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Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко

29 мая мир отмечает Международный день миротворцев ООН, который в свое время был провозглашен благодаря активной поддержке украинской дипломатии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он поздравил украинских миротворцев и отметил, что наше государство рассчитывает на международную солидарность в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.

"Мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности и уважения всем тем, прежде всего от Украины, кто верой и правдой служит высокой миссии по поддержке мира и безопасности в мире. Склоним голову и перед памятью тех героев, которые, выполняя почетную миссию, отдали свою жизнь ради безопасного мира", - пишет Порошенко.

"Для Украины этот день имеет особое значение. Наши мужественные воины, настоящие профессионалы военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, достойно выполняют свою миссию во многих уголках планеты", - напомнил пятый президент.

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"Украинские представители и сегодня служат там, где международные миротворческие силы ООН остаются едва ли не единственным эффективным инструментом для восстановления мира, безопасности и стабильности. Это дает Украине неоспоримое право рассчитывать на международную солидарность сегодня, когда мы уже восьмой год защищаем себя и цивилизованный мир от российского нашествия на фронте Донбасса", - считает лидер "Европейской Солидарности".

"Размещение миротворческой операции под эгидой ООН на оккупированной части Донбасса, включая границу, стало бы весомым фактором, который кардинально бы изменил расстановку сил в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивает  Порошенко.

Петро Порошенко: Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН

 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Правильная миротворческая миссия выглядит так:
Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9995
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29.05.2021 13:51
+12
Причому достатньо поставити її на кордоні України з лаптями. І зразу де все й подінеться.
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29.05.2021 13:46
+9
Сейчас проверим, выдали ли новые методички рашотроллям или нет...
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29.05.2021 13:51
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Правила форума Совет форумчан
порошенко продовжує рекламувати путінські меседжів! Україні не потрібні путінські миротворці, Україні потрібен арешт путінського агента та мародера порошенка!
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29.05.2021 17:02 Ответить
В-э-э-э-то от козломордых.
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29.05.2021 13:46 Ответить
Причому достатньо поставити її на кордоні України з лаптями. І зразу де все й подінеться.
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29.05.2021 13:46 Ответить
Вето от козломордых? Не, не слышал..
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29.05.2021 14:32 Ответить
На-р ти мені це пишеш? Напиши тому, хто пропонує місію ввести. Вето. Х-єто! Ясно, що лапті ніякої місії не допустять, якщо не самі її очолять.
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29.05.2021 14:34 Ответить
Ясно, що лапті

====
Я же тебе обьяснил, теперь тебе стало ясно.
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29.05.2021 14:38 Ответить
Дякую, а то я не знав Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4923 Я тільки пропоную, куди ту місію поставити, якщо вона станеться. От і все.
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29.05.2021 15:14 Ответить
рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН / Порошенко с украинцами пережил начало войны с разоружённой армией и изменой в штабах.Украина устояла.Ошибка Порошенко в преувеличении возможностей Запада. Миротворцев не будет. 13.04.20 В ближайшее время проведение миротворческой миссии ООН на Донбассе малореалистично. Иван Петрович Сидоров разделяет точку зрения Ю.Бутусова " Ответом на военную операцию России должна стать эффективная военная операция Украины на Донбассе. -Война на Донбассе: как принудить Путина к миру? Ю.Бутусов. 23.07.18" и согласен с Наевым : Другого выхода из вооруженного конфликта кроме как получить военную победу, нет и быть не может, - Наев о возможных договоренностях с врагом .02.05.19
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29.05.2021 13:49 Ответить
"Умному наріту" це не цікаво.
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29.05.2021 13:51 Ответить
Ошибка Порошенко в том, что он убрал из сознания быдла войну. О ней знали, понимали, помогали фронту, участвовали....не более 25%. На всей территории мир, благодать, Египет, Турция, шашлыки, евробляхи. И этого показалось мало, выбрали клоуна. А надо было всеобщую мобилизацию, и заградотряды.
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29.05.2021 14:48 Ответить
Треба було військовий стан бестроковий у всіх прикордоних з Кремлядієй/ Белоруссю областях вводити.
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29.05.2021 20:55 Ответить
Сейчас проверим, выдали ли новые методички рашотроллям или нет...
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29.05.2021 13:51 Ответить
Да, ждём нашествие мордвы безграмотной, с кукареканьем о петрухе
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29.05.2021 13:55 Ответить
як заказували... теплий алекс з психіатрічки навіялись
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29.05.2021 14:03 Ответить
Они еще и лайкают друг другу, что-то с ориентацией у них как в ненавистной....
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29.05.2021 14:06 Ответить
Правильная миротворческая миссия выглядит так:
Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9995
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29.05.2021 13:51 Ответить
То-финальная стадия, а начальная...
Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8959
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29.05.2021 14:12 Ответить
Що таке в вашому, зебільному, розумінні "понти"?
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29.05.2021 14:08 Ответить
Безпонтовый преЗЕдент уже повысил зарплату учителям как обещал до $4000?
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29.05.2021 14:20 Ответить
Расскажи про понты с $4000?!
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29.05.2021 14:48 Ответить
А от і блювотина зелена підтягнулась! ))))
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29.05.2021 14:10 Ответить
А что там:правда в глаз кольнула? Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7722
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29.05.2021 14:29 Ответить
Только дебилы считают фантазии Бигуса правдой.
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29.05.2021 14:34 Ответить
От бідолашне! Та ти ще й мову не дуже розумієш?
Твоя блювотіна має таке ж відношення до правди, як Шмаркля - до культури!
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29.05.2021 14:36 Ответить
Летят украинские миротворцы в Мали, Нигерию, Ливан...а в это время рюзьке миротворцы обустраивают Крым и Дамбас. Врач! Вначале излечи себя прежде чем кого-то лечить. Отака сумна казочка, малята...
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29.05.2021 14:04 Ответить
И съели . Так что доказательств нет , концы в воду .
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29.05.2021 14:13 Ответить
Така місія може стати запобіжником, від путенських терактів на ГТС, після вводу північного потоку...
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29.05.2021 14:15 Ответить
Обратил внимание, что как только выходит новость с порошенко или кличко, так откуда не возьмись появляется десяток неизвестных коментаторов и начинают поливать их фейками. При этом, этих "экспертов по фекалиям", днем с огнём не сыщиш в новостях про зашквары квартала95. Совпадение? Совсем не думаю. Скорей проплаченные троли
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29.05.2021 14:23 Ответить
По "Теплому Дощу".
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29.05.2021 14:39 Ответить
По тобі, бобік!)))
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29.05.2021 14:41 Ответить
Яким чином?
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29.05.2021 14:40 Ответить
Ватанам + зебілам - ніякої.
Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6648
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29.05.2021 14:49 Ответить
Ватан, хто 20 лютого 2014 року був президентом України? Сам глянеш, чи підказати?
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29.05.2021 14:54 Ответить
Бовдур, чи був ленiн легитимным президентом чи царем коли його шайка вбивала та грабувала?Може вiн невинувате судячи з вiдсутннiстi законноi посади?Чи це "друге"?
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29.05.2021 15:47 Ответить
Припарене, яким боком членін, до Пороха, Кличка і напад кацапів на Україну?
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29.05.2021 15:50 Ответить
При тому що наявність чи відсутність чинної посади не виправдовує злодія, тупа ти смерекова дровеняка, Леніна чи будь кого.
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29.05.2021 17:37 Ответить
Ще раз, для особливо "обдарованої" даунбаської вати.
Хто напав на Україну, окупував частину наших територій і продовжує вбивати українців? Зможеш відповісти, чи знову по членіну слюні пускатимеш ?
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29.05.2021 18:26 Ответить
Есть ли смысл дискутировать с шариковыми? Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7218
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30.05.2021 09:40 Ответить
Це не зовсім "шаріков". Це мерзення кацапська троляка, яка маніпулює, нав'язуючи думку про те, що це не кацапи напали на Україну, а "хунта".
Я з ним не дискутую. Я не даю промити мізки українцям, спростовуючи ватну брехню.
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30.05.2021 11:07 Ответить
Дубль три для альтернативно развитых - если вождь мразь, отсутствие формальных полномочий не делает его ангелом.
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31.05.2021 00:07 Ответить
Та воно просто хворе. ))))
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29.05.2021 17:59 Ответить
почему откуда не возмись? - все в курсе откуда они беруться...
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29.05.2021 16:06 Ответить
Ще раз:

Як готувався воювати Ізраїль.
Вже з 1959 року, бідний , аграрний Ізраїль зміг дозволити собі закуповувати старі танки Центуріон з капремонту. І моодернізував їх, заміняючи гармату, мотор, трансмісію.
Всього було куплено 1100 одиниць.. Брали їх не через те, що це були дуже хороші або навіть просто чудові танки. Ні, це було відносно дешево, це те, що Ізраїль міг собі тоді дозволити. Витрати на оборону перевищили 20% від ВВП. Оборонні статті з'їдали майже третину держбюджету. Відмовляли собі у всьому, що тільки можна. Але знали, що ворог не відступить ніколи. І їх життя залежить від того, як вони підготуються до битви.
Танкісти вчилися буквально день і ніч. На навчальні стрільби снарядів не шкодували. Воєнспеци розробили цілий ряд тактичних прийомів і методик застосування танків в різних умовах. Все це надало можливість протистояти переважаючим силам противника у війні.
Ті ж методи підготовки до війни застосовувалися і до авіації, артилерії тощо.
А що з Україна, наша держава, як влада?
А ніщо. Десь щось потихеньку робиться. Народ живе своїм життям, влада своїм. Наче і немає агресії одвічного ворога, немає окупованих територій, не гинуть щодня наші воїни. Витрати ВВП на оборону ~ 2,5%, решта Авакову та інш.
Так війна, чи не війна? Так ворог, чи не ворог?
Але ж Кремль мріє знищити Україну, як країну, а українців, як націю.
Що ще потрібно, щоб зрозуміти, що ми зараз балансуємо на краєчку прірви в небуттяУкраїни.
«Запад нам не поможет».
Після протягнутого ганебного земельного законодавства, стало очевидно, що зелені не тільки проект Кремля, вони самі є ворогами українців, нашої культури, мови, наших героїв - борців за незалежність.
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29.05.2021 14:54 Ответить
на кордоні з рф.
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29.05.2021 15:05 Ответить
шо за лднр?це юридична особа чи група терористів?
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29.05.2021 15:13 Ответить
керівництво ООН потрібно змінити і ООН реформувати.керівником бачу людину схожу на Порошенко.непогано було б,щоб Порошенко хоча б на рік очолив ООН і навів там порядок.без миротворців ООН миру в Україні не буде.ну хіба шо ***** здохне.
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29.05.2021 15:05 Ответить
Порох нормальні речі каже - треба війська ООН увести до окупованого Донбасу і щоб вони
були з американців, канадців, шведів, поляків, англійців, і в ніякому разі ні з казахів, белорусів,
сербів і інших кремлівських викормишей Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6153
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29.05.2021 20:52 Ответить
 
 