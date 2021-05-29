Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука"
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 31 мая примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука ", который будет проходить в Киеве три дня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ сот ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как отмечается в программе на сайте форума, откроет всеукраинский Форум "Украина 30. Образование и наука" президент Зеленский в 31 мая 10:30, участие премьера запланировано на 10:50.
Также в понедельник, согласно расписанию, выступят министр образования и науки Cергей Шкарлет, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Государственной служба специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.
В дискуссионных сессиях будут принимать участие представители Офиса президента, правительства, Верховной Рады, Национальной Академии наук Украины, ректоры университетов, представители молодых ученых, инноваторы, представители образовательного и экспертного среды, общественные деятели, представители реального сектора экономики.
Пожалуйста, подождите...
(Юрій Каракай)
Білоруси та росіяни вибрали собі у президенти людей, що обіцяли їм стабільність та процвітання, зробили з них диктаторів, а тепер очікують, коли вони остаточно впадуть в маразм чи здохнуть, щоб вибрать нових…
Хитрі українці не стали чекати, поки лідер нації впаде в маразм, а одразу обрали ідіота, який пообіцяв їм те саме….
Українська кнгижкова революція з четверга уже...
а сьогодні День видавців, поліграфістів і книгопоширювачів
Громадський форум "Українська книжкова революція" - https://www.facebook.com/uabookrevolution/videos/233501944773422/
великийнайвеличайший государь, все в трудах, аки пчела...
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я просто написав то шо видно і так - наш придурок тупо, як і в "прєзєнтаціі убійц" - тупо обгадився, не знаючи за просто напросто "тєорію, оп, аплодісмєнти, невіновнасті"
так шо, я тупо наїхав на цю істту, сказавши шо вона, тим більше, президентом будучи - тупо звинуватила людей і їх закрила?
то може ви сам шото "бахнув", бо блін - подивись шо прохрипів цей ... "президент" - ой, я не знаю, але можливо дядя Римський чи Бетмент тото всьо докаже - ну і шо? чо ти до мене вскіпішнув?
перекупили?шолі
Тут, якось, анекдот зустрів: "Поки не придумали Інтернет, лише близькі люди знали, що ти ідіот. Тепер це відомо всьому світу...". Цей анекдот і тебе, напряму, стосується - раніше лише близькі люди знали, що ти - п"яниця, який "країв не бачить". Зараз це знають і на "Цензорі"... А його читають і в Австралії, і в США...
мало інтернету, так рішив тут "сміху*вничать" з прикидом ментора, типу хтось прочитає та здивується = та всім поПутіну, чувак. не мала напасть кого (до кого) вчепитись, - так тут зависла.
дєд, йди собі до біса(я напр. не вірю в це, дурниця для дурнів) та вари собі(та псам) борщ.
ну без обід.
(і сніданків) - шо, у тебе настрій не ОК?
Ти був на Заході? - так ось - .... поїдь ще раз і не страждай деменцією - у Франції напр., Антиколорадос сказав(Мойсей, чо))) - люди і в 70 років навіть в університети йдуть. А ви? ех, Ви!!!
- Та, мабуть, такий самий, як мавпа з цирку має до теорії відносності Ейнштейна...
Чи, може, про свої "досягнення" гундосік покаже?
- А дайте 300 грамів цих галушок з куркою.
Пересічний «козломордий рузький":
- А пАчему вы называете клёцки этим странным словом?".
- А тебе не дивує, що ти, чмо кацапське, в «Сільпо», а не в сраній «П'ятёрочке»?!
А Ківа - де?
Інакше - неповний список.
академику Киве дайте выступить, после этого всем погонять лысого, по пивку и расходится. Это все что нужно знать о науке и образовании счас в нашей стране...
Дичь любит себе подобных и ненавидит умных и успешных.
Ну, шоб не так скучно?
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство. /* А!!! И еще они дороги строят, ага */ И он избавил нас от цыган.
―Я, правда, не видел ни одного цыгана в жизни, но помню, как сейчас помню, проходили в школе, что это страшные люди.
―И потом, вот эта их музыка... она всех раздражает.
―Вы ее слышали?
―Я - нет, но рассказывают.