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Новости Коронавирус и карантин
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Первые результаты по разработке украинской вакцины от коронавируса представят в сентябре, - Ляшко

Первые результаты по разработке украинской вакцины от коронавируса представят в сентябре, - Ляшко

Два украинских института, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, представят первые результаты работы уже в сентябре 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В сентябре должны представить отчеты те, кто получил финансирование из Национального фонда исследований. Это институты Сибирного (Институт биологии клетки во Львове. - Ред.) и Комиссаренко (Институт биохимии им. Палладина в Киеве. - Ред.). По частной компании (ДиапрофМед. -Ред.), то мы не делали туда инвестиции, я не могу им говорить, когда представить результаты. Перейдут ли результаты, которые они сейчас покажут, в другие стадии - это вопрос, посмотрим. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом. Здесь главное, что мы запустили разработку и пошло развитие науки в сторону разработки иммунобиологических препаратов", - сообщил он.

В сентябре должны представить не готовую вакцину от коронавируса, а результаты определенного этапа исследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный

Ляшко не знает, рассматривается ли сейчас вопрос подачи украинской вакцины на преквалификацию ВОЗ, но добавил, что это очень дорогое удовольствие.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Первые результаты по разработке украинской вакцины от коронавируса представят в сентябре, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3470
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29.05.2021 20:47
+5
Саме так. Будуть випробовувати на соєвих ідіотах.
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29.05.2021 21:12
+4
Вызовите санитаров к главному санитару. И в палату к Голохвастову, пусть поупражняется с великим генератором тупых изречений в учености.
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29.05.2021 20:57
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Первые результаты по разработке украинской вакцины от коронавируса представят в сентябре, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3470
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29.05.2021 20:47 Ответить
Так еще не сезон!
Только только черешня появилась!
Явный фотошоп!
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29.05.2021 20:53 Ответить
Зато идея!
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29.05.2021 20:56 Ответить
сім'я маленького дьйопоша вже запускає дистилятор )
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29.05.2021 20:51 Ответить
господи, за что нам все ЭТО????
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29.05.2021 20:52 Ответить
Теж мені нова вакцина

Первые результаты по разработке украинской вакцины от коронавируса представят в сентябре, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2260
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29.05.2021 20:57 Ответить
Вызовите санитаров к главному санитару. И в палату к Голохвастову, пусть поупражняется с великим генератором тупых изречений в учености.
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29.05.2021 20:57 Ответить
и привьют верховну раду
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29.05.2021 20:57 Ответить
Знайома в Італії другий раз "пфайзером" ширнулась. Ковбасить цілий день ніпадєцкі.
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29.05.2021 20:58 Ответить
без пфайзера и с ковидом ее еще больше колбасило бы
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29.05.2021 21:41 Ответить
Меня тоже колбасило денек после АстраЗенеки, но сейчас как огурчик Вторая прививка будет через 12 недель
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29.05.2021 21:48 Ответить
Это какой любопытно этап, первый, второй или третий? Скорей всего первый?
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29.05.2021 20:58 Ответить
Это имеет какое-то отношение к данной теме или ты лишь бы ляпнуть?
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29.05.2021 21:14 Ответить
Тоже самое, как и ты. А теперь докажи обратное
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29.05.2021 21:23 Ответить
якщо назву ще не придумали, то нульовий.
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29.05.2021 21:40 Ответить
Вакциной скоро будет перенаполнен весь мир, толку то сейчас, изобретать новую...
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29.05.2021 21:43 Ответить
застав дурня богу молиться він і лоба поб"є.
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29.05.2021 23:08 Ответить
как поймаете Степанова, так на нём вакцину испробуйте..
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29.05.2021 20:58 Ответить
Ключевой элемент фразы: "как поймают".
Уже наверное поправляет здоровье в Белорусии...
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29.05.2021 21:01 Ответить
А лотерея в мульён зелени для рискнувших появится тоже в сентябре?😁
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29.05.2021 20:59 Ответить
Перші результати щодо розробки української вакцини проти коронавірусу оприлюднять у вересні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1922
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29.05.2021 21:00 Ответить
на ком проверять будут? на тех кого не жалко?
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29.05.2021 21:04 Ответить
жалко всех - даже откровенных тварей жалко... но не очень....
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29.05.2021 21:10 Ответить
Саме так. Будуть випробовувати на соєвих ідіотах.
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29.05.2021 21:12 Ответить
Ну на тебе точно не получится: потребуется справка о дееспособности.
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29.05.2021 21:18 Ответить
Бачиш, зебілко, "соєвих ідіотів" у природі не існує - це плід фантазії зебілів. Українська вакцина від коронавірусу - теж плід фантазії зебілів. Думку уловлюєш, чи підказати? 😁 До речі, Ляшко зебілам дає підказку:"Ляшко не знает, рассматривается ли сейчас вопрос подачи украинской вакцины на преквалификацию ВОЗ, но добавил, что это очень дорогое удовольствие.Источник: https://censor.net/ru/n3268273. Пояснити тобі, що це означає, чи сам допреш? 😁Іантазер зелений! 😂
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29.05.2021 21:38 Ответить
Молодец. Теперь иди ко мне , я орошу твоё личико своей божьей росой. Познаеш вкус своего хозяина. Она конечно не зелёная как у осла оманского, но я думаю ты всё равно насладишся её вкусом и запахом.
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29.05.2021 23:42 Ответить
Перші результати щодо розробки української вакцини проти коронавірусу оприлюднять у вересні, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1676
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30.05.2021 11:23 Ответить
я бы первые екземпляры в Австралию переслал и Архивариуса кольнул - вы себе представляете ети все песни после етого?
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29.05.2021 21:08 Ответить
я бы не стал хаять то,что еще не сделано...как показывает опыт и практика-украинцы умеют удивить мир своим продуктом.впрочем как и ошарашить .
лучше подождем результатов
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29.05.2021 21:43 Ответить
Те я правильно понял, что за деньги налогоплательщиков вы "разрабатываете" то что уже давно разработано и проверено? То, что когда пройдёт все этапы создания и проверки будет стоить в несколько раз дороже чем аналоги, которые уже работают на практике, и будут только улучшаться?
Мне одному кажется что это Гиперлууп 2 и чья то кормушка?
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29.05.2021 23:57 Ответить
Очередное ,Велике будивництво' Коронобесие должно кормить себя само. Ничего личного.
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30.05.2021 03:52 Ответить
 
 