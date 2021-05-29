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Гражданин Грузии из санкционного списка СНБО возвращен на родину, - Миграционная служба. ФОТО

При содействии Управления стратегических расследований в Волынской области Национальной полиции Украины, обнаружен гражданин Грузии, который включен в список санкций СНБО, утвержденный Указом Президента Украины.

Об этом сообщает Миграционная служба Волынской области в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, пользуясь своим "авторитетом", мужчина координировал преступную деятельность на территории Волынской области, организовывал распределение средств и наполнение "воровской кассы", поддерживал тесную связь с лицами выходцами из Грузии, отбывающими наказание в местах лишения свободы.

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За период пребывания на территории Украины, гражданин Грузии заключил брак с гражданкой Украины и получил постоянный вид на жительство.

Иностранцу-нарушителю отменен документ на право пребывания на территории Украины и, в сопровождении сотрудников полиции он принудительно возвращен на родину, с последующим запретом въезда на территорию нашего государства.

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Гражданин Грузии из санкционного списка СНБО возвращен на родину, - Миграционная служба 01

задержание (6673) криминалитет (602) санкции (11258) СНБО (4430) миграция (261)


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А не подскажите, когда некоего гражданина без паспорта Саакубыемузашили отправят на его Родину? Он тут у нас зажирел, мерзавец, на моих налогах то пасясь.
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29.05.2021 15:04 Ответить
Не те слово.Не те слово....В потє ліца...
Громадянина Грузії зі списку санкцій РНБО повернуто на батьківщину, - Міграційна служба - Цензор.НЕТ 4951
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29.05.2021 15:29 Ответить
давай, дасвидания!
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29.05.2021 15:19 Ответить
почему не объявить не исчезнете до такого то числа 25 лет и на зону. ??
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29.05.2021 16:20 Ответить
Пол поменяет и вернется.
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29.05.2021 23:10 Ответить
 
 