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Новости Агрессия России против Украины
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Основная причина ранений и гибели мирных жителей на Донбассе - неразорвавшиеся боеприпасы, - ОБСЕ

Основная причина ранений и гибели мирных жителей на Донбассе - неразорвавшиеся боеприпасы, - ОБСЕ

Мины, неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ) и другие взрывоопасные предметы стали основной причиной смертей и ранений мирных жителей на Донбассе.

Об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Жертвами становятся граждане по обе стороны от линии соприкосновения.

Так, в период с ноября 2019 года по март 2021 года СММ подтвердила информацию о 76 жертвах среди гражданского населения в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и других взрывоопасных предметов - 20 человек погибли и 56 получили ранения. Из них больше 85% составляют мужчины (56) и мальчики (9), а остальные - 10 женщин и 1 девочка.

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"Мирные жители гибнут и получают ранения в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов во время занятий повседневными делами. Больше половины случаев (44), подтвержденных и задокументированных Миссией в течение отчетного периода, - это случаи, когда мирные жители находили боекомплекты, гранаты или другие НРБ, которые срабатывали из-за неправильного обращения или во время попыток их разобрать, в том числе с целью получения деталей на продажу металлолома, пытаясь заработать себе на жизнь", - говорится в документе.

Кроме того, гражданские лица погибали и получали ранения от срабатывания этих предметов во время работы на полях, прогулок вдоль берегов рек, сбора дров и в быту.

По данным ОБСЕ, жертвами стали:

в Донецкой области - 12 человек в подконтрольных правительству районах и 19 в неподконтрольных;

в Луганской области - 9 человек в подконтрольных правительству районах и 36 в неподконтрольных.

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Кроме того, как отмечается, наличие мин, НРБ и других взрывоопасных предметов также продолжает влиять на ежедневную жизнь людей на востоке Украины: их свободу передвижения, доступ к услугам, образованию, здоровью, земле и экономическим возможностям.

Автор: 

ОБСЕ (4874) смерть (9213) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+12
а может все же главная и пероочередная причина - гибридная агрессия вшивой рахи???
ибо не было б агрессии - не было б и разбросанных абы где боеприпасов
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29.05.2021 20:02
+4
***** спихує домбасам некондицію.
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29.05.2021 20:08
+4
"Основная причина ранений и гибели мирных жителей на Донбассе - неразорвавшиеся боеприпасы, - ОБСЕ"
_Основная причина - нападение расии и война против Украины! А ОБСЕ - тварь и подельник людоеда!
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29.05.2021 20:19
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а может все же главная и пероочередная причина - гибридная агрессия вшивой рахи???
ибо не было б агрессии - не было б и разбросанных абы где боеприпасов
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29.05.2021 20:02 Ответить
***** спихує домбасам некондицію.
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29.05.2021 20:08 Ответить
То він так проводить "утилізацію" ***********, що вислужили встановлені строки зберігання... Так "дешевше", ніж колупаться в арсеналах. Років два тому читав "сльози "іхтамнєтів", що до четверті *********** "не фуричать", як треба - або не вистрілюють, або падають, куди-попало. А деякі і у стволах рвуться, їм голови відриваючи...
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29.05.2021 20:21 Ответить
Не...а. Основная причина это типа беспредельно ущемленное укроФошиздами огромное стадо под названием "народ Дамбаса" возжелавшее рашку из телевизора и вселенскую шару из плюшек. "Кормильцы" сами позвали войну в свой дом, и кто им после этого доктор.
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29.05.2021 20:17 Ответить
к тактике если - основная причина гибeли бойцов ВСУ какая? - контрмеры?
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29.05.2021 20:17 Ответить
Неустановленные боеприпасы выпущенные из неустановленного оружия, неустановленными лицами...
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29.05.2021 20:22 Ответить
по неустановеным целям и неустановленой траектории...
бриты - може у вас?
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29.05.2021 20:25 Ответить
-- предлагаю преступить от тактики к стратегии!
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29.05.2021 20:46 Ответить
ты знаешь шо ты уже перехрещеный, зема? - там на ветке модер перекрестил всех....
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29.05.2021 20:49 Ответить
"Основная причина ранений и гибели мирных жителей на Донбассе - неразорвавшиеся боеприпасы, - ОБСЕ"
_Основная причина - нападение расии и война против Украины! А ОБСЕ - тварь и подельник людоеда!
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29.05.2021 20:19 Ответить
Неопознанная военная техника, наемники в форме без опознавательных знаков, номерные могилы.
Как тщательно все смазывают и сглаживают!
Никакой рашки: только "та сторона"!
ООН, ОБСЕ, ВОЗ, ЕС превратились в контур мелом на асфальте.
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29.05.2021 20:21 Ответить
Зеля заробляє як уміє .
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29.05.2021 20:23 Ответить
А что просили,то и получили! "Путин,введи!!!" Х-ло ввело,что не так,я не понял?!
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29.05.2021 20:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hmKlGu3Im2c кацапни в бамбасе нет
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29.05.2021 20:31 Ответить
разослать им в качестве гуманитарки аккумуляторные болгарочки. неразорвавшихся боеприпасов сразу поуменьшится, как и самой ваты.
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29.05.2021 20:33 Ответить
Як можна загинути від нерозірваного **********? Молотком по ньому бити?
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29.05.2021 20:34 Ответить
И молотком, и зубилом. И в костер бросали. Мало-ли идиотов.
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29.05.2021 21:47 Ответить
Вон оно что...
Рассея, как всегда, нипричём.
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29.05.2021 20:37 Ответить
Логика подсказывает, что всё таки разорвавшиеся...
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29.05.2021 20:38 Ответить
Ждал этого тезиса. Неразорвавшийся боеприпас может разрушить психику журналиста, клоуна в офисе президента, и даже учительницы руского языка, но ранить и убить неразорвавшийся боеприпас ну никак не может.
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29.05.2021 23:29 Ответить
Это следствие. Основная причина - это ***** с его манией и отсутствия мозгов у "кормильцев"
Основна причина поранень і загибелі мирних жителів на Донбасі - боєприпаси, що не розірвалися, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 468
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29.05.2021 21:43 Ответить
А можно узнать, кто в ОБСЕ пишет эти докторские диссертации ?
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30.05.2021 00:58 Ответить
Основная причина ранений и гибели мирных жителей на Донбассе - свинособаки
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30.05.2021 09:14 Ответить
 
 