как бы показывает,-кто со мной дружит , тому преференции . Не зря ведь плясал на свадьбе Кнайсль и пристроил ее и муженька в рашке. Такой себе посыл озабоченцам, типа Макрона и Меркель.😏
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29.05.2021 12:44 Ответить
ну курц как бы тоже юзал самолёт фирташа. так что для ракоускоэйрлайн точно сделают исключение.
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29.05.2021 12:47 Ответить
Мордор нажаль надто великий, щоб їх облітати (хоча б за збитий малазійський боїнго), тому відриватися на Білорусі будуть по повній.
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29.05.2021 12:56 Ответить
Наверное очередную партию белого веселого порошка привезут.
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29.05.2021 12:59 Ответить
Кроме того, авиаперевозчик получил разрешение на выполнение полета в китайский Нанкин, который проходит в обход Белоруссии. Источник: https://censor.net/ru/n3268227

Белорусам тоже стоит переориентироваться на восточные маршруты. Похоже санкции против них надолго.
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29.05.2021 13:00 Ответить
Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії - Цензор.НЕТ 903.
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29.05.2021 13:12 Ответить
A kuda orda denetsia?Vet benzokolnku takze mogli zabanit ixni aeroflot Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії - Цензор.НЕТ 950
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29.05.2021 13:17 Ответить
У мене до європейців є питання.
Ось літак SBI лаптєстанської S7 (Сибирь) летить з мацкви до Сімферополя:
Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії - Цензор.НЕТ 6060

А ось інший тієї ж компанії летить з мацкви до Верони:
Росія погодилася прийняти рейс Austrian Airlines із Відня до Москви в обхід Білорусі. Впевнені в отриманні дозволу на подальші польоти, - представник компанії - Цензор.НЕТ 8866

Питання: А де санкції до компанії за польоти в окупований Крим?
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29.05.2021 13:30 Ответить
От і москалі зрадили білорусів.
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29.05.2021 14:11 Ответить
Мацкали демонстративно дистанцируются от инцидента. Типа: "мы тут не при чем, сами в шоке". А Европа типа верит: "да, россия не при чем".
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29.05.2021 14:41 Ответить
Посмотрел flightradar24, над Беларусью вдвое больше самолетов чем над Украиной. И это при том что территория Украины в три раза больше. Это как с санкциями против России, их постоянно продлевают и вводят новые, а хреново почему-то мы живем, а не они.
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29.05.2021 15:29 Ответить
вы хотели сказать жили.. Сейчас они живут.. ещё пока хорошо, но увы.. это ненадолго.
Это жаль.. Но самое главное, что тоже жаль.. они живут в условиях тотального страха.. когда к дому может подьехать воронок.. за опубликованную тобой картинку..
Это хуже.. чем просто жить хорошо
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29.05.2021 16:10 Ответить
 
 