На встрече ТКГ первым обсудят вопрос переноса площадки переговоров из Минска, - участник украинской делегации Иванова

Участники подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсудят вопрос новой площадки для переговоров вместо Минска.

Об этом сообщила в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос, который будет первым подниматься в работе подгрупп - это, после всех событий в Беларуси, вопрос площадки, на которой должны проходить переговоры. Дискуссия по поводу того, должны ли они проходить в Минске, началась еще после выборов в Беларуси. Украинская делегация не считает, что Беларусь сейчас является нейтральной страной, которая может представлять площадку как нейтральная страна. Она очень под влиянием России. Думаю, это вопрос для ТКГ сейчас важен", - заявила она.

На вопрос, как изменение площадки скажется на работе ТКГ, Иванова ответила: "Я не вижу, что может сорваться, если изменится площадка. Я думаю, просто работа будет более независимой, если будет другая площадка. А чтобы что-то сорвалось - таких видений пока нет".

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