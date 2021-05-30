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Новости Задержание Протасевича
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Путин пообещал Лукашенко $500 млн и обеспокоился судьбой задержанной в Минске Сапеги

Путин пообещал Лукашенко $500 млн и обеспокоился судьбой задержанной в Минске Сапеги

Второй транш - еще $500 млн - российского кредита общим объемом $1,5 млрд Беларусь получит "в ближайшее время".

Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал российской прессе, что информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Он подчеркнул, что это было анонсировано еще "до всех историй с самолетом", и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня.

В сентябре 2020 года Россия пообещала выделить Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов. Первый транш в размере 500 млн долларов поступил в Беларусь в конце декабря 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры Путина и Лукашенко продолжались свыше 5 часов. Обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и экономическое сотрудничество, - Песков

На встрече президента РФ Владимира Путина с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко также "проговаривались общие подходы организации таможенного и налогового дела. Лукашенко не озвучивал просьб о дополнительной экономической помощи, но был вопрос дополнительных полетов "Белавиа" в Россию", - сообщил Дмитрий Песков. По его словам, тема перехода России и Беларуси к единой валюте не затрагивалась.

Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что по инициативе Путина на его переговорах с Лукашенко была поднята тема задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, задержанной вместе с Романом Протасевичем. "Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также, принимая во внимание тот факт, что у нее действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Беларуси, - сказал Песков. - Мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона".

Лукашенко находится с визитом в Сочи уже второй день. В пятницу, 28 мая, его встреча с российским президентом Путиным длилась более пяти часов. Никаких заявлений после ее окончания сделано не было. Как отметил Песков, в пятницу были официальные переговоры лидеров, а в субботу - неформальная часть. По его словам, Путин и Лукашенко еще в пятницу "договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга". "Сегодня они совершили морскую прогулку". Телеграм-канал, близкий к администрации Лукашенко, опубликовал фото с этой прогулки.

Это третья встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным с начала года.

Также читайте: Кулеба о принудительной посадке самолета Ryanair: Если сейчас Лукашенко спустить это с рук, он пойдет дальше, продолжая нарушать правила

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Читайте также: Российские авиакомпании начали облетать Беларусь, - СМИ

Автор: 

Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31217) Протасевич Роман (309) Сапега София (32)


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Топ комментарии
+22
беларусы майданить не будут, там сразу присоединение к рашке и радостные визги беларусской ваты которой там 90%
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30.05.2021 01:46
+18
Папик дал подстилке немножко бабла...
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30.05.2021 01:21
+16
Это цена Беларуси.
Украину с яныком оценивали выше.Потом был Майдан. Всё идёт по графику.
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30.05.2021 01:26
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Папик дал подстилке немножко бабла...
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30.05.2021 01:21 Ответить
А тепер у мене з"явилося питання: "Козачок засланий" - сам Протасевич, його баба, Сапєга, чи вон в парі на "ВнутріМКАДдя" працювали?"... Бо надто вже "вибірково" "НЕКСТА" "протистояла тоталітаризму"... "Тут критикуємо, а тут ні. А тут промовчимо, чи "хвостом покрутимо"...
Бо крім "палєва", для справжніх патріотів, "справжньої" Білорусі, з БЧБ стягом, а не "московської підстилки", через цей канал не сталося...
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30.05.2021 08:18 Ответить
« справжні белоруські патриоти» на Цензорі українців повчають своїм «справжнім цінностям»
Коли в Україні був Майдан , українські патриоти на чужих сайтах не тусовались .
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30.05.2021 09:00 Ответить
гидко тхне від усього, що стосується цієї придибенції
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30.05.2021 22:17 Ответить
Знаєш, після тих "козачків", що були у нас і яких, здебільшого, використовують навіть "втьомну" - "корчинських", "тягнибоків", "білецьких", ту ж Фаріон, Савченко, нам ще білоруських не вистачало... Коли Жизнєвський загинув, його в Білорусі, навіть "апазицианєри" засуджували, казали, що нічого було їхать у чужу країну і "майданить" - "у Беларуси иной путь - мирный...". Зате зараз уся ця купа "дурилок картонних", яким духу не вистачило повстать по-справжньому і скинуть Луку, прикриваються ним, як щитом, верещачи про "жертву, которую принесла Беларусь, атдав своего сина украинской барьбе за незалежнасць, а украинцы этага не ценять!". Рвуть пам"ять про нього, кожен на себе, аж тріск іде...
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31.05.2021 05:55 Ответить
Это цена Беларуси.
Украину с яныком оценивали выше.Потом был Майдан. Всё идёт по графику.
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30.05.2021 01:26 Ответить
беларусы майданить не будут, там сразу присоединение к рашке и радостные визги беларусской ваты которой там 90%
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30.05.2021 01:46 Ответить
Вот!
Значит кого белорусы выбрали?
Тихановскую?
Всё, что нужно знать о выборах в Белоруси.
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30.05.2021 07:45 Ответить
не будут майданить это правда белорусам самое главное только не Лукашенко если его уберут ликвидируют и тд все затихнет будет праздник никто не будет майданить за саму независимость от росии они считают кацапов почти своими и пускай другой вассал но только не Лука а то что Мордор поглотит полностью их страну большинство какая разница
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30.05.2021 09:08 Ответить
тому дедалі спробують цієї братньої любові

Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і занепокоївся долею затриманої в Мінську Сапеги - Цензор.НЕТ 2228
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30.05.2021 22:20 Ответить
Чуть лопухнулся в молодости председатель радгоспу---с выбором специализации. На картоху пошёл и прочую пшеницу. Надо было идти в дояры коров и прочих парнокопытных---доить получается---не отнять. Видно что помешало так рост---длинный выпер как *******, доить---корячится сильно было надо. Но деньги то не пахнут.
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30.05.2021 02:08 Ответить
Такое чувство, что беларашка в этом году станет просто рашка.
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30.05.2021 02:09 Ответить
Белорусский автономный край
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30.05.2021 02:38 Ответить
Улус
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30.05.2021 08:01 Ответить
https://www.twitter.com/king_of_botox Дорогой Владимир Владимиpoвич 💙 https://www.twitter.com/king_of_botox @king_of_botox

ГРИГОРЬИЧ, *****, ПРИВЁЗ ЦЕЛЫЙ ЧЕМОДАН ОБОРВАННЫХ ОБОЕВ, ЧЕТЫРЕ НОМЕРА "СПИД-ИНФО" И ВЫКРОЙКУ ЮБКИ ИЗ ЖУРНАЛА "БУРДА-МОДЕН ЗА МАЙ 1991Г".
ГОВОРИТ, ЭТО ЦЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО РЕЙСУ "RYANAIR".
СОВСЕМ *******, СТАРЫЙ.
НЕ ДАМ ЕМУ 10 МЛРД, ХВАТИТ И 5.
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30.05.2021 03:04 Ответить
лука будет и дальше сатанеть, а пу всё это оплачивать налогами россиян.
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30.05.2021 04:46 Ответить
Х-йло двуличная показательно подлая сволота.
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30.05.2021 06:19 Ответить
Тараканы договорились..Сапеге вместо 25 лет дадут 24,5
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30.05.2021 06:29 Ответить
***** обеспокоен судьбой гражданки рф в ..союзной.. подконтрольной на 100проц кремлю западной губернии . гауляйтер лукашенко отдал 28 наемников-террористов вагнера и не поморщился . а тут ***** ..беспокоится.. прикольно все это --- ***** вызывает лукашенка к себе как раньше генсек кпсс вызывал на вздрючку первых секретарей цк союзных республик --- кгб беларуси это филиал фсб ***** --- вот и вся ..независимость..
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30.05.2021 07:04 Ответить
Во-первых: Лука отдал вагнеровцев как только понял, в какую игру с ним пытались сыграть. Он же сперва был в полной уверенности, что его москва хочет слить, дурачёк такой
Во-вторых: Луку никто не вызывал, он сам ломанулся за помощью, потому что осознал, что Запад его по голове не погладит за посадку самолёта.
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30.05.2021 09:12 Ответить
Якось дешево лукашенко свою країну продав. З іншої сторони яка різниця, дадуть тільки потримати ці гроші, а потім відберуть. В кращому випадку залишиться живий і буде бухать в якомусь мухосранську.
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30.05.2021 07:06 Ответить
ввху ******** з дружбаном берлузконем і курвами покуролесіть на байкале...
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30.05.2021 07:36 Ответить
Скоро перестане... Китайці організували купу "турів" на Байкал, і вже давно у туристичних проспектах називають його "Внутрішнім китайськи морем"... Однак, враховуючи, що кацапи тупі, і навіть своєю власною мовою володіють "через пень-колоду", то для них це - "таємниця". А коли "спохватяться" - вже буде пізно. Залишилося лише вивіски помінять на держустановах... А "русским" прийдеться вибирать - або залишаться там, і стать "громадянами Китаю другого сорту", або тікать в мордовські болота і селиться там, звідки прийшли їх предки, "саблей раздвигая Рассию до Аляски...".
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31.05.2021 06:27 Ответить
И об этом....Кремлёвский Фюрер уже нацелился на Одессу, Херсон, Николаев, Запорожье, а военная операция может начаться со стороны Новоазовска, а также со стороны Азовского и Чёрного морей и замкнётся в Приднестровье. Немножко Московия пошумит и со стороны Беларуси для оттягивания военной техники нужной для защиты юга востока Украины
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30.05.2021 08:03 Ответить
А в это время Украинские солдаты контрактники сидя в окопах смотрят сериал "Сваты" и не думают что будет команда идти в наступление и освобождать свою землю от оккупантов.
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30.05.2021 08:10 Ответить
Шлюху оценили не дорого.букет ромашек,ведро картошки и пять минут на помыться в душевой кабине.
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30.05.2021 08:07 Ответить
https://twitter.com/kasatkinsanya20

https://twitter.com/kasatkinsanya20 Железный Джокер



Россияне такие бедные потому что свистят дома и подметают пол вечером, заявили в министерстве экономического развития
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30.05.2021 08:26 Ответить
БелоРУССИЯ никогда и не была независимой. Без кремлевского бабла полный банкрот. Минская губерния.
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30.05.2021 09:00 Ответить
Интресный момент - тов. Гиркин сказал, что по этрой Сапеге можно будет понять отношение Путина к истории с самолётом - оставять её сидеть в Белоруссии - значит поддерживает, если её выдадут Расии - значит недоволен.
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30.05.2021 09:32 Ответить
Опачки, ботоксно-сказочный решил намекнуть колхозному фюреру, что для своих крепостных у него есть свои пыточные и малютки скуратовы.
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30.05.2021 15:16 Ответить
 
 