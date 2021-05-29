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Новости Задержание Протасевича
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"С особой фашистской извращенностью закрывают коридоры, издеваются над нами" - директор "Белавиа" возмущен санкциями Украины и ЕС

В белорусской авиакомпании "Белавиа" возмущены санкциями в свой адрес из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Об этом заявил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Белта.

"Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, ряд стран фактически ввели санкции против "Белавиа", которая никаким боком не имеет отношения к данному инциденту. Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашистской извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не "Белавиа", - негодует он.

"Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно", - отметил он, не уточнив при этом, что именно имеется ввиду.

Читайте также: Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в Украину, Швецию и Латвию

При этом Чергинец уверяет, что "Белавиа" продолжат выполнять полеты.

"А что "Белавиа"? Так вот. Не дождетесь. Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся! "Васильки" останутся в небе, мы будем летать!", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Беларуси знали, что никакой бомбы на борту самолета Ryanair не было, - Данилов

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Автор: 

Беларусь (7888) авиасообщение (793) Ryanair (132) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+111
А как насчёт того, что в 2014 одни соседи сбили самолёт над Донбассом, а другие соседушки бабло косили на наших проблемах. А теперь, когда ситуация перевернулась, кукарекают с жёрдочки. Бумеранг так сказать, откушайте
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29.05.2021 13:32
+97
Дякуйте Бульбофюреру і не кажіть що мало.
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29.05.2021 13:31
+73
Директор «Белавії»,а ти з Романом Протасевичем місцями поміняйся і потім розкажеш,що таке «демократія»,«извращенный фашизм» і «подлость».
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29.05.2021 13:39
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Страница 3 из 3
"Это, конечно же, полное попрание основ демократии..."

"З особливою фашистською збоченістю закривають коридори, знущаються над нами", - директор "Белавіа" обурений санкціями України та ЄС - Цензор.НЕТ 6054
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29.05.2021 19:20 Ответить
Кое-кто на днях грозился закрыть небо Украины для транзитных рейсов к Таракану, однако TK285 турецких авиалиний буквально недавно пролетел из Стамбула через Украину и уже садится в Минске!
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29.05.2021 19:38 Ответить
Небо зачиняють для белавіа. Молдовани теж літають. До речі якось прослідкував, як ізраільтяни в Індію літають- через середину Червоного моря, навкруги Аравійського півострова і нічого.
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29.05.2021 19:46 Ответить
Млинець, а еСЧе пару дней назад мы были такими героями(налетчиками)... А сегодня, вот те на... расплылись фашистской мыслию (по плинтусу)... Ну шо, мож через дупу дойдет, правда будет больно... Сябры с белавиа, а скажите ко нам, шо вы еще и не пытались думать о неизбежности процессов стагнации совка... К примеру, Украина в этом плане, в лихие 90-е, ушла в крутое пике... Ща мы мало-помалу выкарабкиваемся из голимого дна... А вы таавариСЧи, из белавиа, году в 30-ом тока плюхнетесь в полное постсовковое дно + минимум 30 лет будете из него выползать... За 39 лет Украина далеко уйдет... Одним словом , таавариСЧи из белавиа, шо можно вам сказать: "На данном этапе неуй шасстать... тю, най щастыть..."
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29.05.2021 19:43 Ответить
ЗЫ... Тааварисчам из белавиа... В этом году я летел транзитом из Одессы , через Минск. Водесском аэропорту, в очереди на чек-контрол слышу сзади две пары беларусов терки трут, мол, восхищаются интерьером одесского аэропорта и качеством услуг, кто-то из них говорит, мол, дык это уже Европа... Прилетел я в Минск, на транзитном оформлении - очередина на ровном месте, да еще и в полумраке, бо часть низко-подволочных фонарей не горит... А заминка , бо чек-контроллеры "ксероксят" документы (под прилавком, бо стойка высокая, но я разглядел перегнувшись через нее) мобилой звычайной, под лучами направленной настольной лампы... Тааварисчи из белавиа, спасибо вам , я возгордился своим местечковым аэропортом, а то после Дубайского, думал, шо он отстойный....
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29.05.2021 20:00 Ответить
А як, щодо дезінформації пілотів літака диспетчерами "бЄлавіа" про наявність бомби на борту, гуманний тИ наш? А захоплення журналіста та його коханої? А робота на фсб касапстану-країни агресора-це не фашизм?
Закрий свою смердючу пельку, обурений тИ наш холуй вбивць!
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29.05.2021 19:51 Ответить
Яка в сраці демокраія ? Довкола , по всьому світу , самі фожизди , хунта і правий сектор . І всі тільки і мріють захопити "демократичну" Білорусь , де "демократи" вбивають і калічать громадян Білорусії , а країною вже 26 років керує один і той самий недолупок .
А взагалі , затримання людини було цікавим . Найдорожче затримання в історії людства . Дорожче навіть ніж війна в Чечні .
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29.05.2021 20:36 Ответить
а лоханки белавиа принудительно еще не сажают фошызды праклятые?
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29.05.2021 20:37 Ответить
Россия намного хуже Беларуси, но им ничего не перекрывают, нефть, газ покупают. Озабоченность проявляют.
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29.05.2021 20:56 Ответить
это тебе так только кажется, потому что сидишь на бутылке! рашке не продают ничего высокотехнологического
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29.05.2021 21:45 Ответить
Рашка и белорусская область - это одно и то же. К чему это формальное разделение.
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30.05.2021 09:59 Ответить
Вы хотите чтобы формальным стало объединение? Спросите в настоящих (не бизнесменов) беларусских патриотов хотят ли они это. Они вам голову оторвут.
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30.05.2021 18:40 Ответить
Россия из за санкций теряет в годе около 200 миллиардов долл.
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30.05.2021 10:15 Ответить
Я шото не пойму.
А страны вокруг Беларуси что-то должны Белавия и не хозяева своим воздушным коридорам чи шо?
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29.05.2021 21:16 Ответить
Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать.

Стопчик, пацыки.
А Белавиа не зарабатывала 7 лет на прекращении авиасообщения между Украиной и Роисей?

Ну вот заработали и идите теперь лесом.
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29.05.2021 21:19 Ответить
Дивовижно віртуозно двічі опущеним виявився Люся на останньому шоу Мосейчук! А все питання було лиш в тому, на скільки "ГІБКА" треба розривати бізнес зв"язки з Лукою-фашистом... Його опустили як представника влади , значно зліше й яскравіше, ніж вигнаного зі Слуг Шевченка.
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29.05.2021 21:21 Ответить
Ты имеешь ввиду Люсю Арестович? А какая она влада? Он петушок при больших дядях, сидит на бутылке и кукарекает только то, что ему Кравчук прикажет
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30.05.2021 07:18 Ответить
У кацапов всех мастей прилагательное "фашистский" имеет 40 оттенков и используется как местное идиоматическое выражение.
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29.05.2021 21:46 Ответить
Проклятый Совок , опять фашисты везде мерещатся Придумали бы уже ,что то новенькое .
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29.05.2021 21:48 Ответить
А что могут проблеять репоеды и их шестерки бульбаши, если мозгов нет. У них, как у ихних фюреров Куйла и бульбанутого Луки ни ума ни фантазии.
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30.05.2021 07:20 Ответить
"С особой фашистской извращенностью" ???
это как???
по русски что ли ??? через жопу ???
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29.05.2021 22:17 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 авиационный инцидент , произошедший https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 21 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 2016 года на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украине . Авиалайнер https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_737_Next_Generation Boeing 737-8ZM белорусской авиакомпании «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0 Белавиа » выполнял регулярный международный пассажирский рейс В2-840 по маршруту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минск , но вскоре после взлёта по требованию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B СБУ был вынужден возвратиться в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) аэропорт вылета . После приземления был задержан, а впоследствии отпущен журналист и блогер https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Армен Мартиросян . Представители авиакомпании «Белавиа» утверждали, что украинский диспетчер уведомил о поднятии, в случае неповиновения, истребителей на перехват, предоставили аудиозаписи переговоров с пилотами. Украинская сторона, в свою очередь, отрицала обвинения.
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29.05.2021 22:35 Ответить
Расскажи ка лучше о похищении Гриба и как он с Беларуси оказался в рашистских застенках.
И да, мем "на Украине" с головой выдает рашиста. В следующий раз будь осторожнее..
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30.05.2021 01:27 Ответить
+100500!!
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30.05.2021 08:26 Ответить
Претензии по правописанию отправь к Wiki, а про малолетнего Гриба в Украине уже все знают, зачем же из пустого в порожнее гонять.
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30.05.2021 11:25 Ответить
в вики эта галиматья написана вчера и на ней стоит пометка "к удалению". незачем ее редактировать, она скоро исчезнет.
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30.05.2021 11:54 Ответить
Ну, опроверг, так опроверг! похоже в 2016 году читать еще не умел и один на ЦН этого события не знаешь.
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30.05.2021 22:15 Ответить
а насрать...
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30.05.2021 06:59 Ответить
Беларусы заверещали!!! Любители русского мира!!!
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29.05.2021 22:44 Ответить
фашисты рассказывают о фашизме в их отношении, как это мило !
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29.05.2021 22:52 Ответить
Luce pomolcal pro fasistov,sami zaxvatili samoliot zaloznikami.Priciom tut liudi kotoryje posle otdyxa vernulis domoj.Izza cego oni 7 casov koridore zdali daze vodi nedali.Im nicego neobjasniali,mnogije konecno ispugalis,no konecno sravnenijem s zurnalistam eto meloc.Tak sto riskovat svojimi liudmi bolse nebudem,eto navsegda tak budet,poka tam vlast ne izmenitsia
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29.05.2021 22:54 Ответить
Очередное ватное подлизайло, не понимающее совершенно что есть фашизм.
Большинство признаков фашизма можно приписать Лукашенко, кроме поддержки народа.
А вот наРфия полностью им соответствует.
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29.05.2021 23:34 Ответить
А диспетчер какой авиакомпании сажал борт Ryanair в аэропорт чьей компании ?
А каким боком Белавиа к маршруту Афины-Вильнюс, который обслуживала ирландская, а не белорусская компания и каким боком главный фашист к хлопцу и его девушке ?
Летать теперь будете к рамзану в грозный и к карлику в сочи. Сокращать персонал придется, а самолеты продавать с уценкой по мотивам отсутствия работы..
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30.05.2021 01:02 Ответить
Иметь плохо настроенных беларусов на границе не очень бы хотелось. До союзного государства им пару шагов осталось
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30.05.2021 02:54 Ответить
Надеюсь этим с директором хватит ума не вести переговоры никогда и ни о чем?
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30.05.2021 03:14 Ответить
Це передбачувано. Демократична Білорусь буде другом демократичному світу, а Білорусь на чолі з диктатором стане ворогом демократичній Україні. Питання часу.
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30.05.2021 08:24 Ответить
Похоже, что "Васильки" пролетают...
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30.05.2021 05:12 Ответить
кто бы этому директору пояснил . что попрание основ демократии в его стране длится уже 26 лет подряд и все эти годы местное гестапо убивает и пытает людей пресмыкаясь перед бульбафюрером всея белаяруси и что фюрер-вулдарак летая над минском с автоматом и есть фашист . а все пропавшие ..без вести.. противники лукашенка и есть жертвы фюрера-фашиста
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30.05.2021 06:46 Ответить
вот была бы у бацьки ядерна гранатка как у рашенфюрера и мир бы сразу стал добрей......
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30.05.2021 08:29 Ответить
А убитые в застенках КГБ и ФСБ люди - это не особая фашистская извращенность?А? Лукашенковский прихвостень!
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30.05.2021 09:41 Ответить
який дрімучий совок, в Білорусь повернулись 30-і. Проте, зависати в 30-х у 2021 можуть лише совкодрочери або ж зашугані лохи. на кого більше схожі сьогодні білоруси вже навіть не важливо бо повністю зникли відмінності між ними і рашапідами.
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30.05.2021 09:55 Ответить
Опять фошизды виноваты))))
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30.05.2021 09:58 Ответить
Вот теперь вы понимаете отчго я назвался американским фашистом?
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30.05.2021 10:08 Ответить
два старых коммунистических Пид...са больные шизофренией, один ботаксный педофильный Шнырь в кремле возомнивший себя царем вторая усатая ***** возомнившая себя фараоном желающая передать "трон" своему ******** коленьке по наследству и обоих окружают фашисты)))) ..... а по сути два Ничтожества паразитирующие и не дающие жить и развиваться своим странам!!!
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30.05.2021 10:47 Ответить
Взяли маленький самолетик в трусиках, фашисты...
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30.05.2021 12:42 Ответить
Белавиа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F белорусская государственная авиакомпания.
О чем мічит директор? Наказівают СТРАНУ-вампир, которая грубо нарушила закон посадив самолет зарубежной авиакомпании и вікрав пасажира.
ЕС бы еще бялоруский белаз прикрыть. пусть ездиют и продают ВНУТРИ бялоруси.
Это что до алкашенка ДОШЛО. А не дойдет дальше секторно закрывать кислород.
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30.05.2021 12:53 Ответить
Значит воздушное пиратство и захват заложников с самолета чужого государства это они сябры твари не фошисты, а как им яйца прищемить за международный терроризм, так это все у них сразу фошисты.
Отрезать сябрам вообще все что можно - отрезать их тварей нахй от мира совсем, мож тогда дукукукают что они не одни на планете живут.
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30.05.2021 13:23 Ответить
лукошенко и ко.. сябрами себя не считают. разделяйте мухи и котлеты
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30.05.2021 20:51 Ответить
А кем он себя считает? ****** Вторым?
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30.05.2021 22:52 Ответить
Товарищ Чергинец. Если ты являешься руководителем кампании " Белавия", то это говорит о том, что ты на ооооочень хорошем счету у террориста Лукашенко. Поэтому, поинтересуйся у своего вождя ,международного террориста, , зачем он " с особой фашистской извращённостью", применив военный истребитель для принуждения гражданского самолёта к посадке ,захватил в заложники пассажиров рейса, летящих из одной европейской страны в другую европейскую страну. Ты и твои работники являются соучастниками террористической операции по захвату твоим вождём-террористом в заложники граждан других стран, если не выступил(и) с осуждением действий вашего вождя-террориста, товарища Лукашенко. Жыве Беларусь !!!
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30.05.2021 13:50 Ответить
Думаю, что теперь каждый будет интересоваться по каким коридорам летит самолёт, чтобы непредвиденно навсегда не застрять у сябров. Террорист, он и в Африке террорист. Белорусы-это те-же кацапы, та-же вата в мозгах.
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30.05.2021 15:16 Ответить
Скажите спасибо, что вам ещё в хвост Мессеры не запускают, цветочники.
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30.05.2021 15:31 Ответить
По типу хтось хотів щоб ви скорочували персонал та продавали літаки....
Навпаки! Набирайте нових людей та відкривайте нові маршрути! Проривайтесь!
Тільки назву компанії змініть - ЗігЗагАвіа вам тепер пасуватиме
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30.05.2021 16:13 Ответить
Любиш понти колотить - люби за понти і платить
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30.05.2021 16:15 Ответить
О, заверещали упоротые укрокастрюли. Кастрюли, вам-то что? сидите на бордюрчике и ждите, когда кто-то подаст.
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30.05.2021 16:16 Ответить
На "бордюрчику норм" . Кацапів на пляшку посадили.
А чого не під прапором Власова пишеш?
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30.05.2021 16:26 Ответить
Біднееькі кацапи й їх сателіти , "хфашизди" окружілі... прарвємся... чи порвємся...зто зна ...
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30.05.2021 16:28 Ответить
Зараз зате дуже гарно видно хто нам друг а хто так собі.
Серби облітають нас, якійсь приватний літак з Греції теж явно летить облітаючи нашу країну, ще роял щось там з Тунісу явно робить крюк мимо нас.
А ось Люфтганза з Москви до себе летить через нас. Молодці, німці!
Справжні арійци як і ми
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30.05.2021 16:31 Ответить
А я в глубені душі солідарний з цим директором авіа компанії. Через дурість і звірячу жагу помсти, одного придуркуватого недопрезидента страждають прості люди. Пасажири не можуть вилитіти в іншу країну, персонал знову ж таки прості люди працівники авіа компанії втрачають роботу. Вони в чому винні????? Оцей вусатий колгоспник є їх хрест. І вони маютьз цим жити.
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30.05.2021 18:06 Ответить
Прості люди? Впевнений що біля 75% громадян Республіки Білорусь перельотами міжнародними авіалініями взагалі ніколи не користувалися.
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30.05.2021 21:31 Ответить
Фашисти будущего будут всех називать фашистами. Будущее настало. Все диктатори почему-то стали антифашистами.
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30.05.2021 18:47 Ответить
... и что не фраза то и фашизм ну кругом один только фашизм да и только.
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30.05.2021 20:46 Ответить
Летать вы Игорюня будете, но тока над сваей Бяларусью...
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30.05.2021 21:32 Ответить
ишь ты, коридоры им мля закрывают, та пох нам!
а с какой извращенностью 17 июля 2014 года братская им раSSея обстреливала из Гуково территорию Украины Градами и делала это тем летом 300 раз в разных направлениях?
шото я не слыхал чтоб бульбаши возмущались тогда ...
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30.05.2021 22:47 Ответить
Как известно, что при ссср не было ни одного беларуса-дисидента. И сейчас явное большинство беларусов считают РФ дружественной страной. Этими санкциями запад может привести к понижению жизненных стандартов простых беларусов и как бы они обозлясь ни захотели стать областью РФ. Спрашивается, кому это надо?
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30.05.2021 23:34 Ответить
Я так понимаю что в мире осталось только два антифашиста... Бульбофюрер и Путю.
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31.05.2021 04:38 Ответить
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