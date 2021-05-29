Аэропорт в Ужгороде полностью восстановлен и готов принимать первые рейсы со 2 июня, - ОГА. ФОТО
Международный аэропорт "Ужгород" готовится принимать первые самолеты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОГА.
"Пока предусмотрены рейсы только из столицы. Но мы ведем переговоры с авиакомпанией, чтобы расширить перечень маршрутов, куда можно добраться по воздуху из Ужгорода.
Мы тщательно готовим аэропорт к прилету первых самолетов и пассажиров: готовим рулежные дорожки, забираем лишние кустарники и высокую траву, которые могут ограничивать видимость, наносим разметку", - прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.
Первый рейс Киев-Ужгород, а затем в обратном направлении запланирован на 2 июня. Осуществлять полеты будет авиакомпания Windrose.
Перелеты из Ужгорода в Киев компания будет осуществлять три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.
Продолжительность перелета - 1 ч. 50 мин. Вылет из Киева в 9.30, в Ужгород самолет прибывает в 11.30 ч. Вылет из Ужгорода в 12.20, в Киев самолет прибывает в 14.10 ч.
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От Ужгорода до Киева, меньше 800 километров...
А так, прием воентоваров (общее описание любого предмета), весьма продуктивно.
https://www.google.com/maps/@46.8683948,35.3027733,1892m/data=!3m1!1e3
з Криму їх накриють не те що Калібром, а Смерчем чи Торнадо
і вся наша військотранспортна авіація накриється
Вполне возможно, что для этого так и расположили: что бы срашке не тратить управляемые ракеты и не рисковать авиацией.
Пятая колона у нас очень сильная.
я літав на курорт у Поляну, не дуже знав, як краще, тому туди летів до Львова: 40 хв. на ту-134 + 4,5 години автобусом до Сваляви + 20 хв до Поляни
назад летів з Ужгорода: 40хв. автобусом до Ужгорода + 4,5год на як-40 з посадкою у Вінниці
так шо, приблизно те на те й вийшло
Мне надо было доехать до Тернополя.
Смотрю расписание - прибытие через час.
Закрались смутные сомнения, оказалось - сутки плюс 1 час.
А с Поляны поезда пилят куда угодно, если что.