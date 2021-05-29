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Минобороны РФ предложило запретить военным опускать глаза более чем на пять секунд во время видеосовещаний

На заседании с министром обороны РФ Шойгу 3 ноября 2020 года одному из военных показалось, что полковник армии РФ Вязовский заснул. После совещания он подал жалобу на коллегу. После этого последовало служебное разбирательство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российское издание Baza.

Министерство обороны провело служебную проверку случившегося, в результате которой офицеры пришли к выводу, что Вязовский не спал, а конспектировал. Кроме того, другие участники заседания также записывали за Шойгу, из-за чего опускали глаза "более чем на 5 секунд".

В связи с итогами расследования, министерство предложило запретить участникам совещаний по видеосвязи опускать глаза дольше, чем на 5 секунд.

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Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, опубликовал в Фейсбуке соответствующий документ, отметив: "уровень проблем", решаемых министерством обороны РФ.

Минобороны РФ предложило запретить военным опускать глаза более чем на пять секунд во время видеосовещаний 01

армия РФ (19079) россия (95381) Шойгу Сергей (712) Лукашевич Вадим (39)


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Топ комментарии
+33
аидать больше чем на 5 сек опустили

Минобороны РФ предложило запретить военным опускать глаза более чем на пять секунд во время видеосовещаний - Цензор.НЕТ 8327
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29.05.2021 17:06
+29
Повезло Менделю, что он не военный.
Минобороны РФ предложило запретить военным опускать глаза более чем на пять секунд во время видеосовещаний - Цензор.НЕТ 369
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29.05.2021 17:02
+29
Міноборони РФ запропонувало заборонити військовослужбовцям опускати очі на понад п'ять секунд під час відеонарад - Цензор.НЕТ 8611
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29.05.2021 17:39
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Лаптестан разрешил оркам закрывать глаза тока на 5 сек... я патсталом...сэкскрементировать в штаны и не жить больше...
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30.05.2021 03:07 Ответить
Боже, какое счастье , шо я - не кацап !!!
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30.05.2021 03:11 Ответить
Интересно, Киву возьмут под начало Шойгу ?
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30.05.2021 03:25 Ответить
Міноборони РФ запропонувало заборонити військовослужбовцям опускати очі на понад п'ять секунд під час відеонарад - Цензор.НЕТ 7819
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30.05.2021 11:41 Ответить
Бачили очi, що купували...
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30.05.2021 12:21 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіли,пля..."
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30.05.2021 14:58 Ответить
Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство...»сцарь Московії Пєтя 1.Нічого не міняється на болотах мокшанських.
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30.05.2021 15:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O3qXVu2YPwk

26 мая 2021 г. обломки МН17 подтвердили правоту "Алмаз-Антея" - ракета летела со стороны Снежного

про виїзне засідання суду в Гаазі
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30.05.2021 15:28 Ответить
А якщо хтось стуконе, що інший учасник наради можливо бзднув, то вмонтують мікрофони в стільці?

"Солдат, еще раз так надолго моргнете, - застрелю".
В. Шендерович, "Кукльі", "Осенний призьів".
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31.05.2021 11:37 Ответить
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