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СБУ по поручению КГБ Беларуси выясняет обстоятельства пребывания в Украине белорусских оппозиционеров и объемы прикрытия ГУР МО, - Семенченко

СБУ по поручению КГБ Беларуси выясняет обстоятельства пребывания в Украине белорусских оппозиционеров и объемы прикрытия ГУР МО, - Семенченко

За время нахождения в СИЗО Семена Семенченко допрашивали один раз. СБУ по поручению КГБ Беларуси пыталось выяснить обстоятельства пребывания группы белорусского оппозиционера Николая Автуховича в Украине, а также конфиденциальных сотрудников ГУР МО.

Об этом экс-нардеп сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что во время активных протестов в Беларуси в октябре-ноябре 2020 года "в Украину один за другим прибывали белорусские патриоты".

"В том числе в Киев приехали Николай Автухович и Артур Папок. Автухович много лет отсидел в белорусских тюрьмах. Он единственный из известных белорусских диссидентов заявил о том, что мирные акции ничего не дадут против кровавого режима Лукашенко-Путина. И публично призывал к сопротивлению. На насилие отвечать насилием. Защищать женщин и детей! Он был готов пройти тот путь, который прошли украинцы в 2014 году. От самообороны Майдана до добровольческих батальонов. И белорусские патриоты обратились к украинским майдановцам и добровольцам. Чтобы с ними поделились опытом, чтобы получить навыки борьбы, чтобы было куда вывезти и разместить семьи, чтобы скоординировать действия с украинцами, если после "белорусского майдана" начнется российская агрессия. Это была не только помощь общественности. В связи с высокой важностью вопроса для нашей национальной безопасности, данную работу полностью отслеживало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Однако по приезду стало известно, что за белорусскими патриотами в Украине велось наблюдение, их телефонные переговоры прослушивались. И речь сейчас не только о группе Николая Автуховича, но и о других группах белорусских патриотов, которые искали помощи и поддержки в украинском государстве", - пояснил Семенченко.

Он напомнил, что 28 октября 2020 года недалеко от границы с Украиной КГБ Беларуси задержал так называемую группу Игоря Олиневича. В составе группе - Дубовский, Романов, Резанович.

"Все это - белорусские оппозиционеры, которые много лет отсидели в белорусских тюрьмах. Сам Игорь Олиневич был осужден в 2010 году за попытку поджога посольства РФ в Минске", - уточнил экс-нардеп.

Вскоре задержали также Николая Автуховича и его группу сопротивления - Артура Папка, Ирину Харачкину, Сергея и Павла Резановичей, Любовь Резанович, Ирину и Антона Мальхеров, Галину Дербиш, Владимира Гундера, Ольгу Майорову.

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Обе группы получили обвинения в перевозке оружия и взрывчатки из Украины, а также в терроризме.

8 и 9 февраля 2021 года государственный канал Лукашенко "ОНТ" опубликовал 2 серии документального фильма "Тротил протеста".

"В нем меня и моего бывшего бойца батальона, Дмитрия Палойко (белоруса по национальности) обвинили в поставках оружия и взрывчатки Автуховичу и организации нелегального перехода границы.

15 февраля 2021 года КГБ Беларуси добавил в список террористов 17 человек.

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24 февраля из КГБ РБ поступает "поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу №20125030489", в котором требуют допросить меня.

24 марта, ровно через месяц, СБУ проводит "спецоперацию по ПВК Семенченко-Шевченко".

Два дня руководство ГУР МО пытается объяснить, что я выполнял важную работу в качестве конфиденциального сотрудника.

Однако 26 марта судья Печерского суда Константинова, отправляет меня в одиночную камеру изолятора СБУ", - пишет Семенченко.

По его словам, еще через два месяца его защита заявит об отводе судьи, ведь в 2014 году она выдавала разрешения на обыски майдановцев, но его отменят. Константинова продлила срок содержания в СИЗО еще на два месяца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела канала "112". ФОТОрепортаж

"За эти 2 месяца единственный допрос, который у меня был - по поручению КГБ Беларуси, который провел следователь СБУ. Вопросы так поставлены, что я должен предоставить им все данные по обстоятельствам пребывания группы Автуховича в Украине, раскрыть объемы прикрытия, фамилии и телефоны офицеров и конфиденциальных сотрудников ГУР МО, то есть фактически дать документальную базу для осуждения белорусских патриотов по статье "терроризм", - констатирует Семенченко.

Он уверен, что слова Путина в послании Федеральному совету о причастности к "попытке государственного переворота" в Беларуси "украинских националистов", относятся к нему.

"После получения ст. 260 (НВФ), второе подозрение - "терроризм", я понял, кто эти "украинские националисты". Это будем мы. Конечно еще докинут и экономических "негероических статей". А доказывать будут так же, как и в Беларуси - запугивая людей "тяжелыми статьями", заставляя идти на "сотрудничество" и "соглашение". Заливая меня потоками грязи по ТВ и Интернету.

И это и есть ответ на вопрос, где те герои-белорусы, которые образуют свои самообороны и добробаты, которые станут в один рад с украинцами против российской агрессии. Они - в тюрьме", - считает Семенченко.

Читайте: Суд не изменил меру пресечения Семенченко, он остается под стражей, - адвокат

Он напомнил, что в 11:00 9 июня в суде на Соломенской, 3а, будет заседание по апелляции на меру пресечения ему.

Семенченко также передал Автуховичу слова поддержки: "Я знаю - ты мужественно ведешь себя на допросах, знаю, что тебя пытают и ты так же сейчас один в камере. Тебя так же сейчас поливают грязью, как и меня. Не думай, что жизнь закончилась, что нет будущего. Что в твоем настоящем существовании нет смысла. Просто ты не берешь от жизни - ты даешь ей. Показываешь своему народу пример мужества и стойкости. А белорусам сейчас это надо. Слава Украине! Жыве Беларусь!".

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина".

Также читайте: Возможно, через агента НАБУ Шевченко хотят дискредитировать "вагнергейт", - Семенченко

Автор: 

Беларусь (7888) разведка (4170) КГБ Беларуси (65) Семенченко Семен (380)


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Топ комментарии
+33
У литейнанта баканова жена кацапка. Вы точно думаете, что квартальный чертолов будет работать на благо Украины?
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29.05.2021 19:34
+24
він каже, що СБУ працює у парі з болотним кдб.
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29.05.2021 19:39
+22
СБУ-філія ФСБ. Кому це не зрозуміло?
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29.05.2021 19:31
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похоже шо наш "патриот" семен сознательно шкварит белорусскую оппозицию.
Как раньше зебил билецкий шкварил Протасевича
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29.05.2021 19:27 Ответить
кого вже шкварити? гебня усіх вже накрила.
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29.05.2021 19:32 Ответить
Гебня накрыла по беспределу, а семен доказывает шо все, мол, правильно, - оппозиция получала в Украине оружие идля "переворота" бацьки.
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29.05.2021 19:37 Ответить
він каже, що СБУ працює у парі з болотним кдб.
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29.05.2021 19:39 Ответить
так для того его кгб и зафрахтовала,шоб типа "фсеаниадинакавые"
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29.05.2021 19:43 Ответить
хз
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29.05.2021 19:44 Ответить
Вряд чи в чувака сидячого в СІЗО велике поле для маневру.
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29.05.2021 19:46 Ответить
це факт
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29.05.2021 19:47 Ответить
Я читав цей його пост ще вчора. Закиди в бік СБУ там другорядні, головне, - це підтвердження що білоруси які вже сидять в тюрмі в Мінську справді отримували зброю і вибухівку для усунення бацьки. Що дивним чином співпадає з заявами *****.
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29.05.2021 19:56 Ответить
тоді шо нового він сказав?
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29.05.2021 19:59 Ответить
Просто легітимізував маразми бацькіної охранки, що обернеться хорошими строками а то й розстрілом для білорусів. А так нічого да....
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29.05.2021 20:03 Ответить
важко сказати... бо там видно гра ще та йде.
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29.05.2021 20:05 Ответить
Там гра йде в одні ворота.
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29.05.2021 20:11 Ответить
можливо...слабких завжди затоптують.
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29.05.2021 20:13 Ответить
Гришин известный козел-провокатор
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29.05.2021 20:15 Ответить
Есть такое.
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29.05.2021 20:19 Ответить
Це ти гебнявий провокатор, нічого він про зброю не казав, не зможеш ти навести йго таких слів!
Він каже про передачу досвіду та навчання!
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29.05.2021 22:18 Ответить
Ну так у нас и раньше по "странному совпадению", как только прорашенские телеканалы теряли берега и начинался большой шум, то сразу находился типа "мститель", стреляющий по стенке здания канала из РПГ, поджигающий фойе, подбрасывающий десяток мешков под ворота и т.д. Ущерба минимум, зато тут-же поднимался шум заштатных защитников "свободы слова", позволяющий каналам выйти сухими из воды. И в Раше сразу синхронно начинали смаковать кадры со "злобными укрофашистами", гнобящими независимые СМИ.
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29.05.2021 20:06 Ответить
Конкретно єтот пост семена.
Если б он хотел просто донести шо СБУ "работает по заказу" КГБ Белоруси то хватило б просто факта и все.
Но он называет имена белорусов которые сидят в минских тюрьмах и утверждает что им давали тут оружие. Что явно лишнее.
И надо быть идиотом чтоб не понимать что его слова выльются в новые обвинения для тех людей. Но семен не идиот.
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29.05.2021 20:22 Ответить
Таки да. Как и Беля сдал с потрохами Протасевича.
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29.05.2021 20:26 Ответить
Ну Семена може притисли - по ньому все ще питання, а ось Білецького 100% за язика ніхто не тягнув - там 100% робота на інтереси ворога
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30.05.2021 18:08 Ответить
есть сомнения?
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29.05.2021 19:52 Ответить
певні...але чим далі тим більше стає зрозумілим, що представники будь яких рухів доволі мутні персонажі.
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29.05.2021 19:55 Ответить
а гэбня прозрачные персонажи?
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29.05.2021 20:15 Ответить
звісно ні...якщо вірити одному ординському політологу то каци підтримують близько 200 різних рухів по всьому світу...лівих, правих, релігійних, націоналістичних, сепаратистських. важко назвати цих персонажів прозорими.
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29.05.2021 20:23 Ответить
Под руководством 100%😈 баканова и указанию ************* 🤢🤡*********** , а для ЕС показуха ,якобы они демократы и вводят незначительные санкции
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29.05.2021 20:52 Ответить
похоже, что не наш патриот Семенченко, был специально внедрен в белорусскую оппозицию, с целью информационного контроля, дискредитации и подрывной деятельности..
характерные разведпризнаки работы Семенченко, совпадают с "работой" Надийки Сявченко против Украины..
у них единый оперативный центр в Мацкве..
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29.05.2021 19:41 Ответить
Та й в Україні вони не про Україну дбали.
СБУ за дорученням КДБ Білорусі з'ясовує обставини перебування в Україні білоруських опозиціонерів та обсяги прикриття ГУР МО, - Семенченко - Цензор.НЕТ 9958
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29.05.2021 21:11 Ответить
І як Білецький "шкварив" Протасевича, сява?
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07.08.2021 17:58 Ответить
Это да...а билецского слышали ,как он впереди кегебе Протасевича топил на расстрельный приговор .
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29.05.2021 19:55 Ответить
СБУ вже філія КГБ БІлорусі, а не безпосередньо ФСБ РФ, як було при Януковочу?
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29.05.2021 19:31 Ответить
може ФСБ щоб самим не палитися діє під дахом КГБ РБ?
Наших же теж використовували у різних сумнівних акціях за часів Кучми
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30.05.2021 18:11 Ответить
СБУ-філія ФСБ. Кому це не зрозуміло?
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29.05.2021 19:31 Ответить
Кто женщине платит, тот её и танцует.
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29.05.2021 19:40 Ответить
опять кацапы прилелись доказывать,шо они мышебратья,шо прям спецслужбами дружат .
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29.05.2021 19:45 Ответить
У литейнанта баканова жена кацапка. Вы точно думаете, что квартальный чертолов будет работать на благо Украины?
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29.05.2021 19:34 Ответить
порученцы... КГБ республики Конго им еще ничего не поручало?
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29.05.2021 19:36 Ответить
В комментариях СБУ с подачи белорусского КГБ отреагировала мгновенно.
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29.05.2021 19:38 Ответить
СБУ работает по тем на кого укажут, сильно здесь влияние лукашенкофилов из ОП ощущается.
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29.05.2021 19:38 Ответить
Хотя Семенченко тоже патриот с почасовой оплатой.
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29.05.2021 19:41 Ответить
хотелось бы почетать статью Юрия Бутусова - шо он об єтом думает? Зеля вже державник чи ше нє?
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29.05.2021 19:39 Ответить
Всё смешалось в доме Облонских...
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29.05.2021 19:40 Ответить
причем давно - тока тока глаза разувать начинаем...
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29.05.2021 19:42 Ответить
Тот же клоун только начинал в балаклаве.
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29.05.2021 19:40 Ответить
начинал он с убийства в Крыму в 90-е и прятания от следствия в рашке
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29.05.2021 20:17 Ответить
Судя по количеству комментов, все восприняли инфу правильно. Че трепыхаться? Семенченко, Стерненко, Рифф и далее по списку. Будут выбивать по одному. Потому как судья Константинова - она патриот своей родины. Мож ей за Семенченко героя россии дадут?! И звание - капитан СВР МО РФ. А она жизнью во вражеском логове рискует. Прям как Штирлиц. И таких "штирлицов" полно. В СБУ прям всем причастным к делу Семенченко можно билеты на поезд на родину покупать. Оптом. А там на Киевском вокзале ФСБ и СВР на перроне разберуться между своими агентами. Нет ли случайно такого списочка ни у кого в доступе? Чисто повосхищаться. Мож цветочек там какой подарить, на вокзале.
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29.05.2021 19:43 Ответить
а рифф тут каким боком к косте гришину?норовишь зафсеаниадинаковить,кацапа?
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29.05.2021 19:49 Ответить
та і Стерненко там дивно виглядає
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30.05.2021 18:12 Ответить
кучма - Украина - не параша. бульбохуйло - белопараша не Украина.
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29.05.2021 19:48 Ответить
а сразу в телефон - отье..тесь совки немытые совсем никак нельзя?
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29.05.2021 19:50 Ответить
А СБУ это филиал кгб ?
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29.05.2021 19:50 Ответить
утешает мысль - пулемет у Яроша будет сверкать, стреляль будет ли?
от там и посмотрим....
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29.05.2021 19:52 Ответить
Что то мне подсказывает, что миссия Яроша написать из за границы историю украинского сопротивления
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29.05.2021 22:14 Ответить
есть отличное задание для порученцев в СБУ - пересчитать страусов и кенгурей в Украине...
оружие с собой брать...
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29.05.2021 19:56 Ответить
Если эти твари убьют Протасевича,то билецкий должен подохнуть
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29.05.2021 19:57 Ответить
шиза какая-то. где связь?
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29.05.2021 20:01 Ответить
Так то не белецкий рассказал шо Протасевич воевал в Азове?
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29.05.2021 20:05 Ответить
дословно он сказал что Протасевич "воевал с нами"(вместе с нами). В любом случае белецкому можно было промолчать.
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29.05.2021 20:29 Ответить
Да ладно,как билецкий его притопил -это песня...все знали,что это кацапская шваль -вот оно это и доказало.билецкого на гиляку!
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29.05.2021 20:42 Ответить
Даже билецкий ,под громким заголовком,уточняет,что он был только в роли журналиста....не обращайся больше ко мне,убийца!
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29.05.2021 21:23 Ответить
Прикольные у мадам заявы - Протасевич в тюрьме у Лукашенко, но в его смерти уже виноват ы коментаторы на цензоре. Очень напоминает спецоперацию фсб, проведенную руками адвоката, армянина по национальности - Виталия Погосяна, по перенесению вины с руских террористов на украинского офицера. В этой спецоперации кстати еще и журналисты активно участвовали.
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29.05.2021 23:11 Ответить
Та досить вже 3.14здіти про те, що бачить і чує весь світ. Білецький заявив про ТЕ, що було відомо ВСІМ. І це ніяк не могло вплинути І НЕ ВПЛИНУЛО НА ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ ПРОТАСЕВИЧА. Не підміняйте поняття і не намагайтесь перекласти вину з бандита луки мудіщєва на українського Героя Андрія Білецького. І не треба прилітати сюди справу генерала Назарова. Так збили літак кацапські падлюки, з цим ніхто не сперечається. Назарова судили за службову халатність: знав про небезпеку з боку сєпарських ППО, був заздалегідь попереджений про неї, а при плануванні і проведенні операції тупо на цю небезпеку поклав. За ЦЕ і судять. І ЦЕ - правильно, бо касабське:"Баби нових наражають", нам не підходить. У нас Є ВЛАСНІ приклади військової майстерності Конашевича-Сагайдачного, Хмельницького, Виговського...Там було девізом : " Не числом, а вмінням".
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07.08.2021 18:42 Ответить
они его убьют - не для апельсинами его кормить самолет сажали.......
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29.05.2021 20:06 Ответить
Тебе, коли мамка народжувала, ти на підлогу впала і головою вернулась?
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07.08.2021 18:20 Ответить
А почему нет? СБУ выдала Руслана Тумгоева на пытки в РФ, записала бойцов батальона им. шейха Мансура в террористы. Шестерила у Медведчука. Как был филиал ФСБ, так и остался.
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29.05.2021 20:01 Ответить
Што?! Да вы **** ухуели мрази!
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29.05.2021 20:01 Ответить
сбу на прикорме у *****
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29.05.2021 20:02 Ответить
от бы где Совету Национальной Безопасноти собраться и озаботится....
но не тот совет - и дела не его....
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29.05.2021 20:10 Ответить
Я доверяю Гришину. Он фактически пострадал из- за наводки беларусов, а кто для нас Лукашенко. Неужели тоже шеф, как и Путлер?
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29.05.2021 20:12 Ответить
сбу вы че там в край о)( .....ели Какое сотрудничество с кгб белорусь
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29.05.2021 20:21 Ответить
Суд присяжных и судилава с филиялом фэсэбэ сядут.
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29.05.2021 20:30 Ответить
Як що це правда, то може вже прийщов час переіменовувати сбу у фсб ?
Україні така спецслужба не потрібна - бо вона потрібна Кремлю
Але треба сказати що і в СБУ є патріоти України, не на керуючих посадах, але є.
На них і вся надія.
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29.05.2021 20:31 Ответить
СБУ за дорученням КДБ Білорусі з'ясовує обставини перебування в Україні білоруських опозиціонерів та обсяги прикриття ГУР МО, - Семенченко - Цензор.НЕТ 8997
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29.05.2021 20:33 Ответить
Сольют, падлюки, и этих... Если уж своих не жалеют, то этих и подавно. А тем более, если об этом "намекнул" сам *****-самодержец! Хана беларусам на долгие годы...
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29.05.2021 20:36 Ответить
Этот Бенин холуй никак не поймет, что у Бени уже есть зеленый Буратино и никакие Арлекины ему уже не нужны.
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29.05.2021 20:42 Ответить
Сто пудов)
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29.05.2021 21:49 Ответить
СБУ по поручению КГБ Беларуси

Вот, собственно, и финиш. ЗЕбилы сделали это вместе.
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29.05.2021 21:09 Ответить
СБУ за дорученням КДБ Білорусі з'ясовує обставини перебування в Україні білоруських опозиціонерів та обсяги прикриття ГУР МО, - Семенченко - Цензор.НЕТ 9092
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29.05.2021 21:22 Ответить
А московский поп Кирилл что говорит за свои филиалы ФСБ в Украине? На девок и водку даёт своим служителям РПЦ в Украине?
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29.05.2021 21:35 Ответить
в 2004 году Кучма хотел всунуть дважды не сидевшего донецколго Хряка в кресло крысадента Украины...прролетел Данилыч с наследником...теперь Данилыч хочет чтобы Зеля побил его рекорд 2 каденции к ряду....Зеля будет сидеть 3 каденции..., 73 % дятлов готовы
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29.05.2021 22:01 Ответить
Беня відмовився від Семена, грошей ясна річ не заплатив. Семен як завжди, підставив своїх, зараз патякає про ГУР, замориш чортів. Ну кримінальна душа в нього, та віддайте його білорусам. В Україні повітря буде чистіше.
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29.05.2021 22:04 Ответить
73 % легко манипулируемого быдла, в этот раз не разрываясь на власть и "оппозицию"(для поражающего эффекта), избрали - с подачи филиала конторы глубокого бурения (фсб+сбу+сбу-рб), - загримированного клоуна Вовочку, президентом Украины, и теперь хочете, чтоб в нашей стране воцарились мир и благодать? Не будет этого. Будут одни провокации. Гебня в хайпе, в возбуждении. Власть от них никуда не делась. Быдло осталось родным и податливым. Не даром они занимались селекцией 70 лет советской власти+30 лет инфантильной независимости, отстреливая в свое время и просеиваля его все эти годы. 25% думающих, и старающихся думать и плыть против течения, без постоянных стрессов-Майданов, не в состоянии что-либо сделать эволюционным, демократическим путем.
Заметили, что Одной регулярной "оппозиционерше-провокаторше" на выборах, в сей раз гебня выделила очень мало процентов и она как-то сразу сникла в этом парЛЕМЕНТЕ?
Поэтому нет смысла в чем-то подозревать Семенченко. Не тот случай. В темную его используют или он завербованный провокатор, не суть проблемы белорусских оппозиционеров. Суть в том, что, возглавляемые бакановым гебнявые блохи, начали в открытую подыгрывать своим коллегам по профессии.
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30.05.2021 04:59 Ответить
Вихід, як завжди - простий і доступний. 24-го, на День Незалежносгі, після Параду нагадати у доступній дебілу, чи то пак, зебілу формі, ХТО воно є, де його місце і які "червоні лінії" йому КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА ПЕРЕТИНАТИ. В максимально доступній і, безумовно, мирній формі, як от, коли захищали СТЕРНЕНКА, наприклад. Тоді ж воно зрозуміло, зрозуміє і зараз, а якщо НІ, то треба буде підбирати більш дієві і ефективні заходи. Сили і засоби у НАС, УКРАЇНЦІВ, Є. ПЕРЕВІРЕНІ І ЕФЕКТИВНІ.
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07.08.2021 18:15 Ответить
 
 