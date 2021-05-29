Гражданин Грузии из санкционного списка СНБО возвращен на родину, - Миграционная служба. ФОТО
При содействии Управления стратегических расследований в Волынской области Национальной полиции Украины, обнаружен гражданин Грузии, который включен в список санкций СНБО, утвержденный Указом Президента Украины.
Об этом сообщает Миграционная служба Волынской области в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, пользуясь своим "авторитетом", мужчина координировал преступную деятельность на территории Волынской области, организовывал распределение средств и наполнение "воровской кассы", поддерживал тесную связь с лицами выходцами из Грузии, отбывающими наказание в местах лишения свободы.
За период пребывания на территории Украины, гражданин Грузии заключил брак с гражданкой Украины и получил постоянный вид на жительство.
Иностранцу-нарушителю отменен документ на право пребывания на территории Украины и, в сопровождении сотрудников полиции он принудительно возвращен на родину, с последующим запретом въезда на территорию нашего государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль