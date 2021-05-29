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Если я буду делать "неправильные вещи", то готов покинуть пост, - Ляшко о своей отставке

Если я буду делать

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил на встрече с журналистами 29 мая, что пообещал парламентской фракции "Слуга народа" уйти в отставку, если не достигнет своих целей или же будет делать "неправильные вещи".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.

"Я выступал перед фракцией, когда они делали представление на должность... Я рассказывал о своем определенном видении медицинской сферы. Они спрашивали меня, готов ли я буду покинуть пост, если увидят, что я делаю неправильные вещи либо не достигаю определенных целей, о которых говорил", – рассказал министр.

Ляшко ответил, что готов уйти отставку, но выразил уверенность, что выполнит то, о чем говорит.

"Для большинства коллектива я достаточно хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом, а потом стать министром", – отметил глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На своих должностях останутся заместители главы Минздрава Микичак, Кучер и Садовьяк, - Ляшко

Минздрав (4899) отставка (3150) Ляшко Виктор (1364)


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Топ комментарии
+31
это только у меня дежавю ?
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29.05.2021 19:08
+25
где то єто уже бьіло Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 2439
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29.05.2021 19:18
+19
Учишься у зельцмана?
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29.05.2021 19:04
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Учишься у зельцмана?
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29.05.2021 19:04 Ответить
это только у меня дежавю ?
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29.05.2021 19:08 Ответить
Відміна тестів на коронавірус для прибуваючих з Туреччини це перша катастрофічна помилка нового міністра!
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29.05.2021 19:23 Ответить
Відсутність пріоритетів по організації нових лабораторій які допоможуть досягнути 100 тис. тестів на добу це друга катастрофічна помилка міністра!
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29.05.2021 19:25 Ответить
Відсутність орієнтації української медицини на міжнародні протоколи лікування це третя катастрофічна помилка міністра!
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29.05.2021 19:27 Ответить
Закупівля вакцин та ліків без участі міжнародних медичних установ це четверта катастрофічна помилка міністра!
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29.05.2021 19:29 Ответить
В ситуації коли тебе поставила медична мафія як болванчика для публічної порки можна відразу йти з посади, щоб потім не розстріляли за корупцію!
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29.05.2021 19:31 Ответить
Степанова розстріляли хіба? Бандити своїх не здають.
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29.05.2021 19:36 Ответить
Какие лаборатории? У нас нет более важных вещей, например, нет возможности лечения онкобольных детей, которые нуждаются в пересадке костного мозга. До сих пор родители этих детей вынуждены собирать деньги на лечение за границей. В Беларуси есть такое отделение, и там нет олигархов с миллиардными состояниями, которые нажиты на украинских предприятиях и полезных ископаемых, которые они приобрели за бесценок. В Кувейте все природные ископаемые в руках государства и там минимальная пенсия 3 тыс долларов. А у нас дети умирают из-за отсутствия элементарного лечения и никого это не чешет, ни власть, ни тех кто ее избрал. Люди отупели и очерствели, и получат свое бумерангом.
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29.05.2021 19:33 Ответить
я от души смеюсь,- стоит написать, что у соседей "тирания" получилась лучше, человечнее, и справедливее чем наша нищая "демократия" Тут же начинается. Наших людей отправляют лечить в Беларусь и поливают её почём зря
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30.05.2021 06:56 Ответить
он всего лишь очередной министр, а законы по трансплантации принимает ВР. к сожалению...
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30.05.2021 08:32 Ответить
Очередной министр от нашей власти, который ее представляет, а не вас.
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01.06.2021 18:17 Ответить
слідкуйте за Вьетнамом !!!
там китайська зараза схрестилась: аглійський та індійський штами мутували у вьєтнамський
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29.05.2021 19:26 Ответить
Аби ти менше тут п---ів.
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29.05.2021 19:34 Ответить
нє. это у них всё глючит))
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29.05.2021 20:35 Ответить
Можешь прямо сейчас уходить, уже наговорил так, что непонятно как ты главным санврачом стал, да и вообще врачом.
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29.05.2021 19:06 Ответить
Да, прямо сейчас просто обязан уйти, так как в Украине прививают несертифицированным у нас препаратом, компании Джонсон..., не прошедшим регистрацию, а это подсудное дело.
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29.05.2021 19:25 Ответить
А Пфайзер, який отримав дозвіл тіки на екстренне використання, шо, кращий? Чому людям не кажуть, шо це значить - екстренне.
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30.05.2021 08:50 Ответить
Скатертиною дорога!
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29.05.2021 19:09 Ответить
" неправильные" - а це що ... це де Закононодавчо прописано ...
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29.05.2021 19:10 Ответить
таке саме і зюзя обіцяв
але все робив правильно!
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29.05.2021 19:10 Ответить
А кто будет определять их "правильность"? "Слуги народа" во главе с главным "слугой" или все же народ?
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29.05.2021 19:12 Ответить
А он сам себя будет. Оценивать. По типу: я считаю себя самым успешным.
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29.05.2021 20:49 Ответить
Этот дебил тоже из кривого рога?
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29.05.2021 19:12 Ответить
Всё что умеют в Украине, так это только красть, грабить м проститутить !
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29.05.2021 19:13 Ответить
Еще обещать и давать слово, которое не воробей!
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29.05.2021 19:15 Ответить
где то єто уже бьіло Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 2439
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29.05.2021 19:18 Ответить
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29.05.2021 19:29 Ответить
В нас один такий «готовий» вже третій рік на шиї сидить...
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29.05.2021 19:20 Ответить
уже пора
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29.05.2021 19:20 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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29.05.2021 19:20 Ответить
они - "уходят"
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29.05.2021 19:22 Ответить
Головний недоумок з КоМандою.
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29.05.2021 19:24 Ответить
А таки за шо?
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29.05.2021 19:25 Ответить
Думаю, що за 52 000 померлих від коронавірусу.
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29.05.2021 19:42 Ответить
За угробленную экономику, проваленную вакцинацию, коррупцию, рост цен и тарифов... утраченную субъектность. За всё короче. Молодец - хорошо поработал. Его выберут на второй срок
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29.05.2021 20:52 Ответить
Вова, так що же вы пукнули, а пояснить за респект таки ни гугу?
Владимир Александрович, неужто ты сам себе респект решил тут продемонстрировать?
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29.05.2021 19:44 Ответить

Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 6489
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29.05.2021 19:22 Ответить
ЛЯ тролит ЗЕ
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29.05.2021 19:24 Ответить
Дежавю или я подобное недавно слышал от одного поца?
Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 5539
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29.05.2021 19:24 Ответить
Я просто думаю... Он имел в виду: уйдёт из жизни сам? Просто если он нарушит закон будучи уже не президентом, то откуда же он ещё может уйти? Или он президент пожизненно уже?
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29.05.2021 20:55 Ответить
Ляшко зря это сказал, даже если он жить будет на работе то наши корытоборци всё равно обгадят - лучше ихней Сопрун нет никаВо О!
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29.05.2021 19:24 Ответить
чем дальше в лес, тем больше хочется, чтобы Супрун вернулась !

при ЗЕ мы уже имели министрами здравоохранения:
1. девочку-дурочку в кедах
2. профессора "Смерть пенсионерам"
3. выдающегося менеджера-куртконосца

и это за 2 года !!!!!!!
где медреформа ???????????
забыли-проехали ????
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29.05.2021 19:30 Ответить
одне зелене уже подібне обіцяло...
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29.05.2021 19:26 Ответить
У.БУЙ СРАЗУ НА .УЙ.
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29.05.2021 19:30 Ответить
Ляшко выступил с признанием. Он допустил совершение "неправильных вещей".
А далее два варианта.
1. Хапнет столько, что можно с радостью уходить в отставку.
2. Будет хапать до тех пор, пока его не припрут к стенке.
А если Зеленский скажет, иди работой, то будет делать "неправильные вещи" и дальше.
Ну, кто потом ему указ?
Пример тому, бывший министр Степанов. Как только того не пинали, а ему было на всех болт с левой резьбой, пока Зеленский не дал отмашку на его увольнение.
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29.05.2021 19:30 Ответить
Батый давал на разграбление три дня, бубочка по полгода и следующий
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29.05.2021 19:31 Ответить
ти заблудилось, зебильнутое?
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29.05.2021 19:48 Ответить
Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 9190
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29.05.2021 19:32 Ответить
еще одна мантра зеленых жаб...
(вместе с "не так поняли" и "вырвано с контекста" )))))
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29.05.2021 19:38 Ответить
Предлагаю главному прикрутить статью за сутенерство , так., как сравнив страну с проституткой и заняв первую должность, становится автоматически первым сутенером....
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29.05.2021 19:40 Ответить
Другими словами, пока я не наделаю столько неправильных вещей чтобы мне хватило на Средиземноморскую недвижимость, я никуда не уцду
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29.05.2021 19:41 Ответить
Да его только за разгром санэпидемслужбы можно смело к стенке ставить.
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29.05.2021 19:41 Ответить
За великим рахунком - можеш вже йти... Бо участь у цьому квартальному збіговиську йолопів та негідників, правильним вчинком ніяк не назвати...
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29.05.2021 19:43 Ответить
Я, кажется, понял! Это у зекоманды клятва такая. Преданности идеалам зешоблы.
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29.05.2021 19:46 Ответить
Лучше всего, покинуть свой пост до того, как облажаешься... ...а ещё лучше -- молчать в тряпочку! *)
Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 4857
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29.05.2021 19:47 Ответить
Ты уже сделал неправильно...ты уже сбрехал..
Ты пообещал вакцинировать 5 миллионов человек за 100 дней ...полностью вакцинировать...двумя дозами..и ты не сможешь этого сделать..
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29.05.2021 19:49 Ответить
Барашки, до 73 рассчитайсь)
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29.05.2021 19:58 Ответить
Якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду, - Ляшко про свою відставку - Цензор.НЕТ 2455
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29.05.2021 20:18 Ответить
омельян про гиперлуп только говорил,но не строил...
а степашка и пальто и плащик купил,зато вакцины и аппараты швл не купил.
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29.05.2021 20:17 Ответить
"Если я буду делать "неправильные вещи", то готов покинуть пост, - Ляшко о своей отставке"
_Внимание! Это был сеанс ссанины в очи долбогенератов, что верят будто к власти из кожи вон и по головам друг друга рвутся лучшие представители homo чтобы сделать народу хорошо.
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29.05.2021 20:06 Ответить
А судьи кто?? Кто будет определять правильные или неправильные вещи ты делаешь??
Позволь я угадаю...это святой и безгрешный оманский осел.. да??
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29.05.2021 20:08 Ответить
Если я буду делать "неправильные вещи", то обоссусь со смеху; а если не буду, то обосрусь от скуки - Ляшко о своей возможной отставке
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29.05.2021 20:11 Ответить
а кто будет определять "неправильность"?турборежим?
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29.05.2021 20:15 Ответить
Да все вы такое говорите, вот пример тому Зе, тоже многое говорил, а на деле - ноль!
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29.05.2021 20:31 Ответить
Одні зеслова...
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29.05.2021 20:40 Ответить
походу, зелин вирус пустозвонства распространяется среди зебилов воздушно-капельным или даже половым путём..
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29.05.2021 20:55 Ответить
Все так говорят прорываясь к власти.
Как только пустят к корыту мнение меняется резко на противоположное.
И главное! В нашей прекрасной Украине таких 40000000 желающих.
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29.05.2021 20:56 Ответить
"Как только пустят к корыту мнение меняется резко на противоположное"
_Чудак ты, человек... Мнение (а точней цель) - не меняется! Просто дорвавшись до власти они делают ровно то, для чего и рвались к оной власти.
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29.05.2021 22:23 Ответить
Да ладно, все Ляшки такие 3,14_здуны...
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29.05.2021 21:19 Ответить
Черт, можешь писать заяву уже! 5 Киевская больница, вчера разогнали всех ковид больных, даже лежащих под кислородом, кислород дали в аренду и домой. Мама 10 день болезни+ сердечный приступ, только сняли кислород и выкинули домой! Все, коронавирус побеждён?! Больных отправили к семейному доктору, идите и несите в поликлинику вирус.... но велели соблюдать самоизоляцию- п...ц, где логика? Государства нет, есть опг по интересам и не важно кто у руля-зелёные или красные, жопоблок или ес-все рвутся ещё раз хапнуть, а там хоть потоп
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29.05.2021 22:04 Ответить
Ну может окажется человеком слова, а не пи3#@болом как некоторые юмористы 😁😁😁😁
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29.05.2021 22:45 Ответить
 
 