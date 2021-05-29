Украина имеет неоспоримое право рассчитывать на миротворческую миссию под эгидой ООН, - Порошенко
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29 мая мир отмечает Международный день миротворцев ООН, который в свое время был провозглашен благодаря активной поддержке украинской дипломатии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook пишет пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
Он поздравил украинских миротворцев и отметил, что наше государство рассчитывает на международную солидарность в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.
"Мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности и уважения всем тем, прежде всего от Украины, кто верой и правдой служит высокой миссии по поддержке мира и безопасности в мире. Склоним голову и перед памятью тех героев, которые, выполняя почетную миссию, отдали свою жизнь ради безопасного мира", - пишет Порошенко.
"Для Украины этот день имеет особое значение. Наши мужественные воины, настоящие профессионалы военнослужащие Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, достойно выполняют свою миссию во многих уголках планеты", - напомнил пятый президент.
"Украинские представители и сегодня служат там, где международные миротворческие силы ООН остаются едва ли не единственным эффективным инструментом для восстановления мира, безопасности и стабильности. Это дает Украине неоспоримое право рассчитывать на международную солидарность сегодня, когда мы уже восьмой год защищаем себя и цивилизованный мир от российского нашествия на фронте Донбасса", - считает лидер "Европейской Солидарности".
"Размещение миротворческой операции под эгидой ООН на оккупированной части Донбасса, включая границу, стало бы весомым фактором, который кардинально бы изменил расстановку сил в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивает Порошенко.
Петро Порошенко: Україна має незаперечне право розраховувати на миротворчу місію під егідою ООН
Пожалуйста, подождите...
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Я же тебе обьяснил, теперь тебе стало ясно.
Твоя блювотіна має таке ж відношення до правди, як Шмаркля - до культури!
Хто напав на Україну, окупував частину наших територій і продовжує вбивати українців? Зможеш відповісти, чи знову по членіну слюні пускатимеш ?
Я з ним не дискутую. Я не даю промити мізки українцям, спростовуючи ватну брехню.
Як готувався воювати Ізраїль.
Вже з 1959 року, бідний , аграрний Ізраїль зміг дозволити собі закуповувати старі танки Центуріон з капремонту. І моодернізував їх, заміняючи гармату, мотор, трансмісію.
Всього було куплено 1100 одиниць.. Брали їх не через те, що це були дуже хороші або навіть просто чудові танки. Ні, це було відносно дешево, це те, що Ізраїль міг собі тоді дозволити. Витрати на оборону перевищили 20% від ВВП. Оборонні статті з'їдали майже третину держбюджету. Відмовляли собі у всьому, що тільки можна. Але знали, що ворог не відступить ніколи. І їх життя залежить від того, як вони підготуються до битви.
Танкісти вчилися буквально день і ніч. На навчальні стрільби снарядів не шкодували. Воєнспеци розробили цілий ряд тактичних прийомів і методик застосування танків в різних умовах. Все це надало можливість протистояти переважаючим силам противника у війні.
Ті ж методи підготовки до війни застосовувалися і до авіації, артилерії тощо.
А що з Україна, наша держава, як влада?
А ніщо. Десь щось потихеньку робиться. Народ живе своїм життям, влада своїм. Наче і немає агресії одвічного ворога, немає окупованих територій, не гинуть щодня наші воїни. Витрати ВВП на оборону ~ 2,5%, решта Авакову та інш.
Так війна, чи не війна? Так ворог, чи не ворог?
Але ж Кремль мріє знищити Україну, як країну, а українців, як націю.
Що ще потрібно, щоб зрозуміти, що ми зараз балансуємо на краєчку прірви в небуттяУкраїни.
«Запад нам не поможет».
Після протягнутого ганебного земельного законодавства, стало очевидно, що зелені не тільки проект Кремля, вони самі є ворогами українців, нашої культури, мови, наших героїв - борців за незалежність.
були з американців, канадців, шведів, поляків, англійців, і в ніякому разі ні з казахів, белорусів,
сербів і інших кремлівських викормишей