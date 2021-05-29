Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны

28 мая 2021 года состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате Процесса планирования и оценки сил с Украиной. Заседание проводилось в комбинированном формате - в зале заседаний штаб-квартиры НАТО и онлайн. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина - НАТО", - подчеркнули в Минобороны.

Делегация Украины, которую возглавлял замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, состояла из представителей Минобороны Украины и ВСУ, МВД, СБУ, Министерства по делам ветеранов Украины, а также Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Делегацию НАТО, в которую вошли представители государств-членов, Департамента операций Международного секретариата НАТО, а также Международного военного штаба НАТО, возглавлял помощник генсека Альянса по вопросам операций Джон Манза.

Сообщается, что в приветственном слове Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны, и выполнении Целей партнерства предыдущего периода.

"Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развития способностей сил безопасности и обороны", - отметил помощник генсека НАТО.

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"Процесс планирования и оценки сил является одним из самых действенных инструментов приближения Украины к стандартам НАТО, усиления институциональных возможностей оборонного ведомства, развития возможностей ВСУ и приобретения взаимосовместимости" - отметил глава делегации Украины Анатолий Петренко.

Отмечается также, что обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.

"В ходе обсуждения в своих комментариях, представители Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Соединенных Штатов Америки и Франции единогласно отметили прогресс оборонной реформы в Украине, а также усилия, которые прилагает военно-политическое руководство государства для приближения к стандартам и принципам НАТО. Все выступающие выразили неоспоримую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических устремлений", - отмечают в Минобороны.

Участники заседания обсудили проект Целей партнерства и отдельно подчеркнули важность построения системы эффективного демократического гражданского контроля, необходимости подчинения милитарных составляющих сектора обороны гражданскому министерству, дальнейшей трансформации системы управления ВСУ, достижения совместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях, которые являются ключевыми условиями вступления Украины в Альянс.

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Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования - направлению. на рассмотрение Североатлантического совета.