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Новости Коронавирус и карантин
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Массовые точки вакцинации могут открыться в любом городе, решения об этом принимают местные власти, - Ляшко

Массовые точки вакцинации могут открыться в любом городе, решения об этом принимают местные власти, - Ляшко

Решение об открытии в городах центров вакцинации принимает власть на местах.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каждый город может открыть массовые точки для вакцинации. Мы разработали алгоритм, проводили несколько тренингов", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что вакцинация в Украине теперь осуществляется на 4 платформах: мобильными бригадами, в пунктах прививки, которые открыл Минздрав, в пунктах для рутинной вакцинации, в центрах вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация населения и стабилизация ситуации в программе медгарантий, - Ляшко назвал главные задачи на посту министра

Министр также отметил, что в новых центрах вакцинации в выходные могут сделать прививки граждане, записавшиеся в приложении "Дія", независимо от возраста.

Напомним, 29 мая в Международном выставочном центре в Киеве и на стадионе "Арена Львов" начали работать центры вакцинации.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
зе-дебиллы еще не купили нормальную вакцину в соответствующих обьемах, а уже обещают массовую вакцинацию.
А все потому, что имитация бурной деятельности - это единственный способ оставаться на плаву у шутов квартала95. Поскольку живущий без мозгов электорат "73%" верит в красивые видосики и громкие заявления, а не в реальные факты.
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30.05.2021 07:20
+1
фуфломицин китайский вкалывать будете?https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82.html Ученые нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса COVID-19 29 мая, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82.html Массовые точки вакцинации могут открыться в любом городе, решения об этом принимают местные власти, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5737 Новое британо-норвежское исследование утверждает, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане, а затем попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, будто произошел естественным образом от летучих мышей.https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82.html#more-133545 Читать далее
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30.05.2021 02:16
+1
Сказал что в воду перднул чем вакцинироваться по несколько человек раз всемь дней на 100 лет там где села и поселки будет степь уже
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30.05.2021 04:40
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фуфломицин китайский вкалывать будете?https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82.html Ученые нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса COVID-19 29 мая, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82.html#comments Комментарии: 2 https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82.html Массовые точки вакцинации могут открыться в любом городе, решения об этом принимают местные власти, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5737 Новое британо-норвежское исследование утверждает, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане, а затем попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, будто произошел естественным образом от летучих мышей.https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82.html#more-133545 Читать далее
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30.05.2021 02:16 Ответить
Сказал что в воду перднул чем вакцинироваться по несколько человек раз всемь дней на 100 лет там где села и поселки будет степь уже
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30.05.2021 04:40 Ответить
А в нас десь є нормальна вакцина аби вакцинуватись? Виродки купили китайський фуфломіцин, а собі - пфайзер, і тепер хочуть нас цими китайськими сцяками вакцинувати. Хай шукають дурнів і далі.
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30.05.2021 07:23 Ответить
зе-дебиллы еще не купили нормальную вакцину в соответствующих обьемах, а уже обещают массовую вакцинацию.
А все потому, что имитация бурной деятельности - это единственный способ оставаться на плаву у шутов квартала95. Поскольку живущий без мозгов электорат "73%" верит в красивые видосики и громкие заявления, а не в реальные факты.
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30.05.2021 07:20 Ответить
этот вменяемее степанова, но надо возвращать Супрун
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30.05.2021 07:26 Ответить
К сентябрю обещали сделать две украинских вакцины, но государство не дало на их разработку ни копейки, исследования проводятся на деньги спонсоров. Тем временем гундявый недомерок дороги на кладбище строит на деньги ковидного фонда
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30.05.2021 07:59 Ответить
Это похоже на очередную репризу из Кварталов. Помещений можно понаходить, персонал туда насадить, вакцины -де? Пока будут вакцинировать 65+. Так это и так происходит в поликлиниках. В общем девиз власти:-що би не робити, аби не робити".
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30.05.2021 09:50 Ответить
 
 