"С особой фашистской извращенностью закрывают коридоры, издеваются над нами" - директор "Белавиа" возмущен санкциями Украины и ЕС

В белорусской авиакомпании "Белавиа" возмущены санкциями в свой адрес из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Об этом заявил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, ряд стран фактически ввели санкции против "Белавиа", которая никаким боком не имеет отношения к данному инциденту. Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашистской извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не "Белавиа", - негодует он.

"Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно", - отметил он, не уточнив при этом, что именно имеется ввиду.

Читайте также: Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию

При этом Чергинец уверяет, что "Белавиа" продолжат выполнять полеты.

"А что "Белавиа"? Так вот. Не дождетесь. Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся! "Васильки" останутся в небе, мы будем летать!", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси знали, что никакой бомбы на борту самолета Ryanair не было, - Данилов

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.