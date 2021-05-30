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Новости Репрессии в Беларуси Задержание Протасевича
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Два десятка стран, в том числе Украина, призвали освободить Протасевича и других белорусских журналистов, - Госдеп США

Два десятка стран, в том числе Украина, призвали освободить Протасевича и других белорусских журналистов, - Госдеп США

Страны, входящие в Коалицию за свободу СМИ, выпустили совместное заявление. Документ подписала 21 страна мира, включая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

"Это беспрецедентное и шокирующее действие - фронтальное наступление на свободу СМИ, приведшее к серьезным последствиям для права на свободу слова и мысли в целом", - говорится в тексте заявления.

Подписанты подчеркнули, что этот инцидент еще больше вызывает обеспокоенность на фоне "масштабной кампании замалчивания независимых голосов в Беларуси". В частности речь идет об обысках в редакции независимого белорусского издания TUT.BY 18 мая и ареста сотрудников СМИ. В заявлении указывается, что всего около 400 журналистов и работников СМИ в Беларуси столкнулись с различными формами репрессий во время президентских выборов в стране 9 августа и их последствий.

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Страны призвали немедленно освободить Протасевича и отметили, что лица, причастные к нападениям на журналистов, должны быть наказаны.

"Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения господина Протасевича, а также других журналистов и работников средств массовой информации, задержанных в Беларуси во время выполнения своей работы", - говорится в заявлении.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

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В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+7
То, что журналистом "обеспокоились"- это хорошо. Но смотрел я интервью с беларусами. Так они не могут понять, почему международное сообщество озабочено только Протасевичем, если в Беларуси каждый день режим пытает, насилует и даже УБИВАЕТ людей??? Чего стоит история с девушкой, которую во все места изнасиловали дубинкой, сделав из неё калеку! А на днях мужика убили (типа остановилось сердце), но пишут, что у трупа были выколоты глаза! И сколько таких случаев по стране за время с начала протестов!
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30.05.2021 03:27
+6
Телеграмм канал NEXTA. Освещал протесты после выборов в Беларуси.
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30.05.2021 03:30
+6
У кацапских проституток, от любого упоминания ВСУ, Майдана или добробатов, сразу полыхает днища.
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30.05.2021 06:55
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Телеграмм канал NEXTA. Освещал протесты после выборов в Беларуси.
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30.05.2021 03:30 Ответить
У кацапских проституток, от любого упоминания ВСУ, Майдана или добробатов, сразу полыхает днища.
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30.05.2021 06:55 Ответить
Изгонял русссссских нацистов.
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30.05.2021 07:56 Ответить
То, что журналистом "обеспокоились"- это хорошо. Но смотрел я интервью с беларусами. Так они не могут понять, почему международное сообщество озабочено только Протасевичем, если в Беларуси каждый день режим пытает, насилует и даже УБИВАЕТ людей??? Чего стоит история с девушкой, которую во все места изнасиловали дубинкой, сделав из неё калеку! А на днях мужика убили (типа остановилось сердце), но пишут, что у трупа были выколоты глаза! И сколько таких случаев по стране за время с начала протестов!
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30.05.2021 03:27 Ответить
Международное сообщество обеспокоено фактом воздушного пиратства в центре Европы.
Ну, как мы знаем, у белорусов свой протесный путь: дарить цветы своим палачам и ждать пока таракан сам убежит в ужасе от происходящего.
А может они хотят, чтобы европа им прислала простестующих?
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30.05.2021 07:04 Ответить
Очень просто: на самолёте, который посадили в Минске граждане стран ЕС.
Если бы Протасевич приехал на машине и его бы поймали в центре Минска - такого шума бы не было. Ну да, ещё один "герой" в застенках КГБ.
Здесь вся проблема в том, КАК его поймали. Именно на это Европа и съагрилась.
То, что там был ещё Протасевич, это печально, но государства ЕС как и любые другие нормальные государства правильно расставляют приоритеты. Сажать самолёты с гражданами ЕС неправильно, за это надо наказывать.
А Протасевич - это дополнительный повод, не более.
И потом - ну кого там в Беларуси убивают? Граждан Беларуси? А, простите, ЕС разве где-то обязалось защищать граждан Беларуси? Вроде бы нет.
Так что убили - плохо, можно выразить озабоченность. Ну или глубокую озабоченность.
Но в целом - это дело Беларуси и её народа. Народ вроде попротестовал и успокоился. Значит всё норм. Такова логика.
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30.05.2021 09:18 Ответить
и ещё два десятка шариков от розовых пони.... эмбарго на нефтюшку и газок всё остальное
бдсм..........
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30.05.2021 03:28 Ответить
Зачем сомали, габону, венесуэле, гандурасу, маньяме, марокко, вьетнаму, бутану, конго и еще сотне стран происходящее в беларуси?
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30.05.2021 07:07 Ответить
Шо, черговий навальний? Вдачі
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30.05.2021 04:07 Ответить
Why do you think so, russian asshole?
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30.05.2021 07:08 Ответить
хорошо. правильно.
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30.05.2021 04:53 Ответить
пук у лужу
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30.05.2021 05:15 Ответить
да. хорошо ты само себе о себе написало "пук у лужу"
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30.05.2021 05:23 Ответить
дурак тьі. по навальному тоже самое бьіло, и єто путина полечило? ****. сидит дальше.
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30.05.2021 05:25 Ответить
не я, а ты дурак, а я умный.
а навальному нехрен было назад соваться в пасть к психопату.
а психопата только могила исправит.
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30.05.2021 05:27 Ответить
як різниця, хто як у таке попав, факт є фактом - такі заяви - пук у лужу. так що дурак саме ти.
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30.05.2021 05:32 Ответить
хорошо ты, веретено, само себе лишь о себе написало "як різниця, хто як у таке попав, факт є фактом - такі заяви - пук у лужу. так що дурак саме ти."
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30.05.2021 05:35 Ответить
у, ти ще папужка узькомозгла. а свого стилю не маєш\?
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30.05.2021 05:37 Ответить
так що дурак саме Два десятка стран, в том числе Украина, призвали освободить Протасевича и других белорусских журналистов, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 7920 https://censor.net/ru/user/461855, бо навіть перекрутити не вмієш. русский папугай, іди на бутилку, тут бояришніка немає.
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30.05.2021 05:40 Ответить
одобряю, молодец, веретено, хорошо снова само себе лишь о себе написало: "у, ти ще папужка узькомозгла. а свого стилю не маєш\? так що дурак саме Два десятка стран, в том числе Украина, призвали освободить Протасевича и других белорусских журналистов, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 8232 Веретено, бо навіть перекрутити не вмієш. русский папугай, іди на бутилку, тут бояришніка немає."
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30.05.2021 06:11 Ответить
ух, то із собою групу підтримки притягло? Old Pew - ****** русский попугай!
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30.05.2021 09:00 Ответить
OLD PEW - русский попка-дурак, малоразвитое что на инструкции. как там в стиле вашего пуйла: Old Pew - повторюха муха - пуйлова потаскуха.
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30.05.2021 09:07 Ответить
Зачем ты, веретено, называешь себя OLD PEW?
Впрочем, если тебе нравился - называй себя.
одобряю, молодец, веретено, хорошо снова само себе лишь о себе написало: "OLD PEW - русский попка-дурак, малоразвитое что на инструкции. как там в стиле вашего пуйла: Old Pew - повторюха муха - пуйлова потаскуха. ух, то із собою групу підтримки притягло? Old Pew - ****** русский попугай!"
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30.05.2021 10:26 Ответить
а зачем тьі назьіваешь себя веретеном?
Впрочем, если тебе нравился - называй себя.
одобряю, молодец, OLD PEW , хорошо снова само себе лишь о себе написало: "OLD PEW - русский попка-дурак, малоразвитое что на инструкции. как там в стиле вашего пуйла: Old Pew - повторюха муха - пуйлова потаскуха. ух, то із собою групу підтримки притягло? Old Pew - ****** русский попугай!"
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30.05.2021 12:40 Ответить
одобряю, молодец, хорошо снова само себе лишь о себе написало: "а зачем тьі назьіваешь себя веретеном? Впрочем, если тебе нравился - называй себя.одобряю, молодец, OLD PEW , хорошо снова само себе лишь о себе написало: "OLD PEW - русский попка-дурак, малоразвитое что на инструкции. как там в стиле вашего пуйла: Old Pew - повторюха муха - пуйлова потаскуха. ух, то із собою групу підтримки притягло? Old Pew - ****** русский попугай!""
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30.05.2021 19:52 Ответить
Лука с половиной мира пересрался, что бы отпускать своих врагов, реагируя на разного рода озабоченности...дебилы мля. Только хардкор заставит его разжать челюсти, но "тяжеловесам" ещё виагру не подвезли, а без неё все эти дедушки и бабушки способны только на воспоминания .
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30.05.2021 06:36 Ответить
Так называемых журналистов надо не лелеять, а пересажать как можно больше и во всем мире.
Только так можно заставить этих безответственных бигусов отвечать за свои дела.
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30.05.2021 07:04 Ответить
Возвращаются из Донбасса домой: псковский десантник, кадыровский мародёр, московский военный советник, бурятский танкист, ростовский казак. Вопрос: кто за рулём?
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30.05.2021 07:08 Ответить
как кто? Водитель труповозки.
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30.05.2021 09:19 Ответить
Сміцкий, ти порожнєє мєсто. Чи отхожєє....
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30.05.2021 07:25 Ответить
Как раз тема воздушного пиратства целой страной в центре Европы - это нихера не внутренние дела Беларуси. Это вопрос безопасности мировой гражданской авиации, как таковой.
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30.05.2021 07:28 Ответить
В вашей парашии вообще нет сми. Так что молчи в тряпочку.
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30.05.2021 07:29 Ответить
Пиховшек, бигус, лещенко, притула - это ж сила!
Скабеева с Норкиным и Соловьевым нервно курят в стороне.
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30.05.2021 07:34 Ответить
32 канала с цифровыми СМИ.
Просьба, окурки в каналы не бросать.

Два десятка стран, в том числе Украина, призвали освободить Протасевича и других белорусских журналистов, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5361
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30.05.2021 07:40 Ответить
Местные эксперты пишут, что в Белоруси 90% ваты. Им ставят лайки другие местные эксперты.
Вопрос:
Кого эта вата выбрала в Белоруси на последних выборах?
Варианты ответа:
А. Тихановскую.
Б. Лукашенко.
В. Ваш вариант ответа.

https://censor.net/ru/user/116267

беларусы майданить не будут, там сразу присоединение к рашке и радостные визги беларусской ваты которой там 90%
https://censor.net/ru/comments/locate/3268283/0192144f-ba2a-725d-87f8-5457c5843fdaОтветить
Мне нравится 11
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30.05.2021 07:51 Ответить
Одна часть ваты голосовала за Тихановскую, а другая часть - за Лукашенко.
Вопрос в другом - за кого из них голосовала большая часть ваты.
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30.05.2021 08:06 Ответить
А чого ти скаржисся, сміцкій ?
Ти ж прагнеш в рашку, а там так..
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30.05.2021 09:52 Ответить
Может Всемирный референдум провести по этому вопросу?
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30.05.2021 08:08 Ответить
Обкладинка польского журналу Wprost

Два десятка стран, в том числе Украина, призвали освободить Протасевича и других белорусских журналистов, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1345
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30.05.2021 08:15 Ответить
Запад озаботился. Сам же и сдал Протасевича. Парень сказал экипажу, что в случае посадки в Минске его ожидает казнь. Десять минут лета до Вильнюса. Нет. Похерила Европа человеческую жизнь.
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30.05.2021 08:37 Ответить
Странный вы какой-то. Видать Вы - герой.
Вот я, был бы я на том самолёте, очень бы не хотел, чтобы за штурвалом был бы такой "герой".
Потому что:
1. У пилотов есть инструкция как действовать в таких ситуациях. Действовать надо строго по ней. Всегда. Это закон, который написан кровью.
2. Рядом с бортом летит боевой самолёт. Это как бы намекает на единственный возможный исход геройства.
3. Что там за Протасевич в салоне, что ему грозит и прочее - какое до того дело пилотам? Их задача думать обо всех на борту, а не решать политические головоломки.
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30.05.2021 09:23 Ответить
Империя зла возвращается, или Победа моральных уродов
Трюк, который беларусские и российские спецслужбы провернули, чтобы задержать «врага народа» Романа Протасевича, конечно, поражает своей наглостью. Однако при спокойном размышлении, этот эпизод легко укладывается в логику событий, которые происходят в «Союзном государстве» России и Белоруссии. Только в последние дни здесь на весь мир поиграли мускулами, принудив Запад всерьез принять возможность полномасштабного вторжения России в Украину. Первое чтение прошел законопроект, запрещающий баллотироваться в Госдуму лицам, хоть отдаленно причастным к запрещенным организациям, что в российском случае означает - всем недовольным. Из России изгнали «Радио Свобода». В Беларуси закрыли самый крупный независимый информационный портал TUT.BY, его сотрудники помещены в СИЗО. На следующий день после задержания Протасевича Лукашенко запретил СМИ снимать несанкционированные акции. В беларусской колонии умер 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок, принимавший участие в протестах прошлого года. Федеральная служба исполнения наказаний продвигает идею создания в России трудовых лагерей для осужденных, а «РИА Новости» публикует статью, в которой расписывается польза от ГУЛАГа, ведь люди в нем были накормлены, обеспечены работой и медицинским обслуживанием. «Да, для элитариев ГУЛАГ представлял неприятный контраст с "Асторией" и "Метрополем", но для сотен тысяч простых людей он становился - как бы парадоксально это ни звучало - социальным лифтом», - пишет тамошняя журналистка. Со свистом и грохотом Россия и ее беларусский филиал несутся в сторону все более откровенного ада. В 1983 году, когда Рейган назвал СССР империей зла, он уточнил, что «борьба, происходящая сейчас в мире, никогда не будет решена бомбами и ракетами, армией или военной мощью. Реально мы имеем дело с духовным кризисом; это - испытание воли и моральной веры». Правда, уже в 1988 году сдал назад, посчитав горбачевские изменения достаточными, чтобы не видеть больше в Советском Союзе источник глобального зла. Но вот колесо истории провернулось, и мы снова становимся свидетелями того, как разворачивается, куражась и с каждым днем все больше хамея и зверея, самая настоящая империя зла. Причем нынче она не маскируется под самое справедливое общество в мире. Цель максимально проста и откровенна: удержать у власти двух старых мерзавцев, готовых убивать всех, кто поставит под сомнение их право безраздельно распоряжаться ресурсами своих стран и судьбами подданных. «Испытание воли и моральной веры» экс-советскими людьми и их детьми было проиграно. Отдельный вопрос, могло ли быть иначе и за счет чего. И большой привет Западу. Под разговоры о своих непреходящих ценностях и о прагматичном сотрудничестве, там как-то пропустили момент, когда Россия снова стала представлять моральный вызов. Бог уже с тем, что всемогущие лидеры мира свободы и демократии не в состоянии защитить чужих граждан, ставших жертвами террора негодяев, переписавших на себя свои страны. Они и себя оказываются не в состоянии защитить, утираясь от каждого следующего кремлевского плевка, которые становятся все чаще и смачнее. Прав, прав был Рейган: настоящий духовный кризис. Откровенное зло не встречает отпора и от безнаказанности становится все наглее, все опаснее. А у всех, кто эту безнаказанность наблюдает, пропадают и вера, и воля. Возможно, в некой исторической перспективе российско-беларусский режим, совсем свихнувшись в самоизоляции от ненависти к прочему миру, и развалится, открыв новое окно возможностей для своих народов. Но, во-первых, может ведь еще очень долго не разваливаться. А, главное, сколько еще отличных ребят за это время загубит. Давайте за Рому Протасевича выпьем и других заложников Лукашенко и Путина. Вдруг кому-то из них повезет вырваться.
Налил и немедленно выпил - Леонид Швец
https://kontrakty.ua/article/176673
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30.05.2021 10:07 Ответить
 
 