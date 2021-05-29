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Новости Коронавирус и карантин
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В центре массовой вакцинации во Львове прививку от коронавируса получили уже 170 человек, - глава ОГА Козицкий

В центре массовой вакцинации во Львове прививку от коронавируса получили уже 170 человек, - глава ОГА Козицкий

По состоянию на 15.00 во Львове, в центре массовой вакцинации населения от коронавируса на стадионе ArenaLviv вакцинировали уже 170 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"170 человек вакцинировали по состоянию на 15:00. Общался с медиками, все люди чувствуют себя хорошо", - отметил он.

"Спасибо представителям ИТ-кластера, департамента здравоохранения ОГА, управления здравоохранения города Львова, лабораторного центра, медикам прививочных бригад. Благодаря совместным скоординированным действиям пилотный проект, который реализуется впервые именно на Львовщине, стартовал успешно!", - добавил глава ОГА.

Козицкий также напомнил, что в центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Вакцинация будет осуществляться в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00 на Арене "Львов".

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В центре массовой вакцинации во Львове прививку от коронавируса получили уже 170 человек, - глава ОГА Козицкий 01
В центре массовой вакцинации во Львове прививку от коронавируса получили уже 170 человек, - глава ОГА Козицкий 02
В центре массовой вакцинации во Львове прививку от коронавируса получили уже 170 человек, - глава ОГА Козицкий 03
В центре массовой вакцинации во Львове прививку от коронавируса получили уже 170 человек, - глава ОГА Козицкий 04

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Львов (4580) Козицкий Максим (98) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Судячи по кількості вакцинованих - це справді була масова вакцинація)
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29.05.2021 16:03
+4
Над Україною вже давно розпилюють вірус дебілізму
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29.05.2021 16:34
+3
Тьма!
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29.05.2021 15:59
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Тьма!
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29.05.2021 15:59 Ответить
Львів це передове українське місто, досвід якого мають переймати інші міста України. Вакцина Пфайзер Модерна має в першу чергу йти у Львів!
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29.05.2021 16:30 Ответить
Тьма!

Не то слово!...
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29.05.2021 16:38 Ответить
Судячи по кількості вакцинованих - це справді була масова вакцинація)
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29.05.2021 16:03 Ответить
І я оце намагаюся скласти до купки масова і 170...
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30.05.2021 07:36 Ответить
"Общался с медиками, все люди чувствуют себя хорошо", - отметил он." це треба розуміти, що в обморок від ін'єкції ніхто не впав? Той Козіцкій хоч знає, сеюкільки часу потрібно, щоб проявилися побічні дії саме від вакцини? Хоча про що це я?
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29.05.2021 16:04 Ответить
А этого никто не знает...может через год...а может через пять лет...а может через десять..
Исследований длительных то нет..
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29.05.2021 16:06 Ответить
"все люди чувствуют себя хорошо" - це про що? Після ванцини перших 5-6 годин ніяких наслідків, а потім чуть не суткі поковбасило нормально, температура, слабкість, ломота, хваробливий стан. І так майже усі кого знаю хто привівався. Прививка: астра-зенека.
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29.05.2021 16:24 Ответить
То їм ще пощастило, бо бувають інсульти. Кров згущується, як під час ковіду.
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29.05.2021 16:29 Ответить
У центрі масової вакцинації у Львові щеплення проти коронавірусу отримали вже 170 людей, - глава ОДА Козицький - Цензор.НЕТ 1157
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29.05.2021 17:28 Ответить
брехня, ні в мене, ні в моїх знайомих не було взагалі нічого. Але то була Зенека
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29.05.2021 16:36 Ответить
Знайомого потрусило ніч і далі все гаразд, а сім'я після одної вакцини захворіли обоє
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30.05.2021 07:40 Ответить
Круто....массово...170 человек за 8 часов..22 человека в час....и как минимум 10 точек вакцинацинации...
Итого 2 человека в час на одно место....
Круть крутейшая...
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29.05.2021 16:04 Ответить
Итого 2 человека в час на одно место...

Потому что это всемирный развод под фанфары СМИ...
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29.05.2021 16:41 Ответить
170 - это массово.
Не надоели еще имитаторы?
Может, пора уже по-приколу на Майдане собраться?
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29.05.2021 16:04 Ответить
Дурных вакцинироваться вакциной которая не зарегистрированна в ЕС нашлось всего 170 человек..
Львовяне понимают...что паспорта вакцинации им после этой китайской вакцины не видать...а граница рядом..
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29.05.2021 16:08 Ответить
так може їм реально не треба у Європу.
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29.05.2021 16:31 Ответить
хм.. нужно с самолетов распылять.. эффективней будет и не нужно согласие каждого человека
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29.05.2021 16:27 Ответить
Вони вже давно так роблять.
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29.05.2021 16:30 Ответить
Над Україною вже давно розпилюють вірус дебілізму
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29.05.2021 16:34 Ответить
Точно! Приблизно 73% попали під розпилювання
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29.05.2021 16:41 Ответить
что в центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дія" Источник: https://censor.net/ru/n3268251\\\\\\\\\\\\

А то шо в Европе этой вакциной даже бродячих собак и енотов не колют, деятель скромно умолчал.
Идем в Евросоюз чо.
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29.05.2021 16:51 Ответить
Посочувствовать *********, что ли? Да и хер с ними. Если ума нет, то его и не купишь.
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29.05.2021 16:55 Ответить
Масова вакцинація??? У Польщі один пересувний пункт за цей час вакцинував упятеро більше людей.
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29.05.2021 17:16 Ответить
В центре Львова, есть ужасный подземный туалет -- о там -- массового пользования! *)
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29.05.2021 17:29 Ответить
Вот это массовость, Я понимаю прийдется жить 1000 лет что бы попасть на это святое действо.
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29.05.2021 18:29 Ответить
Що ті сотні та тисячи, коли нас міліони! Це навіть не смішно. Нащо будуваті ті центри замість закупити вакцину і робити щеплення у пересувних наметах, наприклад, як в усьму світі? Нема більше на чому гроши вкрасти? Вже на життях власного народу жеруть!
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29.05.2021 20:22 Ответить
Зібрався поміщик з'їздити в місто, а щоб Іван не сидів без діла, він наказав йому на горищі ловити мишей. Поміщик поїхав, а Іван поліз на горище, приліг там та й добряче заснув. Проспав пів дня, коли чує, що його пан вже повернувся. Він скоріше став на коліна біля мишиної нірки і завмер
В той час поміщик піднімається по драбині і питає:
- Іване, а чи багато ти мишей зловив?
Іван: - Тихіше, тихіше! Зараз одну спіймаю, потім ще одну і буде дві!!
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29.05.2021 20:25 Ответить
 
 