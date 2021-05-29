Аэропорт в Ужгороде полностью восстановлен и готов принимать первые рейсы со 2 июня, - ОГА. ФОТО

Международный аэропорт "Ужгород" готовится принимать первые самолеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОГА.

"Пока предусмотрены рейсы только из столицы. Но мы ведем переговоры с авиакомпанией, чтобы расширить перечень маршрутов, куда можно добраться по воздуху из Ужгорода.

Мы тщательно готовим аэропорт к прилету первых самолетов и пассажиров: готовим рулежные дорожки, забираем лишние кустарники и высокую траву, которые могут ограничивать видимость, наносим разметку", - прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Белецкий.

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Первый рейс Киев-Ужгород, а затем в обратном направлении запланирован на 2 июня. Осуществлять полеты будет авиакомпания Windrose.

Перелеты из Ужгорода в Киев компания будет осуществлять три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу.

Продолжительность перелета - 1 ч. 50 мин. Вылет из Киева в 9.30, в Ужгород самолет прибывает в 11.30 ч. Вылет из Ужгорода в 12.20, в Киев самолет прибывает в 14.10 ч.

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