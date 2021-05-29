В китайском городе Гуанчжоу выявили 20 заболевших коронавирусом. Район закрыт для тестирования, - Associated Press

В китайском городе Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге страны выявили 20 заболевших коронавирусом и закрыли район для тестирования его жителей на COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Район, помещенный на карантин, находится в центре города. Его жителям запрещено покидать дома, закрыты детские сады, рынки, развлекательные места. Начальную школу перевели на онлайн-обучение. В нескольких прилегающих районах также ввели ограничение на прогулки.

Как сообщает газета Global Times со ссылкой на органы здравоохранения, распространение инфекций в этом районе города было "быстрым и сильным".

Предположительно, большинство выявленных в последнее время инфекций в Гуанчжоу связаны с 75-летней женщиной, у которой 21 мая был обнаружен "индийский штамм" коронавируса. Большинство среди остальных заболевших людей ходили с ней на ужин или живут вместе с ней.

Вирус также распространился и в соседнем городе Наньшань, где в субботу после тестирования жителей из Гуанчжоу зарегистрировали один новый подтвержденный случай и два бессимптомных случая.

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