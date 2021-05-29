РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11052 посетителя онлайн
Новости Газовая война
7 554 63

Власти Германии после выборов могут изменить позицию по "Северному потоку-2", - посол Мельник

Власти Германии после выборов могут изменить позицию по

После выборов в Германии может измениться позиция этой страны по газопроводу "Северный поток-2". На сегодня внутри страны появляются все больше противников этого проекта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Berliner Zeitung заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, ранее немецкие "зеленые" ясно дали понять, что они против "Северного потока-2". Свободная демократическая партия Германии тоже требует моратория на строительство. При этом правящий Христианско-Демократический союз (ХДС) разделен в этом вопросе.

"Но противников все больше и больше, для нас "Северный поток-2" еще не закончен. Вполне может быть, что после выборов будет переосмысление. Этот вопрос также имеет важный аспект политики безопасности: трубопроводы в Украине создают позитивную взаимозависимость между Россией, Украиной и Германией. Эта зависимость всегда имела стабилизирующий эффект. Их потеря может значительно увеличить риск новой российской интервенции", - добавил Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден должен дать понять Путину, что РФ вернется на международную арену только после того, как российские войска исчезнут из Донбасса, - посол Мельник

Германия (6930) Северный поток (1449) Мельник Андрей (228)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Radio Lemberg:
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/188280292_316282829867482_6215136166726105526_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-3&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=kGaD1DkNDT0AX9xWQLJ&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&tp=14&oh=28284da4a42366838a0b9dfc2987105e&oe=60D75E4B Власти Германии после выборов могут изменить позицию по "Северному потоку-2", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7444
показать весь комментарий
29.05.2021 18:29
+8
Могут изменить а могут и не изменить, тупик для нас.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:23
+8
Кто бы не выиграл выборы в Германии, правительство в любом случае будет коалиционное, в одиночку зеленые ничего не смогут сделать. Да и потом, до выборов они могут заявлять, что угодно, но не факт, что они прикроют СП-2. Они прежде всего будут думать об интересах Германии, а не Украины. СП-2 политический проект для РФ, но для Германии он экономически выгоден, потому что немецкие потребители больше не будут оплачивать стоимость транзита газа через Беларусь, Украину и Польшу. А Нафтагазу надо о другом подумать: если СП-2 будет достроен до конца года, то ничего не мешает газпрому прекратить транзит газа зимой, при этом даже заплатив за транзит по контракту. Проблема в том, что некоторые города в этом случае останутся без газа, если заранее не подготовиться к этому
показать весь комментарий
29.05.2021 19:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо! Опять?

Власти Германии после выборов могут изменить позицию по "Северному потоку-2", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 5535
показать весь комментарий
29.05.2021 18:22 Ответить
Могут изменить а могут и не изменить, тупик для нас.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:23 Ответить
Чудной посол, говорит много, даже Байдену советы дает, что он должен, вроде Байден с ним советуется...а по газовому потоку, там есть определенные бизнес интересы определенных финансовых групп, а все остальное болтовня, к сожалению пустая, никакая политическая партия не решает глобальных экономических вопросов.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:25 Ответить
чувствуется знаток! ...это на расее так, на западе партии своих управленцев на гос. посты назначают и барыги там тихо-тихо, за веником что мыши, на кухнях сидят... .
показать весь комментарий
30.05.2021 00:58 Ответить
Но это не точно...😁😁😁😁
показать весь комментарий
29.05.2021 18:25 Ответить
Radio Lemberg:
Коротка довідка для тих, хто досі не розуміє чому Зеленського не запросили на саміт НАТО, а Єрмака - на зустрічі з конгресменами у США

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/188280292_316282829867482_6215136166726105526_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-3&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=kGaD1DkNDT0AX9xWQLJ&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&tp=14&oh=28284da4a42366838a0b9dfc2987105e&oe=60D75E4B Власти Германии после выборов могут изменить позицию по "Северному потоку-2", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 7444
показать весь комментарий
29.05.2021 18:29 Ответить
Влада Німеччини після виборів може змінити позицію щодо "Північного потоку-2", - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1083
показать весь комментарий
29.05.2021 20:02 Ответить
Прикол був, коли гнусавий переконав себе,що він Моісей і вимагав, щоб його пустили з виступом на Яшем, погрожував, що за ним 73, а він туз, бо він може і не піти на зібрання. Послали, нехватало тут клоуна. Нато приїхало подивилось на квартальців, і сказали - можете панове не приїзджати. А тут павлін хотів організувати рандеву з конгресменами, навіть запрошення розіслав. А там спитали - це дружбан руді Джуліані ? І не відповіли на запрошення Стіл замість круглого вийшов квадратний з пенделем. А вони сиплять - це неправда такого не було, то Порох придумав. Навіть по телефону після Паризького патякання не хочуть говорити. Все йде до того, що скоро фюрер побачить зеленського на колінах без штанів та фортепіано, але в косоворотці з балайкою і бубеном.і будуть говорити в унісон - ми старались, нас не слухають. Але це до України вже не відноситься.
показать весь комментарий
29.05.2021 21:41 Ответить
Немцы уверены, потому что знают наверняка: ***** рано или поздно вторгнется в Украину и первым делом разрушит украинскую ГТС. Это, только это и есть истинная цель постройки второй нитки СП.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:33 Ответить
Вот это логично. Я и сам так думаю. Кроме возраста трубы, не надо забывать и про угрозу диверсий, шантажа, внутриполитической борьбы разных политических Украинских группировок. Германия решила подстраховаться. Две трубы, для неё лучше, чем одна, и теряется смысл взрывать Украинскую ГТС.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:56 Ответить
Пуйлу ничего не мешает вторгнутся в Украину.Гипотетически он может взорвать нашу ГТС,щоб быстрее достроить СП.Ситуация .Предположим наша труба перестала функционировать.Ремонт займёт ровно столько времени,сколько достроить СП до Германии.При том,що сам Пуйло скажет,мол другого выхода,чем быстрее вы достроите СП,тем быстрее у вас будет газ.Какие действия немцев?Да они сами её и достроят без москалей,только,щоб без газа не сидеть.Тому наша ГТС не решает вопрос войны мира
показать весь комментарий
29.05.2021 19:21 Ответить
Я думаю полное отключение Украинской ГТС, никому не выгодно. Всё таки, что бы там ни говорили, как бы там ни считали, а в Украинских котлах и плитах, горел, горит и гореть будет именно российский газ. А подрывать трубу это просто глупо. Финансовые потери, консервация расконсервация газовых скважин, перераспределение добытого газа не дешевое удовольствие. В этом мире все друг от друга зависят. Европа зависит от российского газа, но и россия зависит от европейских денег. Так, что всё пойдёт плавно, со скоростью прямо пропорциональной экономической мощи импортёров и обратно пропорционально зависимости от денег экспортёра газа. Санкции поторапливают рашку достроить ту трубу.
показать весь комментарий
29.05.2021 19:53 Ответить
Украинская ГТС вообще уникальна.Тут другое.Москали не умеют чистоплотно вести бизнес.Уже 30 лет,в Украине проблемы из-за газа.Во -первых газ коррумпирует нашу власть.А коррумпированная власть уязвима.Во-вторых,газ рычаг политического давления для москалей,а не просто товар.Если СП достроят,то Украина можно сказать диллегирует часть проблем,которых натерпелась за 30 лет немцам.Немцы думают,шо они красиво разрулят с энергопакетами и уберут риски...Но это их не спасёт.За газом идёт Иван со своими понятиями.Пусть потом не удивляются,когда немецкие партнёры начнут внезапно умирать от сердечных приступов,а их доля акций попадает москалям.Это надо понимать.Но они,пока не понимают.Понимание придёт потом с первой газовой войной
показать весь комментарий
29.05.2021 20:26 Ответить
Честно говоря, в плане ведения бизнеса, москали с хохлами, два сапога пара. Может быть с немцами бизнес будет стабильней.
показать весь комментарий
29.05.2021 20:36 Ответить
Есть принципиальная разница.Она хорошо показана исторически во времена Киевской Руси.Киев был центром торговли.По Днепру шёл торговый путь к Чёрному морю и дальше в Византию.Потом князья порубились и раскололись.Один остался в Киеве,а второй ушёл в Галицию и организовал свой торговый путь.И вот два торговых пути конкурировали между собой.Князьям хватало на хлеб с маслом и они не мешали друг другу.Вообщем как в поговорке"Живи сам и другим не мешай".Демократия.Вече.Это модель украинского бизнеса.Два пути и все довольны.Никто из князей не претендует на путь конкурента. Но у москалей,не бывает двух путей.Ордынская суть,подразумевает монополию.Заручившись поддержкой Хана московит Боголюбский организовал свой торговый путь по Дону.И всё бы ничего,живи торгуй,но не живётся спокойно,когда рядом Киевский торговый путь и Галицкий.Конкуренты.И вот тут то и вылазит разница.У москаля,не уживаются в мозгу три торговых пути и мирная жизнь как в поговорке"Сам живи и другим не мешай"должен быть один путь монопольный,а остальные уничтожить.
Сегодня это происходит тоже.Керченский путь москали,шо делают?Перекрывают.Черноморгаз де наш?В оккупации как и залежи сланца в Славянске.Тобто"Сами не живут и другим не дают"
показать весь комментарий
29.05.2021 20:58 Ответить
Да уж. Но не надо забывать, что Украина, это не только тот народ, что скукожился вокруг Киева. Украина, это и Белгородская, Курская, Воронежская области, это и золотое кольцо городов которые даже имена тех князей до сих пор носят, как то Ярославль или Владимир, Украина, это и Сибирь и Дальний восток, и Питер стоит на Украинских костях и не только костях времён Петра !, но и сотни тысяч жертв ВМВ и особенно Крым, это всё Украина! Не зря же Винницкий матрос Кошка оборонял его от НАТОвцев или кошевой атаман Иван Сирко в другие года воевал с Крымскими Татарами оберегая ту всю перечисленную и не перечисленную, Украину от набегов. Вот я и говорю, два сапога пара.
показать весь комментарий
29.05.2021 21:11 Ответить
По сути да.Украина больше своих границ.Но не претендует на большее в границах,чем признанна мировым сообществом.Не ходит отвоёвывать Кубань,Воронеж,Стародубщину...Не отжимает московский торговый путь.А только подтверждает,своим примером поговорку"Сам живи и другим не мешай" как и в древности.А москали подтверждают свою древнюю противоположность и опять же показывают своё различие с нами.Не забывая говорить,шо мы один народ.А вот видишь?Не один.Украине чужого не треба,но и свого не отдадим.
показать весь комментарий
29.05.2021 21:50 Ответить
А зачем её отвоёвывать! Кубань, Воронеж,Стародубщину.. Она и есть Украина. У неё кроме Киева, даже столицы своей нет. У всех Коряков, Коми Пермяков и Каракалпаков есть свои Сызрани, Йошкар Олы, Сарански и прочие, а у москалей нету !? Вот же как раз эти ваши Кубань, Воронеж,Стародубщина и нападают на вас, никак не могут простить за предательство и надругательство над предками. Ну то мы отвлекаемся в далёкое прошлое. По существу. О трубе. Понятное дело что национальные пропагандисты взаимно разгоняют вас по разные стороны баррикад. Поэтому, верить никому нельзя. Но достоверные факты. Может быть, что даже первопричина нынешнего раздрая, это как раз та самая злополучная труба. Ведь известно, что Украина была плохим плательщиком. Вспомните, Россия всё время требовала погасить долги, требовала предоплату как поступают с ненадёжным плательщиком, даже как то краны вынуждена была прикрутить, понуждая оплатить долги. А Украина, всё твердила, что все долги отдаст! Может быть! Когда ни будь! Половину! А Россия всё твердила, что Украина ворует газ. Ну было же такое? Да, нет? Так с какой стати, сохранять те отношения? Когда проще надёжней и в перспективе дешевле кинуть новую трубу?
показать весь комментарий
29.05.2021 22:27 Ответить
Это всё рукотворные проблемы,создаваемые самой московией.Главная задача трубы была как раз вогнать Украину в долги и занять стратегические высоты в энергетике.Чего стоят, только такие продукты кремля как Фирташ и Бабаков монополизировавшие на газовые коррупционные деньги облгазы и предприятия.Стратегия московии по Украине,такая же как и по Беларуси.Сегодня в Беларуси происходит то,что планировала московия в Украине при Януковиче.Украина, всегда платила и была надёжным транзитёром покупая у московии свыше 50ти лярдов газа и была самой крупным потребителем.Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил иск и признал правоту Украины,раставив все точки над I.
Об истории правда не треба.Бо народ Донбасса не попал в твой перелик
показать весь комментарий
29.05.2021 23:40 Ответить
Да, да) Верить никому нельзя, но расказывать кацапские басни можно?)))Как же так получилось что "вечному должнику и вору" Украине, рашка осталась должна 5,5 лярдов баксов?)
показать весь комментарий
30.05.2021 00:55 Ответить
Это как если бы в хоккее, проигравшая сторона, наняв судей и адвокатов доказала, что играть было надо не по старым правилам, а по новым, и поэтому результаты матча не действительны. И таки выиграв суд, стала дразниться из-за забора. Но то всё позади. Былого не вернуть. Зато жопыт (сокр. жизненный опыт) приобрели. И на будущие такие турниры с таким партнёром не хотят устраивать. Всё развод и девичья фамилия. Только Украина капризничает, цепляется за старую трубу, не даёт развод. А казалось бы, всё должно быть, точно так же, только наоборот.
показать весь комментарий
30.05.2021 06:03 Ответить
Пока еще это один советский народ, но уже растет и там и там поколение, для которого РФия окупант, а украинцы нацики. И делает все это пропаганда.
показать весь комментарий
29.05.2021 21:51 Ответить
Так это пропаганда делает для ураинцев из рашиков оккупантов?
показать весь комментарий
30.05.2021 00:57 Ответить
Что это за оккупант такой, что из своего кармана строит заводы и пароходы, дома и дороги, даёт работу, кормит, поит, одевает обувает оккупированых, вместо того, что бы заковав их в кандалы, под лай овчарок, под стволами пулемётов, отправить их работать на каменоломни за бесплатно?
показать весь комментарий
30.05.2021 06:11 Ответить
Как раз появляется смысл ее взорвать, чтобы Украине насолить.
показать весь комментарий
29.05.2021 20:37 Ответить
Зачем Украину солить? Смысл взрывать, если есть кран? К тому же труба может и пригодиться ещё. Зачем в колодец плевать, может пригодиться воды напиться. Да и есть у Украины козырь в рукаве, газовые подземные хранилища.
показать весь комментарий
29.05.2021 20:43 Ответить
О на волне по вашему не убивают и не бывает разрушений? Все бои только на шпагах?
показать весь комментарий
29.05.2021 19:44 Ответить
Бои на шпагах могут быть только при условии лютой ненависти к противнику. А в наше время, дистанционные бои на удалении от противника путём нажатия кнопок, требуют холодного разумного прагматичного подхода для победы. Я не вижу никакого смысла, при рациональном подходе, взрывать ту несчастную трубу. Она скорее сама сотрётся от песка и частичек металла, которые 30 лет мчатся по ней с огромной скоростью. Такой себе пескоструй.
показать весь комментарий
29.05.2021 20:32 Ответить
Нажатие кнопок по вашему ни как не связано с разрушениями? С чем оно связано по вашему со шпагами всё-таки? Ну а то что Газпром торгует песком по трубам гоня его из Сибири в Европу вообще за гранью реальности, гораздо реальнее то что несчастная труба дифузируется в окружающее пространство. И самое интересное в вашей логике почему украинские партии будут взрывать эту трубу, с которой они кормятся, а росиянские войска разрушая, убивая и грабя все на оккупированных территориях будут конкурирующую с их сп2 трубу лелеять?
показать весь комментарий
29.05.2021 21:31 Ответить
Нажатие кнопок, это более бездушно, холодно и расчётливо, без эмоций, я только это имел в виду. Песок, инородные тела, неизбежны в газовом потоке. Вот они то в первую очередь и разрушают трубу. Это техническая реальность. Ну то такое... А Украинские партии деструктивны, по многим причинам. Да хотя бы по принципу, эх, так не доставайся же никому! Взрывали же они опоры ЛЭП, на границе с Крымом. Воду вопреки здравому смыслу перенаправили в море. Так они повседневно действуют, нанося вред Украине. Так отчего же ты за них гарантию даёшь в отношении газовой трубы?
показать весь комментарий
29.05.2021 21:55 Ответить
Совсем козломордый не спалился) А так дысал, так дысал)))
показать весь комментарий
30.05.2021 01:00 Ответить
Ну, что ещё не так???
показать весь комментарий
30.05.2021 06:05 Ответить
Хер бы вы его построили, если бы не немцы. Захотят они - газпром ваш пойдет пО миру.
показать весь комментарий
30.05.2021 07:49 Ответить
И могут возмутится наличием турбин на электростанциях и водяных насосов Сименс на водохранилищах в Крыму. Но не будут. Это бизнес на наших костях, ничего личного.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:37 Ответить
Про Байдена то же самое говорили. Хотя нет, Байден вообще должен был уничтожить рашку.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:42 Ответить
Так и не ответил,за кого голосовал?😂🌷
показать весь комментарий
29.05.2021 19:15 Ответить
А может и не изменит
показать весь комментарий
29.05.2021 18:49 Ответить
Власти Германии после выборов могут изменить позицию/ Байден должен/Германия должна- рассказывает украинцам свои сны, фантазии и догадки сказочник кодлана Коломойского . Получая зарплату конкретную и реальную.
показать весь комментарий
29.05.2021 18:57 Ответить
Не факт, что зеленые смогут сформировать коалицию. Пока их рейтинг на пару со свободными демократами не дотягивает до коалиции. Левых (коммунисты) и альтернативу (против ЕС) не возьмут, а с партией Меркель не факт, что смогут договориться, во всяком случае быстро. Рано делать прогнозы, там ничего не понятно еще по выборам.
показать весь комментарий
29.05.2021 19:01 Ответить
Кто бы не выиграл выборы в Германии, правительство в любом случае будет коалиционное, в одиночку зеленые ничего не смогут сделать. Да и потом, до выборов они могут заявлять, что угодно, но не факт, что они прикроют СП-2. Они прежде всего будут думать об интересах Германии, а не Украины. СП-2 политический проект для РФ, но для Германии он экономически выгоден, потому что немецкие потребители больше не будут оплачивать стоимость транзита газа через Беларусь, Украину и Польшу. А Нафтагазу надо о другом подумать: если СП-2 будет достроен до конца года, то ничего не мешает газпрому прекратить транзит газа зимой, при этом даже заплатив за транзит по контракту. Проблема в том, что некоторые города в этом случае останутся без газа, если заранее не подготовиться к этому
показать весь комментарий
29.05.2021 19:08 Ответить
Так ведь сейчас газ в Украину поступает по реверсу из Словакии, при чём тут вообще кацапстан ?
показать весь комментарий
29.05.2021 21:55 Ответить
А может они в лес побежали? (С)
показать весь комментарий
29.05.2021 19:11 Ответить
Если только сменит номер позиции по политической камасутре, но не более того, смена позы не поменяет партнеров и не прервет коитуса, разве, что повлияет на степень оргазма!
показать весь комментарий
29.05.2021 19:20 Ответить
Во, кацапни падлючей набежало ,а ведь газ у них свой только в кишечнике урчит ,банда Тупина- кооп. озеро делиться с ними не собирается
показать весь комментарий
29.05.2021 19:41 Ответить
"Хорошо! Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо, я это знаю, знаю!
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я... Особое мнение из Германии... Посол Мельник... фантазер...? Сказочник...? "Стратег"...? "Геополитик"...? "Realpolitik" понимании посла Мельника...? Каких газет он начитался, каких "аналитиков" наслушался... Коби в с*аці росли гриби - народне прислів'я. США уже не возражает, - Байден дал добро! - вся Европа готова делить барыши. Все и всех давно куплено - экспорт коррупции дает свои плоды. И тут вдруг после выборов некие зеленые... И откуда только таких берут... "аналитиков". Человек который говорит только о приятном?
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я...
показать весь комментарий
29.05.2021 19:41 Ответить
Мельник прекрасно знает что будет, но нам он будет вешать лапшу до последнего. Потом будет говорить, что скоро СП-2 закроют, или снесёт ледоходом, нужно только немного потерпеть.
показать весь комментарий
29.05.2021 19:47 Ответить
Мельник наводит тень на плетень. Судьбу Северного потока-2 решили в Украине Зеля и Беня произведя изменения в Нафтогазе и поставив крест на реформе корпоризирования крупных гос.предприятий.
показать весь комментарий
29.05.2021 19:51 Ответить
чотири роки назад аналітик із Сбербанку (зразу ж вигнали) повідомив, що СП 2 економічно не доцільний і принесе реальні збитки як для німців так і для рейху. По перше, Ямал вже не той, запаси скорочуються,дебіту не хватить. Перехід добування на Північний полюс тягне за собою надмірні витрати. Однако похер будують 45 штук газовозів льодокольного типу, на Ямал тягнуть АЕС морського типу. Влет буде капітальний, проект на 30 роки. А поки що будуть качати попеременно. Грандіозний проект, типу поворот річок на південь. А що засруть море Лаптевих -це безсумніву. Пройде три чотири роки і тихцем про все забудуть як,свіжий приклад, проект захоронення відходів Москви в Архангельську. Немає вже проеокту -вбухали колосальні кошти, кучу людей побили - і нема нічого. Так що не партесь.
показать весь комментарий
29.05.2021 22:00 Ответить
Важно то, что США уже изменило своё мнение о СП-2 и похоже навсегда.
показать весь комментарий
29.05.2021 19:57 Ответить
Что изменили США?

Они последовательно ужесточали санкции, до того пока не осталось ничего действенного, кроме как вводить их против самой Германии. Тут Байден сказал что не в Интересах США начинать вводить санкции против Германии.

Ничего из позиции Трампа Байден не изменил.
показать весь комментарий
30.05.2021 02:01 Ответить
Так давайте вже вибирати?!
показать весь комментарий
29.05.2021 21:04 Ответить
Там **** 130 ким залишилось. Du hast keine Anung!!!!
показать весь комментарий
29.05.2021 22:16 Ответить
Мечты, мечты пане посол, где ваша сладость, мечты ушли осталась гадость.

https://zn.ua/ukr/international/p%D1%96vn%D1%96chnij-pot%D1%96k-2-truba-na-prokladkah.html «Північний потік-2». Труба на «прокладках» Як і чому Росії вдається добудовувати «геополітичний» газопровід в обхід України

Вибори в Німеччині 26 вересня. Гілку "В" залишилосьдобудувати 8 км у німецьких водах. Трубоукладач прикривають від екологів чотири німецьких риболовецьких судна. Гілка "А" трохи довша, але до жовтня планують встигнути. Наземне продовження «Північного потоку-2», трубопровід EUGAL у бік Чехії вже готовий. Коли запустять ПП-2 Німеччина буде прокачувати 110 млрд кубометрів в рік. Гроші рахувати німці уміють. Плюс Берлін вибив із Кремля права на допуск до прямого видобутку газу в Сибіру на Південно-Російському родовищі. Країни, які підтримують будівництво ПП-2: Німеччина, Австрія, Нідерланди, Чехія.

Ексспецпредставник США по Україні Курт Волкер нині працює у фірмі, яка лобіює ПП-2. В інтерв'ю «Голосу Америки» містер пояснив, що його особиста позиція стосовно «Північного потоку-2» не змінилася. Тож зарплату він, вочевидь, отримує з почуттям глибокої стурбованості.
показать весь комментарий
29.05.2021 23:34 Ответить
у нас появился свой куратор в Германии а что только им можно?
показать весь комментарий
29.05.2021 23:39 Ответить
 
 