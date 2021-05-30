Путин пообещал Лукашенко $500 млн и обеспокоился судьбой задержанной в Минске Сапеги
Второй транш - еще $500 млн - российского кредита общим объемом $1,5 млрд Беларусь получит "в ближайшее время".
Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал российской прессе, что информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Он подчеркнул, что это было анонсировано еще "до всех историй с самолетом", и подтвердил ранее называвшиеся сроки до конца июня.
В сентябре 2020 года Россия пообещала выделить Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов. Первый транш в размере 500 млн долларов поступил в Беларусь в конце декабря 2020 года.
На встрече президента РФ Владимира Путина с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко также "проговаривались общие подходы организации таможенного и налогового дела. Лукашенко не озвучивал просьб о дополнительной экономической помощи, но был вопрос дополнительных полетов "Белавиа" в Россию", - сообщил Дмитрий Песков. По его словам, тема перехода России и Беларуси к единой валюте не затрагивалась.
Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что по инициативе Путина на его переговорах с Лукашенко была поднята тема задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, задержанной вместе с Романом Протасевичем. "Разумеется, ее судьба нам небезразлична, но также, принимая во внимание тот факт, что у нее действительно, и это подтвердилось, есть вид на жительство в Беларуси, - сказал Песков. - Мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона".
Лукашенко находится с визитом в Сочи уже второй день. В пятницу, 28 мая, его встреча с российским президентом Путиным длилась более пяти часов. Никаких заявлений после ее окончания сделано не было. Как отметил Песков, в пятницу были официальные переговоры лидеров, а в субботу - неформальная часть. По его словам, Путин и Лукашенко еще в пятницу "договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга". "Сегодня они совершили морскую прогулку". Телеграм-канал, близкий к администрации Лукашенко, опубликовал фото с этой прогулки.
Это третья встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным с начала года.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
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Бо крім "палєва", для справжніх патріотів, "справжньої" Білорусі, з БЧБ стягом, а не "московської підстилки", через цей канал не сталося...
Коли в Україні був Майдан , українські патриоти на чужих сайтах не тусовались .
Украину с яныком оценивали выше.Потом был Майдан. Всё идёт по графику.
Значит кого белорусы выбрали?
Тихановскую?
Всё, что нужно знать о выборах в Белоруси.
ГРИГОРЬИЧ, *****, ПРИВЁЗ ЦЕЛЫЙ ЧЕМОДАН ОБОРВАННЫХ ОБОЕВ, ЧЕТЫРЕ НОМЕРА "СПИД-ИНФО" И ВЫКРОЙКУ ЮБКИ ИЗ ЖУРНАЛА "БУРДА-МОДЕН ЗА МАЙ 1991Г".
ГОВОРИТ, ЭТО ЦЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО РЕЙСУ "RYANAIR".
СОВСЕМ *******, СТАРЫЙ.
НЕ ДАМ ЕМУ 10 МЛРД, ХВАТИТ И 5.
Во-вторых: Луку никто не вызывал, он сам ломанулся за помощью, потому что осознал, что Запад его по голове не погладит за посадку самолёта.
https://twitter.com/kasatkinsanya20 Железный Джокер
Россияне такие бедные потому что свистят дома и подметают пол вечером, заявили в министерстве экономического развития