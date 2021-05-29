Лукашенко идет по стопам Путина. Украина должна ввести политические и персональные санкции в отношении Беларуси и окружения диктатора, - Рудик

Верховная Рада должна ввести политические санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. А правительство - снять с государства экономическую зависимость от Беларуси, лишив Лукашенко каких-либо рычагов давления на Украину.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик в эфире "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она подчеркнула, что необходимым шагом для Украины сегодня должна стать жесткая реакция на события в Беларуси и четкая позиция относительно действий Лукашенко. Поэтому 1 июня украинский парламент должен поддержать постановление фракции "Голос" о введении санкций против Лукашенко.

"Почти весь мир уже осудил режим Лукашенко, признав его террористом, который идет по стопам Путина. Украина также должна публично заявить о своей позиции. Поэтому депутаты фракции "Голос" выступили подписантами соответствующего постановления. И уже в этот вторник Верховная Рада сможет проголосовать за введение санкций против Лукашенко", - заявила Рудик.

По ее словам, постановление парламента будет предусматривать введение только политических санкций против Лукашенко. Украина должна ввести и жесткие персональные санкции против его окружения и всех, кто был причастен к задержанию самолета в Минске, отмечает Рудик.

Кроме того, Украина как государство должно ввести экономические санкции против Беларуси, но к этому правительству следует взвешенно подготовиться.

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"Существующий товарооборот с сумасбродным режимом - остается риском для Украины. Ведь нам неизвестно, что дальше взбредет Лукашенко в голову или какие у него договоренности с Путиным. Пока государство является экономически зависимым от Беларуси, он имеет рычаги давления на Украину. Поэтому мы должны срочно высказать свою позицию", - добавила депутат.

Рудик также подытожила, что сегодня Украина должна осуществить все возможные действия для последовательного противодействия режиму Лукашенко:

Осуждение действий Лукашенко на уровне руководства государства и требование освободить захваченного журналиста Протасевича и его девушку;

Введение персональных санкций против Лукашенко и его окружения и причастных к подготовке захвата самолета в Минске;

Публичная поддержка демократической оппозиции Беларуси украинскими властями.

В частности, по мнению Рудик, украинская власть в первую очередь должна публично осудить действия Лукашенко и поддержать демократическую оппозицию Беларуси.