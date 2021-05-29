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Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной при условии пересмотра мер в отношении белорусской продукции, - МИД Республики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной при условии пересмотра мер в отношении белорусской продукции, - МИД Республики

Беларусь готова отменить режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, если Украина пересмотрит меры, которые были приняты в отношении белорусской продукции в прошлом году.

Об этом говорится в комментарии первого заместителя министра иностранных дел Республики Александра Гурьянова, опубликованном 28 мая на сайте МИД Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в декабре прошлого года было принято решение, которое насторожило белорусскую сторону. Тогда под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Республики Беларусь Украиной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции. В мае текущего года – все знают – очередное решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины о введении пошлин в отношении белорусской колесной техники. Причем в ситуации, когда Республика Беларусь достаточно эффективно, предлагая гибкие инструменты финансирования, хорошие цены, хорошую технологию, поставляла пассажирскую технику в различные города Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка

С одной стороны, нас это озадачило, с другой стороны, это стало еще одним шагом, который мы считаем неправильным с точки зрения зоны свободной торговли. Таким образом, белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении Беларуси. Могу констатировать, что помимо тех двух примеров, которые я указал, в отношении Беларуси действуют восемь антдемпинговых и спецзащитных мер Украины. Это касается антидемпинговых пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания – то есть целый перечень продукции, который подпадает под ограничения как экспорт Республики Беларусь в Украину", - говорится в комментарии Гурьянова.

По его словам, беларусская сторона многократно предлагала украинской стороне провести консультации по данному вопросу и использовать механизмы для снятия барьеров, но ответа так и не последовало.

"Ни разу украинская сторона не захотела ответить на наши обращения, и лишь в единичных случаях уже после принятия решений об ограничительных мерах в отношении Беларуси нам просто пояснили, что на каком-то этапе давние решения Республики Беларусь почему-то стали расцениваться как недружественные и дискриминационные, и по этой причине понадобилось ограничивать наши поставки в Украину. Поэтому я четко хочу предвосхитить любые инсинуации или эмоциональные всплески. Мы проводили длительный анализ, мы призывали партнеров к диалогу, призывали пользоваться механизмом группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли, проводить консультации, разъяснять. Этот механизм не был использован.

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Мы анализировали и приняли меры, которые де-факто ограничивают импорт из Украины путем введения дополнительного контроля, причем на временной основе, как это предполагают нормы международной торговли, которые многие страны активно применяют.  Хочу отметить, что мы готовы к переговорам в любой момент. Мы в свое время проводили достаточно активную работу с украинской стороной по расчистке барьеров во взаимной торговле. Почему-то сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали обратно появляться.

Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси.

Как сообщалось, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным.
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Топ комментарии
+37
Нужно быть абсолютно кончеными чтобы что-то там пересматривать, да и вообще реагировать на этих выродков в принципе. Пусть на хер идут со своим режимом гавноеды конченые.
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29.05.2021 14:17
+18
Интересно, что из их продукции может быть такого необходимого, что прям остро? СХ - так у них больше половины СХ земель заражены радиацией, машиностроение - так оно "советское" в массе своей. Картошка? Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной при условии пересмотра мер в отношении белорусской продукции, - МИД Республики - Цензор.НЕТ 5416
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29.05.2021 14:17
+13
Типа, вы у нас сгущенку и майонез покупайте, а то мы у вас журналистов в центре Киева будем взрывать и гражданские рейсы перехватывать если что...? Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной при условии пересмотра мер в отношении белорусской продукции, - МИД Республики - Цензор.НЕТ 1619
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29.05.2021 14:32
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а шо там скользить... пару сот лет назад тоже была оккупирована...
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29.05.2021 15:45 Ответить
жена вчера прибиралась в гараже...
"доспехи хоккейные твои, сына и еще 4х, которых я не знаю нашла с коньками вместе нашла + галлон брызгалки шо бы пОтом не воняло, шо с ними делать?"
де увидела - там и оставь - пока все...
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29.05.2021 16:01 Ответить
Шо-шо, дознание с пристрастием , мол, чьи.
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29.05.2021 17:10 Ответить
когда-то и у меня такое пролетало ... не мог опознать комнатные тапочки... Но там бесперспекивно лезть со своими заморочками от клуба почемучек, бо сыном гостившим или зятюхой отмажется...
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29.05.2021 17:15 Ответить
не тетки ето были - сменка....
мамка не буди во мне хоккеиста - увидела? спросила? забыла ...
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29.05.2021 17:17 Ответить
надо тока один раз понюхать хоккейные доспехи после беготни,
шо бы понять для чего нужна брызгалка....
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29.05.2021 17:20 Ответить
пан Саня - на мне и шо правда написано, шо я ненавижу кацапню?
все тыкают скрепами ... Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі з Україною за умови перегляду заходів щодо білоруської продукції, - МЗС Республіки - Цензор.НЕТ 5178
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29.05.2021 17:25 Ответить
Ато...пусть трепещет вражина(от бессилия)...
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29.05.2021 17:30 Ответить
Just Friends
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29.05.2021 17:35 Ответить
893 миллионов лайков.
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29.05.2021 17:37 Ответить
не мой стайл на самом деле, но исполнение подкупает....
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29.05.2021 17:40 Ответить
сэйм
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29.05.2021 17:43 Ответить
Manu Chao - Politik Kills ... политические убийцы... Политикам нужны бомбы, наши мозги, драгс и наш сайленс... политиков нужно игнорировать...
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29.05.2021 17:43 Ответить
пока-пока
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29.05.2021 17:44 Ответить
Та представляю, представляю... неокруженную...
Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі з Україною за умови перегляду заходів щодо білоруської продукції, - МЗС Республіки - Цензор.НЕТ 5831
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29.05.2021 15:42 Ответить
пока шо нам ето тока снится, а враженят тока прибавляется...
говорил, говорю и буду говорить - на севере тоже кацапня и об етом никогда не нужно забывать... - а ето самый короткий и быстрый путь к Киеву, конь бы меня лягнул...
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29.05.2021 15:54 Ответить
Российская армия сама скинет по бомбочке на Москву и Питер.
Чтобы её не погнали воевать со всем миром за интересы Хабада.
Японцам ограниченный удар пошёл на пользу: сразу забыли про милитаризм.
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29.05.2021 16:19 Ответить
наивность детсадовская.......
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29.05.2021 16:27 Ответить
в чем бы нам всем не мешало поучиться у еврейских танкистов - ето в любви к родине...
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29.05.2021 15:28 Ответить
Какой именно ?
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29.05.2021 16:20 Ответить
вопрос не понятен - думаете в Израиле несколько Цахалов?
обозначьте тогда меня, бо я до сих был уверен - шо одна у них армия обороны...
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29.05.2021 16:26 Ответить
Та ладно, закрывайте границу с парашей и будет вам счастье,
Ну и лукашенко пусть поизвиняется перед Протасевичем итд
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29.05.2021 15:32 Ответить
Свободную торговлю,ведут свободные страны.Товар в свободных странах-это всего лишь товар,а не инструмент геополитики.Торговля-это взаимовыгода и равноправие партнёров в свободных странах.В то время как в Таёжном союзе,торговля-это инструмент торговой экспансии и войн,со всеми вытекающими...Поскольку Беларусь,является транзитной торговой экспансии Мордора и союзником,Украина вынуждена обрывать торговые отношения и минимизировать зависимость от стран,проводящие торговую экспансию с целью поглащения Украины и её экономики в свою орбиту.Сори Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі з Україною за умови перегляду заходів щодо білоруської продукції, - МЗС Республіки - Цензор.НЕТ 2937
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29.05.2021 16:08 Ответить
с какого хера зона свободной торговли с микромордором? и какая нам разница готов или не готов менцкий болотный улус возобносить торговлю?
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29.05.2021 16:38 Ответить
Никакой торговли с Беларусью не может быть.
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29.05.2021 16:39 Ответить
пока это не белорусь а белорусссия. просрали болотные холопы свою Беларусь.
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29.05.2021 16:43 Ответить
Принцип должен быть один - паритетные квоты. Все. А то у сябров интересно получается. Не будучи членом ВТО они хотят свободной торговли, при это экспортируя второе больше, чем импортируя. Так не бывает.
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29.05.2021 17:50 Ответить
Нет, уже умерла так умерла! Білорусь готова повернути режим вільної торгівлі з Україною за умови перегляду заходів щодо білоруської продукції, - МЗС Республіки - Цензор.НЕТ 6326
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29.05.2021 17:58 Ответить
Закройте границу для всего и заработают заводы в Украине, ХТЗ, ЮМЗ, Фармер ( это только производители тракторов и т. Д заберите Лисичанский завод и перепродайте саудитам и будет всем хорошо
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29.05.2021 18:00 Ответить
Пішли нахєр, ми і так у вас купляємо в 3 рази більше продукції, ніж вам продаємо (за перші 4 місяці ми в них купили на 860 млн, а вони в нас на 300 млн доларів). Тому всякі тараканові погрози викликають тільки сміх. Просто відмінити торгівлю з тараканом, і ми будемо тільки в плюсі.
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29.05.2021 18:10 Ответить
Ні в якому разі . Українці не хочуть фінансувати вбивства білорусів лукашенківськими терористами .
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29.05.2021 21:07 Ответить
лукамошонка, сосни у путин)(уйло его дряблосморщенного и отвали от Украины.
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29.05.2021 23:44 Ответить
белоруская галимая косметика и типа их "качественные" пельмени? на хер оно нам надо? А топливо балтики лучше однозначно!
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29.05.2021 23:48 Ответить
да и румынское - неплохое.
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30.05.2021 03:19 Ответить
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