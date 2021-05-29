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Новости Агрессия России против Украины
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Байден должен дать понять Путину, что РФ вернется на международную арену только после того, как российские войска исчезнут из Донбасса, - посол Мельник

Байден должен дать понять Путину, что РФ вернется на международную арену только после того, как российские войска исчезнут из Донбасса, - посол Мельник

Президент США Джо Байден может предложить главе Кремля Владимиру Путину возвращение Российской Федерации на международную политическую арену в обмен на выход российских войск с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом во время интервью изданию Berliner Zeitung заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Россияне хотят, чтобы их уважали, они хотят, чтобы Запад говорил с ними на равных. Байден должен дать понять Путину, что Россия может вернуться на международную арену и с ней больше не будут вести себя как с изгоем. Конечно, для этого заранее необходимы меры по укреплению доверия: Путин просто должен исчезнуть из Донбасса",- утверждает Мельник.

Однако ситуация в Крыму несколько отличается. В 2014 году его оккупировали, нарушив международное право. Этот инцидент стал первым после Второй мировой войти, когда принудительно были изменены государственные границы Европы.

"Сложность заключается в том, что в отличие от Нормандского формата до сих пор не существует другого международного переговорного процесса по возвращению Крыма. Для нас и всего мирового сообщества Крым остается украинской территорией, для Путина -"российским". Ни одно государство никогда не признает эту попытку аннексии. Украина призывает к деоккупации полуострова. Никаких "если", никаких - "но". И для достижения этой цели нам нужен дипломатический инструмент ",- пояснил посол.

Именно таким инструментом, убежден Мельник, должна стать "Крымская платформа", первый саммит которой должен состояться накануне 30-й годовщины Дня Независимости - 23 августа.

Читайте также: Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, - пресс-службы Кремля и Белого дома

Автор: 

Байден Джо (2785) Крым (26369) путин владимир (31216) Донбасс (26955) деоккупация (847) Мельник Андрей (228)


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Топ комментарии
+30
Где-то в Белом доме старина Байден торопливо записывал поручения Мельника.
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29.05.2021 15:34
+17
и Крыма
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29.05.2021 15:33
+7
кому должен ???
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29.05.2021 15:34
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Вы не дочитали. Про Крым там тоже есть. Великий посол Мельник сказал, что по Крыму нет никакого переговорного процесса и нет никакого инструмента.
Ну собссно, так и путен говорит, что он никаких переговоров про Крым ни с кем не ведёт и вести не будет.
Вообще у путена и Мельника одинаковая позиция по Крыму получается
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29.05.2021 18:37 Ответить
Получается ты слепой или читать не умеешь.
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30.05.2021 08:52 Ответить
Как это?
Мельник сказал, что "переговорного процесса нет" - его же слова!
Путен говорит, что "никаких переговоров по Крыму, вопрос Крыма закрыт".
То есть что у Мельника, что у путена позиция единая - никаких переговоров нет.
Где я неправ?
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30.05.2021 09:08 Ответить
Може, хай зразу і Кубань з Таганрогом та Стародубщиною повернуть?
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29.05.2021 18:45 Ответить
что и требовалось доказать!..пуЦар, беря в заложники ушастых лошков донбасских, но то и рассчитывал, что их когда в хвост и в гриву лохматить начнет, мир сжалится, донбасят ипонутых с руиной разграбленной вернут в Украину, снимут часть санкцций, а Крым пока по умолчанию останется московитским..а потом, когда нибудь, как звезды еще раз, как в 14-м, на небе правильно сойдутся, и 2-м этапом, пойдет признание Крыма!....а нужно было бы приоритетом деокупацию Крыма ставить в главе, под угрозой санкций секторальных и персональных, эмбарго на торговлю энергоресурсами, отключение Свифта, приема Украины и даже без ПДЧ в НАТО....вот тогда бы фюрер реально завертелся))...а так тот дамбасс ему и нах не упал кормить оставшихся ДЛБ, все что самое ценное было, вырезано и на матУшку давно вывезено и наверно и смонтировано уже..
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29.05.2021 19:11 Ответить
"Россияне хотят, чтобы их уважали, чтобы Запад говорил с ними на равных. Байден должен дать понять Путину, что Россия может вернуться на международную арену и с ней больше не будут вести себя как с изгоем. Конечно, для этого заранее необходимы меры по укреплению доверия: Путин просто должен исчезнуть из Донбасса".
Да начхать хотел скрепный фюрер на международную арену, он предпочитает, чтобы его "уважали" исключительно с позиции силы. И у меня такое предчувствие, что на встрече с баденом **** уже предоставит новые губернии лаптестана, после "аншлюса" с Белорусью. Так что им на встрече не до "дамбаса" будет.
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29.05.2021 19:12 Ответить
А про Крим вже забули ,чи що?
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29.05.2021 19:54 Ответить
А Мельник то хто,Байденів тато,який має право вказувати президентові США що робити?
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29.05.2021 20:13 Ответить
пасол ты мельник карове в трещину. Из Украины-из Крыма и Донбасса. чмошники тупорылые....
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29.05.2021 20:36 Ответить
Байден должен...

Такое впечатление, что наши дипломаты при ЗЕ тоже деградировали до уровня криворожской гопоты.
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29.05.2021 21:13 Ответить
https://censor.net/ru/news/3268095/gotovitsya_telefonnyyi_razgovor_mejdu_zelenskim_i_bayidenom_pered_ego_vstrecheyi_s_putinym_v_jeneve

28.05.21 15:45 Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.
Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".

От і =даст пАнять=, "животворящий козак" бідонобільного населення України.
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29.05.2021 22:16 Ответить
Крым какбэ фсё?
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29.05.2021 23:41 Ответить
Комната не становится чистой если а ней перестать мусорить.
Извинения и компенсации за оккупацию, смерти, убийства, оскорбления - минимум.
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30.05.2021 03:41 Ответить
Байден ничего вам не "должен", дурики, и никому он ничего не должен.
Где дипломатия, он где-то, чему-то учился? Можно было то же самое сказать другими словами!?!
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30.05.2021 07:55 Ответить
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