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"Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Во Вьетнаме обнаружена новая мутация коронавируса - гибрид индийского и британского вариантов COVID-19, который быстро распространяется по воздуху.

Об этом заявил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным Минздрава, новый вид коронавируса является более заразным и очень быстро распространяется. Это объясняет тот факт, почему так много новых случаев появилось в разных местах страны за короткий период.

С конца апреля в 31 из 63 городов и провинций страны заразились почти 3 600 человек, что составляет более половины от общего числа инфицированных в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иммунитет к COVID-19 у некоторых людей может сохраняться годами, - NYT

"После выполнения секвенирования генов у недавно выявленных пациентов мы обнаружили новый вариант (коронавируса - ред.), который представляет собой смесь штаммов из Индии и Великобритании", - сказал Нгуен Тхань Лонг.

"В частности, это индийский вариант с мутациями, изначально принадлежащими британскому варианту", - сказал он, добавив, что Вьетнам вскоре объявит миру о вновь открытом варианте.

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Ранее Вьетнам сообщал о семи вариантах вируса: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (британский вариант), B.1.351, A.23.1 и B.1.617.2 (индийский вариант).
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Топ комментарии
+8
Как читаю в любой теме "гибридный", так сразу }{уйло вспоминаю- чтоб оно уже сдохло. "Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется - Цензор.НЕТ 7318
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29.05.2021 13:42
+8
сначала был китайский.., потом более заразный британский.., потом еще более бразильский и южно африканский.. потом пришла очередь супер пупер заразный индийский.., а теперь уже супер- пупер- пупер вьетнамский.. Японцы утверждают что на Олимпиаде все вирусы смешаются и получится убойный японский. Если , как утверждают его заразность с каждым разом увеличивается в разы, то в перспективе он будет переноситься от чихнувшего в Сингапуре к здоровому в Лиссабоне моментально.
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29.05.2021 13:44
+5
передається думками. не думаєш - не хворієш.
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29.05.2021 14:09
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Да как этот грёбаный вирус уже достал, *******! "Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется - Цензор.НЕТ 6942
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29.05.2021 13:38 Ответить
Зараз з"явиться Акваріум і скаже що ніякого віруса не існує.
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29.05.2021 13:40 Ответить
Аквариум это ёмкость из стекла?
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29.05.2021 13:49 Ответить
Дело не в вирусе, а в тех кто его пиарит.
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29.05.2021 14:12 Ответить
А, да? Ну ладно.
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29.05.2021 14:17 Ответить
Літає в повітрі як муха?
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29.05.2021 13:38 Ответить
передається думками. не думаєш - не хворієш.
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29.05.2021 14:09 Ответить
Как читаю в любой теме "гибридный", так сразу }{уйло вспоминаю- чтоб оно уже сдохло. "Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется - Цензор.НЕТ 7318
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29.05.2021 13:42 Ответить
Аминь
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29.05.2021 13:50 Ответить
а в Гідропарку вже приземлили гібридного -

відкрили кафе на честь кримнашиста та прибічника російської агресії Грігорія Лєпса

"Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется - Цензор.НЕТ 1777
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29.05.2021 13:52 Ответить
Оно разве ещё от цирроза не сдохло? "Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется - Цензор.НЕТ 836
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29.05.2021 13:53 Ответить
нє, крєол Лєпсвєрідзе іщо вполнє по визову - правда, у всякіє дири

"Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется - Цензор.НЕТ 4382
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29.05.2021 13:56 Ответить
Степаша говорил про индийский вариант что вот вот на подходе к Украине пока кроме Индии нигде особо не слышно
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29.05.2021 13:43 Ответить
так заборонили приймати людей із Індії.
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29.05.2021 14:10 Ответить
сначала был китайский.., потом более заразный британский.., потом еще более бразильский и южно африканский.. потом пришла очередь супер пупер заразный индийский.., а теперь уже супер- пупер- пупер вьетнамский.. Японцы утверждают что на Олимпиаде все вирусы смешаются и получится убойный японский. Если , как утверждают его заразность с каждым разом увеличивается в разы, то в перспективе он будет переноситься от чихнувшего в Сингапуре к здоровому в Лиссабоне моментально.
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29.05.2021 13:44 Ответить
Моментально не, запрещено Эйнштейном.
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29.05.2021 13:52 Ответить
Нихрена ане спутаные, паэтаму можжа. "Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється - Цензор.НЕТ 2248 "Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється - Цензор.НЕТ 9151 "Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється - Цензор.НЕТ 9151
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29.05.2021 16:09 Ответить
чур на вас! к тому идет...
все как в фильме "последняя любовь на земле"
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29.05.2021 15:03 Ответить
+++ "Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється - Цензор.НЕТ 8833
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29.05.2021 18:08 Ответить
Я так зрозумів, що з індійським облажались? Після того як сотні індусів почали викладати відео, шо, Якшо і є якийсь армагедон - то тільки в жовтій пресі.
В індії пісєц - але не через корону, а через те що мільйони індусів залишилися без роботи, грошей і їжі.
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29.05.2021 13:57 Ответить
Рептилоиды могут оказаться вполне реальными людьми.
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29.05.2021 13:57 Ответить
Шо-та не слышно, чтобы таукитайцы страдали от пандемии после февраля 2020.
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29.05.2021 14:06 Ответить
К слову, когда-то, во времена СССР, один вьетнамец спросил, мол, если СССР - друг Вьетнаму, то подвяжется ли СССР, когда нападут китайцы на Вьетнам... Понятно шо вьетнамцу был дан ответ, что СССР не допустит военного конфликта между двумя соцстранами.
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29.05.2021 14:12 Ответить
но,надо отдать должное вьетнамским погранцам и фольксштурму - 3,14дюлей китайским товарищам они вломили знатных,почти без участия армии Вьетнама..
а под Каобангом согнали в лагеря и зачмырили местных ватников-хуацяо,точную копию наших опэзэжесных убеанов - очень вовремя и без лишних соплей..
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29.05.2021 14:34 Ответить
вообще самое тяжелое оскорбление для вьетнамца,особенно северного,назвать его "тумкок" - т.е. "китаец",за это может и ножичком угостить без раздумий,лично видел реакцию..
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29.05.2021 14:36 Ответить
го-го, кияни, щепитися в МВЦ - вам подаркі прівєзлі

На вихідних у Києві планують щепити від коронавірусу щонайменше 562 людини, які записалися на вакцинацію через додаток або портал "Дія", сімейних лікарів.
Уколи роблять китайським препаратом Coronavac у павільйоні Міжнародного виставкового центру. Усередину запускають по 16 людей. Документи у них перевіряють інтерни. Потім направляють до місць, де роблять уколи, повідомляє кореспондентка Gazeta.ua.
"Це подарунок киянам до Дня міста. Вакцин достатньо аби щепити біля 8 тисяч людей", - розповіла Валентина Ґінзбург, директорка департаменту охорони здоров'я КМДА
Не зареєстрованих у цифровій черзі людей, теж можуть вакцинувати, заявили медики.
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29.05.2021 14:11 Ответить
Такие новости, чтобы интерес к модному вирусу не угасал. А то ведь забудут летом про "новую чуму".
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29.05.2021 14:15 Ответить
Мне вот интересно...
Вот взять обычный грипп...он каждый год мутировал...и каждый год вакцина от него предыдущего года не действовала...
И этот процесс ...догонялки...длился не одно десятилетие...
А как так случилось...что от короновируса...по сути того же гриппа...вдруг за год изобрели вакцину ..и не одну...которая типа действует на все его мутации??
А чего ж грипп обычный ща полвека не победили??
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29.05.2021 14:22 Ответить
І Ви вже запитання ставите ...
Зараз обізвуть ковідіотом.
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29.05.2021 23:55 Ответить
Вакцины по разному принципу сделаны.
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30.05.2021 09:44 Ответить
Теперь надо смешать Пфайзер, Модерну и Спутник - будет всем счастье.
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29.05.2021 14:31 Ответить
100 пудово.....- не дожали так - теперь пошли "мутанты"....
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29.05.2021 14:33 Ответить
И добавить самогона.
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29.05.2021 15:02 Ответить
о понеслось.....
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29.05.2021 14:33 Ответить
Это слабенький штамм; пусть не врут.
На подходе - габонский. Вот это будет кошмар голимый.
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29.05.2021 15:02 Ответить
от вас там сверху ждут комментария "Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється - Цензор.НЕТ 4695
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29.05.2021 15:05 Ответить
Вот видите, какой у меня здесь авторитет ! "Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється - Цензор.НЕТ 1416
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29.05.2021 15:09 Ответить
антирейтинг - тоже рейтинг "Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється - Цензор.НЕТ 7606
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29.05.2021 15:15 Ответить
Асралопитеки усегда у автаритети у арангутанав. "Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється - Цензор.НЕТ 6162 "Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється - Цензор.НЕТ 9881 "Гібридний" варіант коронавірусу виявлено у В'єтнамі: він заразніший і дуже швидко поширюється - Цензор.НЕТ 9881
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29.05.2021 16:13 Ответить
Вы ещё не видели.. вирус с Буркина-Фасо.. ото зверь
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29.05.2021 16:13 Ответить
Засуньте собі той вірус в жопу, брехливі соціалістичні ублюдки.
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29.05.2021 15:40 Ответить
Шо-то Байдена уже несколько дней в WaPo не видно.
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29.05.2021 15:48 Ответить
Bob Marley Natural Mystic.1977
Там природний містик Дме по повітрю Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Це може бути перша труба Також може бути останнім Набагато більше доведеться постраждати Ще багатьом доведеться померти Не питайте мене чому Речі не такі, як були раніше Я не буду говорити неправду Зараз всі стикаються з реальністю Хоча я намагаюся знайти відповідь На всі питання, які вони задають Хоча я знаю, що це неможливо Щоб пережити минуле Не кажіть неправди Там природний містик Дме по повітрю Не можу їх утримати Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Такий природний містик Дме по повітрю Це може бути перша труба Також може бути останнім Набагато більше доведеться постраждати Ще багатьом доведеться померти Не питайте мене чому Там природний містик Дме по повітрю Я не буду говорити неправду Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Там природний містик Дме по повітрю Такий природний містик, що дме повітрям У повітрі дме природний містик Такий природний містик, що дме повітрям Такий природний містик, що дме повітрям
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29.05.2021 17:21 Ответить
Да они уже просто издеваются, решили тупо перечислить все страны мира. Если по 5 в год, то этот карнавал будет длиться лет 40, потом другой вирус придумают, и все по новой.
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29.05.2021 17:21 Ответить
Раз гибридный - значит кацапский. расея маст дай
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29.05.2021 23:45 Ответить
Такое ощущение что они специально соревнуются кто обнаружит самый опасный штам. А потом как обычно какой-нибудь идиот туда слетает и его принесёт к нам и клоун объявит новый лохдаун.
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30.05.2021 12:17 Ответить
 
 