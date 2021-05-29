Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной при условии пересмотра мер в отношении белорусской продукции, - МИД Республики

Беларусь готова отменить режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, если Украина пересмотрит меры, которые были приняты в отношении белорусской продукции в прошлом году.

Об этом говорится в комментарии первого заместителя министра иностранных дел Республики Александра Гурьянова, опубликованном 28 мая на сайте МИД Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в декабре прошлого года было принято решение, которое насторожило белорусскую сторону. Тогда под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Республики Беларусь Украиной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции. В мае текущего года – все знают – очередное решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины о введении пошлин в отношении белорусской колесной техники. Причем в ситуации, когда Республика Беларусь достаточно эффективно, предлагая гибкие инструменты финансирования, хорошие цены, хорошую технологию, поставляла пассажирскую технику в различные города Украины.

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С одной стороны, нас это озадачило, с другой стороны, это стало еще одним шагом, который мы считаем неправильным с точки зрения зоны свободной торговли. Таким образом, белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении Беларуси. Могу констатировать, что помимо тех двух примеров, которые я указал, в отношении Беларуси действуют восемь антдемпинговых и спецзащитных мер Украины. Это касается антидемпинговых пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания – то есть целый перечень продукции, который подпадает под ограничения как экспорт Республики Беларусь в Украину", - говорится в комментарии Гурьянова.

По его словам, беларусская сторона многократно предлагала украинской стороне провести консультации по данному вопросу и использовать механизмы для снятия барьеров, но ответа так и не последовало.

"Ни разу украинская сторона не захотела ответить на наши обращения, и лишь в единичных случаях уже после принятия решений об ограничительных мерах в отношении Беларуси нам просто пояснили, что на каком-то этапе давние решения Республики Беларусь почему-то стали расцениваться как недружественные и дискриминационные, и по этой причине понадобилось ограничивать наши поставки в Украину. Поэтому я четко хочу предвосхитить любые инсинуации или эмоциональные всплески. Мы проводили длительный анализ, мы призывали партнеров к диалогу, призывали пользоваться механизмом группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли, проводить консультации, разъяснять. Этот механизм не был использован.

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Мы анализировали и приняли меры, которые де-факто ограничивают импорт из Украины путем введения дополнительного контроля, причем на временной основе, как это предполагают нормы международной торговли, которые многие страны активно применяют. Хочу отметить, что мы готовы к переговорам в любой момент. Мы в свое время проводили достаточно активную работу с украинской стороной по расчистке барьеров во взаимной торговле. Почему-то сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали обратно появляться.

Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей", - отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси.

Как сообщалось, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. Украина считает такое решение необоснованным и дискриминационным.