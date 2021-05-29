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На своих должностях останутся заместители главы Минздрава Микичак, Кучер и Садовьяк, - Ляшко

На своих должностях останутся заместители главы Минздрава Микичак, Кучер и Садовьяк, - Ляшко

В должности заместителя министра здравоохранения останутся трое заместителей главы Минздрава, работавших при Максиме Степанове, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как рассказал Ляшко журналистам в субботу, в частности, на своих должностях останутся замминистра Ирина Садовьяк, заместители министра Ирина Микичак и Ярослав Кучер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Ляшко сообщил, что на должность главного санитарного врача подал кандидатуру заместителя гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина.

Также на должность заместителя министра он подал кандидатуру Петра Емца.

Ляшко отметил, что "все кандидатуры были отобраны не на эмоциях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине самый низкий уровень вакцинации в целом мире, включая Африку, - Супрун заявила о возможной эпидемии кори

Минздрав (4899) Степанов Максим (2062) Ляшко Виктор (1364) Микичак Ирина (56) Кучер Ярослав (30) Садовьяк (9)


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Топ комментарии
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Карочє, тєрпіла найдєн, і це Степанов. Решта всі - на своїх місцях. Не забуваймо, що і Ляшко був одним із заступників міністра Степанова. Якщо вся команда залишається, то чи зміниться міністерство? Питання риторичне.
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29.05.2021 15:29
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Карочє, тєрпіла найдєн, і це Степанов. Решта всі - на своїх місцях. Не забуваймо, що і Ляшко був одним із заступників міністра Степанова. Якщо вся команда залишається, то чи зміниться міністерство? Питання риторичне.
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29.05.2021 15:29 Ответить
Степанова в тюрьму не посадили, заменили на такого же сатану Ляшка. При Ляшке сегодня прививают американской вакциной Джонсон- Джонсон, которая не прошла регистрацию в Украине и не сертифицирована. Преступление на лицо. Вот и результат замены.
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29.05.2021 15:45 Ответить
Мафія Радуцького залишається на своїх місцях, а це означає що корупція та махінації продовжуються! Потрібно повертати Супрун на посаду міністра МОЗ як чесного та успішного професіонала-менеджера, відданого патріота України та медичного фахівця найвищого рівня!
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29.05.2021 16:28 Ответить
У тебе все добре? 🤢 Ти ж брав участь у цьому особисто - зробив це разом!
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29.05.2021 17:05 Ответить
покривлялся, в халатах походил(на дурачка) и понял что бамажку писать и шоп она резко дошла куда нуна - надо "птенцов" оставить на(вна) гнезде.
и да - а мі же в Европу идем, то есть - дядь Вася, напиши мне статистику чуть менее кринжовую чем в Польше, а еще что вакцинировано... дай, щас туфлю левую сниму.... ах, вот, 15000 граждан, вот, єто на понедельник, у меня туфеь тоже не одна, и не две, ну, две, но не одна, єй, Кличко, да я не к вам АІЖДОхлощзнеолзхенлоь
(плохо лесат ф польнисах, ето плохо, ай....)
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29.05.2021 15:33 Ответить
А Степанов с отдыха еще не вернулся? Он там случайно не дайвингом занимается?
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29.05.2021 15:34 Ответить
Подельники.
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29.05.2021 15:50 Ответить
Теперь будут воровать вместе?
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29.05.2021 15:50 Ответить
Посада міністра як бонус, виключно для своїх, тимчасовий але ефективний спосіб збагачення. Деякі ще й пенсію військову собі встигають призначити і вихідну допомогу отрмати.
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29.05.2021 15:51 Ответить
правильную цифру за посаду занесли ляшку
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29.05.2021 16:17 Ответить
Дайте Кучеру донецкой згущенки,вместо беларуской.
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29.05.2021 17:20 Ответить
 
 