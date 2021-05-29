Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко

29 мая мир отмечает Международный день миротворцев ООН, который в свое время был провозглашен благодаря активной поддержке украинской дипломатии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он поздравил украинских миротворцев и отметил, что наше государство рассчитывает на международную солидарность в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.

"Мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности и уважения всем тем, прежде всего от Украины, кто верой и правдой служит высокой миссии по поддержке мира и безопасности в мире. Склоним голову и перед памятью тех героев, которые, выполняя почетную миссию, отдали свою жизнь ради безопасного мира", - пишет Порошенко.

"Для Украины этот день имеет особое значение. Наши мужественные воины, настоящие профессионалы военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, достойно выполняют свою миссию во многих уголках планеты", - напомнил пятый президент.

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"Украинские представители и сегодня служат там, где международные миротворческие силы ООН остаются едва ли не единственным эффективным инструментом для восстановления мира, безопасности и стабильности. Это дает Украине неоспоримое право рассчитывать на международную солидарность сегодня, когда мы уже восьмой год защищаем себя и цивилизованный мир от российского нашествия на фронте Донбасса", - считает лидер "Европейской Солидарности".

"Размещение миротворческой операции под эгидой ООН на оккупированной части Донбасса, включая границу, стало бы весомым фактором, который кардинально бы изменил расстановку сил в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивает Порошенко.

Петро Порошенко: Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН