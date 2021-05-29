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Новости Политика Украины
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Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник, 31 мая примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука ", который будет проходить в Киеве три дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ сот ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечается в программе на сайте форума, откроет всеукраинский Форум "Украина 30. Образование и наука" президент Зеленский в 31 мая 10:30, участие премьера запланировано на 10:50.

Также в понедельник, согласно расписанию, выступят министр образования и науки Cергей Шкарлет, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр здравоохранения Виктор Ляшко, глава Государственной служба специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил создание научно-образовательной платформы, готовящей специалистов в области новейших технологий

В дискуссионных сессиях будут принимать участие представители Офиса президента, правительства, Верховной Рады, Национальной Академии наук Украины, ректоры университетов, представители молодых ученых, инноваторы, представители образовательного и экспертного среды, общественные деятели, представители реального сектора экономики.
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Топ комментарии
+12
А хитрі українці не стали чекати поки лідер нації впаде в маразм, як Путін чи Лукашенко, одразу обрали ідіота.
(Юрій Каракай)
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29.05.2021 12:41
+9
О, юрист університету імені КВК, буде брати участь у форумі про освіту та науку. Це те ж саме, як шльондра до мозку кісток почне говорити про кохання та цноту.
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29.05.2021 12:43
+9
Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 9521
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29.05.2021 13:01
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А хитрі українці не стали чекати поки лідер нації впаде в маразм, як Путін чи Лукашенко, одразу обрали ідіота.
(Юрій Каракай)
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29.05.2021 12:41 Ответить
Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 9521
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29.05.2021 13:01 Ответить
Ківа буде на святкуваннях? Це ж яку треба мати наглу і тупу морду щоб йти на форум науковців та вчителів після того як відвертий бандит та дебіл став кандидатом наук України? Хоча наші кримінально обнальні керівники науки та освіти не мають честі та гідності і будуть посміхатись та аплодувати Зеленському та Шмигалю в обличчя в розрахунку на подачки та право далі паразитувати на тілі України!
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29.05.2021 17:11 Ответить
От тобі і готовий анекдот:

Білоруси та росіяни вибрали собі у президенти людей, що обіцяли їм стабільність та процвітання, зробили з них диктаторів, а тепер очікують, коли вони остаточно впадуть в маразм чи здохнуть, щоб вибрать нових…
Хитрі українці не стали чекати, поки лідер нації впаде в маразм, а одразу обрали ідіота, який пообіцяв їм те саме….
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29.05.2021 13:04 Ответить
О, юрист університету імені КВК, буде брати участь у форумі про освіту та науку. Це те ж саме, як шльондра до мозку кісток почне говорити про кохання та цноту.
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29.05.2021 12:43 Ответить
Союз неука і плагіатора - це сила!
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29.05.2021 12:50 Ответить
альо, гараж!
Українська кнгижкова революція з четверга уже...
а сьогодні День видавців, поліграфістів і книгопоширювачів
Громадський форум "Українська книжкова революція" - https://www.facebook.com/uabookrevolution/videos/233501944773422/
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29.05.2021 13:21 Ответить
п-ц образованию, п-ц науке.....
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29.05.2021 12:45 Ответить
"Украина 30. Неучи и мракобесие. "
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29.05.2021 12:46 Ответить
"Украина 30. Образование и наука. Нужны ли они нам?"
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29.05.2021 12:48 Ответить
и все то ты в трудах, великий найвеличайший государь, все в трудах, аки пчела...
Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 6518

...
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29.05.2021 12:51 Ответить
Зеленський і Шмигаль у понеділок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" - Цензор.НЕТ 8384
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29.05.2021 14:55 Ответить
Зеленський і Шмигаль у понеділок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" - Цензор.НЕТ 1633

...
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29.05.2021 15:18 Ответить
Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 1308
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29.05.2021 12:53 Ответить
Юрику, ти знову "заглянув у пляшку"? Щось ранувато тебе "розвезло" - ще ж тільки обідпочинаєтся, а ти вже "лика не в"яжеш"... Іди проспися!!!
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29.05.2021 12:56 Ответить
То крик відчаю. Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 2008
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29.05.2021 13:01 Ответить
Та який там "крик відчаю"?!... Раз-два на тиждень, особливо у вихідні, "набирається, як жаба - мулу", і "відчаюється" тут...
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29.05.2021 13:07 Ответить
Скидає агресію, самоутверджується. Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 1636
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29.05.2021 13:09 Ответить
Та якби-ж, людей на форумі не "зайо...вав"... Ще ж не всі "вкурюють", коли він "з головою дружить перестає", і пробують у його п"яній писанині відшукать якусь суть... Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 7694
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29.05.2021 13:15 Ответить
ти єврей?
я просто написав то шо видно і так - наш придурок тупо, як і в "прєзєнтаціі убійц" - тупо обгадився, не знаючи за просто напросто "тєорію, оп, аплодісмєнти, невіновнасті"
так шо, я тупо наїхав на цю істту, сказавши шо вона, тим більше, президентом будучи - тупо звинуватила людей і їх закрила?
то може ви сам шото "бахнув", бо блін - подивись шо прохрипів цей ... "президент" - ой, я не знаю, але можливо дядя Римський чи Бетмент тото всьо докаже - ну і шо? чо ти до мене вскіпішнув?
перекупили?шолі Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 9983
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29.05.2021 13:19 Ответить
А який стосунок національність людей на форумі має до твоєї пиятики за компом? Я, що, тобі насильно у горло заливаю? Так це і "неєврей" може зробить.... Національність тут ні до чого...
Тут, якось, анекдот зустрів: "Поки не придумали Інтернет, лише близькі люди знали, що ти ідіот. Тепер це відомо всьому світу...". Цей анекдот і тебе, напряму, стосується - раніше лише близькі люди знали, що ти - п"яниця, який "країв не бачить". Зараз це знають і на "Цензорі"... А його читають і в Австралії, і в США...
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29.05.2021 13:29 Ответить
вари собі борщ та не умнічай.
мало інтернету, так рішив тут "сміху*вничать" з прикидом ментора, типу хтось прочитає та здивується = та всім поПутіну, чувак. не мала напасть кого (до кого) вчепитись, - так тут зависла.
Зеленський і Шмигаль у понеділок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" - Цензор.НЕТ 2154
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29.05.2021 14:20 Ответить
"Наливай"!!! Борщ у мене ще з учора зварений - люблю, щоб постояв, а потім підігріть. Так мені більш смакує... А я не "умнічаю", а лише "констатую факт" - ти напився і п"яний, строчиш ахінею... Тобто, це ти себе вже який час на "Цензорі" дурнем п"яним виставляєш...
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29.05.2021 16:02 Ответить
так бо я не до тебе чіпляюсь - ні, заявиився майстер на всі коменти - та ще й мережевий психо.лох - а той п.яний, а той не жив вна хол. ярі, а вот етот - ващє бик, адін я тока просто супер здравосмисльониш Зеленський і Шмигаль у понеділок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" - Цензор.НЕТ 5455
дєд, йди собі до біса(я напр. не вірю в це, дурниця для дурнів) та вари собі(та псам) борщ.
ну без обід.
(і сніданків) - шо, у тебе настрій не ОК?
Ти був на Заході? - так ось - .... поїдь ще раз і не страждай деменцією - у Франції напр., Антиколорадос сказав(Мойсей, чо))) - люди і в 70 років навіть в університети йдуть. А ви? ех, Ви!!! Зеленський і Шмигаль у понеділок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" - Цензор.НЕТ 4236
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29.05.2021 16:12 Ответить
Закусюй регулярніше...
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29.05.2021 16:16 Ответить
- Куме, по телевізору сказали, що Зеленський прийме участь у Всеукраїнському форуму "Україна 30. Освіта і наука ". А він який стосунок до того має?
- Та, мабуть, такий самий, як мавпа з цирку має до теорії відносності Ейнштейна...
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29.05.2021 12:54 Ответить
Не забудьте Ківу взяти.
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29.05.2021 12:58 Ответить
Кроме пробок на пол Киева больше ничего эти выступления не дадут.
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29.05.2021 12:59 Ответить
Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 8560
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29.05.2021 13:00 Ответить
Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 774
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29.05.2021 13:01 Ответить
Просто дилетанту нічого купувати заумну техніку.
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29.05.2021 13:02 Ответить
А про ЗЕ - то шикарно. Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука" - Цензор.НЕТ 8448
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29.05.2021 13:03 Ответить
В зачетке необходимо добавить карман для кредитки или наличных. А то неудобно.
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29.05.2021 13:04 Ответить
Нарешті педагогам почнуть платити зарплату $4000 ?
Чи, може, про свої "досягнення" гундосік покаже?
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29.05.2021 13:25 Ответить
Представят презентацию научной работы на тему "Как определить оптимальный угол наклона инструмента для игры на рояле с целью наиболее эффективного орошения теплой жидкостью желтого цвета глаз своих восторженных избирателей".
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29.05.2021 13:30 Ответить
зекретин не может жить без "рассмеши комика")))))
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29.05.2021 13:34 Ответить
Розмова в «Сільпо» на кулінарії: "
- А дайте 300 грамів цих галушок з куркою.
Пересічний «козломордий рузький":
- А пАчему вы называете клёцки этим странным словом?".
- А тебе не дивує, що ти, чмо кацапське, в «Сільпо», а не в сраній «П'ятёрочке»?!
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29.05.2021 16:17 Ответить
Зе і Шмигаль?
А Ківа - де?
Інакше - неповний список.
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29.05.2021 13:35 Ответить
Зеленский и Шмыгаль в понедельник примут участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Образование и наука"

академику Киве дайте выступить, после этого всем погонять лысого, по пивку и расходится. Это все что нужно знать о науке и образовании счас в нашей стране...
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29.05.2021 13:54 Ответить
Бу.бочка будет живым экспонатом, подтверждающим, что в этой стране не обязательно быть умным и образованным, чтобы чего-то достичь.
Дичь любит себе подобных и ненавидит умных и успешных.
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29.05.2021 13:54 Ответить
Так а концерт на рояле будет?
Ну, шоб не так скучно?
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29.05.2021 13:59 Ответить
Три дні обговорювати тему .. Ви вслухайтесь . ОСВІТА ...НАУКА ... Хед лайнер - Шкарлет ..Ужос .)
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29.05.2021 14:00 Ответить
Армией и войной Зеленскому некогда заниматься - он возглавляет околонаучные посиделки с плагиаторами и липовыми "учёными".... Развлекается...
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29.05.2021 14:09 Ответить
Зеленскому всё равно, как убивать время на президентском троне, лишь бы не вычищать властные кабинеты от врагов Украины - путинских агентов...
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29.05.2021 14:15 Ответить
Radio Lemberg:
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США

Зеленський і Шмигаль у понеділок візьмуть участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука" - Цензор.НЕТ 8024
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29.05.2021 18:35 Ответить
З доповіддю виступить кандидат усіх наук Ківа.
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29.05.2021 19:25 Ответить
Не кандидат,а кИньдидат. КИньдидат настоящий,бо оце недавно дЕсИртацію закуп..., захЕстив!
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29.05.2021 20:42 Ответить
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство. /* А!!! И еще они дороги строят, ага */ И он избавил нас от цыган.

―Я, правда, не видел ни одного цыгана в жизни, но помню, как сейчас помню, проходили в школе, что это страшные люди.

―И потом, вот эта их музыка... она всех раздражает.
―Вы ее слышали?
―Я - нет, но рассказывают.
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29.05.2021 20:40 Ответить
уклонист-рецидивист и през-заочник Зеля с учОной и ручной Кивой на сцене очередного шоу выглядел бы более убедительно
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29.05.2021 21:04 Ответить
Ще Ківу до них-компанія буде повна!
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29.05.2021 23:42 Ответить
Клоун чем угодно готов заниматься, лишь бы не работать! Ну и пропиариться заодно.
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30.05.2021 00:20 Ответить
 
 