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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ

Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не будут открываться участки для голосования на выборах в Госдуму РФ.

Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин в интервью пропагандистским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Он утверждает, что "жители Донбасса хотят быть причастными к формированию будущего России и со всей ответственностью подходят к этому вопросу".

По его словам, в ОРДЛО проживают уже более полумиллиона "полноправных граждан Российской Федерации". Пушилин уверяет, что они смогут также проголосовать на выборах в Госдуму России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ - основание для усиления санкций против России, - Арестович

"Вопрос, как будет проходить процесс голосования для наших жителей, получивших российское гражданство, находится на стадии рассмотрения. Есть два возможных варианта его реализации: выезд на территорию Российской Федерации или электронное голосование", - заявил Пушилин.

Таким образом, возможность открытия участков для голосования в ОРДЛО не рассматривается.

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что около 500 тысяч жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ.

В избиркоме Ростовской области сообщили, что жители подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территорий, получившие российские паспорта, смогут прийти на участки очно, а также принять участие в дистанционном электронном голосовании в рамках Ростовской области. Регион вошел в число семи областей России, где будет проводиться дистанционное электронное голосование.

Также читайте: Оккупанты рассчитывают, что полмиллиона живущих на Донбассе украинцев проголосуют на выборах в Госдуму РФ

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль агитирует украинцев на временно неподконтрольных территориях Украины участвовать в сентябрьских выборах в Государственную думу России. На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Россия собирается открыть избирательные участки.

В МИД Украины заявили, что голосование жителей временно неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в Госдуму России поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) Донбасс (26955) Пушилин Денис (134)


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Топ комментарии
+10
позорное позорище! ..паспорта липовые без прописки..как в списки и на какие участки прикрепить идиотов))
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29.05.2021 23:23
+9
Представляю себе "электронное голосование" подобных имбецилов:
Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4462
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29.05.2021 23:31
+6
Нафига в срасии вообще участки открывать. Все уже проголосовали. Интригой остается только процентовка результатов. В сумме всех партий опять 150% будет или только скромные 120?
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29.05.2021 23:36
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позорное позорище! ..паспорта липовые без прописки..как в списки и на какие участки прикрепить идиотов))
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29.05.2021 23:23 Ответить
Всё уже прикреплено в ростове. Посадят в автобусы, отвезут, привезут. Есть еще вариант - появятся "фирмочки" - "Поможем электронно проголосовать. Недорого"
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29.05.2021 23:58 Ответить
Никуда вести не будут. Придумали онлайн голосование, полностью подконтрольное. Везде где тестировали на прошлых выборах, Единая Россия победила блистательно. Им теперь только делать нужно вид, что люди вообще голосуют.
Подделывать стало легче, чем когда либо.
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30.05.2021 00:05 Ответить
Для того чтобы делать вид, нужно делать так, чтобы этот вид было видно.
Все наблюдатели - оппозиция/шпионы/зарубежные "партнеры" и т.д. - должны видеть движуху подтверждающую заинтересованность и активность избирателей.

П.С. Повезут. Уже возили, по-моему на референдум про обнуление.
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30.05.2021 09:51 Ответить
и то же то признает тогда))..без регистрации никак!))..с таким же успехом можна и никуда не ехать, чохом всех лохов паспортизированных на счет едрыл занести.. ..делов то?))
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30.05.2021 00:39 Ответить
Не сцыте,господа! Все бдет типи-топи.Как там Галкин сказал?-Идем выбирать путина(в перееводе с козломордокацапского-президента).Так же будет и с выборами в госнедоДумуРФ:-Идем выбирать ЕР (в переводе с кацапского:все-равно-Прсутина).
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30.05.2021 10:23 Ответить
500 000 в один день не перевезёшь! И в два!
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30.05.2021 11:18 Ответить
Ну на пеньках и в багажниках сколько дней голосовали, неделю? Это один момент. Второй - рапортуют про ВСЕ выданные по этой программе, но из них треть, а может и больше, это могут быть несовершеннолетние, 14-летние, ну или 15, 16, 17, но не 18. Третий момент - из этих 500 тыс. 200 может быть тех, кто еще в 14-ом выехал и уже устроился и с жильем, и с работой, просто гражданства не имел, а тут такой упрощенный вариант подкинули.
Ну и наконец "народные милиционеры", они вообще самый подконтрольный электорат. Им даже ехать не нужно будет. Просто принесут мешок с бумажками, построят в очередь к столу и будут показывать где крестик поставить ...
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30.05.2021 14:43 Ответить
Потому что сторонники ЛДНР для Раши являются отходами. Реше они и на не на. Пусть теперь думают зачем они кричали "...утин введи войска". И нам они так же не нужны, предатели
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29.05.2021 23:25 Ответить
Значит выборы в Госдуму весь мир может признать недействительнымии на рассии нет депутатов. Одни самозванцы.
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29.05.2021 23:28 Ответить
Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 7348
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29.05.2021 23:28 Ответить
Вони їх вивезуть голосити у ростов...
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29.05.2021 23:28 Ответить
шо так? - там же все поголвно кацапяне обпастотаченые...
обидка тут - хнык хнык....
а вы за ето стадо боролись за шо, шо бы их кинуть?
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29.05.2021 23:29 Ответить
Селямчик. Это...ну... я был неправ. Вибачай, брате.
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29.05.2021 23:34 Ответить
себя тоже не по умному повел - так шо и мои вибачання тебе ...
забыто и проехано - во всяком случае с моей стороны....
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29.05.2021 23:39 Ответить
Forgotten.
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29.05.2021 23:40 Ответить
Представляю себе "электронное голосование" подобных имбецилов:
Россияне не будут открывать в ОРДЛО участки для голосования на выборах в Госдуму РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 4462
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29.05.2021 23:31 Ответить
Там устройство как в ОПГ.
Так что, никакой проблемы нет.
Бригадир ячейки, популярно объяснит своим олигофренам, как надо голосовать.
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29.05.2021 23:40 Ответить
тупой кацапячий ужас.... - свалка таких отвергает....
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30.05.2021 00:40 Ответить
Це говорить про те що лапті не вважають ЛЬІРЬІ-ДЬІРЬІ своєю територією. Для них це територія України.
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29.05.2021 23:31 Ответить
она так ждал надеялся и верила...
шо зазвонят опять колокола - аслан войдет в рапахнутые двери....иии
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29.05.2021 23:33 Ответить
Нафига в срасии вообще участки открывать. Все уже проголосовали. Интригой остается только процентовка результатов. В сумме всех партий опять 150% будет или только скромные 120?
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29.05.2021 23:36 Ответить
146%
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29.05.2021 23:41 Ответить
Это уже было. Неважно, посмотрим. Сейчас они как раз и размышляют о красивых цифрах. Ассиметризм скоро станет их ключевой наукой.
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30.05.2021 00:02 Ответить
будет жесткая борьба кандидатов - как вы не понимаете?
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29.05.2021 23:50 Ответить
Жабы с гадюкой))))
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30.05.2021 00:02 Ответить
осталось тока найти жабу для битья...
вангую ето снова будет владелец дома уточки - безобидный как амеба...
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30.05.2021 00:11 Ответить
"*****, ты же обещал!" ))
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29.05.2021 23:43 Ответить
грустная овца де?
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29.05.2021 23:46 Ответить
Лошадь,лошадь печальная.
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30.05.2021 09:25 Ответить
А что тут в вопросах? Несколько пропагандонов идиотов об этом начали блеять. Это была проверка. Поднялась возможная реакция. Промодулировали, что выборы осенью в РФ с этим недо аппендицитом Лыдыныры - будут признаны Миром не легитимными. И сделали обратный ход. Это было редкое сейчас, предсказуемое действие.
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29.05.2021 23:49 Ответить
участие в выборах никем не признаных обезьян сделало бы и без того весь ето кацапский фарс - уже совсем не лигитимным... - все было предсказуемо...
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29.05.2021 23:54 Ответить
Это вонючий пуцык в преддверии встречи с Байденом решил не нарываться с выборами в госдуму РФ на окупированной территории Донбасса на лишнюю пиз.....ну от дядюшки Джо. ***** решило показать,что козломордия не имеет к ОРДЛО абсолютно никакого отношения и что окромя как гуманитарной помощи населению даных районов,не желающему проживать под одной крышей с жидо-бандеровцами,не оказывает. Ну как-то так. А пи....лин,думаю,он и такполучит,мало не покажется. Из-за этого в последнее время он и попритих,спрятав волчьи зубы под демократическими винирами.
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30.05.2021 09:31 Ответить
ету кацпесню я слышу уже 7 лет - не ***** не масовый УБИЙЦА?

ахмет в *****вской упряжке - левая пристяжная....
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30.05.2021 00:00 Ответить
ордловцы - они конечно кацапы,
но пораженные в правах....а самое главное в мозгу.
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29.05.2021 23:57 Ответить
чо туалетной бумаги не нашлось? можно использованную тамошним баранам не впервой
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30.05.2021 00:03 Ответить
Рязанским бурятам в ордло льгота.Таки ради,таки ради!
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30.05.2021 06:27 Ответить
Пройде зустріч Байдена з Путіним і відкриють там до осені дільниці.
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30.05.2021 07:40 Ответить
Ви так обговорюєте, ніби там бувають вьіборьі))) непогано нам просто мати списочок підх@йловників.
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30.05.2021 08:13 Ответить
 
 