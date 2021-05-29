Житель севера России написал в соцсетях, что Крым - Украина. Его оштрафовали за сепаратизм

В Ненецком автономном округе Архангельской области Российской Федерации Нарьян-Марский городской суд оштрафовал на 35 тысяч рублей жителя поселка Красное Константина Ледкова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский информресурс "ОВД-Инфо", мужчину признали виновным в публичных призывах к "нарушению территориальной целостности России за высказывания о Крыме".

Ледков написал в соцсети "ВКонтакте" два поста. В одном была картинка с очертаниями Крыма и надписью о том, что "полуостров принадлежит Украине". Во втором посте использовался мат и фраза "в оккупированный Крым приехать".

К Ледкову домой пришли полицейский и прокурор по делам об экстремизме. Они попросили разрешения у Ледкова осмотреть комнату, сфотографировали ее, компьютер и книги мужчины и ушли. Во время беседы они говорили, что Ледковым интересуются в ФСБ России.

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На Ледкова возбудили административное дело. В суде мужчину спрашивали, какой штраф он сможет "осилить" и назначили штраф в 35 тысяч рублей.