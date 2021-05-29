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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Лукашенко идет по стопам Путина. Украина должна ввести политические и персональные санкции в отношении Беларуси и окружения диктатора, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лукашенко идет по стопам Путина. Украина должна ввести политические и персональные санкции в отношении Беларуси и окружения диктатора, - Рудик

Верховная Рада должна ввести политические санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. А правительство - снять с государства экономическую зависимость от Беларуси, лишив Лукашенко каких-либо рычагов давления на Украину.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она подчеркнула, что необходимым шагом для Украины сегодня должна стать жесткая реакция на события в Беларуси и четкая позиция относительно действий Лукашенко. Поэтому 1 июня украинский парламент должен поддержать постановление фракции "Голос" о введении санкций против Лукашенко.

"Почти весь мир уже осудил режим Лукашенко, признав его террористом, который идет по стопам Путина. Украина также должна публично заявить о своей позиции. Поэтому депутаты фракции "Голос" выступили подписантами соответствующего постановления. И уже в этот вторник Верховная Рада сможет проголосовать за введение санкций против Лукашенко", - заявила Рудик.

По ее словам, постановление парламента будет предусматривать введение только политических санкций против Лукашенко. Украина должна ввести и жесткие персональные санкции против его окружения и всех, кто был причастен к задержанию самолета в Минске, отмечает Рудик.

Кроме того, Украина как государство должно ввести экономические санкции против Беларуси, но к этому правительству следует взвешенно подготовиться.

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"Существующий товарооборот с сумасбродным режимом - остается риском для Украины. Ведь нам неизвестно, что дальше взбредет Лукашенко в голову или какие у него договоренности с Путиным. Пока государство является экономически зависимым от Беларуси, он имеет рычаги давления на Украину. Поэтому мы должны срочно высказать свою позицию", - добавила депутат.

Рудик также подытожила, что сегодня Украина должна осуществить все возможные действия для последовательного противодействия режиму Лукашенко:

  • Осуждение действий Лукашенко на уровне руководства государства и требование освободить захваченного журналиста Протасевича и его девушку;
  • Введение персональных санкций против Лукашенко и его окружения и причастных к подготовке захвата самолета в Минске;
  • Публичная поддержка демократической оппозиции Беларуси украинскими властями.

В частности, по мнению Рудик, украинская власть в первую очередь должна публично осудить действия Лукашенко и поддержать демократическую оппозицию Беларуси.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
А по чьим стопам идет зеленая сопля? Или путь его эксклюзивный как членом по роялю так и членом по Украине?
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29.05.2021 14:10
+1
Введите против путина и его окружения, чтобы лука видел, чем это может закончиться.
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29.05.2021 14:10
+1
А куда денется Украина. Она входит в первую линию фронта, с прибалтами, Польшей и Беларусью. Чехия еще недавно присоединилась.
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29.05.2021 14:14
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Это Вы кому говорите , мне. Вводите , а то нада .
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29.05.2021 14:09 Ответить
Украина должна расстрелять лукашенко и путина!
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29.05.2021 14:13 Ответить
Та в одну клетку их посадить и делов-то. Вот это будет зрелище...Можно будет нехило разбогатеть на ставках.
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29.05.2021 14:46 Ответить
А по чьим стопам идет зеленая сопля? Или путь его эксклюзивный как членом по роялю так и членом по Украине?
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29.05.2021 14:10 Ответить
Иди свою мамку забирай,а то она уже под магазом валяется
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29.05.2021 14:16 Ответить
так и твоя же там,бухали же они вместе!
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29.05.2021 15:17 Ответить
Моя не бухала,она ж не кацапка
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29.05.2021 15:34 Ответить
Та перестань кого ты лечишь
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29.05.2021 15:59 Ответить
Введите против путина и его окружения, чтобы лука видел, чем это может закончиться.
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29.05.2021 14:10 Ответить
Беларусь это окраина роиси, ей насрать на какие-то санкции. У нее путь один- мокшанский, так что зря не тужьтесь а то перднете от счастья
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29.05.2021 14:12 Ответить
А куда денется Украина. Она входит в первую линию фронта, с прибалтами, Польшей и Беларусью. Чехия еще недавно присоединилась.
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29.05.2021 14:14 Ответить
Уверен, будет другое постановление, от СН, и его поддержат! Лукашенко идет по стопам Путина. Украина должна ввести политические и персональные санкции в отношении Беларуси и окружения диктатора, - Рудик - Цензор.НЕТ 3003
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29.05.2021 14:27 Ответить
СН - это Сборище Нелохов?
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29.05.2021 14:50 Ответить
А ЗЕЛЕНСКИЙ по чьим стопам идет ты не замечаешь?
Тоталитаризм уже в окно стучиться в Украине А вы там типа глухие!
СНБО решает все и за всех, Законы и Конституция гаранту похрен,СНБО рулит,а ДОЗ и ныне там(в заднице).
Венедиктов вражина на ЭХО МОСКВЫ точно подметил https://www.youtube.com/watch?v=*********** Методы теже! Стоит один раз попробовать типа против врагов а потом пойдет как по маслу против всех и вся! Беззаконие воссторжествует и мы Back in USSR.
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29.05.2021 15:13 Ответить
а что это за з.лупу начали усиленно пиарить?
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29.05.2021 15:59 Ответить
Лукашенко йде слідами Путіна. Україна має запровадити політичні та персональні санкції щодо Білорусі й оточення диктатора, - Рудик - Цензор.НЕТ 3000
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29.05.2021 16:41 Ответить
 
 