Лукашенко идет по стопам Путина. Украина должна ввести политические и персональные санкции в отношении Беларуси и окружения диктатора, - Рудик
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада должна ввести политические санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. А правительство - снять с государства экономическую зависимость от Беларуси, лишив Лукашенко каких-либо рычагов давления на Украину.
Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Она подчеркнула, что необходимым шагом для Украины сегодня должна стать жесткая реакция на события в Беларуси и четкая позиция относительно действий Лукашенко. Поэтому 1 июня украинский парламент должен поддержать постановление фракции "Голос" о введении санкций против Лукашенко.
"Почти весь мир уже осудил режим Лукашенко, признав его террористом, который идет по стопам Путина. Украина также должна публично заявить о своей позиции. Поэтому депутаты фракции "Голос" выступили подписантами соответствующего постановления. И уже в этот вторник Верховная Рада сможет проголосовать за введение санкций против Лукашенко", - заявила Рудик.
По ее словам, постановление парламента будет предусматривать введение только политических санкций против Лукашенко. Украина должна ввести и жесткие персональные санкции против его окружения и всех, кто был причастен к задержанию самолета в Минске, отмечает Рудик.
Кроме того, Украина как государство должно ввести экономические санкции против Беларуси, но к этому правительству следует взвешенно подготовиться.
"Существующий товарооборот с сумасбродным режимом - остается риском для Украины. Ведь нам неизвестно, что дальше взбредет Лукашенко в голову или какие у него договоренности с Путиным. Пока государство является экономически зависимым от Беларуси, он имеет рычаги давления на Украину. Поэтому мы должны срочно высказать свою позицию", - добавила депутат.
Рудик также подытожила, что сегодня Украина должна осуществить все возможные действия для последовательного противодействия режиму Лукашенко:
- Осуждение действий Лукашенко на уровне руководства государства и требование освободить захваченного журналиста Протасевича и его девушку;
- Введение персональных санкций против Лукашенко и его окружения и причастных к подготовке захвата самолета в Минске;
- Публичная поддержка демократической оппозиции Беларуси украинскими властями.
В частности, по мнению Рудик, украинская власть в первую очередь должна публично осудить действия Лукашенко и поддержать демократическую оппозицию Беларуси.
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Тоталитаризм уже в окно стучиться в Украине А вы там типа глухие!
СНБО решает все и за всех, Законы и Конституция гаранту похрен,СНБО рулит,а ДОЗ и ныне там(в заднице).
Венедиктов вражина на ЭХО МОСКВЫ точно подметил https://www.youtube.com/watch?v=*********** Методы теже! Стоит один раз попробовать типа против врагов а потом пойдет как по маслу против всех и вся! Беззаконие воссторжествует и мы Back in USSR.