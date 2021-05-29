Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не будут открываться участки для голосования на выборах в Госдуму РФ.
Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин в интервью пропагандистским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Он утверждает, что "жители Донбасса хотят быть причастными к формированию будущего России и со всей ответственностью подходят к этому вопросу".
По его словам, в ОРДЛО проживают уже более полумиллиона "полноправных граждан Российской Федерации". Пушилин уверяет, что они смогут также проголосовать на выборах в Госдуму России.
"Вопрос, как будет проходить процесс голосования для наших жителей, получивших российское гражданство, находится на стадии рассмотрения. Есть два возможных варианта его реализации: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование", - заявил Пушилин.
Таким образом, возможность открытия участков для голосования в ОРДЛО не рассматривается.
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.
В избиркоме Ростовской области сообщили, что жители подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территорий, получившие российские паспорта, смогут прийти на участки очно, а также принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках Ростовской области. Регион вошел в число семи областей России, где будет проводиться дистанционное электронное голосование.
Напомним, ранее сообщалось, что Кремль агитирует украинцев на временно неподконтрольных территориях Украины участвовать в сентябрьских выборах в Государственную думу России. На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Россия собирается открыть избирательные участки.
В МИД Украины заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.
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Подделывать стало легче, чем когда либо.
Все наблюдатели - оппозиция/шпионы/зарубежные "партнеры" и т.д. - должны видеть движуху подтверждающую заинтересованность и активность избирателей.
П.С. Повезут. Уже возили, по-моему на референдум про обнуление.
Ну и наконец "народные милиционеры", они вообще самый подконтрольный электорат. Им даже ехать не нужно будет. Просто принесут мешок с бумажками, построят в очередь к столу и будут показывать где крестик поставить ...
обидка тут - хнык хнык....
а вы за ето стадо боролись за шо, шо бы их кинуть?
забыто и проехано - во всяком случае с моей стороны....
Так что, никакой проблемы нет.
Бригадир ячейки, популярно объяснит своим олигофренам, как надо голосовать.
шо зазвонят опять колокола - аслан войдет в рапахнутые двери....иии
вангую ето снова будет владелец дома уточки - безобидный как амеба...
ахмет в *****вской упряжке - левая пристяжная....
но пораженные в правах....а самое главное в мозгу.