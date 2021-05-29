"Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется
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Во Вьетнаме обнаружена новая мутация коронавируса - гибрид индийского и британского вариантов COVID-19, который быстро распространяется по воздуху.
Об этом заявил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По данным Минздрава, новый вид коронавируса является более заразным и очень быстро распространяется. Это объясняет тот факт, почему так много новых случаев появилось в разных местах страны за короткий период.
С конца апреля в 31 из 63 городов и провинций страны заразились почти 3 600 человек, что составляет более половины от общего числа инфицированных в стране.
"После выполнения секвенирования генов у недавно выявленных пациентов мы обнаружили новый вариант (коронавируса - ред.), который представляет собой смесь штаммов из Индии и Великобритании", - сказал Нгуен Тхань Лонг.
"В частности, это индийский вариант с мутациями, изначально принадлежащими британскому варианту", - сказал он, добавив, что Вьетнам вскоре объявит миру о вновь открытом варианте.
Ранее Вьетнам сообщал о семи вариантах вируса: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (британский вариант), B.1.351, A.23.1 и B.1.617.2 (индийский вариант).
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а под Каобангом согнали в лагеря и зачмырили местных ватников-хуацяо,точную копию наших опэзэжесных убеанов - очень вовремя и без лишних соплей..
На вихідних у Києві планують щепити від коронавірусу щонайменше 562 людини, які записалися на вакцинацію через додаток або портал "Дія", сімейних лікарів.
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Не зареєстрованих у цифровій черзі людей, теж можуть вакцинувати, заявили медики.
Вот взять обычный грипп...он каждый год мутировал...и каждый год вакцина от него предыдущего года не действовала...
И этот процесс ...догонялки...длился не одно десятилетие...
А как так случилось...что от короновируса...по сути того же гриппа...вдруг за год изобрели вакцину ..и не одну...которая типа действует на все его мутации??
А чего ж грипп обычный ща полвека не победили??
Зараз обізвуть ковідіотом.
На подходе - габонский. Вот это будет кошмар голимый.
Там природний містик Дме по повітрю Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Це може бути перша труба Також може бути останнім Набагато більше доведеться постраждати Ще багатьом доведеться померти Не питайте мене чому Речі не такі, як були раніше Я не буду говорити неправду Зараз всі стикаються з реальністю Хоча я намагаюся знайти відповідь На всі питання, які вони задають Хоча я знаю, що це неможливо Щоб пережити минуле Не кажіть неправди Там природний містик Дме по повітрю Не можу їх утримати Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Такий природний містик Дме по повітрю Це може бути перша труба Також може бути останнім Набагато більше доведеться постраждати Ще багатьом доведеться померти Не питайте мене чому Там природний містик Дме по повітрю Я не буду говорити неправду Якщо ви уважно слухаєте зараз, ви почуєте Там природний містик Дме по повітрю Такий природний містик, що дме повітрям У повітрі дме природний містик Такий природний містик, що дме повітрям Такий природний містик, що дме повітрям