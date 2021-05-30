Украинские пограничники задержали украинца, который вывез из России военное оборудование, за "незаконный экспорт". ВИДЕО

Украинские пограничники задержали украинца, который вывез из России военное оборудование, за "незаконный экспорт". ВИДЕО
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48-летний житель Сум незаконно перемещал с российской территории продукцию военного назначения, которая используется в военной авиации и радиолокации и подлежит государственному экспортному контролю.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
Патруль Сумского пограничного отряда задержал нарушителя с 10 коробками неподалеку от границы с РФ в районе населенного пункта Пушкарное.
Следователями УСБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в ЕРДР внесены сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" Уголовного кодекса Украины.
Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
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На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
Сейчас зе-гниды пресекают содействие обороноспособности.
От я і думаю, вони там у прикордонній службі дурні чи вороги? Навіть, якщо і дурні, то легше від цього не стає
Молодцы так держать! Бигус давай расследование!!!
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/8/662739/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/1/7281934/
Спасибо тебе за нынешний позор Украины!
Куратори ФСБ задоволені.
слава кловану-мухожую