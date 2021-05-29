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Новости Коронавирус и карантин
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В китайском городе Гуанчжоу выявили 20 заболевших коронавирусом. Район закрыт для тестирования, - Associated Press

В китайском городе Гуанчжоу выявили 20 заболевших коронавирусом. Район закрыт для тестирования, - Associated Press

В китайском городе Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге страны выявили 20 заболевших коронавирусом и закрыли район для тестирования его жителей на COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Район, помещенный на карантин, находится в центре города. Его жителям запрещено покидать дома, закрыты детские сады, рынки, развлекательные места. Начальную школу перевели на онлайн-обучение. В нескольких прилегающих районах также ввели ограничение на прогулки.

Как сообщает газета Global Times со ссылкой на органы здравоохранения, распространение инфекций в этом районе города было "быстрым и сильным".

Предположительно, большинство выявленных в последнее время инфекций в Гуанчжоу связаны с 75-летней женщиной, у которой 21 мая был обнаружен "индийский штамм" коронавируса. Большинство среди остальных заболевших людей ходили с ней на ужин или живут вместе с ней.

Вирус также распространился и в соседнем городе Наньшань, где в субботу после тестирования жителей из Гуанчжоу зарегистрировали один новый подтвержденный случай и два бессимптомных случая.

Читайте также: "Гибридный" вариант коронавируса обнаружен во Вьетнаме: он более заразен и очень быстро распространяется

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карантин (16729) Китай (2912) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
кто кумоно-лагерный китай?
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29.05.2021 15:03
+4
Санитары!
поменяйте код от двери или на дверь кабинета где комп у вас там.
пожалуйста
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29.05.2021 15:57
+3
Вот что значит эффективное государство.
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29.05.2021 14:57
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Вот что значит игнорировать ордынскую вакцину.
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29.05.2021 14:52 Ответить
Вот что значит эффективное государство.
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29.05.2021 14:57 Ответить
кто кумоно-лагерный китай?
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29.05.2021 15:03 Ответить
Ну можно привести в пример Австралию - по отношению к КОВИД-у по сравнению с ней Китай - сама анархия и вседозволенность ))))
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29.05.2021 15:16 Ответить
Україна досі не має можливості проводити масові тестування по 100 тис тестів на добу, а новий міністр МОЗ навіть в пріоритети собі не ставить відкриття нових лабораторій!
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29.05.2021 16:45 Ответить
\мечтаешь о китайцах,кацапа? уже скоро...
эффективность на носу.
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29.05.2021 15:04 Ответить
Не было мыслей из США переехать в Китай?А может ты не из США,тогда откуда,если не секрет?😂🌷
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29.05.2021 15:08 Ответить
с шосе
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29.05.2021 15:11 Ответить
Да что вы все так обиделись. Я только написал что они эффективно борются с вирусом.
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29.05.2021 15:25 Ответить
Никто не обижался.Так ты откуда?Я живу в Украине.
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29.05.2021 15:28 Ответить
Ах ты ёшкин кот; режим закачался.
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29.05.2021 15:01 Ответить
вузькофокусні знову якихось екзотичних щурів наїлися
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29.05.2021 15:04 Ответить
смачний кажан залетів до міста
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29.05.2021 15:05 Ответить
Если так быстро распространился вирус, то это похоже на умышленное заражение. Не носилась же 75 летняя женщина по улицам города кашляя и чихая на всех окружающих. И это так вовремя накануне встречи Байдена и тупина.
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29.05.2021 15:11 Ответить
В Индии коронавирус с черной плесенью и плесень человека разъедает и в РФ уже выявили эту мутацию. А в Украине тоже власти бестолковые, что эта херня и тут окажется скоро и будет ужас тут, настоящий АД. Плесень убивает по ходу за несколько дней заразившихся. Мировая биологическая война началась! Были бы мозги у власти Украины, закрыли бы границы для перемещения. Чуйка подсказывает, что сейчас начнется ад из этих вирусов. Во первых страны создают в тайных лабораториях вирусы, а во вторых террористы этим занимаются. И вирусы в итоге хер остановишь даже перекрыв границы ибо птицы и другие виды будут переносить вирусы, и вода и воздух будут переносить вирусы. Всадники Апокалипсиса проскачут по планете!
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29.05.2021 15:15 Ответить
миллионы лет всем было наср. на вирусы, впрочем как и на тебя лично, даже Илон Рокфеллер на тя наср...ал
так шо... иди спать шоле, завтра вирус помрет.
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29.05.2021 15:59 Ответить
четыре всадника Апокалипсиса - персонажи из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_6 шестой главы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Откровения Иоанна Богослова .
До сих пор нет единого мнения, что именно олицетворяет каждый из всадников, однако их часто именуют Чума (едет на белом коне - ещё известен как Завоевательhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-flegg-1 [1] ), Война (на рыжем коне - ещё известен как Раздорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-Lenski-2 [2] ), Голод (на вороном коне)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-Mounce-3 [3] и Смерть (на бледном коне)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-Kittel-5 [5] . Бог призывает их и наделяет силой сеять хаос и разрушение в мире. Всадники появляются строго друг за другом, каждый с открытием очередной печати - первых четырёх из семи печатей книги Откровения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0
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29.05.2021 15:18 Ответить
Санитары!
поменяйте код от двери или на дверь кабинета где комп у вас там.
пожалуйста
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29.05.2021 15:57 Ответить
))))
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29.05.2021 15:59 Ответить
та бо слушай, ты если верун, то - планете 7000 лет(!)
ну а потом - я не буду дискуссию вести с человеком, который пользуется интернетом и .... нутыпонел. короче.... я тоже был типо веруном, ибо "так сказали"
желаю удачи... и да.. очень трудно не, скажу так, ... взорваться ненавистью, вспомнив что меня тоже отравили же этой ерундой то. так шо - читай Маркса Твена
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29.05.2021 16:22 Ответить
в Индии уже больше 10 тысяч заражений черным грибком и в РФ тоже уже фиксируются случаи, скоро до нас дойдет эта гадость, а она жесть какая страшная, я на кадрах увидел, как лицо разъедает плесенью, как сифилис в кино видел, что нос отпадает, так от плесени не только нос, а она тупо все лицо разъедает и полностью все срезать надо, что уже в некрозе. А с нашими властями бестолковыми из опыта понятно, что как они вакцинацию провели, то когда эта плесень будет, то тут все будет в трупах. А грибок еще ж живучий и он выживает на всем - стены покрывает, ванные, только черный грибок мутировал с коронавирусом и это будет просто страна трупов и страшное будет происходить, если кругом будут зараженные этим ходить. А черный грибок проникает и в легкие и разъедает все. За пару дней люди дохнут. Сейчас период, как в Ухане был, что только начало распространения, а скоро этот черный грибок коронавирусный покроет всю планету, как с коронавирусом было. Лучше закрыть страну быстро и никого не впускать и не выпускать и оборудовать для экспорта и импорта высокотехнологичные проверяющие таможни, которые будут со 100% выявлять вирус новый. И создать вооружение, которое птиц отстреливать будет ибо они могут перенести вирус. Больницы нужно строить и модернизировать. Нужно готовиться к пиз..цу!
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29.05.2021 16:51 Ответить
кстати, а вы читал Зетатолк?
Рекомендую. Правда они высрали шо это ВСУ сбили самолет, но то таке, для тя сойдет то
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29.05.2021 16:53 Ответить
не надо говорить, что для меня сойдет. зачем мне вранье читать???
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29.05.2021 17:13 Ответить
да ну?
а что для тя не вранье то?
например то шо Яхве разорвал живьем детей из-за смеха?
ну, давай, посмейся над плохими жертвами, что делали то что им запрограммировал("по образу и подобии") - давай, чо?
вы настолько лицемеры.... "менторы", а по-сути - тупо как и например попы - "я прав", а кто иначе мыслит = "варианты расправы".
кстати, подумай над тем что ты несешь, товарищ, а?
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29.05.2021 17:21 Ответить
я не верю в бога и в предсказания и т.п. но я верю в науку и биологические вооружения - это доказанный факт с которым столкнулась вся Земля. И сложив в мозаику, что происходит - вирусы, заражения, распространения, мутации, последствия влекущие - падение экономики мировой, голод, новые вирусы, как коронавирус с черной плесенью, новые вирусы выпускаемые спецслужбами и лабораториями, которые потом вакцины будут делать и получать прибыль, террористы строящие лаборатории и разрабатывающие хим оружие и био оружие, и мир ждет считай то, что в мифологии написано, только наяву. И этого может и не случиться, но если в голове есть понимание, что такое возможно, то ты будешь больше готов к этому апокалипсису, чем если думать, что это паранойя и забивать и заражаться, а потом получить страшные последствия для организма и смерть. Бил Гейтс еще в 2008 году предупреждал, что скоро появится вирус, который поразит планету и будут миллионы зараженных и миллионы смертей. И никто, как ты не воспринял в серьез это, а это произошло и мир оказался не готов. В прошлом году Гейтс сказал, что скоро будет вирус еще заразнее и еще смертельней и сейчас тоже люди на полном серьезе не воспринимают, а он предупреждает готовиться к этому и модернизировать все для противостояния - больницы готовить, и схемы безопасности и планы действий делать. Люди тупят и поплатятся за это страшными жертвами. я, как проповедник толкаю речь. ))) но это потому что от части я и сам еще не осознаю, что это будет за ужас и не хочется в это верить. Но к этому нужно готовиться на уровне государства! Посмотри коронавирус с черной плесенью. Если эта херня наберет таких же оборотов, как просто коронавирус, то это будет АД!
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29.05.2021 16:35 Ответить
логично мыслить не попробовал?
таких вирусов было... ах оставьте
https://www.youtube.com/watch?v=RYsQqaAxDtw
и все вирусы обсерались.
ну да, я верю в т.н. "судьбу", но вы это вообще на крайняк написал. ну например "планета" уничтожит жителей = заражение радиацией будет и никто кроме тараканов, да и то сомнительно, не будет этот шарик считать чем-то достойным для захвата или для откачки ресурсов, ибо этот "кто-то" уже решил все проблемы, шоп блин, таскаться на х.з. куда и добывать х.з. что.
расслабься, никому мы нах не нужны
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29.05.2021 16:44 Ответить
Опять на арену выпустили нафталиновый комитет-300?
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29.05.2021 17:22 Ответить
походу да, но товарищ видимо из этих... у кого до сих пор "архангелы" с мечуганами, вместо бластеров
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29.05.2021 17:25 Ответить
Щоб ви були здорові, комуняки.
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29.05.2021 15:24 Ответить
Знает панда чей баббук съела))
Красножопые - это всегда либо радиация, либо "революция"(у себя там мясорубка), либо как вот щас. Кстати - за это - спс. ""дяде Сэму"
разруливай, байден. мрази вскормили красножопых - давай, мочи их. ублюдок
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29.05.2021 15:56 Ответить
Шо це з тобою?
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30.05.2021 08:42 Ответить
че, не красножопые вирус запустили?
а кто их вскормил?
че я не так написал то?
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30.05.2021 08:54 Ответить
Шось, крім них, ніхто цього вірусу і не бачив, та всі їм вірять на слово. Чи вперше?
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30.05.2021 09:01 Ответить
скажи это Антиколорадосу, который еще в январе пр. года чуть не обосрался от того шо будет пандемия, а щас говорит шо большинство знакомых переболело, а их(знакомых) количество даже уменьшилось
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30.05.2021 10:11 Ответить
В кожного своя голова має бути. Навіть те, шо хтось на шось перехворів за цей рік нічого не доказує. Тобто хочу сказати, шо людство, скоріш за все, живе з цим вірусом всю свою історію, просто його ніхто ніколи не шукав.
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30.05.2021 10:52 Ответить
Странно, осередок рождения ковид-19 и тока 20 случаев на 1млрд населения.
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29.05.2021 17:20 Ответить
кому как не тебе знать что вся "статистика" от тов. Сци = это прямо как он совков - ой, погибло 5млн. рабов, ой, ну ладно, 15, упс, ну да, 27, эээээ, ну вот, да пусть уже 47(могут повторить)

какой мрак же этот совок проклятый
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29.05.2021 17:29 Ответить
 
 