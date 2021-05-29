Минобороны РФ предложило запретить военным опускать глаза более чем на пять секунд во время видеосовещаний

На заседании с министром обороны РФ Шойгу 3 ноября 2020 года одному из военных показалось, что полковник армии РФ Вязовский заснул. После совещания он подал жалобу на коллегу. После этого последовало служебное разбирательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Baza.

Министерство обороны провело служебную проверку случившегося, в результате которой офицеры пришли к выводу, что Вязовский не спал, а конспектировал. Кроме того, другие участники заседания также записывали за Шойгу, из-за чего опускали глаза "более чем на 5 секунд".

В связи с итогами расследования, министерство предложило запретить участникам совещаний по видеосвязи опускать глаза дольше, чем на 5 секунд.

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Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, опубликовал в Фейсбуке соответствующий документ, отметив: "уровень проблем", решаемых министерством обороны РФ.