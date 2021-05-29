"Те, кто возвращаются из Турции, будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест на COVID-19", - Ляшко
Украина планирует разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращаются из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", - сказал он журналистам в субботу.
Ляшко отметил, что в связи с изменениями ЕС критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также пересмотрит такие критерии.
"Мы внесли изменения в постановления Кабмина и сейчас согласовываем их с центральными органами исполнительной власти. Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической сточки зрения для Украины, Минкульт и МИД определили страны, где будут зеркальные действия", - рассказал он.
При этом Ляшко подчеркнул, что в настоящее время нет подтвержденной официальной информации о признании или непризнании отдельными странами тех или иных вакцин от COVID-19 и о возможном запрете приезжать в эти страны лицам, которые вакцинированы "не такой вакциной".
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это прерогатива кабмина.
Во счастье привалило!...
а как же остальные - те кто например возвращается из Польши ....
Вывод такой:
- Привезла она вирус из Турции
- Тесты в Украине не определяют коронавирус, даже если он есть
Когда он опустился на дно - снизу постучали