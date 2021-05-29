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Новости Коронавирус и карантин
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"Те, кто возвращаются из Турции, будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест на COVID-19", - Ляшко

Украина планирует разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращаются из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко отметил, что в связи с изменениями ЕС критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также пересмотрит такие критерии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам, летящим в Турцию, с 15 мая не нужно сдавать ПЦР-тест на COVID-19, - Ткаченко

"Мы внесли изменения в постановления Кабмина и сейчас согласовываем их с центральными органами исполнительной власти. Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической сточки зрения для Украины, Минкульт и МИД определили страны, где будут зеркальные действия", - рассказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что в настоящее время нет подтвержденной официальной информации о признании или непризнании отдельными странами тех или иных вакцин от COVID-19 и о возможном запрете приезжать в эти страны лицам, которые вакцинированы "не такой вакциной".

карантин (16729) Турция (3372) Ляшко Виктор (1364) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Ляшко робить катастрофічну помилку яка буде коштувати нам дуже дорого!
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29.05.2021 17:20
+6
Я дивлюсь що тут збудились якраз ті хто ніколи не був у Турціі й ніколи не буде,бо,мабуть,у кишенях миші оселлись. А у головах одна заздрість.
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29.05.2021 17:34
+3
-- прерогатива с Кривого Рога...
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29.05.2021 17:24
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Ляшко робить катастрофічну помилку яка буде коштувати нам дуже дорого!
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29.05.2021 17:20 Ответить
ляшко не может самостоятельно принимать такие решения.
это прерогатива кабмина.
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29.05.2021 17:23 Ответить
-- прерогатива с Кривого Рога...
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29.05.2021 17:24 Ответить
Саме тому потрібен медик професіонал з міжнародним досвідом на посаді міністра МОЗ, щоб зупиняти ідіотські ідеї Радуцького та Зеленського! Потрібно повернути Супрун, бо ми граємо з вогнем!
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29.05.2021 17:35 Ответить
...шо б кого-то вернуть нужного, надо сперва убрать кого-то ненужного...*)
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29.05.2021 17:37 Ответить
Потрібно прибрати махінатора корупціонера Радуцького з парламенту та взагалі від впливу на медицину! Всі ідеї та дії Радуцького виявились провальними та корупційними і ідіотськими! Медична реформа не зважаючи на рекордне фінансування провалилась повністю! Замість збільшення зарплат медиків та ліквідації хабарів медикам маємо махінації чиновників від медицини з грошима, рекордні зарплати медичних керівників по 20-50-100 тис. грн на місяць і повну деградацію медичної допомоги через звільнення медперсоналу та масову смертність пацієнтів яким не надається навіть елементарна медична допомога в стінах лікарень!
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29.05.2021 17:44 Ответить
І як наслідок провальних ідей та дій Радуцького - нечувана корупція в медицині яка збільшилась в рази! Тепер головні лікарі крутять мільйонами гривень фінансування на свій розсуд і абсолютно безконтрольно а медики продовжують отримувати мінімальну зарплату!
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29.05.2021 17:47 Ответить
щоб побольше передохло.
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29.05.2021 17:25 Ответить
"Те, кто возвращаются из Турции, будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест на COVID-19",

Во счастье привалило!...
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29.05.2021 17:27 Ответить
-- туркам...
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29.05.2021 17:31 Ответить
А ничего что с турции завозят много венерических заболеваний?
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29.05.2021 17:32 Ответить
А еще им можно будет переходить дорогу под красный цвет светофора и ехать под знак "осторожно обрыв"...
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29.05.2021 17:32 Ответить
Я дивлюсь що тут збудились якраз ті хто ніколи не був у Турціі й ніколи не буде,бо,мабуть,у кишенях миші оселлись. А у головах одна заздрість.
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29.05.2021 17:34 Ответить
"живой" позавидовал мертвым из-за самого дешёвого отдыха в мире
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29.05.2021 19:32 Ответить
Чому там заздрити, до Турції хіба що бомжі та зебіли не можуть собі дозволити поїхати
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29.05.2021 22:19 Ответить
турки забашляли санврачу ляшко?
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29.05.2021 17:35 Ответить
бабло побеждает зло...
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29.05.2021 17:50 Ответить
Да турецкий штамм безвреден и даже полезен!😄
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29.05.2021 18:03 Ответить
Недоумок вже звозив сюди заразу з усього світу і розпускав по домам без карантину. Чим закінчився його піар всім відомо.
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29.05.2021 18:09 Ответить
так у нас "зеркальные ответы" уже отменили Законодавство ...- да , интересные эти зЭ-ребята.... янык в очередной раз спрашивает - а что , так можно...
а как же остальные - те кто например возвращается из Польши ....
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29.05.2021 18:34 Ответить
Мы живем в Австрии и на пасхальные праздники приехали домой в Украину. Привезли с собой экспресс-тесты на коронавирус. Моя тёща в этот момент вернулась из Турции кашляя. Пошла делать ПЦР-тест в лаборатории по возвращении в Украину и он показал отрицательный результат. С тестом, который привезли из Австрии, результат был положительный.

Вывод такой:
- Привезла она вирус из Турции
- Тесты в Украине не определяют коронавирус, даже если он есть
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29.05.2021 19:40 Ответить
Вполне может такое бьіть, деньги за тест берут, но сам тест не делают, просто генерируют случайньім образом результатьі. А может бьіть и просто тест ошибочньій и нужно делать повторньій, если есть симптомьі, т.к. вероятность ошибки негативного теста намного вьіше чем позитивного.
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29.05.2021 22:26 Ответить
Если человек идиот, то это надолго (с)
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29.05.2021 19:43 Ответить
Или так, если человек зебил, то єто надолго
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29.05.2021 22:21 Ответить
да нет, не надолго, а навсегда.
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29.05.2021 23:38 Ответить
выяснилось что ляшко еще больший дебил, чем степанов.
Когда он опустился на дно - снизу постучали
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29.05.2021 23:05 Ответить
А не намеренно ли он всё это делает, почему он пошёл на такой рискованный шаг? Как говорится: -"доверять - доверяй, но и проверять не забывай".
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29.05.2021 23:36 Ответить
Зелені просто визнали, що не можуть стримати ковід, провести вакцинацію і вирішили пустити все на самотік, авось саме вирішиться якось. Адже це рішення показує, що по пріоритетам спочатку гроші, а потім життя та здоров'я українців )
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30.05.2021 16:00 Ответить
 
 