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Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны

28 мая 2021 года состоялось заседание Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО в формате Процесса планирования и оценки сил с Украиной. Заседание проводилось в комбинированном формате - в зале заседаний штаб-квартиры НАТО и онлайн. В мероприятии приняли участие делегации Украины и Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина - НАТО", - подчеркнули в Минобороны.

Делегация Украины, которую возглавлял замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, состояла из представителей Минобороны Украины и ВСУ, МВД, СБУ, Министерства по делам ветеранов Украины, а также Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Делегацию НАТО, в которую вошли представители государств-членов, Департамента операций Международного секретариата НАТО, а также Международного военного штаба НАТО, возглавлял помощник генсека Альянса по вопросам операций Джон Манза.

Сообщается, что в приветственном слове Манза отметил прогресс Украины в реформировании сектора безопасности и обороны, и выполнении Целей партнерства предыдущего периода.

"Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развития способностей сил безопасности и обороны", - отметил помощник генсека НАТО.

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"Процесс планирования и оценки сил является одним из самых действенных инструментов приближения Украины к стандартам НАТО, усиления институциональных возможностей оборонного ведомства, развития возможностей ВСУ и приобретения взаимосовместимости" - отметил глава делегации Украины Анатолий Петренко.

Отмечается также, что обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы.

"В ходе обсуждения в своих комментариях, представители Болгарии, Великобритании, Дании, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Соединенных Штатов Америки и Франции единогласно отметили прогресс оборонной реформы в Украине, а также усилия, которые прилагает военно-политическое руководство государства для приближения к стандартам и принципам НАТО. Все выступающие выразили неоспоримую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее евроатлантических устремлений", - отмечают в Минобороны.

Участники заседания обсудили проект Целей партнерства и отдельно подчеркнули важность построения системы эффективного демократического гражданского контроля, необходимости подчинения милитарных составляющих сектора обороны гражданскому министерству, дальнейшей трансформации системы управления ВСУ, достижения совместимости с НАТО на стратегическом и оперативном уровнях, которые являются ключевыми условиями вступления Украины в Альянс.

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Делегации Украины и Альянса поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования - направлению. на рассмотрение Североатлантического совета.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+21
Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4970
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29.05.2021 12:42
+5
пакет Целей партнерства:

1. посадить Ермака
2. посадить Портнова
3. посадить Медведчука
4. уволить нах Зеленского
Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2565
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29.05.2021 13:14
+4
а зачем тебе референдум,если ты даже на выборах не можешь вменяемый выбор сделать? Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 438
референдум-высший инструмент народовластия.для него как минимум народ нужен.который пока на 73% аморфная масса
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29.05.2021 13:05
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Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4970
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29.05.2021 12:42 Ответить
НАТО боїться Путіна і тому дистанціюється від України, тому потрібно робити менше радісних заяв про НАТО, бо ці смішні мікроуспіхи вже не додадуть рейтингу. Тепер дії НАТО будуть смішні та кволі, зараз більше хайпу та рейтингів наберуть ті хто буде НАТО критикувати за бездіяльність і влада має відійти від щенячої радості порошенка кожному пуку НАТО до критичної зваженої державницької позиції і припинити вбивати літаки ІЛ-76 на доставці пального в північні бази НАТО! Ось хай ті кому вистачило місця на саміті НАТО і тягають туди пальне вбиваючи моторесурс власних літаків і ризикуючи власними пілотами та льодових аеродромах!
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29.05.2021 17:32 Ответить
Radio Lemberg:
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США

Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7769
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29.05.2021 18:25 Ответить
Получит от мертвого осла уши и охрененную морковку.
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29.05.2021 12:47 Ответить
а зачем тебе референдум,если ты даже на выборах не можешь вменяемый выбор сделать? Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 438
референдум-высший инструмент народовластия.для него как минимум народ нужен.который пока на 73% аморфная масса
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29.05.2021 13:05 Ответить
И снова всё προςργτ.
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29.05.2021 12:55 Ответить
Это зеленое стадо уже все просрало..
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29.05.2021 13:02 Ответить
пакет Целей партнерства:

1. посадить Ермака
2. посадить Портнова
3. посадить Медведчука
4. уволить нах Зеленского
Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2565
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29.05.2021 13:14 Ответить
Зелене словоблуддя...
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29.05.2021 13:15 Ответить
Достали уже с этим НАТО и ЕС кто нас там ждет , кому нужна голая и босая ,разворованная , погрязшая в коррупции страна ! Уже 30 лет народу голову дурят а сами жируют и виллы скупают на Западе !
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29.05.2021 13:23 Ответить
...действительно, нах нужна эрэфия в НАТО и ЕС? Україна першою серед країн-партнерів НАТО отримає оновлений пакет Цілей партнерства, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6374
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29.05.2021 14:03 Ответить
Мечтай и дальше мечтатель ! 30 лет уже мечтаем два майдана прошли , пока у людей не изменится мышления ( воровать , давать взятки, беспредел на дорогах, "срач" на улицах, обочинах дорог в подездах, воспитании детей ( 7-15 лет дети ругаются матом как и их родители дома ) и так далее , можете про европу забыть ! Чтоб туда попасть нужно приложить усилия! И россия здесь не причем!
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29.05.2021 17:52 Ответить
Очередная лабуда. После 2025-го еще один пакет примут до 2030-го. Только чтобы в НАТО не принимать.
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29.05.2021 14:39 Ответить
Тож поржав)))
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29.05.2021 14:40 Ответить
Украине как самой тупой в который раз напоминают о целях существования армии:
защищать, а не воровать.
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29.05.2021 14:41 Ответить
Где то я подобное уже слышала...а, за вакцины ..."Зеленський контролює, щоб Україна однією з перших купила вакцину проти COVID-19
25.07.2020(!!!)"... 😄

Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня 2020 року
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29.05.2021 15:57 Ответить
Мечтай и дальше мечтатель ! 30 лет уже мечтаем два майдана прошли , пока у людей не изменится мышления ( воровать , давать взятки, беспредел на дорогах, "срач" на улицах, обочинах дорог в подездах, воспитании детей ( 7-15 лет дети ругаются матом как и их родители дома ) и так далее , можете про европу забыть ! Чтоб туда попасть нужно приложить усилия! И россия здесь не причем!
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29.05.2021 17:54 Ответить
Шо там с северным потоком кстати и отключением РФ от свифта?) Шо и это усё?) СШП так боится Китая шо уже сдулись на двафронта воевать?))
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29.05.2021 18:06 Ответить
всё равно зрада.
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30.05.2021 05:19 Ответить
 
 