"Если я буду делать "неправильные вещи", то готов покинуть пост, - Ляшко о своей отставке"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил на встрече с журналистами 29 мая, что пообещал парламентской фракции "Слуга народа" уйти в отставку, если не достигнет своих целей или же будет делать "неправильные вещи".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.

"Я выступал перед фракцией, когда они делали представление на должность... Я рассказывал о своем определенном видении медицинской сферы. Они спрашивали меня, готов ли я буду покинуть пост, если увидят, что я делаю неправильные вещи либо не достигаю определенных целей, о которых говорил", – рассказал министр.



Ляшко ответил, что готов уйти отставку, но выразил уверенность, что выполнит то, о чем говорит.



"Для большинства коллектива я достаточно хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом, а потом стать министром", – отметил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На своих должностях останутся заместители главы Минздрава Микичак, Кучер и Садовьяк, - Ляшко