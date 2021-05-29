В центре массовой вакцинации во Львове прививку от коронавируса получили уже 170 человек, - глава ОГА Козицкий
По состоянию на 15.00 во Львове, в центре массовой вакцинации населения от коронавируса на стадионе ArenaLviv вакцинировали уже 170 человек.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"170 человек вакцинировали по состоянию на 15:00. Общался с медиками, все люди чувствуют себя хорошо", - отметил он.
"Спасибо представителям ИТ-кластера, департамента здравоохранения ОГА, управления здравоохранения города Львова, лабораторного центра, медикам прививочных бригад. Благодаря совместным скоординированным действиям пилотный проект, который реализуется впервые именно на Львовщине, стартовал успешно!", - добавил глава ОГА.
Козицкий также напомнил, что в центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать жителям Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Вакцинация будет осуществляться в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00 на Арене "Львов".
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Не то слово!...
Исследований длительных то нет..
Итого 2 человека в час на одно место....
Круть крутейшая...
Потому что это всемирный развод под фанфары СМИ...
Не надоели еще имитаторы?
Может, пора уже по-приколу на Майдане собраться?
Львовяне понимают...что паспорта вакцинации им после этой китайской вакцины не видать...а граница рядом..
А то шо в Европе этой вакциной даже бродячих собак и енотов не колют, деятель скромно умолчал.
Идем в Евросоюз чо.
В той час поміщик піднімається по драбині і питає:
- Іване, а чи багато ти мишей зловив?
Іван: - Тихіше, тихіше! Зараз одну спіймаю, потім ще одну і буде дві!!