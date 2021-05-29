"С особой фашистской извращенностью закрывают коридоры, издеваются над нами" - директор "Белавиа" возмущен санкциями Украины и ЕС
В белорусской авиакомпании "Белавиа" возмущены санкциями в свой адрес из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.
Об этом заявил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.
"Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, ряд стран фактически ввели санкции против "Белавиа", которая никаким боком не имеет отношения к данному инциденту. Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашистской извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не "Белавиа", - негодует он.
"Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно", - отметил он, не уточнив при этом, что именно имеется ввиду.
При этом Чергинец уверяет, что "Белавиа" продолжат выполнять полеты.
"А что "Белавиа"? Так вот. Не дождетесь. Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся! "Васильки" останутся в небе, мы будем летать!", - подытожил он.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
неуй шасстать... тю, най щастыть..."
Закрий свою смердючу пельку, обурений тИ наш холуй вбивць!
А взагалі , затримання людини було цікавим . Найдорожче затримання в історії людства . Дорожче навіть ніж війна в Чечні .
А страны вокруг Беларуси что-то должны Белавия и не хозяева своим воздушным коридорам чи шо?
Стопчик, пацыки.
А Белавиа не зарабатывала 7 лет на прекращении авиасообщения между Украиной и Роисей?
Ну вот заработали и идите теперь лесом.
это как???
по русски что ли ??? через жопу ???
И да, мем "на Украине" с головой выдает рашиста. В следующий раз будь осторожнее..
Большинство признаков фашизма можно приписать Лукашенко, кроме поддержки народа.
А вот наРфия полностью им соответствует.
А каким боком Белавиа к маршруту Афины-Вильнюс, который обслуживала ирландская, а не белорусская компания и каким боком главный фашист к хлопцу и его девушке ?
Летать теперь будете к рамзану в грозный и к карлику в сочи. Сокращать персонал придется, а самолеты продавать с уценкой по мотивам отсутствия работы..
О чем мічит директор? Наказівают СТРАНУ-вампир, которая грубо нарушила закон посадив самолет зарубежной авиакомпании и вікрав пасажира.
ЕС бы еще бялоруский белаз прикрыть. пусть ездиют и продают ВНУТРИ бялоруси.
Это что до алкашенка ДОШЛО. А не дойдет дальше секторно закрывать кислород.
Отрезать сябрам вообще все что можно - отрезать их тварей нахй от мира совсем, мож тогда дукукукают что они не одни на планете живут.
Навпаки! Набирайте нових людей та відкривайте нові маршрути! Проривайтесь!
Тільки назву компанії змініть - ЗігЗагАвіа вам тепер пасуватиме
А чого не під прапором Власова пишеш?
Серби облітають нас, якійсь приватний літак з Греції теж явно летить облітаючи нашу країну, ще роял щось там з Тунісу явно робить крюк мимо нас.
А ось Люфтганза з Москви до себе летить через нас. Молодці, німці!
Справжні арійци як і ми
а с какой извращенностью 17 июля 2014 года братская им раSSея обстреливала из Гуково территорию Украины Градами и делала это тем летом 300 раз в разных направлениях?
шото я не слыхал чтоб бульбаши возмущались тогда ...