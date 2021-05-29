СБУ по поручению КГБ Беларуси выясняет обстоятельства пребывания в Украине белорусских оппозиционеров и объемы прикрытия ГУР МО, - Семенченко
За время нахождения в СИЗО Семена Семенченко допрашивали один раз. СБУ по поручению КГБ Беларуси пыталось выяснить обстоятельства пребывания группы белорусского оппозиционера Николая Автуховича в Украине, а также конфиденциальных сотрудников ГУР МО.
Об этом экс-нардеп сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что во время активных протестов в Беларуси в октябре-ноябре 2020 года "в Украину один за другим прибывали белорусские патриоты".
"В том числе в Киев приехали Николай Автухович и Артур Папок. Автухович много лет отсидел в белорусских тюрьмах. Он единственный из известных белорусских диссидентов заявил о том, что мирные акции ничего не дадут против кровавого режима Лукашенко-Путина. И публично призывал к сопротивлению. На насилие отвечать насилием. Защищать женщин и детей! Он был готов пройти тот путь, который прошли украинцы в 2014 году. От самообороны Майдана до добровольческих батальонов. И белорусские патриоты обратились к украинским майдановцам и добровольцам. Чтобы с ними поделились опытом, чтобы получить навыки борьбы, чтобы было куда вывезти и разместить семьи, чтобы скоординировать действия с украинцами, если после "белорусского майдана" начнется российская агрессия. Это была не только помощь общественности. В связи с высокой важностью вопроса для нашей национальной безопасности, данную работу полностью отслеживало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Однако по приезду стало известно, что за белорусскими патриотами в Украине велось наблюдение, их телефонные переговоры прослушивались. И речь сейчас не только о группе Николая Автуховича, но и о других группах белорусских патриотов, которые искали помощи и поддержки в украинском государстве", - пояснил Семенченко.
Он напомнил, что 28 октября 2020 года недалеко от границы с Украиной КГБ Беларуси задержал так называемую группу Игоря Олиневича. В составе группе - Дубовский, Романов, Резанович.
"Все это - белорусские оппозиционеры, которые много лет отсидели в белорусских тюрьмах. Сам Игорь Олиневич был осужден в 2010 году за попытку поджога посольства РФ в Минске", - уточнил экс-нардеп.
Вскоре задержали также Николая Автуховича и его группу сопротивления - Артура Папка, Ирину Харачкину, Сергея и Павла Резановичей, Любовь Резанович, Ирину и Антона Мальхеров, Галину Дербиш, Владимира Гундера, Ольгу Майорову.
Обе группы получили обвинения в перевозке оружия и взрывчатки из Украины, а также в терроризме.
8 и 9 февраля 2021 года государственный канал Лукашенко "ОНТ" опубликовал 2 серии документального фильма "Тротил протеста".
"В нем меня и моего бывшего бойца батальона, Дмитрия Палойко (белоруса по национальности) обвинили в поставках оружия и взрывчатки Автуховичу и организации нелегального перехода границы.
15 февраля 2021 года КГБ Беларуси добавил в список террористов 17 человек.
24 февраля из КГБ РБ поступает "поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу №20125030489", в котором требуют допросить меня.
24 марта, ровно через месяц, СБУ проводит "спецоперацию по ПВК Семенченко-Шевченко".
Два дня руководство ГУР МО пытается объяснить, что я выполнял важную работу в качестве конфиденциального сотрудника.
Однако 26 марта судья Печерского суда Константинова, отправляет меня в одиночную камеру изолятора СБУ", - пишет Семенченко.
По его словам, еще через два месяца его защита заявит об отводе судьи, ведь в 2014 году она выдавала разрешения на обыски майдановцев, но его отменят. Константинова продлила срок содержания в СИЗО еще на два месяца.
"За эти 2 месяца единственный допрос, который у меня был - по поручению КГБ Беларуси, который провел следователь СБУ. Вопросы так поставлены, что я должен предоставить им все данные по обстоятельствам пребывания группы Автуховича в Украине, раскрыть объемы прикрытия, фамилии и телефоны офицеров и конфиденциальных сотрудников ГУР МО, то есть фактически дать документальную базу для осуждения белорусских патриотов по статье "терроризм", - констатирует Семенченко.
Он уверен, что слова Путина в послании Федеральному совету о причастности к "попытке государственного переворота" в Беларуси "украинских националистов", относятся к нему.
"После получения ст. 260 (НВФ), второе подозрение - "терроризм", я понял, кто эти "украинские националисты". Это будем мы. Конечно еще докинут и экономических "негероических статей". А доказывать будут так же, как и в Беларуси - запугивая людей "тяжелыми статьями", заставляя идти на "сотрудничество" и "соглашение". Заливая меня потоками грязи по ТВ и Интернету.
И это и есть ответ на вопрос, где те герои-белорусы, которые образуют свои самообороны и добробаты, которые станут в один рад с украинцами против российской агрессии. Они - в тюрьме", - считает Семенченко.
Он напомнил, что в 11:00 9 июня в суде на Соломенской, 3а, будет заседание по апелляции на меру пресечения ему.
Семенченко также передал Автуховичу слова поддержки: "Я знаю - ты мужественно ведешь себя на допросах, знаю, что тебя пытают и ты так же сейчас один в камере. Тебя так же сейчас поливают грязью, как и меня. Не думай, что жизнь закончилась, что нет будущего. Что в твоем настоящем существовании нет смысла. Просто ты не берешь от жизни - ты даешь ей. Показываешь своему народу пример мужества и стойкости. А белорусам сейчас это надо. Слава Украине! Жыве Беларусь!".
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".
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Как раньше зебил билецкий шкварил Протасевича
Він каже про передачу досвіду та навчання!
Если б он хотел просто донести шо СБУ "работает по заказу" КГБ Белоруси то хватило б просто факта и все.
Но он называет имена белорусов которые сидят в минских тюрьмах и утверждает что им давали тут оружие. Что явно лишнее.
И надо быть идиотом чтоб не понимать что его слова выльются в новые обвинения для тех людей. Но семен не идиот.
характерные разведпризнаки работы Семенченко, совпадают с "работой" Надийки Сявченко против Украины..
у них единый оперативный центр в Мацкве..
Наших же теж використовували у різних сумнівних акціях за часів Кучми
от там и посмотрим....
оружие с собой брать...
но не тот совет - и дела не его....
Україні така спецслужба не потрібна - бо вона потрібна Кремлю
Але треба сказати що і в СБУ є патріоти України, не на керуючих посадах, але є.
На них і вся надія.
Вот, собственно, и финиш. ЗЕбилы сделали это вместе.
Заметили, что Одной регулярной "оппозиционерше-провокаторше" на выборах, в сей раз гебня выделила очень мало процентов и она как-то сразу сникла в этом парЛЕМЕНТЕ?
Поэтому нет смысла в чем-то подозревать Семенченко. Не тот случай. В темную его используют или он завербованный провокатор, не суть проблемы белорусских оппозиционеров. Суть в том, что, возглавляемые бакановым гебнявые блохи, начали в открытую подыгрывать своим коллегам по профессии.