Байден должен дать понять Путину, что РФ вернется на международную арену только после того, как российские войска исчезнут из Донбасса, - посол Мельник
Президент США Джо Байден может предложить главе Кремля Владимиру Путину возвращение Российской Федерации на международную политическую арену в обмен на выход российских войск с оккупированных территорий Донбасса.
Об этом во время интервью изданию Berliner Zeitung заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Россияне хотят, чтобы их уважали, они хотят, чтобы Запад говорил с ними на равных. Байден должен дать понять Путину, что Россия может вернуться на международную арену и с ней больше не будут вести себя как с изгоем. Конечно, для этого заранее необходимы меры по укреплению доверия: Путин просто должен исчезнуть из Донбасса",- утверждает Мельник.
Однако ситуация в Крыму несколько отличается. В 2014 году его оккупировали, нарушив международное право. Этот инцидент стал первым после Второй мировой войти, когда принудительно были изменены государственные границы Европы.
"Сложность заключается в том, что в отличие от Нормандского формата до сих пор не существует другого международного переговорного процесса по возвращению Крыма. Для нас и всего мирового сообщества Крым остается украинской территорией, для Путина -"российским". Ни одно государство никогда не признает эту попытку аннексии. Украина призывает к деоккупации полуострова. Никаких "если", никаких - "но". И для достижения этой цели нам нужен дипломатический инструмент ",- пояснил посол.
Именно таким инструментом, убежден Мельник, должна стать "Крымская платформа", первый саммит которой должен состояться накануне 30-й годовщины Дня Независимости - 23 августа.
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Ну собссно, так и путен говорит, что он никаких переговоров про Крым ни с кем не ведёт и вести не будет.
Вообще у путена и Мельника одинаковая позиция по Крыму получается
Мельник сказал, что "переговорного процесса нет" - его же слова!
Путен говорит, что "никаких переговоров по Крыму, вопрос Крыма закрыт".
То есть что у Мельника, что у путена позиция единая - никаких переговоров нет.
Где я неправ?
Да начхать хотел скрепный фюрер на международную арену, он предпочитает, чтобы его "уважали" исключительно с позиции силы. И у меня такое предчувствие, что на встрече с баденом **** уже предоставит новые губернии лаптестана, после "аншлюса" с Белорусью. Так что им на встрече не до "дамбаса" будет.
Такое впечатление, что наши дипломаты при ЗЕ тоже деградировали до уровня криворожской гопоты.
28.05.21 15:45 Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.
Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".
От і =даст пАнять=, "животворящий козак" бідонобільного населення України.
Извинения и компенсации за оккупацию, смерти, убийства, оскорбления - минимум.
Где дипломатия, он где-то, чему-то учился? Можно было то же самое сказать другими словами!?!