В китайском городе Гуанчжоу выявили 20 заболевших коронавирусом. Район закрыт для тестирования, - Associated Press
В китайском городе Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге страны выявили 20 заболевших коронавирусом и закрыли район для тестирования его жителей на COVID-19.
Об этом сообщает Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Район, помещенный на карантин, находится в центре города. Его жителям запрещено покидать дома, закрыты детские сады, рынки, развлекательные места. Начальную школу перевели на онлайн-обучение. В нескольких прилегающих районах также ввели ограничение на прогулки.
Как сообщает газета Global Times со ссылкой на органы здравоохранения, распространение инфекций в этом районе города было "быстрым и сильным".
Предположительно, большинство выявленных в последнее время инфекций в Гуанчжоу связаны с 75-летней женщиной, у которой 21 мая был обнаружен "индийский штамм" коронавируса. Большинство среди остальных заболевших людей ходили с ней на ужин или живут вместе с ней.
Вирус также распространился и в соседнем городе Наньшань, где в субботу после тестирования жителей из Гуанчжоу зарегистрировали один новый подтвержденный случай и два бессимптомных случая.
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эффективность на носу.
так шо... иди спать шоле, завтра вирус помрет.
До сих пор нет единого мнения, что именно олицетворяет каждый из всадников, однако их часто именуют Чума (едет на белом коне - ещё известен как Завоевательhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-flegg-1 [1] ), Война (на рыжем коне - ещё известен как Раздорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-Lenski-2 [2] ), Голод (на вороном коне)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-Mounce-3 [3] и Смерть (на бледном коне)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0#cite_note-Kittel-5 [5] . Бог призывает их и наделяет силой сеять хаос и разрушение в мире. Всадники появляются строго друг за другом, каждый с открытием очередной печати - первых четырёх из семи печатей книги Откровения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B0
поменяйте код от двери или на дверь кабинета где комп у вас там.
пожалуйста
ну а потом - я не буду дискуссию вести с человеком, который пользуется интернетом и .... нутыпонел. короче.... я тоже был типо веруном, ибо "так сказали"
желаю удачи... и да.. очень трудно не, скажу так, ... взорваться ненавистью, вспомнив что меня тоже отравили же этой ерундой то. так шо - читай
МарксаТвена
Рекомендую. Правда они высрали шо это ВСУ сбили самолет, но то таке, для тя сойдет то
а что для тя не вранье то?
например то шо Яхве разорвал живьем детей из-за смеха?
ну, давай, посмейся над плохими жертвами, что делали то что им запрограммировал("по образу и подобии") - давай, чо?
вы настолько лицемеры.... "менторы", а по-сути - тупо как и например попы - "я прав", а кто иначе мыслит = "варианты расправы".
кстати, подумай над тем что ты несешь, товарищ, а?
таких вирусов было... ах оставьте
https://www.youtube.com/watch?v=RYsQqaAxDtw
и все вирусы обсерались.
ну да, я верю в т.н. "судьбу", но вы это вообще на крайняк написал. ну например "планета" уничтожит жителей = заражение радиацией будет и никто кроме тараканов, да и то сомнительно, не будет этот шарик считать чем-то достойным для захвата или для откачки ресурсов, ибо этот "кто-то" уже решил все проблемы, шоп блин, таскаться на х.з. куда и добывать х.з. что.
расслабься, никому мы нах не нужны
Красножопые - это всегда либо радиация, либо "революция"(у себя там мясорубка), либо как вот щас. Кстати - за это - спс. ""дяде Сэму"
разруливай, байден. мрази вскормили красножопых - давай, мочи их. ублюдок
а кто их вскормил?
че я не так написал то?
какой мрак же этот совок проклятый