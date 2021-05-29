"Основная причина ранений и гибели мирных жителей на Донбассе - неразорвавшиеся боеприпасы, - ОБСЕ"

Мины, неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ) и другие взрывоопасные предметы стали основной причиной смертей и ранений мирных жителей на Донбассе.

Об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Жертвами становятся граждане по обе стороны от линии соприкосновения.

Так, в период с ноября 2019 года по март 2021 года СММ подтвердила информацию о 76 жертвах среди гражданского населения в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и других взрывоопасных предметов - 20 человек погибли и 56 получили ранения. Из них больше 85% составляют мужчины (56) и мальчики (9), а остальные - 10 женщин и 1 девочка.

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"Мирные жители гибнут и получают ранения в результате срабатывания мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов во время занятий повседневными делами. Больше половины случаев (44), подтвержденных и задокументированных Миссией в течение отчетного периода, - это случаи, когда мирные жители находили боекомплекты, гранаты или другие НРБ, которые срабатывали из-за неправильного обращения или во время попыток их разобрать, в том числе с целью получения деталей на продажу металлолома, пытаясь заработать себе на жизнь", - говорится в документе.

Кроме того, гражданские лица погибали и получали ранения от срабатывания этих предметов во время работы на полях, прогулок вдоль берегов рек, сбора дров и в быту.

По данным ОБСЕ, жертвами стали:

в Донецкой области - 12 человек в подконтрольных правительству районах и 19 в неподконтрольных;

в Луганской области - 9 человек в подконтрольных правительству районах и 36 в неподконтрольных.

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Кроме того, как отмечается, наличие мин, НРБ и других взрывоопасных предметов также продолжает влиять на ежедневную жизнь людей на востоке Украины: их свободу передвижения, доступ к услугам, образованию, здоровью, земле и экономическим возможностям.