Власти Германии после выборов могут изменить позицию по "Северному потоку-2", - посол Мельник
После выборов в Германии может измениться позиция этой страны по газопроводу "Северный поток-2". На сегодня внутри страны появляются все больше противников этого проекта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Berliner Zeitung заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
По его словам, ранее немецкие "зеленые" ясно дали понять, что они против "Северного потока-2". Свободная демократическая партия Германии тоже требует моратория на строительство. При этом правящий Христианско-Демократический союз (ХДС) разделен в этом вопросе.
"Но противников все больше и больше, для нас "Северный поток-2" еще не закончен. Вполне может быть, что после выборов будет переосмысление. Этот вопрос также имеет важный аспект политики безопасности: трубопроводы в Украине создают позитивную взаимозависимость между Россией, Украиной и Германией. Эта зависимость всегда имела стабилизирующий эффект. Их потеря может значительно увеличить риск новой российской интервенции", - добавил Мельник.
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Сегодня это происходит тоже.Керченский путь москали,шо делают?Перекрывают.Черноморгаз де наш?В оккупации как и залежи сланца в Славянске.Тобто"Сами не живут и другим не дают"
Об истории правда не треба.Бо народ Донбасса не попал в твой перелик
Всё будет хорошо, я это знаю, знаю!
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я... Особое мнение из Германии... Посол Мельник... фантазер...? Сказочник...? "Стратег"...? "Геополитик"...? "Realpolitik" понимании посла Мельника...? Каких газет он начитался, каких "аналитиков" наслушался... Коби в с*аці росли гриби - народне прислів'я. США уже не возражает, - Байден дал добро! - вся Европа готова делить барыши. Все и всех давно куплено - экспорт коррупции дает свои плоды. И тут вдруг после выборов некие зеленые... И откуда только таких берут... "аналитиков". Человек который говорит только о приятном?
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я...
Они последовательно ужесточали санкции, до того пока не осталось ничего действенного, кроме как вводить их против самой Германии. Тут Байден сказал что не в Интересах США начинать вводить санкции против Германии.
Ничего из позиции Трампа Байден не изменил.
https://zn.ua/ukr/international/p%D1%96vn%D1%96chnij-pot%D1%96k-2-truba-na-prokladkah.html «Північний потік-2». Труба на «прокладках» Як і чому Росії вдається добудовувати «геополітичний» газопровід в обхід України
Вибори в Німеччині 26 вересня. Гілку "В" залишилосьдобудувати 8 км у німецьких водах. Трубоукладач прикривають від екологів чотири німецьких риболовецьких судна. Гілка "А" трохи довша, але до жовтня планують встигнути. Наземне продовження «Північного потоку-2», трубопровід EUGAL у бік Чехії вже готовий. Коли запустять ПП-2 Німеччина буде прокачувати 110 млрд кубометрів в рік. Гроші рахувати німці уміють. Плюс Берлін вибив із Кремля права на допуск до прямого видобутку газу в Сибіру на Південно-Російському родовищі. Країни, які підтримують будівництво ПП-2: Німеччина, Австрія, Нідерланди, Чехія.
Ексспецпредставник США по Україні Курт Волкер нині працює у фірмі, яка лобіює ПП-2. В інтерв'ю «Голосу Америки» містер пояснив, що його особиста позиція стосовно «Північного потоку-2» не змінилася. Тож зарплату він, вочевидь, отримує з почуттям глибокої стурбованості.