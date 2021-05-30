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Новости Происшествия Агрессия России против Украины
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Госпогранслужба (5387) задержание (6587) контрабанда (2378) пограничники (1465) Сумская область (1832) Сумы (826) оборудование (79)

Украинские пограничники задержали украинца, который вывез из России военное оборудование, за "незаконный экспорт". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

48-летний житель Сум незаконно перемещал с российской территории продукцию военного назначения, которая используется в военной авиации и радиолокации и подлежит государственному экспортному контролю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Патруль Сумского пограничного отряда задержал нарушителя с 10 коробками неподалеку от границы с РФ в районе населенного пункта Пушкарное.

Следователями УСБУ в Сумской области по сообщению Сумского пограничного отряда в ЕРДР внесены сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю" Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники усиленно охраняют границу с РФ и Беларусью, опасность может прийти в любой момент, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.
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Топ комментарии
+26
Его наградить надо, а они пресекают!
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29.05.2021 14:30
+14
все шо в хату , то добре
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29.05.2021 14:38
+11
слуги урода , что с них возьмешь
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29.05.2021 14:40
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кстати , дядя лапоть ты дурак ?
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29.05.2021 14:34 Ответить
Он кацап, а это ещё хуже 😁😁😁
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29.05.2021 14:35 Ответить
Кацапы в категорию людей не попадают. это что-то среднее между свиньями и парнокопытнымию. Мои слова подтверждаются глкбоким анализом ведущих академиков расеи :

На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем. Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 3168 Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 3168 Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 1614
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29.05.2021 21:50 Ответить
Новости Сранска и Сысрани
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29.05.2021 14:39 Ответить
Быдло тупое, ты уточни-не ракета, а шасси.
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29.05.2021 14:44 Ответить
Задроченое, ты срешь на Нептун, а значит на свой засРашкинский военпром, потму что это светская ракета.
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29.05.2021 14:53 Ответить
Иван,дай ссылку на свое кукареканье.
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29.05.2021 15:01 Ответить
Ми мирна країна і нам вже не потрібні товари військового призначення ?
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29.05.2021 16:42 Ответить
Бігус - г**но !
Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 5910
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29.05.2021 16:48 Ответить
...а як петрусь сторгувався - то одразу насадив тебе на бутилку! Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 9620 з тих пір ти на ній і скачеш Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 364
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29.05.2021 18:11 Ответить
Его наградить надо, а они пресекают!
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29.05.2021 14:30 Ответить
Это раньше было.
Сейчас зе-гниды пресекают содействие обороноспособности.
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29.05.2021 15:58 Ответить
Мало того, що "присікають", то іще і оприлюднюють, ... Щоб ФСБ в Росії канал постачання перекрило, а тих, хто постачав посадили Прикордонники на Сумщині блокували незаконне переміщення продукції військового призначення з РФ - Цензор.НЕТ 2100
От я і думаю, вони там у прикордонній службі дурні чи вороги? Навіть, якщо і дурні, то легше від цього не стає
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29.05.2021 16:46 Ответить
все шо в хату , то добре
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29.05.2021 14:38 Ответить
Они что, на путина работают, уменьшая обороноспособность Украины?
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29.05.2021 14:39 Ответить
слуги урода , что с них возьмешь
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29.05.2021 14:40 Ответить
дитяче питання або жарт?
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29.05.2021 16:50 Ответить
он выполняет работу конторы, разведки и прочих спец тунеядцев...- его премировать нужно... Пограничники на Сумщине блокировали незаконное перемещение продукции военного назначения из РФ - Цензор.НЕТ 9919
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29.05.2021 14:40 Ответить
ЗА ТАКОЕ ГЕРОЯ УКРАИНЫ НУЖНО ДАВАТЬ !!! Теперь канал закрыт и ФСБ ищет причасных
Молодцы так держать! Бигус давай расследование!!!
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29.05.2021 14:44 Ответить
Не забудь Свинарчуков примазать туда! Они тем же занимались для ремонта самолетов кстати не Украинских! Но "воровавали" типа у Украинской Армии !
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29.05.2021 14:49 Ответить
"Дело Свинарчуков": суд обязал опровергнуть материалы о хищениях в "оборонке"
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/8/662739/
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29.05.2021 14:56 Ответить
Гладковский судится с BIHUS.info:

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/1/7281934/
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29.05.2021 14:58 Ответить
Бихус на кого работаешь???

Спасибо тебе за нынешний позор Украины!
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29.05.2021 15:00 Ответить
Влада зелених прикрила канал постачання запчастин, яких в країні (в силу історичних причин) поки нема. А легально нам їх не продають.
Куратори ФСБ задоволені.
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29.05.2021 15:03 Ответить
Я правильно понимаю, что человек вез в воюющую Украину запчасти для локаторов и самолетов, а его засветили?
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29.05.2021 15:19 Ответить
Абсолютно верно!
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29.05.2021 15:39 Ответить
Парашка аплодирует стоя...
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29.05.2021 15:34 Ответить
Баканова уволить с занесением в трудову...
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29.05.2021 16:03 Ответить
Не в трудовую,а в грудную,да и челюсть недалеко.
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29.05.2021 17:13 Ответить
Для того что бы победить в войне придется не кулаками махать
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30.05.2021 12:09 Ответить
Дебилизму нет предела. Сигареты килотоннами гоняют контрабандой-- погранцы слепые. А то, что надо для оборонки, они тут как тут. СБУ - филиал ФСБ, кому это еще не понятно?
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29.05.2021 19:18 Ответить
Пусть работает теперь на нашу разведку раз он смог через кацапов пройти с таким грузом ценным для нас.
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29.05.2021 22:15 Ответить
Барани! Людина робила потрібну справу.
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29.05.2021 22:38 Ответить
похоже сбу снова под контролем кацапии,
слава кловану-мухожую
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30.05.2021 06:38 Ответить
В конторе всегда было много лояльных к рашке, но при украинской власти они сидели ровно, а попадавшихся на шпионаже отправляли под суд. А после того как зеленый скот выбрал себе во власть агентов рашки, все ожидаемо резко изменилось. "Некомпетентность" клована это легенда для прикрытия.
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30.05.2021 12:15 Ответить
Дурак ти, сумський прикордонний загін якщо ти думаєш, що ти герой.
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30.05.2021 19:13 Ответить
 
 