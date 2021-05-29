Житель севера России написал в соцсетях, что Крым - Украина. Его оштрафовали за сепаратизм
В Ненецком автономном округе Архангельской области Российской Федерации Нарьян-Марский городской суд оштрафовал на 35 тысяч рублей жителя поселка Красное Константина Ледкова.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский информресурс "ОВД-Инфо", мужчину признали виновным в публичных призывах к "нарушению территориальной целостности России за высказывания о Крыме".
Ледков написал в соцсети "ВКонтакте" два поста. В одном была картинка с очертаниями Крыма и надписью о том, что "полуостров принадлежит Украине". Во втором посте использовался мат и фраза "в оккупированный Крым приехать".
К Ледкову домой пришли полицейский и прокурор по делам об экстремизме. Они попросили разрешения у Ледкова осмотреть комнату, сфотографировали ее, компьютер и книги мужчины и ушли. Во время беседы они говорили, что Ледковым интересуются в ФСБ России.
На Ледкова возбудили административное дело. В суде мужчину спрашивали, какой штраф он сможет "осилить" и назначили штраф в 35 тысяч рублей.
Пожалуйста, подождите...
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А тебе, подконная крыса - что мент, гопник или рамзан скажет - то с тобой и будет!
И да, как от тебя жутко кацапскими лаптями ваняет.... Это просто позор тебе
- Покроєм ряси... У них зсередини на плечах погони пристібуються, а під правою полою - кобура "маузера" чи "ТТ"
- Кто еси ты, раб Божий?!
- Не раб божий есть, но Сын его...
- Что ты врёшь! Чем докажешь?! Крест на тебе есть?!!!...
І тут Ісус зрозумів, що "попав" - хрест", як символ християнства, з"явився лише через кілька століть після його розп"яття...".
Перші християнські символічні зображення з'являються в живописі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0 римських катакомб і належать до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%83 періоду гонінь на християн вhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Римській імперії . В цей період символи носили характер тайнопису, що дозволяв одновірцям впізнавати один одного, але сенс символів вже відображав християнське богослів'я, що тоді формувалось.
До найдавніших катакомбних зображень належать сцени «Поклоніння волхвів» (збереглося близько 12 фресок з цим сюжетом), які датуються II століттям. Також до II століття відносять появу в катакомбах зображень акроніму ΙΧΘΥΣ або риб, які його символізують. Серед інших символічних образів катакомбного живопису, частково запозичених з античної традиції, належать:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%96%D1%80 якір - образ надії (якір є опорою корабля в морі, надія виступає опорою душі в християнстві);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1 голуб - символ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%83%D1%85 Святого Духа ;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%81 фенікс - символ воскресіння;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB орел - символ юності;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 павич - символ безсмертя (на думку давніх людей його тіло не піддавалося розкладанню);
пhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C івень - символ воскресіння (крик півня пробуджує, а пробудження на думку християн повинно нагадувати віруючим про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4 Страшний суд і загальне воскресіння мертвих);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C агнець - символ Ісуса Христа;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2 лев - символ сили і могутності;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0 оливкова гілка - символ вічного миру;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F лілія - символ чистоти (розповсюджено через вплив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84 апокрифічних історій про врученняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%97%D0%BB архангелом Гавриїлом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8F Діві Марії при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96 Благовіщенні квітки лілії);
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0 виноградна лоза і кошик з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D1%96%D0%B1 хлібом - символи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%8F євхаристії .
ДЕ ХРЕСТ?!!!
Його, як символ "мук Христа", ввели у використання лише у IV столітті нашої ери, у Римі...
Возможно это не труд одного поколения, но не будет в Европе покоя, пока народы покорённые Москвой не получат свободы и только тогда воцарится мир
Даже более того, полным ходом идет "облаштування" границы и таможенных постов со стороны Украины. Продолжать? Или снова у-рр-яя?
краіны,такія напрыклад, як Дальне-усходняя рэспубліка, Сібірыя , Саха, Уральская народная
федэрацыя,Тува і іншыя будуць яшчэ некалькі стагоддзяў дзяліць усё тое, што застанецца ад
былой рф, ад былога саюза і ад былой расейскай імперыі.Пра Крым, Прыднястроўе, Абхазію
з Паўднёвай Асеціяй ніхто ўжо не ўспомніць, будзе не да іх. На бясконцых палетках былой
сібірскай тайгі будзе пустыня, дзе будуць пасьціся галодныя людзі і жывёлы. Усемі імі будзе
проклята краіна масковія. І гэдак будзе ! Таму, што дзеля чаго нам сёння жыць ?
краіны,такія напрыклад, як Дальне-усходняя рэспубліка, Сібірыя , Саха, Уральская народная
федэрацыя,Тува і іншыя будуць яшчэ некалькі стагоддзяў дзяліць усё тое, што застанецца ад
былой рф, ад былога саюза і ад былой расейскай імперыі.Пра Крым, Прыднястроўе, Абхазію
з Паўднёвай Асеціяй ніхто ўжо не ўспомніць, будзе не да іх. На бясконцых палетках былой
сібірскай тайгі будзе пустыня, дзе будуць пасьціся галодныя людзі і жывёлы. Усемі імі будзе
проклята краіна масковія. І гэдак будзе ! Таму, што дзеля чаго нам сёння жыць ?
краіны,такія напрыклад, як Дальне-усходняя рэспубліка, Сібірыя , Саха, Уральская народная
федэрацыя,Тува і іншыя будуць яшчэ некалькі стагоддзяў дзяліць усё тое, што застанецца ад
былой рф, ад былога саюза і ад былой расейскай імперыі.Пра Крым, Прыднястроўе, Абхазію
з Паўднёвай Асеціяй ніхто ўжо не ўспомніць, будзе не да іх. На бясконцых палетках былой
сібірскай тайгі будзе пустыня, дзе будуць пасьціся галодныя людзі і жывёлы. Усемі імі будзе
проклята краіна масковія. І гэдак будзе ! Таму, што дзеля чаго нам сёння жыць ?