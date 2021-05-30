Два десятка стран, в том числе Украина, призвали освободить Протасевича и других белорусских журналистов, - Госдеп США
Страны, входящие в Коалицию за свободу СМИ, выпустили совместное заявление. Документ подписала 21 страна мира, включая Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
"Это беспрецедентное и шокирующее действие - фронтальное наступление на свободу СМИ, приведшее к серьезным последствиям для права на свободу слова и мысли в целом", - говорится в тексте заявления.
Подписанты подчеркнули, что этот инцидент еще больше вызывает обеспокоенность на фоне "масштабной кампании замалчивания независимых голосов в Беларуси". В частности речь идет об обысках в редакции независимого белорусского издания TUT.BY 18 мая и ареста сотрудников СМИ. В заявлении указывается, что всего около 400 журналистов и работников СМИ в Беларуси столкнулись с различными формами репрессий во время президентских выборов в стране 9 августа и их последствий.
Страны призвали немедленно освободить Протасевича и отметили, что лица, причастные к нападениям на журналистов, должны быть наказаны.
"Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения господина Протасевича, а также других журналистов и работников средств массовой информации, задержанных в Беларуси во время выполнения своей работы", - говорится в заявлении.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
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Ну, как мы знаем, у белорусов свой протесный путь: дарить цветы своим палачам и ждать пока таракан сам убежит в ужасе от происходящего.
А может они хотят, чтобы европа им прислала простестующих?
Если бы Протасевич приехал на машине и его бы поймали в центре Минска - такого шума бы не было. Ну да, ещё один "герой" в застенках КГБ.
Здесь вся проблема в том, КАК его поймали. Именно на это Европа и съагрилась.
То, что там был ещё Протасевич, это печально, но государства ЕС как и любые другие нормальные государства правильно расставляют приоритеты. Сажать самолёты с гражданами ЕС неправильно, за это надо наказывать.
А Протасевич - это дополнительный повод, не более.
И потом - ну кого там в Беларуси убивают? Граждан Беларуси? А, простите, ЕС разве где-то обязалось защищать граждан Беларуси? Вроде бы нет.
Так что убили - плохо, можно выразить озабоченность. Ну или глубокую озабоченность.
Но в целом - это дело Беларуси и её народа. Народ вроде попротестовал и успокоился. Значит всё норм. Такова логика.
бдсм..........
а навальному нехрен было назад соваться в пасть к психопату.
а психопата только могила исправит.
Впрочем, если тебе нравился - называй себя.
одобряю, молодец, веретено, хорошо снова само себе лишь о себе написало: "OLD PEW - русский попка-дурак, малоразвитое что на инструкции. как там в стиле вашего пуйла: Old Pew - повторюха муха - пуйлова потаскуха. ух, то із собою групу підтримки притягло? Old Pew - ****** русский попугай!"
Впрочем, если тебе нравился - называй себя.
одобряю, молодец, OLD PEW , хорошо снова само себе лишь о себе написало: "OLD PEW - русский попка-дурак, малоразвитое что на инструкции. как там в стиле вашего пуйла: Old Pew - повторюха муха - пуйлова потаскуха. ух, то із собою групу підтримки притягло? Old Pew - ****** русский попугай!"
Только так можно заставить этих безответственных бигусов отвечать за свои дела.
Скабеева с Норкиным и Соловьевым нервно курят в стороне.
Просьба, окурки в каналы не бросать.
Вопрос:
Кого эта вата выбрала в Белоруси на последних выборах?
Варианты ответа:
А. Тихановскую.
Б. Лукашенко.
В. Ваш вариант ответа.
https://censor.net/ru/user/116267
беларусы майданить не будут, там сразу присоединение к рашке и радостные визги беларусской ваты которой там 90%
https://censor.net/ru/comments/locate/3268283/0192144f-ba2a-725d-87f8-5457c5843fdaОтветить
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Вопрос в другом - за кого из них голосовала большая часть ваты.
Ти ж прагнеш в рашку, а там так..
Вот я, был бы я на том самолёте, очень бы не хотел, чтобы за штурвалом был бы такой "герой".
Потому что:
1. У пилотов есть инструкция как действовать в таких ситуациях. Действовать надо строго по ней. Всегда. Это закон, который написан кровью.
2. Рядом с бортом летит боевой самолёт. Это как бы намекает на единственный возможный исход геройства.
3. Что там за Протасевич в салоне, что ему грозит и прочее - какое до того дело пилотам? Их задача думать обо всех на борту, а не решать политические головоломки.
Трюк, который беларусские и российские спецслужбы провернули, чтобы задержать «врага народа» Романа Протасевича, конечно, поражает своей наглостью. Однако при спокойном размышлении, этот эпизод легко укладывается в логику событий, которые происходят в «Союзном государстве» России и Белоруссии. Только в последние дни здесь на весь мир поиграли мускулами, принудив Запад всерьез принять возможность полномасштабного вторжения России в Украину. Первое чтение прошел законопроект, запрещающий баллотироваться в Госдуму лицам, хоть отдаленно причастным к запрещенным организациям, что в российском случае означает - всем недовольным. Из России изгнали «Радио Свобода». В Беларуси закрыли самый крупный независимый информационный портал TUT.BY, его сотрудники помещены в СИЗО. На следующий день после задержания Протасевича Лукашенко запретил СМИ снимать несанкционированные акции. В беларусской колонии умер 50-летний политзаключенный Витольд Ашурок, принимавший участие в протестах прошлого года. Федеральная служба исполнения наказаний продвигает идею создания в России трудовых лагерей для осужденных, а «РИА Новости» публикует статью, в которой расписывается польза от ГУЛАГа, ведь люди в нем были накормлены, обеспечены работой и медицинским обслуживанием. «Да, для элитариев ГУЛАГ представлял неприятный контраст с "Асторией" и "Метрополем", но для сотен тысяч простых людей он становился - как бы парадоксально это ни звучало - социальным лифтом», - пишет тамошняя журналистка. Со свистом и грохотом Россия и ее беларусский филиал несутся в сторону все более откровенного ада. В 1983 году, когда Рейган назвал СССР империей зла, он уточнил, что «борьба, происходящая сейчас в мире, никогда не будет решена бомбами и ракетами, армией или военной мощью. Реально мы имеем дело с духовным кризисом; это - испытание воли и моральной веры». Правда, уже в 1988 году сдал назад, посчитав горбачевские изменения достаточными, чтобы не видеть больше в Советском Союзе источник глобального зла. Но вот колесо истории провернулось, и мы снова становимся свидетелями того, как разворачивается, куражась и с каждым днем все больше хамея и зверея, самая настоящая империя зла. Причем нынче она не маскируется под самое справедливое общество в мире. Цель максимально проста и откровенна: удержать у власти двух старых мерзавцев, готовых убивать всех, кто поставит под сомнение их право безраздельно распоряжаться ресурсами своих стран и судьбами подданных. «Испытание воли и моральной веры» экс-советскими людьми и их детьми было проиграно. Отдельный вопрос, могло ли быть иначе и за счет чего. И большой привет Западу. Под разговоры о своих непреходящих ценностях и о прагматичном сотрудничестве, там как-то пропустили момент, когда Россия снова стала представлять моральный вызов. Бог уже с тем, что всемогущие лидеры мира свободы и демократии не в состоянии защитить чужих граждан, ставших жертвами террора негодяев, переписавших на себя свои страны. Они и себя оказываются не в состоянии защитить, утираясь от каждого следующего кремлевского плевка, которые становятся все чаще и смачнее. Прав, прав был Рейган: настоящий духовный кризис. Откровенное зло не встречает отпора и от безнаказанности становится все наглее, все опаснее. А у всех, кто эту безнаказанность наблюдает, пропадают и вера, и воля. Возможно, в некой исторической перспективе российско-беларусский режим, совсем свихнувшись в самоизоляции от ненависти к прочему миру, и развалится, открыв новое окно возможностей для своих народов. Но, во-первых, может ведь еще очень долго не разваливаться. А, главное, сколько еще отличных ребят за это время загубит. Давайте за Рому Протасевича выпьем и других заложников Лукашенко и Путина. Вдруг кому-то из них повезет вырваться.
Налил и немедленно выпил - Леонид Швец
https://kontrakty.ua/article/176673