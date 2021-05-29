Первые результаты по разработке украинской вакцины от коронавируса представят в сентябре, - Ляшко

Два украинских института, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, представят первые результаты работы уже в сентябре 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В сентябре должны представить отчеты те, кто получил финансирование из Национального фонда исследований. Это институты Сибирного (Институт биологии клетки во Львове. - Ред.) и Комиссаренко (Институт биохимии им. Палладина в Киеве. - Ред.). По частной компании (ДиапрофМед. -Ред.), то мы не делали туда инвестиции, я не могу им говорить, когда представить результаты. Перейдут ли результаты, которые они сейчас покажут, в другие стадии - это вопрос, посмотрим. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом. Здесь главное, что мы запустили разработку и пошло развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов", - сообщил он.

В сентябре должны представить не готовую вакцину от коронавируса, а результаты определенного этапа исследований.

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Ляшко не знает, рассматривается ли сейчас вопрос подачи украинской вакцины на преквалификацию ВОЗ, но добавил, что это очень дорогое удовольствие.