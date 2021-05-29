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Аэропорт в Ужгороде полностью восстановлен и готов принимать первые рейсы со 2 июня, - ОГА. ФОТО

Международный аэропорт "Ужгород" готовится принимать первые самолеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОГА.

"Пока предусмотрены рейсы только из столицы. Но мы ведем переговоры с авиакомпанией, чтобы расширить перечень маршрутов, куда можно добраться по воздуху из Ужгорода.

Мы тщательно готовим аэропорт к прилету первых самолетов и пассажиров: готовим рулежные дорожки, забираем лишние кустарники и высокую траву, которые могут ограничивать видимость, наносим разметку", - прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина за пару лет построит международный аэропорт на Закарпатье и спроектирует новый - на Донбассе, - Зеленский

Первый рейс Киев-Ужгород, а затем в обратном направлении запланирован на 2 июня. Осуществлять полеты будет авиакомпания Windrose.

Перелеты из Ужгорода в Киев компания будет осуществлять три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Продолжительность перелета - 1 ч. 50 мин. Вылет из Киева в 9.30, в Ужгород самолет прибывает в 11.30 ч. Вылет из Ужгорода в 12.20, в Киев самолет прибывает в 14.10 ч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение трех лет на Закарпатье построят новый международный аэропорт, - ОГА. ФОТО

Аэропорт в Ужгороде полностью восстановлен и готов принимать первые рейсы со 2 июня, - ОГА 01
Аэропорт в Ужгороде полностью восстановлен и готов принимать первые рейсы со 2 июня, - ОГА 02

аэропорт (1509) Ужгород (434)


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Топ комментарии
+10
Патамушо льодчик еще на стажировке, переквалифицируется из шута горохового.
Аэропорт в Ужгороде полностью восстановлен и готов принимать первые рейсы со 2 июня, - ОГА - Цензор.НЕТ 7892
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29.05.2021 16:11
+5
Може і не лишився. Від слова "взагалі". Метрів сто полем - а там і маршрутки зупиняються.
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29.05.2021 15:56
+4
а будівлю аеровокзалу не показали, бо, як був совок, так і лишився?
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29.05.2021 15:48
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Интересно, а почему такое большое время перелета?
От Ужгорода до Киева, меньше 800 километров...
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29.05.2021 15:42 Ответить
Какой-то Л-410 пустят и будет потихоньку пыхтеть.
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29.05.2021 15:45 Ответить
Аеропорти в першу чергу мають бути військовими базами для прийому транспортних та бойових літаків НАТО! Тому потрібно не просто кусати зрізати а відбудовувати аеропорт як повноцінний військовий об'єкт, з системою ППО-ПРО та бойовими системами оборони від диверсантів!
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29.05.2021 16:24 Ответить
В Ужгороде? Военная база? от кого защищаться будем от Словакии или от Венгрии?
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29.05.2021 16:51 Ответить
Захищатись будемо від ракетних та авіаційних нападів терористичної росії та від нападів банд російських диверсантів-терористів!
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29.05.2021 16:59 Ответить
Учитывая их претензию на Закарпатские земли (особенно Венгров), то да.
А так, прием воентоваров (общее описание любого предмета), весьма продуктивно.
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29.05.2021 17:01 Ответить
який ідіот розташував 27 (!!!!) чотирьохмоторні транспортні літаки Іл-76 МД на авіабазі під Мелітополем ????
https://www.google.com/maps/@46.8683948,35.3027733,1892m/data=!3m1!1e3

з Криму їх накриють не те що Калібром, а Смерчем чи Торнадо

і вся наша військотранспортна авіація накриється
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29.05.2021 18:49 Ответить
Абзац! Идиот на идиоте рулят .
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29.05.2021 20:16 Ответить
Не обязательно идиот.
Вполне возможно, что для этого так и расположили: что бы срашке не тратить управляемые ракеты и не рисковать авиацией.
Пятая колона у нас очень сильная.
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29.05.2021 20:38 Ответить
Так это мертвые борта. Не известно когда и для кого их будет восстанавливать.
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29.05.2021 21:35 Ответить
я летів ще за совка на як-40 до Дніпра за 4,5 години з посадкою у Вінниці
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29.05.2021 15:51 Ответить
Капец...
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29.05.2021 15:54 Ответить
та отож
я літав на курорт у Поляну, не дуже знав, як краще, тому туди летів до Львова: 40 хв. на ту-134 + 4,5 години автобусом до Сваляви + 20 хв до Поляни
назад летів з Ужгорода: 40хв. автобусом до Ужгорода + 4,5год на як-40 з посадкою у Вінниці
так шо, приблизно те на те й вийшло
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29.05.2021 16:01 Ответить
Угу, ты б еще на поезде Франковск-Казатын попробовал.
Мне надо было доехать до Тернополя.
Смотрю расписание - прибытие через час.
Закрались смутные сомнения, оказалось - сутки плюс 1 час.
А с Поляны поезда пилят куда угодно, если что.
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29.05.2021 16:15 Ответить
Гиии! З Поляни дійсно поїзда пишіть куди забажаєш😂😂😂. Так штація і називаться Поляна- Пилом -Куда хош😂😂😂
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29.05.2021 17:29 Ответить
Не придирайся к словам. Под Поляной понимается вся курортная местность в Свалявском районе. Поэтому, когда говорят:- Я приехал из санатория поездом" не подразумевают, шо поезд прымо перед дверями санатория останавливается.
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29.05.2021 20:22 Ответить
Патамушо льодчик еще на стажировке, переквалифицируется из шута горохового.
Аэропорт в Ужгороде полностью восстановлен и готов принимать первые рейсы со 2 июня, - ОГА - Цензор.НЕТ 7892
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29.05.2021 16:11 Ответить
Это не тот, который всех банбить будет?
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29.05.2021 19:41 Ответить
Угу, тернополь, франковвск и черновцы тоже готовы. Только редкий чартер туда долетит.
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29.05.2021 15:43 Ответить
а будівлю аеровокзалу не показали, бо, як був совок, так і лишився?
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29.05.2021 15:48 Ответить
Може і не лишився. Від слова "взагалі". Метрів сто полем - а там і маршрутки зупиняються.
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29.05.2021 15:56 Ответить
Підлатали трохи,підфарбували,ну і т.ін. А загалом аеровокзал залишився таким,яким був у 80-х Недавно фотки були розміщені у "НовинахЗакарпаття"
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29.05.2021 18:17 Ответить
Венгры должны быть довольны
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29.05.2021 15:50 Ответить
І москалі.
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29.05.2021 15:54 Ответить
Нарешті
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29.05.2021 15:51 Ответить
Зеленим у почутті гумору не відмови. 😊 Саме вчасно під час пандемії і закритості більшості країн пилити бабло на дорогах і аеропортах. 😁 Ніхто не зауважить масштабу рожпилу, або ж тих, хто зауважить буде не багато.
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29.05.2021 15:54 Ответить
Прилетал ресторатор, порешал вопросы. Бывший глава ОДА петров, которого сюда зеля прислал, поставил своего бывшего зама директором, и пошли потоки
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29.05.2021 17:43 Ответить
а при зльоті літак так само залітає у словацьке небо, як і раніш?
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29.05.2021 15:55 Ответить
Да
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29.05.2021 17:43 Ответить
разрулили вроде со словаками этот вопрос, который блокировал эксплуатацию аэропорта
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29.05.2021 17:46 Ответить
Блокировали наши чинодралы, требовавшие от них за запуск совместного аэродрома лет 5 назад большой откат. Словаки откатились и сплюнули.
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29.05.2021 18:31 Ответить
возможно и так, не полностью в теме
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31.05.2021 18:48 Ответить
Рекомендую организовать рейсы в Тель-Авив,особенно зимой.У нас очень многие любят лыжи.
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29.05.2021 16:21 Ответить
А мы любим палки.
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29.05.2021 16:53 Ответить
Это да, только кто этим заниматься будет? По хорошему и летом можно принимать в горах туристов из очень жарких стран...
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29.05.2021 20:32 Ответить
я бы приезжал летом отдохнуть.Горы люблю и даже за 30 лет к нашей жаре не привык.
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30.05.2021 06:13 Ответить
Там вопрос логистики и обьемов туристов. Если неорганизованный туризм, проблем нет, можно хоть в Буковель, хоть в ту же Поляну, летом, самое то. Если турпоток,организовать-дело серьезное.
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30.05.2021 11:17 Ответить
"полностью восстановлен" А його що , бомбили ? )
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29.05.2021 16:28 Ответить
Час "бомбив". Трава росла, бур*яни.
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29.05.2021 16:56 Ответить
Медведчуку зробили летовище. Ну а що?? Засидиться під домашнім арештом, а тут в Закарпатті хатинка пустує. І опппа! 3 години і вдома!
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29.05.2021 17:35 Ответить
Не только ему. Каждую неделю самолеты приземляются. Даже когда аэропорт считался неработающим ))
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29.05.2021 17:46 Ответить
В 2000-х пока у Шухрыча своего самолета не было, часто рейс в Киев, после окончания выходных задерживали. Шухрыч пока подмывался, звонил начальнику порта и задерживал рейс. Сидишь так в самолете минут 40 и не злым тихим словом СДПУо вспоминаешь.
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29.05.2021 20:36 Ответить
Ну ще закарпатський балоган є😂😂😂
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29.05.2021 17:51 Ответить
Сигареты контрабасом теперь в разы комфортнее будет отправлять.
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29.05.2021 18:31 Ответить
Це всьо було заплановане ще хетьманом сивочолим! Ну прі чьом здєсь Зєлєнскій???
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29.05.2021 20:38 Ответить
Ради одного рейса аэропорт восстанавливали?
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29.05.2021 21:38 Ответить
 
 