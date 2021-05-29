С начала суток 29 мая российские террористы 4 раза нарушили перемирие на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 29 мая, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Неподалеку Новозвановки противник применил минометы 120-го калибра и противотанковые ракетные комплексы.

Вблизи поселка Майорск враг открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников со станковых противотанковых гранатометов.

Кроме этого, противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Шумы из противотанкового ракетного комплекса. Пострадавших в результате обстрела нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ".

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