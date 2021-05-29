Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не будут открываться участки для голосования на выборах в Госдуму РФ.

Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин в интервью пропагандистским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Он утверждает, что "жители Донбасса хотят быть причастными к формированию будущего России и со всей ответственностью подходят к этому вопросу".

По его словам, в ОРДЛО проживают уже более полумиллиона "полноправных граждан Российской Федерации". Пушилин уверяет, что они смогут также проголосовать на выборах в Госдуму России.

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"Вопрос, как будет проходить процесс голосования для наших жителей, получивших российское гражданство, находится на стадии рассмотрения. Есть два возможных варианта его реализации: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование", - заявил Пушилин.

Таким образом, возможность открытия участков для голосования в ОРДЛО не рассматривается.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.

В избиркоме Ростовской области сообщили, что жители подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территорий, получившие российские паспорта, смогут прийти на участки очно, а также принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках Ростовской области. Регион вошел в число семи областей России, где будет проводиться дистанционное электронное голосование.

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Напомним, ранее сообщалось, что Кремль агитирует украинцев на временно неподконтрольных территориях Украины участвовать в сентябрьских выборах в Государственную думу России. На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Россия собирается открыть избирательные участки.

В МИД Украины заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.