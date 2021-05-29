На своих должностях останутся заместители главы Минздрава Микичак, Кучер и Садовьяк, - Ляшко

В должности заместителя министра здравоохранения останутся трое заместителей главы Минздрава, работавших при Максиме Степанове, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как рассказал Ляшко журналистам в субботу, в частности, на своих должностях останутся замминистра Ирина Садовьяк, заместители министра Ирина Микичак и Ярослав Кучер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ляшко сообщил, что на должность главного санитарного врача подал кандидатуру заместителя гендиректора Центра общественного здоровья Игоря Кузина.

Также на должность заместителя министра он подал кандидатуру Петра Емца.

Ляшко отметил, что "все кандидатуры были отобраны не на эмоциях".

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