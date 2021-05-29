Если я буду делать "неправильные вещи", то готов покинуть пост, - Ляшко о своей отставке
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил на встрече с журналистами 29 мая, что пообещал парламентской фракции "Слуга народа" уйти в отставку, если не достигнет своих целей или же будет делать "неправильные вещи".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает hromadske.
"Я выступал перед фракцией, когда они делали представление на должность... Я рассказывал о своем определенном видении медицинской сферы. Они спрашивали меня, готов ли я буду покинуть пост, если увидят, что я делаю неправильные вещи либо не достигаю определенных целей, о которых говорил", – рассказал министр.
Ляшко ответил, что готов уйти отставку, но выразил уверенность, что выполнит то, о чем говорит.
"Для большинства коллектива я достаточно хороший пример того, что можно прийти в министерство главным специалистом, а потом стать министром", – отметил глава Минздрава.
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там китайська зараза схрестилась: аглійський та індійський штами мутували у вьєтнамський
але все робив правильно!
Владимир Александрович, неужто ты сам себе респект решил тут продемонстрировать?
при ЗЕ мы уже имели министрами здравоохранения:
1. девочку-дурочку в кедах
2. профессора "Смерть пенсионерам"
3. выдающегося менеджера-куртконосца
и это за 2 года !!!!!!!
где медреформа ???????????
забыли-проехали ????
А далее два варианта.
1. Хапнет столько, что можно с радостью уходить в отставку.
2. Будет хапать до тех пор, пока его не припрут к стенке.
А если Зеленский скажет, иди работой, то будет делать "неправильные вещи" и дальше.
Ну, кто потом ему указ?
Пример тому, бывший министр Степанов. Как только того не пинали, а ему было на всех болт с левой резьбой, пока Зеленский не дал отмашку на его увольнение.
(вместе с "не так поняли" и "вырвано с контекста" )))))
Ты пообещал вакцинировать 5 миллионов человек за 100 дней ...полностью вакцинировать...двумя дозами..и ты не сможешь этого сделать..
а степашка и пальто и плащик купил,зато вакцины и аппараты швл не купил.
_Внимание! Это был сеанс ссанины в очи долбогенератов, что верят будто к власти из кожи вон и по головам друг друга рвутся лучшие представители homo чтобы сделать народу хорошо.
Позволь я угадаю...это святой и безгрешный оманский осел.. да??
Как только пустят к корыту мнение меняется резко на противоположное.
И главное! В нашей прекрасной Украине таких 40000000 желающих.
_Чудак ты, человек... Мнение (а точней цель) - не меняется! Просто дорвавшись до власти они делают ровно то, для чего и рвались к оной власти.