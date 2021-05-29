В центре массовой вакцинации во Львове прививку от коронавируса получили уже 170 человек, - глава ОГА Козицкий

По состоянию на 15.00 во Львове, в центре массовой вакцинации населения от коронавируса на стадионе ArenaLviv вакцинировали уже 170 человек.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"170 человек вакцинировали по состоянию на 15:00. Общался с медиками, все люди чувствуют себя хорошо", - отметил он.

"Спасибо представителям ИТ-кластера, департамента здравоохранения ОГА, управления здравоохранения города Львова, лабораторного центра, медикам прививочных бригад. Благодаря совместным скоординированным действиям пилотный проект, который реализуется впервые именно на Львовщине, стартовал успешно!", - добавил глава ОГА.

Козицкий также напомнил, что в центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Вакцинация будет осуществляться в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00 на Арене "Львов".

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