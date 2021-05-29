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Новости Агрессия России против Украины
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На встрече ТКГ первым обсудят вопрос переноса площадки переговоров из Минска, - участник украинской делегации Иванова

На встрече ТКГ первым обсудят вопрос переноса площадки переговоров из Минска, - участник украинской делегации Иванова

Участники подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу обсудят вопрос новой площадки для переговоров вместо Минска.

Об этом сообщила в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" член украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос, который будет первым подниматься в работе подгрупп - это, после всех событий в Беларуси, вопрос площадки, на которой должны проходить переговоры. Дискуссия по поводу того, должны ли они проходить в Минске, началась еще после выборов в Беларуси. Украинская делегация не считает, что Беларусь сейчас является нейтральной страной, которая может представлять площадку как нейтральная страна. Она очень под влиянием России. Думаю, это вопрос для ТКГ сейчас важен", - заявила она.

На вопрос, как изменение площадки скажется на работе ТКГ, Иванова ответила: "Я не вижу, что может сорваться, если изменится площадка. Я думаю, просто работа будет более независимой, если будет другая площадка. А чтобы что-то сорвалось - таких видений пока нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш о переносе ТКГ из Минска: Некоторые участники переговоров находятся под западными санкциями, не каждая западная страна может их пустить

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переговоры (4919) Минск (1562) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Главное даже не Минск. Главное- перестать смотреть }{уйлу в глаза. И в очко тоже. Бо анал- табу.
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29.05.2021 23:11 Ответить
А перестать идти на поводу у кацапов, не вариант?
Уже больше года, весь смысл этих "переговоров" заключается в том, что кацапы крутят там свою шарманку: амнистия-выборы.
А Украина, как гость в собственном доме.
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29.05.2021 23:18 Ответить
Ахметов создал ОРДЛО.Ахметов масовый УБИЙЦА наивных жителей Донбасса и Украины.
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29.05.2021 23:19 Ответить
конечно все ето надо обсудить - на той площадке выхлопа было ноль и на любой другой будет тот же результат...
но продолжать ето тягни-моталово безусловно архинужно....
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29.05.2021 23:21 Ответить
О том что Минск почти Пхеньян шутили давно---очень. Даже внешнее поведение пуздра и председателя радгоспу одинаковы. Ну какие переговоры международного уровня за последние пусть 20 лет велись в Пхеньяне? А нам мозги пудрят в Минске уже сколько лет! И все это давно поняли. А после этих событий можно даже выйти в одностороннем порядке. Несколько лет последних да ни какой реальности не произошло для нас. От манды киль---как говорил Чапаев!
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30.05.2021 01:11 Ответить
На зустрічі ТКГ першим обговорять питання перенесення майданчика переговорів із Мінська, - учасниця української делегації Іванова - Цензор.НЕТ 9279
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30.05.2021 08:02 Ответить
 
 