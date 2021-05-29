СБУ по поручению КГБ Беларуси выясняет обстоятельства пребывания в Украине белорусских оппозиционеров и объемы прикрытия ГУР МО, - Семенченко

За время нахождения в СИЗО Семена Семенченко допрашивали один раз. СБУ по поручению КГБ Беларуси пыталось выяснить обстоятельства пребывания группы белорусского оппозиционера Николая Автуховича в Украине, а также конфиденциальных сотрудников ГУР МО.

Об этом экс-нардеп сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что во время активных протестов в Беларуси в октябре-ноябре 2020 года "в Украину один за другим прибывали белорусские патриоты".

"В том числе в Киев приехали Николай Автухович и Артур Папок. Автухович много лет отсидел в белорусских тюрьмах. Он единственный из известных белорусских диссидентов заявил о том, что мирные акции ничего не дадут против кровавого режима Лукашенко-Путина. И публично призывал к сопротивлению. На насилие отвечать насилием. Защищать женщин и детей! Он был готов пройти тот путь, который прошли украинцы в 2014 году. От самообороны Майдана до добровольческих батальонов. И белорусские патриоты обратились к украинским майдановцам и добровольцам. Чтобы с ними поделились опытом, чтобы получить навыки борьбы, чтобы было куда вывезти и разместить семьи, чтобы скоординировать действия с украинцами, если после "белорусского майдана" начнется российская агрессия. Это была не только помощь общественности. В связи с высокой важностью вопроса для нашей национальной безопасности, данную работу полностью отслеживало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Однако по приезду стало известно, что за белорусскими патриотами в Украине велось наблюдение, их телефонные переговоры прослушивались. И речь сейчас не только о группе Николая Автуховича, но и о других группах белорусских патриотов, которые искали помощи и поддержки в украинском государстве", - пояснил Семенченко.

Он напомнил, что 28 октября 2020 года недалеко от границы с Украиной КГБ Беларуси задержал так называемую группу Игоря Олиневича. В составе группе - Дубовский, Романов, Резанович.

"Все это - белорусские оппозиционеры, которые много лет отсидели в белорусских тюрьмах. Сам Игорь Олиневич был осужден в 2010 году за попытку поджога посольства РФ в Минске", - уточнил экс-нардеп.

Вскоре задержали также Николая Автуховича и его группу сопротивления - Артура Папка, Ирину Харачкину, Сергея и Павла Резановичей, Любовь Резанович, Ирину и Антона Мальхеров, Галину Дербиш, Владимира Гундера, Ольгу Майорову.

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Обе группы получили обвинения в перевозке оружия и взрывчатки из Украины, а также в терроризме.

8 и 9 февраля 2021 года государственный канал Лукашенко "ОНТ" опубликовал 2 серии документального фильма "Тротил протеста".

"В нем меня и моего бывшего бойца батальона, Дмитрия Палойко (белоруса по национальности) обвинили в поставках оружия и взрывчатки Автуховичу и организации нелегального перехода границы.

15 февраля 2021 года КГБ Беларуси добавил в список террористов 17 человек.

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24 февраля из КГБ РБ поступает "поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу №20125030489", в котором требуют допросить меня.

24 марта, ровно через месяц, СБУ проводит "спецоперацию по ПВК Семенченко-Шевченко".

Два дня руководство ГУР МО пытается объяснить, что я выполнял важную работу в качестве конфиденциального сотрудника.

Однако 26 марта судья Печерского суда Константинова, отправляет меня в одиночную камеру изолятора СБУ", - пишет Семенченко.

По его словам, еще через два месяца его защита заявит об отводе судьи, ведь в 2014 году она выдавала разрешения на обыски майдановцев, но его отменят. Константинова продлила срок содержания в СИЗО еще на два месяца.

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"За эти 2 месяца единственный допрос, который у меня был - по поручению КГБ Беларуси, который провел следователь СБУ. Вопросы так поставлены, что я должен предоставить им все данные по обстоятельствам пребывания группы Автуховича в Украине, раскрыть объемы прикрытия, фамилии и телефоны офицеров и конфиденциальных сотрудников ГУР МО, то есть фактически дать документальную базу для осуждения белорусских патриотов по статье "терроризм", - констатирует Семенченко.

Он уверен, что слова Путина в послании Федеральному совету о причастности к "попытке государственного переворота" в Беларуси "украинских националистов", относятся к нему.

"После получения ст. 260 (НВФ), второе подозрение - "терроризм", я понял, кто эти "украинские националисты". Это будем мы. Конечно еще докинут и экономических "негероических статей". А доказывать будут так же, как и в Беларуси - запугивая людей "тяжелыми статьями", заставляя идти на "сотрудничество" и "соглашение". Заливая меня потоками грязи по ТВ и Интернету.

И это и есть ответ на вопрос, где те герои-белорусы, которые образуют свои самообороны и добробаты, которые станут в один рад с украинцами против российской агрессии. Они - в тюрьме", - считает Семенченко.

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Он напомнил, что в 11:00 9 июня в суде на Соломенской, 3а, будет заседание по апелляции на меру пресечения ему.

Семенченко также передал Автуховичу слова поддержки: "Я знаю - ты мужественно ведешь себя на допросах, знаю, что тебя пытают и ты так же сейчас один в камере. Тебя так же сейчас поливают грязью, как и меня. Не думай, что жизнь закончилась, что нет будущего. Что в твоем настоящем существовании нет смысла. Просто ты не берешь от жизни - ты даешь ей. Показываешь своему народу пример мужества и стойкости. А белорусам сейчас это надо. Слава Украине! Жыве Беларусь!".

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".

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